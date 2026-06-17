В США хотят переоборудовать военные самолёты в автономные испытательные стенды
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В Палате представителей США хотят переоборудовать американские военные самолеты в автономные испытательные стенды. Для этого предполагается подвергнуть из серьезной модернизации.
Как сообщает издание Aerospace America, данная идея принадлежит члену комитета по вооруженным силам нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Эйбу Хамаде.
Он внес поправку в законопроект комитета по оборонной политике, предусматривающую восстановление и модификацию ограниченного числа выведенных из эксплуатации самолетов, чтобы задействовать их для испытаний автономных систем.
Хамаде отметил:
У нас тысячи самолетов, которые в итоге попадают на склад в Тусоне, штат Аризона.
Он считает нецелесообразным использование их только в качестве «доноров» запасных частей. Поэтому конгрессмен предлагает рассмотреть возможность их дальнейшего использования после перепрофилирования в автономные и полуавтономные летательные аппараты. В частности, в роли таких дронов он видит штурмовики А-10, истребители F-4 Phantom и палубные самолеты EA-6B Prowler.
В законопроекте указано, что эти модернизированные летательные аппараты могут участвовать в исследованиях и испытаниях командного взаимодействия человек-машина, разработке тактики и сетевых взаимодействий на поле боя.
Похоже, многие самолеты, которые ВВС США готовило к списанию, еще послужат американским военным. Причем некоторые из них могут даже продолжить выполнять различные боевые задачи.
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