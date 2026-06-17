Впервые с начала блокады ВМС США три иранских танкера прошли через Ормуз
6395
Подписание соглашения между Ираном и США должно состояться в пятницу в Женеве. Если этому не помешают провокации Израиля в Ливане. Нет окончательной информации и о полном снятии блокады ВМС США с Ормузского пролива.
Однако западные СМИ сообщают, что вчера и сегодня как минимум три груженых иранской нефтью танкера прошли через Ормуз. Такие данные следуют из информации сервиса онлайн-отслеживания морского трафика Kpler. Это первая подобная отправка с момента объявления блокады иранских портов Соединенными Штатами.
Два супертанкера Diona и Hero 2 государственной компании ИРИ National Iranian Tanker Company, находящейся под американскими санкциями, перевезли в общей сложности 3,8 миллиона баррелей нефти. Третий танкер, связанный с Ираном, с миллионом баррелей нефти на борту благополучно вышел из зоны американской блокады, миновав военные суда ВМС США.
Мишель Визе Бокманн, старший аналитик компании Windward, специализирующаяся на разработке решений в области ИИ для морской отрасли, сообщила американскому телеканалу CNBC:
Очевидный выход из-под блокады иранских судов говорит о том, что другие танкеры, торгующие с Ираном, также готовятся возобновить поставки.
Перспектива открытия Ормуза побудила некоторых судовладельцев, пострадавших от многомесячных скачков цен на грузоперевозки и страховых взносов из-за военных рисков, начать передислокацию судов в порты Персидского залива. Однако большинство судовладельцев проявили осторожность и не стали ничего предпринимать до пятницы. Некоторые владельцы больших нефтеналивных судов стремятся получить «преимущество первопроходца», направляя танкеры в сторону Персидского залива.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация