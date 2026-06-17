Атака ВС РФ лишила электроснабжения прифронтовую зону на Днепропетровщине

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Атака ВС РФ лишила электроснабжения прифронтовую зону на Днепропетровщине


В Днепропетровской области в результате беспилотных ударов по объекту энергетики были обесточены более 19 тысяч абонентов. После атаки ВС РФ десятки населенных пунктов Днепропетровщины лишились света.



Об этом сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.

В сообщении сказано:

Сегодня утром без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах.

Впоследствии выяснилось, что для атаки были задействованы беспилотники-камикадзе «Герань-2». Эти аппараты нанесли серию ударов по электроподстанции 150/35/10 кВ «Солонянская». Объект расположен в населенном пункте Соленое Днепропетровской области. Он был поражен и получил серьезные повреждения. В результате атака ВС РФ лишила электроснабжения прифронтовую зону на Днепропетровщине.

В последнее время энергетические объекты в Днепропетровской области являются приоритетными целями для российских ударов. Это объясняется тем, что в регионе расположено значительное количество украинских военных предприятия, которым требуется для осуществления своей деятельности много электроэнергии.


К примеру, двумя днями ранее ВС России атаковали дронами «Герань-2» украинский энергетический объект в Зеленодольске, о чем стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны РФ. В тот же день атакам подверглись различные военные заводы в Днепропетровске. Особое внимание уделялось производителям ракетной и беспилотной техники, а также комплектующих к ней.
6 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 20:36
    Это надо было делать ещё вчера и в разы интенсивнее, чтобы враг не имел возможности ощетиниться кучей всяких дронов и ракет, так как, судя по всему, завтра нас может ожидать тоже самое в плане выноса нашей энергетики. И это не паническое высказывание, это логический вывод на фоне происходящего. Надеюсь, что ошибаюсь.
  2. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 20:45
    А... в прифронтовой зоне еще было электричество??? т.е. и радары , и обнаружение по звуку БПЛА , и прочее у ВСУ еще работало?
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    1. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 21:20
      Цитата: Макс1995
      А... в прифронтовой зоне еще было электричество?

      Естественно, мы же только сейчас начали.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 21:28
      т.е. и радары , и обнаружение по звуку БПЛА , и прочее у ВСУ еще работало?
      Офигеть

      Действительно.
      Пойдите, уничтожьте у xoхлов все генераторы и аккумуляторы.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:02
    404 ые завтра побегут жаловаться русские обесточили родильные дома ,ясли и детские садики .А самое бесчеловечное обесточены бытовые дискомбуляторы .Трамп их пожалеет.
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 21:23
    Атаки должны быть интенсивными и целенаправленными, чтобы обеспечить максимальную эффективность и свести к минимуму вероятность восстановления. В целом российские удары по энергетическому сектору Украины принесли значительные результаты. Однако необходимо продолжать наносить удары по энергетической инфраструктуре, чтобы её работоспособность оставалась на минимальном уровне.