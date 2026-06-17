В Днепропетровской области начали эвакуацию из 23 населенных пунктов

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В Днепропетровской области начали эвакуацию из 23 населенных пунктов


Власти пока ещё не освобождённой части Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 23 населённых пунктов Синельниковского района. За месяц территории должны покинуть почти 3,8 тысячи человек. Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что речь идёт о сёлах в Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общинах.



Одновременно завершена эвакуация из Новокиевки, Ильинки и Высшетарасовки Никопольского района. Продолжается вывоз жителей с одной из улиц Марганца и около 100 человек из Никополя.

С начала эвакуационных мероприятий Синельниковский район покинули более 49,5 тысячи человек, Никопольский – почти 750 жителей.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что Украина начала эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки из-за успешного наступления российской армии. На днях Киев объявил об обязательной эвакуации части граждан из некоторых районов Славянска и Краматорска.

Российские войска продолжают продвижение. В конце мая освобождены Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области. Взято Добропасово. ВСУ откатываются всё дальше на Запад, и очередная эвакуация это лишний раз подтверждает.
3 комментария
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:04
    Ну, так зелепоц же сказал, что освободили 400 кв. км.))) правда, забыл сказать кто)))
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:25
    А в это время, хахлячий батальон лиц низкой социальной ответственности, окупировали все Подмосковный трассы.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 18:03
      Это возвращение к истокам украинской государственности.