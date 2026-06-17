«Превратим в остров»: министр обороны Украины угрожает российскому Крыму

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«Превратим в остров»: министр обороны Украины угрожает российскому Крыму

Парадигма противника в отношении Крыма за последние годы значительно изменилась. Если в 2023 году высокопоставленные представители киевского режима обещали «дойти до Ялты» и там «не позднее августа выпить кофе на набережной», то теперь угрозы и «пожелания» сильно трансформировались.

Так, глава украинского министерства обороны по фамилии Фёдоров (странно, что фамилию ещё не «дерусифицировали») угрожает «превратить Крым из полуострова в остров и устроить там ад».



Фёдоров:

Мы сделаем всё, чтобы Крым превратился в остров.

По словам главы Минобороны Украины, это уже делается – «методом уничтожения логистики».

Напомним, что враг наносит систематические удары дронами и ракетами как непосредственно по полуострову, так и по мостам, которые соединяют Крым с сухопутным коридором. По Крымскому мосту пока не бьют, однако это именно «пока». Ведь ранее атаки с последствиями для моста уже были.

Логистика в Крыму действительно значительно страдает. Это выражается и в проблемах с топливом на российском полуострове. При этом угрозы Фёдорова обнажают и немаловажную деталь, состоящую в том, что киевский режим уже не говорят о «победе на поле боя», а также о «возвращении Крыма». Вместо это всё сводится к признанию того, что добиться этого не получилось и не получится, а в отместку за это крымчанам грозят фактически терактами. Это прямо вытекает из заявлений того же Фёдорова, который, на секундочку, до сих пор ни в какие террористическо-экстремистские списки в нашей стране не внесён.
34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +8
    Сегодня, 15:51
    Они давно к этому шли и воплотили, как только получили такую возможность.
    Жаль, что как всегда, для нашего руководства очевидное стало неожиданностью.... request
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -9
      Сегодня, 16:30
      И чего они воплотили? Языком молоть - это не мешки с цементом таскать. Тем более, что министр интересуется не столько обороной, сколько набиванием своих карманов.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 16:45
      Цитата: ian
      очевидное
      - невероятное!
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      -2
      Сегодня, 17:50
      Пока у них так себе получается. Если бы они моментально всё отрезали, а сами пошли в атаку - то это было бы опасно.
      А так наше руководство наоборот зашевелилось и стало пусть и медленно принимать меры. Сделать ещё можно много что.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +14
    Сегодня, 15:55
    Значит Крым своим уже не считают.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +7
      Сегодня, 16:05
      они и Украину то своей не считают и не считали , у них свое то что за бугром , там и деньги ,там и семьи
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +8
        Сегодня, 16:09
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        они и Украину то своей не считают и не считали , у них свое то что за бугром , там и деньги ,там и семьи

        Не только у них так.
        1. Zoer Звание
          Zoer
          +8
          Сегодня, 16:20
          Цитата: ARIONkrsk
          Не только у них так.

          ИменноС! Почему то инициатива о запрете недвижимости у депутатов ГД и сенаторов СФ так и не прошла. Де свобода должна быть у них! laughing
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:19
      Цитата: knn54
      Значит Крым своим уже не считают.

      Да когда он для них был-то "своим"? За все годы украинства ни одной дороги не построили, ни одной тонны асфальта не уложили. Естественно, за исключением частных резиденций.

      Мне вот больше интересно, как это так Арбитражный суд Гааги признал, что Украина не имеет прав на Азовское море и что Крымский мост соединяет российские территории - то есть, по их мнению, построен "законно".
      Ведь это означает, что ИХ суд признал Азовское море внутренним морем России и Крым, поскольку мост соединяет российские территории, признали российским?
      Что это было?
      Судьи обхапались до невменяемости разрешённых у них запрещённых у нас веществ, если вынесли такое решение? Европа должна от такого решения наизнанку вывернуться от визга - а новость прошла относительно незаметно...
      Не понимаю - чего это с ними?....
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +20
    Сегодня, 15:57
    Они дальше будут угрожать и угрозы приводить в действие пока мы им что-нибудь не сломаем. Больно и с хрустом.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +8
      Сегодня, 16:12
      Цитата: pudelartemon
      Они дальше будут угрожать и угрозы приводить в действие пока мы им что-нибудь не сломаем. Больно и с хрустом.

      Кто же им сломает что то, если наше руководство ведет травоядную войну, у них там свои люди, а не здесь.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 16:44
        Всему есть предел, и нашему терпению, и терпению руководства. Страшно применить страшное, но,по-моему,это время неумолимо приближается.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:30
      Цитата: pudelartemon
      Они дальше будут угрожать и угрозы приводить в действие пока мы им что-нибудь не сломаем. Больно и с хрустом.

      Интересно - а может или нет у нас отыскаться "сбрендивший полковник", который жахнет без приказа?
      И как с ним поступят, если вся страна будет ждать для него награды, а верхушка в одиночестве будет бубнить про "мыжнетакие" и придумывать для него казни египетские?

      Вспомнился геройский мужик, кавторанг Богдашин, автор "Красного навала". Вызвали в Москву, несколько дней сидел под фактическим арестом в гостинице, пока в Кремле решали - наказать или наградить. В итоге не наказали, но и не наградили. Просто отправили домой.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 16:43
        У нас видимо таких нет. Нету операторов искандеров, которые бы случайно сбили координаты банковской посреди дня request
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:53
          Цитата: alexoff
          У нас видимо таких нет. Нету операторов искандеров, которые бы случайно сбили координаты банковской посреди дня request

          Тот самый случай, когда начинаешь жалеть, что в Армии есть слово "дисциплина"...
      2. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +1
        Сегодня, 17:22
        Стал бы народным героем России.
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 18:17
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: pudelartemon
        Они дальше будут угрожать и угрозы приводить в действие пока мы им что-нибудь не сломаем. Больно и с хрустом.

        Интересно - а может или нет у нас отыскаться "сбрендивший полковник", который жахнет без приказа?
        И как с ним поступят, если вся страна будет ждать для него награды, а верхушка в одиночестве будет бубнить про "мыжнетакие" и придумывать для него казни египетские?

        Вспомнился геройский мужик, кавторанг Богдашин, автор "Красного навала". Вызвали в Москву, несколько дней сидел под фактическим арестом в гостинице, пока в Кремле решали - наказать или наградить. В итоге не наказали, но и не наградили. Просто отправили домой.

        Был такой генерал Суровикин, который считал что жизни его солдатов важнее чем лобовые атаки и жестко утюжил Украину, быстро сняли и сослали в Африку, хоть не посадили или пенсию отправили, а то смотри какой дерзкий нашелся, не дай бог для нашей власти еще войну бы выйграл.
  4. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +12
    Сегодня, 16:00
    "до сих пор ни в какие террористическо-экстремистские списки в нашей стране не внесён."
    Единственный список, для внесения, - список некрологов.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +7
    Сегодня, 16:02
    Фёдоров:

    Мы сделаем всё, чтобы Крым превратился в остров.

    По словам главы Минобороны Украины, это уже делается – «методом уничтожения логистики».

    Неужели после этих слов, Москве не понятно, что их просто "имеют".
    Так не пора ли в остров превратить Киев, уничтожить логистику уничтожением мостов через Днепр.
    "Ещё один аргумент – часть транспортных путей через Днепр проложена по дамбам, в случае их разрушения гигантские массы воды затопят всё вниз по течению Днепра. А если мы не можем уничтожать дамбы, то какой тогда смысл уничтожать мосты?

    Во-первых, даже если мы не будем уничтожать дамбы, а уничтожим только мосты через Днепр, то это уже значительно снизит транспортный поток между правобережной и левобережной Украиной.

    Во-вторых, дамбы надо уничтожать, не считаясь с последствиями. Те же ВСУ без колебаний разрушили дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), а обвинили в этом нас – и на Западе верят им, а не нам. Если ВС РФ через пару лет, с соответствующими потерями за этот период, выйдут к берегам Днепра, то ВСУ так же сами взорвут мосты и дамбы на Днепре, а обвинят в этом опять Россию, и снова им поверят, потому что правда в наше время не имеет никакого смысла, а в такой ситуации – «уж лучше грешным быть, чем грешным слыть».    " ( это выдержка из статьи ВО от 24 августа 2024 года).
    И после этого два года никаких действий со стороны МО мы не видим.
    Почему ?
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Сегодня, 17:49
      никаких действий со стороны МО
      Уничтожать или не уничтожать, форсировать водные преграды или нет, наступать или обороняться, и т.п. -это задачи не МО, а Генштаба, т.е., "оперативные решения" принимают командование и штабы действующих войск..., если политики "дают добро" на это...
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:06
    И весь прикол в том , что фамилие этогой гниды чисто русская.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Ирек
      И весь прикол в том , что фамилие этогой гниды чисто русская.

      Так а почему у Малорусов не может быть Русской фамилии? А украинцев, как нации в принципе не существует. Это миф созданный коммунистами.
      1. bezmyatezhnost Звание
        bezmyatezhnost
        0
        Сегодня, 17:40
        А украинцев, как нации в принципе не существует. Это миф созданный коммунистами.

        И хорошо, что не существует. Если с "мифом" такие проблемы, что же было бы с настоящей нацией?
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 16:46
      Только баран любит овцу за внешность. А вот волк за содержание lol
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 16:09
    Фёдоров:
    Мы сделаем всё, чтобы Крым превратился в остров.

    Это вы еще окраинского Гордона не слышали. Тот вообще уже весь мир победил.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:11
    Жаль что мы не планируем левобережье Днепра превратить в остров - уважаемые хасиды и не менее уважаемые люди из Ватикана попросили request
  9. Eranlake Звание
    Eranlake
    +3
    Сегодня, 16:13
    После каждой атаки на Крымский мост нужно было сносить один мост в Киеве через Днепр, но у руководства нет плана действий.
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +12
    Сегодня, 16:15
    Грош цена государству, которое не выполняет свою основную функцию - защиты своих граждан!
    1. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Грош цена государству, которое не выполняет свою основную функцию - защиты своих граждан!

      +100500
  11. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +5
    Сегодня, 16:17
    «Превратим в остров»: министр обороны Украины угрожает российскому Крыму

    По поводу Крыма и не только приведу цитату из телеграмм канала Игоря Стрелкова "Игорь Стрелков об ухудшении ситуации

    Сегодня прочитал письма за десятое-одиннадцатое число. Более поздние пока ещё до меня не дошли, но всё равно, как говорится, информацию я знаю, в том числе по телефонному радио. Что я могу сказать? Ну, всё ожидаемо, всё будет жёстче.

    Если судить по производству вражеских ракет (тех же самых "Фламинго") и заявлениям, что они выпускают примерно три ракеты в сутки, то их применение крайне ограничено сейчас противником. Они использовали, по разным данным, до полутора десятков ракет, не более.

    Куда деваются остальные ракеты? Их должно быть накоплено уже, наверное, может быть, даже больше сотни, а может быть, и больше двух сотен. Тоже совершенно ясно - готовят массированный удар. Для чего они его готовят, куда они его направят, я пока не знаю.

    Однако удар по Чебоксарам (когда противник заявил, что пустил шесть ракет, наше командование заявило, что сбило четыре, и в результате в важнейший военный завод попало две ракеты) показывает, что мы, оказывается, не способны отбить даже удар относительно старых, относительно слабых крылатых ракет на очень большую глубину нашей территории.

    Что будет, если противник запустит не шесть, а шестьдесят ракет? Ну, можете себе представить, что будет в этом случае. И куда будет направлен этот удар.

    Но, к сожалению, по-прежнему всё, что я вижу, всё, что я читаю, говорит о том, что военно-политическое руководство страны не то что недооценивает возникшую угрозу - оно её упорно не хочет воспринимать.

    И в то же время у меня возникает всё более и более стойкое впечатление, что часть наших элит уже считают, что мы потерпели в этой войне поражение и ищут только способ выйти из этой войны с наименьшим ущербом для себя. При этом, подчеркиваю, именно для себя. О России они никогда не думали и думать не собираются в дальнейшем. Отвратительно, просто отвратительно.

    Всё, о чём я предупреждал перед началом этой войны, всё, о чём я говорил год назад и два, и три, и четыре, всё, к сожалению, сбывается. Может быть, не так быстро, как мне не хотелось бы, но сбывается. "
  12. Крайний_случай Звание
    Крайний_случай
    +1
    Сегодня, 16:29
    Пока не будут уничтожены пути поставок западного оружия на Украину, а это всего то 4 жд узла на западной границе , эта бойня не закончится
    1. bezmyatezhnost Звание
      bezmyatezhnost
      +1
      Сегодня, 17:52
      Украина не полуостров, и сухопутной границы с странами ЕС имеет сотни километров. Методички так криво написаны, как будто на границе Украины 4 моста, а по бокам пропасть и рвы с крокодилами.
  13. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 16:35
    Метафора. Если бы на Украине было оружие со спецБЧ, а у России не было, сколько бы они думали о его применении? В смысле, их кураторы. Часы, минуты, секунды? Это я о том, какая у них мотивация.
  14. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 16:55
    . Это прямо вытекает из заявлений того же Фёдорова, который, на секундочку, до сих пор ни в какие террористическо-экстремистские списки в нашей стране не внесён.

    Толку то с этих списков...