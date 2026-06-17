Атака ВС РФ лишила электроснабжения прифронтовую зону на Днепропетровщине
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В Днепропетровской области в результате беспилотных ударов по объекту энергетики были обесточены более 19 тысяч абонентов. После атаки ВС РФ десятки населенных пунктов Днепропетровщины лишились света.
Об этом сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК.
В сообщении сказано:
Сегодня утром без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах.
Впоследствии выяснилось, что для атаки были задействованы беспилотники-камикадзе «Герань-2». Эти аппараты нанесли серию ударов по электроподстанции 150/35/10 кВ «Солонянская». Объект расположен в населенном пункте Соленое Днепропетровской области. Он был поражен и получил серьезные повреждения. В результате атака ВС РФ лишила электроснабжения прифронтовую зону на Днепропетровщине.
В последнее время энергетические объекты в Днепропетровской области являются приоритетными целями для российских ударов. Это объясняется тем, что в регионе расположено значительное количество украинских военных предприятия, которым требуется для осуществления своей деятельности много электроэнергии.
К примеру, двумя днями ранее ВС России атаковали дронами «Герань-2» украинский энергетический объект в Зеленодольске, о чем стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны РФ. В тот же день атакам подверглись различные военные заводы в Днепропетровске. Особое внимание уделялось производителям ракетной и беспилотной техники, а также комплектующих к ней.
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