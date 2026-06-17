В результате удара вражеского БПЛА в Курской области погиб экс-мэр Обояни
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Еще одна трагическая новость сегодняшнего дня. В городе Обоянь, что в Курской области, в результате атаки вражеского беспилотника на автозаправочную станцию смертельные ранения получил бывший глава города и экс-депутат Курской областной думы Сергей Карелов. Ему было 63 года.
О гибели бывшего чиновника и народного избранника сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале мессенджера «Макс». Ранее губернатор Курской области сообщил об атаке украинских беспилотников по АЗС в Обояни. Помимо погибшего от ударов украинских националистов Карелова, ранения получили трое мирных жителей. Они госпитализированы, угрозы жизни нет.
Сергей Карелов возглавлял администрацию Обояни с 2009 по 2014 год. Местные жители, включая многих бывших учащихся, его очень хорошо знают не только как мэра и депутата областной Думы. Погибший был учителем с многолетним стажем, получил звание почетного работника общего образования России. Карьеру педагога Карелов начал учителем истории в Косиновской восьмилетней школе. В далеком 1994-м стал директором Обоянской средней школы №2, добросовестно отработав в этой должности почти 10 лет — до 2003 года.
Депутатом Курской областной думы заслуженный педагог стал в 2001 году. Был избран председателем комитета по социальным вопросам, образованию, науке и культуре. С 2006-го по 2009 год руководил управлением образования Обоянского района. Не удивительно, что человека с такой репутацией жители города в 2009-м избрали на пост мэра, в этой должности он проработал весь установленный законом срок.
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