Впервые с начала блокады ВМС США три иранских танкера прошли через Ормуз

639 5
Впервые с начала блокады ВМС США три иранских танкера прошли через Ормуз

Подписание соглашения между Ираном и США должно состояться в пятницу в Женеве. Если этому не помешают провокации Израиля в Ливане. Нет окончательной информации и о полном снятии блокады ВМС США с Ормузского пролива.

Однако западные СМИ сообщают, что вчера и сегодня как минимум три груженых иранской нефтью танкера прошли через Ормуз. Такие данные следуют из информации сервиса онлайн-отслеживания морского трафика Kpler. Это первая подобная отправка с момента объявления блокады иранских портов Соединенными Штатами.

Два супертанкера Diona и Hero 2 государственной компании ИРИ National Iranian Tanker Company, находящейся под американскими санкциями, перевезли в общей сложности 3,8 миллиона баррелей нефти. Третий танкер, связанный с Ираном, с миллионом баррелей нефти на борту благополучно вышел из зоны американской блокады, миновав военные суда ВМС США.



Мишель Визе Бокманн, старший аналитик компании Windward, специализирующаяся на разработке решений в области ИИ для морской отрасли, сообщила американскому телеканалу CNBC:

Очевидный выход из-под блокады иранских судов говорит о том, что другие танкеры, торгующие с Ираном, также готовятся возобновить поставки.

Перспектива открытия Ормуза побудила некоторых судовладельцев, пострадавших от многомесячных скачков цен на грузоперевозки и страховых взносов из-за военных рисков, начать передислокацию судов в порты Персидского залива. Однако большинство судовладельцев проявили осторожность и не стали ничего предпринимать до пятницы. Некоторые владельцы больших нефтеналивных судов стремятся получить «преимущество первопроходца», направляя танкеры в сторону Персидского залива.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:41
    ❝ Подписание соглашения между Ираном и США должно состояться в пятницу ❞ —

    — У Трампа семь пятниц на неделе ...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:09
    Лохматому любой ценой нужна пэрэмога перед выборами в конгресс....
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 16:39
    А нам грядет оппа.., теперь...)))
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 16:47
      вчера и сегодня как минимум три груженых иранской нефтью танкера прошли через Ормуз.

      Есть у кого поучиться как содержать стальные фаберже!
  4. igorlvov Звание
    igorlvov
    0
    Сегодня, 17:24
    В Иране зафиксирована поставка российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, один из которых был запечатлен на фото в характерном цифровом камуфляже без лопастей.