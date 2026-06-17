Болгария не поддержала 21-й пакет санкций ЕС против РФ из-за патриарха Кирилла

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Болгария не поддержала 21-й пакет санкций ЕС против РФ из-за патриарха Кирилла

В ходе согласования в Брюсселе очередного, 21-го по счету, пакета санкций Евросоюза в отношении России представители Болгарии отказались поддержать его в предложенной редакции. Причиной стало внесение в список среди других физических лиц главы Русской православной церкви (РПЦ) святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе и министерство иностранных дел Болгарии пишут некоторые европейские СМИ. В Софии сочли включение патриарха Кирилла в список подсанкционных лиц вмешательством в религиозные дела. Глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила в ходе сегодняшнего брифинга, что санкции против главы РПЦ носили бы сугубо символический характер, никакой практической пользы от них в принципе нет.

Когда речь идет о санкциях, носящих преимущественно символический характер и не имеющих реальных экономических последствий, Болгария выступает против.

Болгарский министр иностранных дел подтвердила, что руководство республики выступает против включения российского священнослужителя в санкционный список. Ограничение финансовых активов патриарха приведет к обвинениям в том, что «Европа вмешивается в дела церкви», отметила она.

Помимо пункта, касающегося ограничительных мер в отношении главы РПЦ, Болгария и ряд других стран союза высказали оговорки относительно предложенных санкций в сфере энергетики. В частности, поступили возражения по поводу практической пользы, вернее, вреда для РФ, по фиксации цены на российскую нефть. Эта мера была принята ЕС достаточно давно и полностью себя дискредитировала, особенно после начала ближневосточного кризиса.
2 комментария
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  1. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 18:01
    Ну вот и от г-на Гундяева хоть какая-то реальная польза.
  2. Havoc Звание
    Havoc
    0
    Сегодня, 18:09
    Когда речь идет о санкциях, носящих преимущественно символический характер и не имеющих реальных экономических последствий, Болгария выступает против

    Вот если бы санкции действительно били бы по экономике нашей страны, мы бы двумя руками были бы ЗА, так надо понимать болгар? А так что их принимать, они же фиктивные. Болгары не плюйте в колодец, может прийдётся водицы испить.