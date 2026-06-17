Генштаб ВСУ отрицает причастность к атаке по автобусу с детьми в Брянской области

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Генштаб ВСУ отрицает причастность к атаке по автобусу с детьми в Брянской области


Генеральный штаб ВСУ выступил с категоричным опровержением касательно террористической атаки на детский автобус под Брянском. В сообщении говорится:

Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля.

В Киеве, как всегда, ничего не знают и ни к чему не причастны. Наивно полагать, что украинский режим признает своё отношение к такому преступлению.

Тем временем из-за атаки беспилотника погибла женщина (жена тренера ДЮСШ), семь человек ранены – среди них пятеро детей, состояние одного из несовершеннолетних врачи оценивают как тяжёлое. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня был атакован автобус с детской футбольной командой из Беларуси, следовавший через Брянскую область в Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».
20 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:22
    А ваше признание нам и не нужно , ответка к вам прилетит и очень жестокая.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 18:02
      Да ну?! До сих пор не прилетала...
    2. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Ирек
      А ваше признание нам и не нужно , ответка к вам прилетит и очень жестокая.

      Меня бесят слова про отвеку, возмездие. Кто начал СВО? Для чего начали СВО? Чтобы отвечать?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 18:08
        Саму СВО и начали в ответ на действия запада. Вы не в курсе?
      2. Грац Звание
        Грац
        0
        Сегодня, 18:23
        вы Путина слушали? он вам много раз говорил почему начали СВО,
        не пишите глупости СВО начавли правильно, а вот как операция проводилась с оглядкой на Стамбул это была очень большая ошибка
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 18:24
      Цитата: Ирек
      А ваше признание нам и не нужно , ответка к вам прилетит и очень жестокая.

      Вам так нравятся отчеты об ответах по Украине о снесенных ангарах в ночное время, после предупреждения всех и вся.
  2. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +3
    Сегодня, 17:22
    А кто бы сомневался.

    Вон Трамп до сих пор не признал удар по иранской школе...
  3. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 17:24
    Ну, конечно же, это ФСБ, или вообще, автобус сам взорвался...
    Хохлота, вонючая!
    Даже если это не ВСУ, а какой- нибудь "кракен-хрюкин" - это не меняет положение дел.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 17:32
    В умении устраивать провокации Украине не откажешь. При ударе дроном-камикадзе следы всё равно будут. Тут случай особый.

    Белорусские СМИ публикуют фотографии автобуса с юными футболистами из Гомеля, попавшего под удар дрона в Брянской области. Видно, что удар пришелся в переднюю часть правого борта. На корпусе автобуса – многочисленные пробоины от поражающих элементов. При этом, сам борт не разворотило, что произошло бы при таранном ударе дрона-самолета. Нет даже серьезной вмятины. Уцелела и большая часть стекол.

    Вероятно, противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. Точно так же украинские дальнобойные беспилотники дистанционно минируют трассу Р-280 «Новороссия». В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным.

    Следов самого БПЛА нет. Теперь можно обвинять Россию в преднамеренной провокации.
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 17:34
    Генеральный штаб ВСУ выступил с категоричным опровержением касательно террористической атаки

    Однако же вскоре после атаки на автобус с детьми ещё один украинский дрон на этой же трассе А-240 атаковал машину с беременной женщиной и детьми.
  6. Степняк Звание
    Степняк
    +4
    Сегодня, 17:36
    Следственный комитет России возбудил уголовное дело

    Ага... И повестки пусть вышлет. Маразм какой-то! Лучше бы пару ледорубов в Киеве купили.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 18:04
      Почему жив Мадьяр? Совсем импотенция?
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 18:27
        Цитата: роман66
        Почему жив Мадьяр? Совсем импотенция?

        А он что адрес раздает и сидит ждет. Там вообще все живы, если что.
  7. roosei Звание
    roosei
    +2
    Сегодня, 17:38
    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт»
    Неужто даже искать будут? Или очередное сотрясание воздуха, дабы народ видел, как мы их там размазываем? А людей жалко... Беззубая политика это и есть главный террорист
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 17:54
      Цитата: roosei
      Или очередное сотрясание воздуха, дабы народ видел, как мы их там размазываем?

      Именно, что только сотрясание воздуха, потому что народ России уже давно привык к подобным спичам недееспособной власти, которая способна только разные форумы организовывать, вместо того чтобы защищать своих граждан от оголтелого терроризма киевской хунты и её спонсоров..
  8. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 17:45
    Естественно украинские вояки будут отпираться руками и ногами! Они же не дураки на себя ответственность за очевидное военное преступление брать.
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:09
    Не должны автобусы с детьми ездить фактически вдоль линии фронта :((...
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 18:26
      Там до линии фронта до Почепского района Брянской области около 100км. Прикажете вообще никому не передвигаться по этой трассе?
  10. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 18:12
    Надеюсь не ударят ночью по гаражам,а лупанут по,ну хотябы офису СБУ днем,что бы покарать причастных
  11. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Сегодня, 18:21
    как можно верить людям, которые 8 лет рассказывали жителям Донбасса, что те сами в себя стреляют