Росавиация с 20 июня ограничит полёты над Москвой на высоте до 5200 метров

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Росавиация с 20 июня ограничит полёты над Москвой на высоте до 5200 метров


С 20 июня вводится временный режим, ограничивающий полёты лёгких и сверхлёгких самолётов, а также гражданских беспилотников над Москвой, большей частью Московской области и соседними регионами. Об этом сообщила Росавиация. Запрет действует на высотах от земли до 5200 метров.



Зона ограничений охватывает Москву, большую часть Подмосковья, а также частично Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Тверскую, Ярославскую и Владимирскую области. Исключение – воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Регулярные и чартерные рейсы при этом продолжат работать по расписанию.

Меры приняты по представлению Минобороны России для обеспечения безопасности полётов. Режим вводится «до особого уведомления». Это значит, что он может действовать долго. Возможно, до конца года. Или ещё дольше.

Запрет на полёты малой авиации и дронов над столицей и областью – не новость. Но раньше ограничения касались в основном БПЛА. Теперь и лёгких самолётов тоже.

Нарушение режима влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Штрафы, конфискация техники, лишение свободы – вплоть до реальных сроков для тех, кто решит проверить ограничение на прочность.
10 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:34
    Мера оправданная, но как всегда запоздалая. Пока гром не грянул.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 16:43
      Цитата: alexboguslavski
      Пока гром не грянул.

      С 20 июня вводится временный режим, ограничивающий полёты лёгких и сверхлёгких самолётов, а также гражданских беспилотников над Москвой,

      Дожили! То ли еще будет...
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 16:40
    Те, кому надо будут летать на 5300м?
  3. Альф Звание
    Альф
    0
    Сегодня, 16:49
    Интернет кладут, полеты запрещают. Что дальше ? Отменят личный и общественный транспорт ? Запретят выходить из дома и передвигаться по улицам ?
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 16:54
      Правильно и запрещают. Давно нужно было это сделать и на всех многоэтажках поставить пулеметы с расчетами. Сколько можно терпеть полеты украинских дронов типа "Лютый"?
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 17:44
        Цитата: двп
        Сколько можно терпеть полеты украинских дронов типа "Лютый"?

        А какое лучшее средство ПВО ?
        Кстати, когда на Лондон посыпались Фау, ПВО Британии резко усилилась, даже новейшие Темпесты и Спитфайры-14 были на Острове, но есть момент-места взлета Фау начали усиленно мешаться с землей.
        Еще раз кстати, а расчеты к пулемётам из кого набирать прикажете ?
        1. двп Звание
          двп
          0
          Сегодня, 17:59
          И что , здорово перемешали с землёй места взлета Фау? Количество выпускаемых ракет только увеличивалось. Неужели в Москве нельзя набрать три десятка тысяч мужчин из 12 млн населения?
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      -1
      Сегодня, 16:56
      Запрещать личный транспорт, конечно не будут. А. Вот сделать эксплуатацию личного авто невозможной для подавляющего количества автовладельцев - это запросто. Налоги, цена топлива, ужесточение техосмотра- все это вполне реально могут осуществить. Да, видимо, уже начали.
      P.S. Да, а передвигаться по улицам, только короткими перебежками в составе группы, с сопровождающим.
  4. Сергей Валов Звание
    Сергей Валов
    +1
    Сегодня, 17:10
    «С 20 июня вводится временный режим,» - чувствуется пришел новый главком ВКС, надеюсь дальше борьба с налетами пойдёт по нарастающей.
  5. Сергей Валов Звание
    Сергей Валов
    +1
    Сегодня, 17:16
    В 5 км от меня расположен маленький аэродром, частники летают постоянно. Неоднократно над нашей деревней летали украинские беспилотники, два раза видел их лично. Соседи видели их в 6.00 во время последнего налета на Москву. В соседней деревне обломками сбитого БПЛА ранило девочку. Правильный запрет.