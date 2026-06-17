В результате удара вражеского БПЛА в Курской области погиб экс-мэр Обояни

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В результате удара вражеского БПЛА в Курской области погиб экс-мэр Обояни

Еще одна трагическая новость сегодняшнего дня. В городе Обоянь, что в Курской области, в результате атаки вражеского беспилотника на автозаправочную станцию смертельные ранения получил бывший глава города и экс-депутат Курской областной думы Сергей Карелов. Ему было 63 года.

О гибели бывшего чиновника и народного избранника сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале мессенджера «Макс». Ранее губернатор Курской области сообщил об атаке украинских беспилотников по АЗС в Обояни. Помимо погибшего от ударов украинских националистов Карелова, ранения получили трое мирных жителей. Они госпитализированы, угрозы жизни нет.

Сергей Карелов возглавлял администрацию Обояни с 2009 по 2014 год. Местные жители, включая многих бывших учащихся, его очень хорошо знают не только как мэра и депутата областной Думы. Погибший был учителем с многолетним стажем, получил звание почетного работника общего образования России. Карьеру педагога Карелов начал учителем истории в Косиновской восьмилетней школе. В далеком 1994-м стал директором Обоянской средней школы №2, добросовестно отработав в этой должности почти 10 лет — до 2003 года.

Депутатом Курской областной думы заслуженный педагог стал в 2001 году. Был избран председателем комитета по социальным вопросам, образованию, науке и культуре. С 2006-го по 2009 год руководил управлением образования Обоянского района. Не удивительно, что человека с такой репутацией жители города в 2009-м избрали на пост мэра, в этой должности он проработал весь установленный законом срок.
6 комментариев
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 16:41
    Украина показала Западу, что можно безнаказанно бить по России и убивать российских граждан, хотя это было немыслимо в начале российской СВО. Это следует из выступления в эфире телеканала France24 старшего научного сотрудника Гарвардской школы Кеннеди Марианы Буджерин
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +5
      Сегодня, 16:49
      Почему же только Западу? И Востоку,и Северу, и Югу, и нашим союзникам,и врагам. И долго мы ещё будем изображать из себя Акелу на потеху всему миру?
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 16:50
    Ну что, неужели всё это безнаказанно дальше будет продолжаться?
    Где же эти легендарные сортиры, в которых тварей-убийц мочить уже давно нужно было?! am
  3. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 16:54
    Non lo conoscevo ma mi dispiace tanto.Ecco perché continuo a dire che il governo Russo deve reagire senza nessuna restrizione.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:09
    Наступило время отпусков, руководство уже начинать видимо не сможет до октября, а подобных новостей будет только больше request
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 17:17
    Учитель, низовой мэр. Светлая память.

    В то время как "елита", вляпавшаяся, "а там посмотрим".... Рогозин только в булки на пъянке....