Впервые с начала блокады ВМС США три иранских танкера прошли через Ормуз

Очевидный выход из-под блокады иранских судов говорит о том, что другие танкеры, торгующие с Ираном, также готовятся возобновить поставки.

Подписание соглашения между Ираном и США должно состояться в пятницу в Женеве. Если этому не помешают провокации Израиля в Ливане. Нет окончательной информации и о полном снятии блокады ВМС США с Ормузского пролива.Однако западные СМИ сообщают, что вчера и сегодня как минимум три груженых иранской нефтью танкера прошли через Ормуз. Такие данные следуют из информации сервиса онлайн-отслеживания морского трафика Kpler. Это первая подобная отправка с момента объявления блокады иранских портов Соединенными Штатами.Два супертанкера Diona и Hero 2 государственной компании ИРИ National Iranian Tanker Company, находящейся под американскими санкциями, перевезли в общей сложности 3,8 миллиона баррелей нефти. Третий танкер, связанный с Ираном, с миллионом баррелей нефти на борту благополучно вышел из зоны американской блокады, миновав военные суда ВМС США.Мишель Визе Бокманн, старший аналитик компании Windward, специализирующаяся на разработке решений в области ИИ для морской отрасли, сообщила американскому телеканалу CNBC:Перспектива открытия Ормуза побудила некоторых судовладельцев, пострадавших от многомесячных скачков цен на грузоперевозки и страховых взносов из-за военных рисков, начать передислокацию судов в порты Персидского залива. Однако большинство судовладельцев проявили осторожность и не стали ничего предпринимать до пятницы. Некоторые владельцы больших нефтеналивных судов стремятся получить «преимущество первопроходца», направляя танкеры в сторону Персидского залива.