Боевое применение ракет «Бандероль»
В 2025 году российская боевая авиация получила и начала применять новую крылатую ракету «Бандероль». Дальше сообщения о её использовании пошли регулярно. Помогло сочетание характеристик. Лётные и боевые параметры достаточно высокие, и при этом производство сравнительно простое.
Сразу оговоримся и больше повторять не будем. Официальной российской техдокументации по «Бандероли» нет. Почти всё, что известно о её характеристиках и боевом применении, идёт из утечек, сообщений украинской разведки, журналистских и аналитических реконструкций, а также OSINT-разборов. Любые «точные» ТТХ сейчас оценочные, и это стоит держать в уме.
Секретная разработка
В последние годы, по очевидным причинам, российская оборонная промышленность не торопится раскрывать перспективные разработки. О некоторых образцах узнают только после начала производства и боевого применения, причём первыми о них нередко сообщают с украинской стороны.
С «Бандеролью» так и вышло. В апреле 2025 г. украинские источники сообщили о новой угрозе. Якобы с начала года российская армия применяет какой-то ударный БПЛА неизвестной модели. Тогда же впервые прозвучал шифр «Бандероль».
Разработчиком украинская разведка назвала группу «Кронштадт». Версию подхватил ряд российских изданий, но ни сам разработчик, ни Минобороны РФ её не подтверждали. Есть и косвенный довод в её пользу. «Кронштадт» делает БПЛА «Орион» (экспортно-серийное название «Иноходец»; это одна и та же машина), который называют основным носителем ракеты.
Ранние сообщения, впрочем, вызывали вопросы. Украинские специалисты долго не могли определить даже общий облик «Бандероли». В инфографике рисовали то «летающие крылья», то аппараты нормальной аэродинамической схемы. Сначала говорили об ударном БПЛА, потом стали называть крылатой ракетой.
Боевое применение
Восстановить ход событий можно так. В начале 2025 г., по данным противника, прошли первые пуски. В апреле 2025 г. о них сообщили украинские источники, поначалу приняв изделие за ударный БПЛА. К весне 2025 г. картина прояснилась. Стало ясно, что на вооружении российской авиации появилась новая крылатая ракета. Официального обозначения нет, поэтому в ходу осталось «украинское» имя «Бандероль».
О самых первых пусках известно немного. Сколько их было, по каким целям и с каким результатом — не раскрывалось.
Дальше украинская сторона жаловалась на новые пуски не раз. Уже в 2026 году, в начале июня, речь шла о попаданиях по объектам в Харьковской области, а к середине того же месяца, по украинским данным и OSINT-сообщениям, ракету пустили в ход уже в массированных ударах по Киеву. Результатов противник не раскрывает, а молчание трактуется двояко: и как признак чувствительного попадания, и как признак того, что ущерб был незначительным.
Пытаются вести и подсчёт. OSINT-проект LostArmour называет порядка 20 массированных ударов с участием «Бандеролей». Цифра непроверенная, поскольку свериться по карточкам базы в открытом доступе не вышло. Так что это прикидка OSINT-сообщества, не более.
Более новая версия — «Бандероль» как крылатая ракета. Графика Overclockers.ru
И всё же видно, что «Бандероль» применяют регулярно. И поодиночке, и в массированных налётах, причём во втором случае вместе с разными БПЛА и ракетами других моделей.
Интересна и география ударов. Первые ракеты были применены по целям в Одесской области, затем удары пришлись на окрестности Одессы. Весной 2025 г. отмечены первые удары по Николаевской области, позже по Днепропетровской. В последние недели зона дотянулась до Харькова и Киева.
По карте ударов виден рабочий радиус, но не предел. Предельную дальность берут из заявленных характеристик, и карта тут не помощник. И вот что бросается в глаза: большинство известных атак пришлось на цели у черноморского побережья. Объяснение скорее тактическое, чем загадочное. Дальность «Бандероли» украинские специалисты оценивают в 450–500 км; если так, то цели в Одесской и Николаевской областях лежат заметно ближе предельной дальности, а радиус ракеты использован далеко не полностью. Цели подальше, похоже, чаще достаются крылатым ракетам и БПЛА других типов, а «Бандероль» пускают там, где она выгоднее по соотношению дальности и цены.
Технический потенциал
Сперва противник описывал «Бандероль» как «летающее крыло», потом изделие перевели в разряд крылатых ракет воздушного базирования. Похоже, вторая версия ближе к правде.
«Бандероль» — это КРВБ традиционного облика. У неё удлинённый фюзеляж сложной формы (возможно, ради снижения радиолокационной заметности), а также раскладываемые в полёте крылья и стабилизаторы с рулями.
Габариты и масса, по открытым оценкам, ориентировочно такие (все цифры приблизительны и заводскими не являются):
- длина — ок. 5 м;
- диаметр фюзеляжа — 300 мм;
- размах крыла — 2–2,2 м (складное);
- стартовая масса — не более 200–250 кг;
- боевая нагрузка — от ~50 до ~150 кг. Разброс, видимо, оттого, что одни источники приводят полную массу боевой части (до ~150 кг), другие — только массу взрывчатого вещества (порядка 49–50 кг, что близко к нижней границе).
Двигатель, предположительно, турбореактивный, и аналитики называют китайский Swiwin SW800Pro-A95. Это вывод из сопоставления открытых фото и параметров коммерческих моделей двигателя; официально его никто не подтверждал, так что нужна независимая техническая проверка. От двигателя зависят ориентировочные лётные данные:
- крейсерская скорость — ок. 520–560 км/ч;
- максимальная скорость — до 620–650 км/ч;
- дальность полёта — 450–500 км.
Бьёт «Бандероль» по неподвижным целям с заранее известными координатами. Ведут её к цели автопилот и комбинированная инерциально-спутниковая навигация (ГЛОНАСС/GPS/BeiDou) с помехозащищённой антенной, и это, как считается, даёт неплохую точность.
Беспилотный авиационный комплекс «Иноходец». Фото Минобороны РФ
Основным носителем называют тяжёлый разведывательно-ударный БПЛА «Иноходец» (в части источников «Орион»). По массогабаритам и назначению связка убедительна, её подтверждают несколько источников, включая российские, но это всё ещё экспертные оценки, а не официальные ТТХ. Возможны и другие платформы, в частности вертолёт Ми-28Н. Вот это пока чистая гипотеза: нет ни пусков с Ми-28Н, ни снимков с подвеской, ни официальных заявлений.
Гибкость и эффективность
Конечно, не всё, о чём говорит украинская сторона, правда. Но в сумме данные складываются в правдоподобную картину: «Бандероль» существует, выпускается серийно и применяется в ходе спецоперации.
Ниша у новой КРВБ понятная — между тактическими ракетами (Х-29, Х-31) и оружием стратегической авиации (Х-555, Х-101/102). Это значит, что ВКС получают дальность больше, чем у тактических ракет, но без привлечения дальней авиации, ведь носителем выступает БПЛА.
«Бандероль» стала оружием БПЛА, и это удешевило удары. Беспилотный носитель сильно выигрывает у пилотируемого самолёта: дешевле лётный час, не рискует экипаж, проще с аэродромами. Поэтому связка «БПЛА + дешёвая КРВБ» и удобна, когда нужно бить массой.
Но есть и обратная сторона. Дозвуковая малозаметная ракета на скорости порядка 550 км/ч для современной ПВО — цель уязвимая. Сколько долетит и попадёт, зависит от того, насколько плотно прикрыты объекты. Отсюда и массированные комбинированные налёты: «Бандероль» идёт в одном пакете с другими БПЛА и ракетами, чтобы перегрузить оборону. И заменить её есть чем, ведь в арсенале российской армии хватает ударных беспилотников под те же задачи, а широкая номенклатура позволяет подбирать под каждую цель боеприпас по характеристикам и цене.
«Бандероль» и похожие изделия появились не случайно: дальнобойное, точное и при этом недорогое оружие авиации сейчас особенно востребовано. Применяют его уже активно. А вот сколько оно навоюет, решит не столько сама ракета, сколько то, что встретит её над целью.
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