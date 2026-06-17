МИД Белоруссии отреагировал на удар украинского дрона по автобусу с детьми

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МИД Белоруссии отреагировал на удар украинского дрона по автобусу с детьми


17 июня 2026 года в Брянской области произошло трагическое событие, которое потрясло не только Россию, но и Беларусь. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии.

В результате атаки, осуществленной с помощью беспилотного летательного аппарата, погибла женщина, сопровождавшая детей, а несколько человек, включая четверых детей, получили ранения. Как сообщил врио губернатора Брянской области, погибшая – белорусская гражданка.

Министерство иностранных дел Беларуси осудило этот акт насилия, охарактеризовав его как «очередной акт терроризма против мирного населения». Пресс-секретарь МИД Руслан Варанков заявил:

Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей.

В связи с этим инцидентом Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений и подчеркивает необходимость защиты своих граждан, особенно детей, от подобных атак.

Автобус, в котором находились 44 пассажира, из них 28 детей, направлялся на отдых в Геленджик. По информации врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, все пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В ответ на это трагическое событие, в Москве и Минске были возбуждены уголовные дела о теракте.

Трагедия в Брянской области – это не просто статистика. Это жизни людей, которые были разрушены в результате агрессии киевского режима.
36 комментариев
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  1. Hishnik Звание
    Hishnik
    +14
    Сегодня, 15:44
    Осудили и ВСЕ? Родителям детей и родственникам погибшей этого будет достаточно?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +5
      Сегодня, 15:49
      Ну, может, как это принято в последнее время, денег дадут. Цинизм стал нормальной практикой.
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      +4
      Сегодня, 15:55
      Осудили и ВСЕ? Родителям детей и родственникам погибшей этого будет достаточно?

      Ну они ещё могут ноту РФ отправить что не обеспечили защиту поданных РБ на своей территории во время официального спортивного мероприятия, и более не рекомендовать гражданам РБ находится в РФ во избежании угрозы для своей жизни
      1. Ольга Филина Звание
        Ольга Филина
        +2
        Сегодня, 16:31
        Увы, не получится. Никакого официального спортивного мероприятия не было: дети просто ехали на отдых через Брянскую область.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Hishnik
      Осудили и ВСЕ? Родителям детей и родственникам погибшей этого будет достаточно?

      Почему все? Еще и пальчиком погрозили. И мат. помощь пообещают пострадавшим.
  2. Piramidon Звание
    Piramidon
    +2
    Сегодня, 15:44
    Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус...

    Очередная "красная линия"? sad
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Piramidon
      Очередная "красная линия"?

      Когда все исчеркано красным ее и рисовать смысла нет. Одной линией больше, одной меньше.... request
    2. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 16:13
      Очередная "красная линия"?

      Это вы у Батьки спрашиваете?
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        -3
        Сегодня, 16:18
        Это вы у Батьки спрашиваете?

        А причем тут Батька детей атаковали на территории РФ, когда они ехали на официальное спортивное мероприятия РФ. Как по вашему кто должен был их прикрывать и контролировать что бы они остались целыми и невредимыми ? И кто все просохатил, а теперь у него нонсенс что на своей подконтрольной территории украинцы убили жителей другого государства ?
        1. bk316 Звание
          bk316
          +2
          Сегодня, 16:44
          А причем тут Батька детей атаковали на территории РФ,

          а при том что
          Очередная "красная линия"?

          наших автобусов и школ уже массу атаковали и с этим все понятно.
          а вот белорусских граждан это что-то новое...
          1. spektr9 Звание
            spektr9
            0
            Сегодня, 16:57

            а при том что

            Ну так в том и речь что это очередная красная линия для руководства РФ что оно теперь не в состоянии гарантировать не только безопасность своих граждан, но так же безопасность и иностранных граждан. Это называется подрыв не только внутреннего доверия своих граждан, но и междугородного, по сути этими ударами показали что нормально свою территорию не контролируем
            1. bk316 Звание
              bk316
              0
              Сегодня, 17:55
              оно теперь не в состоянии гарантировать не только безопасность своих граждан, но так же безопасность и иностранных граждан.

              Вы похоже не понимаете что такое красная линия.
              Это заявление противнику , что уж если вы ЭТО сделаете, то мы УХ.
              Согласитесь, что как-то диковато звучало бы утверждение:
              вы наших детей бомбите, но если троните иностранных, то мы ТОГДА.....

              А вообще это упомянутое УХ, фактически сжалось до ЯО.
              Чем еще грозить, то?
              Мы и так привели в состояние недееспособности хох ляцкую экономику, мы уничтожили 2 000 000 (ДВА МИЛЛИОНА) граждан 404.
              Вся проблема в том, что украина под внешним управлением, а наглосаксам глубоко наплевать что там будет на этой территории. Им и ЯО норм.
        2. old64 Звание
          old64
          0
          Сегодня, 17:42
          Ключевая фраза:
          на своей подконтрольной территории украинцы убили жителей другого государства

          А что, украинцам выписали право на убийство гражданских? И неважно что они декларируют: самооборона, ответ на оккупацию и т.д. Причем это была не ошибка ПВО, а целенаправленная атака на гражданский транспорт. А Россия большая, и прикрывать и контролировать всё на фоне технологической поддержке запада мы пока не в состоянии, увы.
  3. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Сегодня, 15:46
    Министерство иностранных дел Беларуси осудило этот акт насилия, охарактеризовав его как «очередной акт терроризма ... Трагедия в Брянской области – это не просто статистика.
    Если очередной, то статистика...
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 15:47
    А почему не выразили озабоченность? У нас вроде много учителей по таким делам
  5. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    0
    Сегодня, 15:48
    Es müssen Konsequenzen folgen!
    1. Русич Звание
      Русич
      +1
      Сегодня, 16:14
      Цитата: 8_-MistVieh-_8
      Es müssen Konsequenzen folgen!

      Должны. Мы каждый день в ожидании...
  6. isv000 Звание
    isv000
    +10
    Сегодня, 15:50
    Этого рейса вообще не должно было быть. Маршрут через простреливаемое приграничье, на побережье под ударами дронов. Кто-то из спецслужб в Беларуси давал "добро" на отправку детей этим путём? Комси-комса родители чем думали?!! Через Юг России, под ракетной опасностью...
    1. Goscha Звание
      Goscha
      +4
      Сегодня, 16:04
      Люди вообще ни о чём не думают. У меня брат двоюродный вчера поехал на Азовское море с семьёй. Говорю, как, не боишься, - квадратные глаза и ответ ,, У нас же отпуск ".
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Goscha
        Люди вообще ни о чём не думают. У меня брат двоюродный вчера поехал на Азовское море с семьёй. Говорю, как, не боишься, - квадратные глаза и ответ ,, У нас же отпуск ".

        Я в сентябре тоже ездил с женой, в Керчь, обратно через Мариуполь. Но тогда тише было, не в пример как сегодня. Теперь, думаю, что в этом году за грибами буду ездить...
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      -2
      Сегодня, 16:05
      Цитата: isv000
      Маршрут через простреливаемое приграничье

      До этого случая на данном маршруте было спокойно. До границы примерно 55 км
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 16:10
        Цитата: rytik32
        Цитата: isv000
        Маршрут через простреливаемое приграничье

        До этого случая на данном маршруте было спокойно. До границы примерно 55 км

        С Брянщины каждый день тяжелые вести приходят...
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +1
          Сегодня, 16:13
          Цитата: isv000
          С Брянщины каждый день тяжелые вести приходят...

          Самое приграничье (несколько км от границы) уже давно опустело с обеих сторон. Сейчас прошли удары вглубь, куда раньше дроны не били... (((
          1. isv000 Звание
            isv000
            +2
            Сегодня, 16:15
            Цитата: rytik32
            Сейчас прошли удары вглубь, куда раньше дроны не били... (((

            Пермь, ЯНАО, Чебоксары, Казань...
    3. Ольга Филина Звание
      Ольга Филина
      +2
      Сегодня, 16:36
      Через юг России под ракетной опасностью каждый Божий день ездят поезда Минск-Симферополь и Минск-Анапа. Забитые людьми, в том числе и детьми, под самый потолок. Билеты до конца августа уже раскуплены. Дорогие мужчины, вы умные! Объясните, пожалуйста, мне, глупой женщине: ЧТО ЭТО?!
      1. Степняк Звание
        Степняк
        +1
        Сегодня, 16:49
        Я всех женщин считаю глупыми. Вы - редкое исключение. Потому, что ваш вопрос актуальный и правильный. Сам уже года 4 отбиваюсь от жены. На морюшко хочет. Мозгов, как у морковки.
        1. Ольга Филина Звание
          Ольга Филина
          +1
          Сегодня, 17:26
          Вероятно, она что-то прочитала про омолаживающие свойства разлитых в море нефтепродуктов. И от лесных пожаров (в прошлом году половина побережья под Геленджиком полыхала), простите, в трусах и тапках убегать - вес уходит на счет даже не "два", а "полтора". Поймите меня правильно: наша семья на море отдыхала (в Джанхоте, около Геленджика) разными составами в общей сложности около 40 лет. И Джанхот для меня - практически такая же родина, как и Минск - я там каждый камень от Вышки (гора св. Нины) и до скалы Парус в лицо помню. Но ехать туда сейчас - воля Ваша, действительно верх глупости. И своей жизнью рисковать, и если "прилетит", то и старшие дети, чтобы мою обгорелую тушку дома похоронить, жизнью рисковать будут.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 17:45
        Слабоумие и отвага. Безо всяких обид! Себя вози куда хочешь, но за семью в ответе. Сябры живут практически не зная толком про беспилотную опасность и, тем более, про ракетную опасность. И слава Богу. На море хорошо, конечно, но, может, лучше в этом году по грибы по ягоды?!.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:08
    Human Rights Watch (HRW) осудили преступление против детей или сделали вид ,что этих детей убивать можно ?
    1. Fast_mutant Звание
      Fast_mutant
      +2
      Сегодня, 16:31
      Цитата: APASUS
      этих детей убивать можно ?

      А русские и белорусы для них просто НЕ люди. Так что нас можно и убивать. Никто не почешется.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:41
      Цитата: APASUS
      Human Rights Watch (HRW) осудили преступление против детей или сделали вид ,что этих детей убивать можно ?

      Такая же контора, как "Гринпися". Той, почему-то, спать не давало исключительно то, что Россию как-то затрагивает - от каких-то мухоловок до буровых на шельфе.
      И эти такие же. Покричать о том, как райтсы хьюманов ущемляются в России - завсегда пожалуйста. Больше ничего вокруг не видят.

      Вобщем, как "Гринпися" вовсе не про природу, так и HRW вовсе не про права человека.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:20
    А что западные структуры, кого и зачем они будут осуждать?
    Это их, ими созданная нелюдь/нечисть... они будут её использовать по полной, пока не закончится... а попутно будут выращивать следующую, такую же... soldier
  9. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 16:26
    да что за Б-о, ну какие осуждения, президент Беларуси должен стукнуть кулаком по столу и приказать установить виновных и уничтожить их
  10. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +2
    Сегодня, 16:28
    Кроме слов действия будут? Уже тошнит от всей этой пустой болтовни. Терпилы...Уже открыто детей наших террористы убивают! Да родителям погибших детей плевать на ваши размазанные слюни и сопли осуждения.
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:50
    Что и требовалось ожидать - Украина заявила что это РФ с целью провокации нанесла удар по автобусу с детьми в Брянской области.
  12. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:52
    Как можно было везти детей через зону боевых действий, практически по линии фронта ?:((. Кто выбрал такой маршрут?