Росавиация с 20 июня ограничит полёты над Москвой на высоте до 5200 метров
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С 20 июня вводится временный режим, ограничивающий полёты лёгких и сверхлёгких самолётов, а также гражданских беспилотников над Москвой, большей частью Московской области и соседними регионами. Об этом сообщила Росавиация. Запрет действует на высотах от земли до 5200 метров.
Зона ограничений охватывает Москву, большую часть Подмосковья, а также частично Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Тверскую, Ярославскую и Владимирскую области. Исключение – воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Регулярные и чартерные рейсы при этом продолжат работать по расписанию.
Меры приняты по представлению Минобороны России для обеспечения безопасности полётов. Режим вводится «до особого уведомления». Это значит, что он может действовать долго. Возможно, до конца года. Или ещё дольше.
Запрет на полёты малой авиации и дронов над столицей и областью – не новость. Но раньше ограничения касались в основном БПЛА. Теперь и лёгких самолётов тоже.
Нарушение режима влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Штрафы, конфискация техники, лишение свободы – вплоть до реальных сроков для тех, кто решит проверить ограничение на прочность.
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