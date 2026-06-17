Финляндия разрешила ввоз и хранение на территории страны ядерного оружия

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Финляндия разрешила ввоз и хранение на территории страны ядерного оружия

Страны НАТО могут ввозить на территорию Финляндии ядерное оружие и хранить его на военных базах финской армии, запрет на это снят депутатами парламента, сообщает местная пресса.

Действовавший почти 40 лет запрет на появление в Финляндии ядерного оружия снят. Депутаты финского парламента поддержали внесенную еще в апреле правительством соответствующую инициативу. За внесение поправок в закон проголосовали 125 депутатов, 61 выступил против, еще 13 не голосовали по причине своего отсутствия на заседании.



Таким образом, решение принято, теперь союзники по НАТО могут в рамках учений или других каких-то мероприятий ввозить в страну ядерное оружие и даже хранить его. В Хельсинки объясняют это необходимостью «обеспечить оборону» страны в рамках сотрудничества с НАТО, да еще и в «непредсказуемой» оперативной обстановке в мире.

Интересно получается, пока Финляндия была нейтральной, границы с Россией были открыты, шел активный обмен туристами и велась торговля. Но как только финны вступили в альянс, сразу же появилась якобы «угроза» со стороны России, на сцену из всех щелей повылазили русофобы, определяющие сегодняшнюю политику Финляндии. Уже дошло до ввоза и хранения ядерного оружия. Следующим шагом станет желание обладать им?

Сегодня граница Финляндии с Россией закрыта, целые приграничные регионы буквально вымерли, потому что нет торговли, нет туристов. Финляндия несет огромные убытки, уровень жизни снижается, но зато вместе с НАТО готовится к отражению мнимой «российской угрозы».
21 комментарий
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  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 17:34
    Зашибись....Даже слов нет, наша страна потеряла остатки авторитета, а попросту никакая шавка нас вообще не боится.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:42
      Цитата: dnestr74
      Даже слов нет, наша страна потеряла остатки авторитета, а попросту никакая шавка нас вообще не боится.

      Боится, да ещё как боится, не по наслышке знаю, хотя от простых людей. а не тех кто сидит на дотации у НАТО.
      Но здесь всё просто как в волчьей стае - "вой вместе со всеми, не будешь выть, разорвут на клочья".
      Эта фраза может использоваться для описания ситуации, когда человек или группа людей подстраиваются под общие нормы, правила или поведение большинства, теряя при этом индивидуальность.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 17:48
      При этом янкесы исключают любую возможность размещения даже ТЯО у своих границ. Венесуэла, затем Куба. В перспективе и Никарагуа.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 18:12
        Цитата: knn54
        любую возможность размещения даже ТЯО

        Хм, а кто-то собирался размещать там ЯО? СССР пробовал- вышло не очень престижно- сначала мы вывели и только через полгода США из Турции
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 18:25
        Поставьте вопрос по другому- а Куба или Венесуэла это допускают? А мы сами готовы сейчас начать ядерную войну из-за вторжения американцев на Кубу, например?
    3. Анюта Славная Звание
      Анюта Славная
      +3
      Сегодня, 17:56
      Всё правильно вы пишите и я давно тоже пишу о том,что никакого авторитета у России больше нет,но мне тут одна участница стала писать,что никакие международные дела без России не делаются😊. Очень смешно стало. Наверно только слепой,глухой и парализованный человек ещё не осознает происходящего. Всё происходящее абсолютно закономерно. Пятый год и всё СВО. Ни один крупный город кроме Мариуполя не взят. Мосты,аэропорты,порты ,ж/д все целехонькое у врага,Зеленский жив-здоров. Ну и что с того ,что вырубали врагу электричество,отопление ? Враг не сдаётся и не собирается. Так ещё и удары по России стали и регулярными,и многочисленными. Ущерб враг наносит существенный и ощутимый,кто бы и что бы ни говорил. Но самое главное моё возмущение в том,что враг убивает наших детей! Это как вообще? Родителям погибших деток нужны эти сопливые "решительные осуждения "? Сколько будем просто осуждать? Позорно дожили и докатились до того,что Британия уран поставит на Украину,а теперь ещё и Финляндия станет с ЯО. Здорово чё..
      1. Dead
        Dead
        -1
        Сегодня, 18:04
        Необходимо свергнуть правительство, и всё.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 18:26
          Необходимо свергнуть правительство, и всё.

          Какое? А то как-то выбор уже организовался :((...
    4. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 18:19
      Цитата: dnestr74
      Зашибись....Даже слов нет, наша страна потеряла остатки авторитета, а попросту никакая шавка нас вообще не боится.

      Того и гляди Люксенбург или Монако нападет. Геостратег всех переиграл и у страны теперь и война и позор.
  2. Электроник2000 Звание
    Электроник2000
    +1
    Сегодня, 17:35
    Ну вот, а мне прямо тут на ВО очередной "ура-патриот" недавно взахлеб рассказывал, как же здорово, что наша операция на Украине не позволила разместить там ракеты НАТО с ядерными боеголовками. Наслаждайтесь товарищ, как "гениальный кормчий" за несколько лет добился не только вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но и возможности появления носителей ЯО НАТО на самой границе РФ.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Электроник2000
      за несколько лет добился не только вступления Финляндии и Швеции в НАТО,

      Не надо валить на кого то. Всё началось раньше. Я в Суоми часто бываю, там живёт бывшая жена отца и подноготную знаю.
      Всё пошло после развала Союза, когда экономические отношения сошли на нет и финны начали искать нового спонсора, а он был рядом. Практически разрыв начался сразу, я просто удивляюсь, что финики так долго продержались. В России начался капитализм и выбирать среди капиталистов Россию, это просто нонсенс. И здесь Россия ничего не смогла бы сделать, что сейчас мы видим.
      Волки всегда собираются в стаю, а России в этой стае места нет.
      1. Электроник2000 Звание
        Электроник2000
        0
        Сегодня, 18:25
        Хорошо рассказываете, правдоподобно и складно. Вот только если бы не 24.02.2022 то Финляндия до сих пор не вступила бы в НАТО и никакого ЯО там не было бы. Так что вся заслуга именно этого "кого-то" на 100%.
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 17:43
    Финляндия разрешила ввоз и хранение на территории страны ядерного оружия

    Так может на "привезти" туда ЯО и пусть не жалуются, сами же разрешили. laughing am
  4. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 17:53
    Ну это явное достижение сделать из нейтральной страны ещё одного члена НАТО готового разместить ядерное оружие.
  5. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -1
    Сегодня, 17:55
    Примеры "геостратегического" мышления, 16 мая 2022 г:


    У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ. Но расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию», продолжил президент. РБК ведет трансляцию саммита.

    «Что касается расширения Североатлантического альянса: да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. <...> У России нет проблем с этими государствами [со Швецией и Финляндией], и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает <..
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 17:57
    Вот теперь и понимаешь на сколько Орешник с ядерными боеголовками становится актуальным. Неотвратимое и неперехватываемое оружие возмездия. Причем, очень быстро долетающее до иdиoтoв...
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:01
    И через миллион лет в стекле найдут труп финна, подобно комару в янтаре. laughing
  8. edmed Звание
    edmed
    -1
    Сегодня, 18:05
    "Ну что ж сгорел сарай ,гори и хата." а так то ,да полный провал внешней политики РФ по отношению к так называемым "нейтралам" ,шведам и финнам , понятно было кто они, ну что ж ,терпим , Бог терпел и нам велел, по осени посчитатаем циплят. recourse
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 18:09
      Цыплят. По осени - на пересдачу
  9. Roust Звание
    Roust
    -2
    Сегодня, 18:10
    Когда сосед собирается в открытую гадить, нужно бульдозером проехать по его дому, иначе, проедут по твоему.
  10. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 18:19
    Экзистенциальная угроза. А по сути, уже сейчас можно наносить термоядерные удары по Хельсинки. Жаль. Я хотел заехать в освободившийся финский домик без остаточной радиации и уцелевший. Чтобы даже сараи для кур все целые были. А теперь, когда там радиация спадёт? Вон в Чернобыле до сих пор аукается.. Ладно, подумаем теперь, в какой европейский домик мне заехать, так чтобы без радиации.