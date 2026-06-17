«Превратим в остров»: министр обороны Украины угрожает российскому Крыму
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Парадигма противника в отношении Крыма за последние годы значительно изменилась. Если в 2023 году высокопоставленные представители киевского режима обещали «дойти до Ялты» и там «не позднее августа выпить кофе на набережной», то теперь угрозы и «пожелания» сильно трансформировались.
Так, глава украинского министерства обороны по фамилии Фёдоров (странно, что фамилию ещё не «дерусифицировали») угрожает «превратить Крым из полуострова в остров и устроить там ад».
Фёдоров:
Мы сделаем всё, чтобы Крым превратился в остров.
По словам главы Минобороны Украины, это уже делается – «методом уничтожения логистики».
Напомним, что враг наносит систематические удары дронами и ракетами как непосредственно по полуострову, так и по мостам, которые соединяют Крым с сухопутным коридором. По Крымскому мосту пока не бьют, однако это именно «пока». Ведь ранее атаки с последствиями для моста уже были.
Логистика в Крыму действительно значительно страдает. Это выражается и в проблемах с топливом на российском полуострове. При этом угрозы Фёдорова обнажают и немаловажную деталь, состоящую в том, что киевский режим уже не говорят о «победе на поле боя», а также о «возвращении Крыма». Вместо это всё сводится к признанию того, что добиться этого не получилось и не получится, а в отместку за это крымчанам грозят фактически терактами. Это прямо вытекает из заявлений того же Фёдорова, который, на секундочку, до сих пор ни в какие террористическо-экстремистские списки в нашей стране не внесён.
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