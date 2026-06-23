Итак, Cheyenne попал в китайский ксерокс и лишился в нем пилота!

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Итак, Cheyenne попал в китайский ксерокс и лишился в нем пилота!

Да, вот так спокойно, без истерик, без криков о «не имеет аналогов в мире» и прочей шелухи, китайцы спокойно месят свою квашню. «Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте» — шикарная китайская пословица, которая прекрасно подходит к моменту.

Суть его (момента) в том, что китайцы, медленно спустившиеся с горы, начали медленно переплывать реку. По нашей уже пословице-анекдоту из народного творчества. То есть тот самый дрон, о котором не раз было сказано, что это нагло скопированный Cheyenne, под китайским названием R6000 перешел от испытаний на привязное зависание к полетам без привязки.




То есть птенчик оперился и теперь пробует крылышки сам. Ну а китайцы, как это обычно у них принято, допускают нежные такие «сливы» информации. В стиле «Мы тут ни на чем не настаиваем, делайте выводы самостоятельно».

Ну и, как принято, фото и видео уплывают, затем публикуются, а на них порой очень даже интересные кадры, реально дающие почву для размышлений. R600 – это, конечно, не космолет «Белый император», но те, кому надо задуматься, получили пищу для размышлений.

Недавно опубликованное видео впервые демонстрирует беспилотный конвертоплан R6000 в свободном полете. Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими испытаниями на привязи. Конструкция вызвала интерес из-за сходства с MV-75A Cheyenne II компании Bell, американским пилотируемым конвертопланом второго поколения. В более широком смысле разработка этого аппарата может иметь очень серьезные последствия как для Народно-освободительной армии Китая, так и для гражданских эксплуатантов.

На кадрах, впервые опубликованных в китайских социальных сетях, показан большой дрон в вертикальном полете, выполняющий разворот вращением вокруг вертикальной оси в режиме зависания, а также в устойчивом полете вперед с полностью наклоненными двойными пропеллерами. Ранее были доступны только кадры, снятые во время испытаний на привязи, которые демонстрировали базовую способность к зависанию. Теперь, по мере продвижения летных испытаний, все заинтересованные лица могут узнать больше о возможностях этого летательного аппарата.

Как и на предыдущих снимках, двигатели самолета не закрыты обтекателями. Как и у MV-75, у R6000 неподвижные гондолы двигателей с шарнирно-сочлененными передними опорами, в отличие от конвертоплана первого поколения V-22 Osprey, у которого вся гондола поворачивается вверх и вниз как единое целое.

В ноябре прошлого года начали появляться фотографии, на которых R6000 проводит испытания по зависанию в воздухе с помощью троса, и вот уже продолжение последовало.


Прототип R6000 проходит испытания на парящий полет

Несмотря на то, что подробности текущих испытаний ожидаемо не разглашаются, возможность совершать продолжительные полёты без страховочных тросов является ключевым достижением для любой программы по созданию конвертопланов, учитывая сложность аэродинамики и систем управления полётом. Конструкция конвертопланов особенно сложна, о чём свидетельствует непростая история V-22.

В октябре 2024 года появилась фотография с изображением первого готового прототипа R6000 на производственной площадке United Aircraft в городе Уху в восточной китайской провинции Аньхой. Компания United Aircraft представила проект, также известный как UR6000 и «Чжан Ин» (или «Стальная тень»), на авиасалоне в Сингапуре в 2024 году.


На фотографии запечатлен первый готовый прототип UR6000 на производственной линии цеха United Aircraft

R6000, разработанный китайской компанией United Aircraft, является одним из самых крупных беспилотных конвертопланов, находящихся в разработке в мире. Сочетая в себе возможности вертикального взлёта и посадки, присущие вертолётам, со скоростью и дальностью полёта, характерными для самолётов с неподвижным крылом, он — по крайней мере официально — предназначен «для выполнения задач в сфере логистики, ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержки морских операций и других миссий, требующих доступа к территориям без подготовленных взлётно-посадочных полос».

В прошлом компания United Aircraft представляла как пилотируемые, так и беспилотные версии R6000.

Очень несложно сделать вывод о том, что конвертоплан с экипажем или без него класса R6000 может найти применение в различных военных операциях Народно-освободительной армии Китая. Это ясно как белый день, конвертоплан в американском исполнении уже показал, насколько он ценный аппарат: летит быстрее и дальше вертолета, в отличие от самолета, не нуждается в аэродроме и совсем немного уступает в скорости.


Концепт-арт предполагаемой пилотируемой версии UR6000 в стандартной цветовой гамме гражданского назначения

Этот аппарат будет особенно полезен для поддержки островных баз Народно-освободительной армии Китая в Южно-Китайском море, а также изолированных объектов в других частях Тихого океана и в отдаленных приграничных районах Китая, где традиционная инфраструктура аэродромов ограничена.

Такой конвертоплан мог бы использоваться для переброски войск за границу и в случае чрезвычайных ситуаций в регионе, включая потенциальную операцию против Тайваня, для перемещения войск, припасов и оборудования между удаленными друг от друга локациями без использования подготовленных взлетно-посадочных полос.

В частности, R6000 хорошо подходит для использования на десантном корабле-доке Type 076 и других крупных десантных кораблях Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, что значительно расширяет их возможности в области логистики, разведки и других задач.


Первый в Китае сверхкрупный десантный корабль-амфибия Type 076, «Сычуань»

Вот такая огромная палуба, заполненная конвертопланами, уже прекрасный аэродром для грузовых операций поддержки. Трюмы УДК можно заполнить чем угодно, и, не подходя на опасное расстояние к пространству противника, такой корабль может просто прекрасно снабжать корабли, морскую пехоту, десантников, диверсантов и так далее до бесконечности. Идеальное совпадение: есть что везти и есть чем везти, если надо доставить срочно и далеко.

Помимо логистических функций, полностью доработанный R6000 обладает очевидным потенциалом в качестве многоцелевой платформы. В его грузовом отсеке можно разместить оборудование для разведки, наблюдения и рекогносцировки (РНР), средства радиоэлектронной борьбы, системы ретрансляции связи или, возможно, даже высокоточное ударное вооружение.

Эффективность мы оценивать не станем, это довольно сложный вопрос без знания полного комплекса ЛТХ и возможностей, но скажем, что это вполне возможно.

Стоит отметить, что в США уже разрабатывается версия для специальных операций MV-75, в том числе в виде боевого вертолета, а также концепция морского патрулирования. Китай, скорее всего, изучит аналогичные пути развития для своих конвертопланов. Ну точно глупо было бы не использовать удачный аппарат на всю катушку.


Концептуальная модель морского патрульного вертолета MV-75 компании Bell на выставке Modern Day Marine в этом году

В этом отношении R6000 действительно можно сравнить с Bell V-247 Vigilant, который изначально разрабатывался для участия в программе многоцелевых беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой для Корпуса морской пехоты США, известной как MUX.

V-247 также был представлен на рассмотрение ВМС США, а компания Bell представила визуализацию, на которой V-247 работает вместе с конвертопланом V-280 Valor с экипажем, на основе которого создан армейский вертолет MV-75.


Концепт-арт, изображающий V-247 в паре с конвертопланом V-280 Valor

Что касается передовой беспилотной авиации, то в эту сферу Китай вкладывал значительные средства на протяжении последнего десятилетия. Его проекты охватывают все: от небольших тактических дронов до высотных разведывательных платформ и все более сложных боевых дронов. R6000 вписывается в концепцию китайских разработок в области беспилотных транспортных самолетов, включая создание крупных автономных грузовых самолетов, способных работать в сложных условиях.


По крайней мере на одном изображении на сайте United Aircraft UR6000 изображен с опознавательными знаками Народно-освободительной армии Китая, что в целом намекает...

В сегменте вертикального взлёта и посадки Китай также активно разрабатывает и пилотируемые конвертопланы. Ранее в этом месяце появились новые кадры, на которых запечатлены первые испытания китайского пилотируемого конвертоплана. Впервые этот летательный аппарат был представлен публике в августе прошлого года как выставочный макет, теперь пришло время полетов.


Фотография, опубликованная 1 июня, на которой запечатлен пилотируемый конвертоплан в полете

Несмотря на то, что в прошлом R6000 позиционировался в первую очередь как гражданское воздушное судно, эта технология имеет очевидное военное применение. Большие автономные конвертопланы могут обеспечить быструю доставку припасов рассредоточенным войскам, поддержку операций в отдаленных регионах или доставку грузов на корабли и удаленные базы без необходимости использования обычных взлетно-посадочных полос. Конвертопланы обладают огромным потенциалом для Народно-освободительной армии Китая, перед которой стоят серьезные задачи в прибрежных районах и которая располагает растущим флотом десантных кораблей, для которых такие летательные аппараты подходят особенно хорошо.

Таким образом, за R6000 стоит понаблюдать как за еще одним свидетельством все более амбициозных программ китайских военных в области вертикального взлета и посадки, а также за разнообразной и растущей серией беспилотных летательных аппаратов. И если обычными дронами из Китая уже в мире не удивить никого, то вот беспилотные конвертопланы боевого характера – это уже интересно.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Xenon Звание
    Xenon
    0
    23 июня 2026 04:16
    Чем эта машина лучше вертолета? Кроме большей скорости, чем у вертолета, никаких других преимуществ не вижу. А вот что касается безопасности полетов, то вертолет далеко и далеко впереди этого технологического чуда. Радует только беспилотный вариант! А в целом, молодцы китайцы, на месте не стоят
    1. lDaive Звание
      lDaive
      +10
      23 июня 2026 04:56
      По сравнению с вертолётами, конвертопланы сочетают гибкость вертикального взлёта и посадки с высокой скоростью и дальностью крейсерского полёта, характерными для самолётов с неподвижным крылом.
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        +1
        23 июня 2026 05:45
        А также длительное обучение пилотов переходу с вертолётного взлёта на самолётный полёт и обратно. Большинство аварий американских конвертопланов происходит именно в момент такого перехода.
        1. Luminman Звание
          Luminman
          +5
          23 июня 2026 06:33
          Цитата: Юрась_Беларусь
          Большинство аварий американских конвертопланов происходит именно в момент такого перехода
          Это самое их узкое место...
          1. Гражданский Звание
            Гражданский
            +6
            23 июня 2026 07:25
            Для нашей огромной территории и с уже заброшенными аэродромами, это был бы выход. Если бы этот вид ЛА не был бы нужен, его бы не строили ведущие авиационные державы современности КНР и США.
      2. Xenon Звание
        Xenon
        +1
        23 июня 2026 05:56
        Цитата: lDaive
        гибкость вертикального взлёта и посадки с высокой скоростью и дальностью крейсерского полёта
        Эта гибкость вертикального взлета и посадки сопряжена с очень большой аварийностью и расходом топлива. Дальность полета, единственное его достоинство, хотя я и не совсем представляю, где такое может пригодиться, а особенно на море
        1. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          +7
          23 июня 2026 07:37
          Дальность, скорость .
          Если мы это не можем , это не значит , что это плохо.
          В США, как минимум 3 концепта тестируются. И соосник и обычный и поворотными моторами и с поворотный винтами.

          Тут бы просто транспортник ил112 сделать!
        2. PROXOR Звание
          PROXOR
          0
          23 июня 2026 10:08
          Да банальное снабжение УДК на удалении от берега, куда вертолёту при его скорости и расходу топлива не достать. У амеров есть вполне сносный Grumman C-2 Greyhound. При наличии катапульты на УДК он может сесть на тот же УДК и так же взлететь с него.
          Китайцы решили пойти по пути конвертопланов. Всё тот же самолёт на дистанции но есть вертикальный взлёт и посадка.
          1. Alexey RA Звание
            Alexey RA
            +2
            23 июня 2026 11:48
            Цитата: PROXOR
            У амеров есть вполне сносный Grumman C-2 Greyhound.

            Уже нет - "Грейхаунды" выходили свой срок и в этом году должны быть списаны. А вместо них USN заказал "Оспреи" в транспортном варианте - для упрощения логистики на всех плоскопалубниках, катапультных и бескатапультных, и сокращения типов летательных аппаратов.
            1. PROXOR Звание
              PROXOR
              0
              23 июня 2026 14:01
              Собственно Ваши слова подтверждение для чего конвертопланы нужны китайцам.
        3. lDaive Звание
          lDaive
          +2
          23 июня 2026 15:52
          Фактически, конвертопланы значительно превосходят обычные вертолёты по трём ключевым параметрам: дальности полёта, скорости и высоте полёта. При выполнении задач, где время имеет решающее значение, например, при спасательных операциях, конвертопланы обладают явным преимуществом.
    2. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      23 июня 2026 10:01
      Цитата: Xenon
      А вот что касается безопасности полетов, то вертолет далеко и далеко впереди этого технологического чуда.

      Откуда такой далекоидущий вывод? Вертолёт имеет только режим авторотации для спасения. Но в случае повреждения основного или хвостового винта впринципе он ТРУП.
      Конвертоплан взял в себя неплохие задатки планера самолёта и ничто ему не мешает спустится как самолёт. Да как самолёт не с лучше аэродинамикой но он может.
    3. EURO100 Звание
      EURO100
      0
      Вчера, 13:57
      Чем лучше вертолёта: - скоростью, грузоподъёмностью, дальностью перелета.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    23 июня 2026 05:53
    На Курилах такая штука пригодилась бы. what
    Условия для летающей авиации суровые...аэродромов нет...конвертоплан может в самый раз подойти.
    1. dragon772 Звание
      dragon772
      0
      23 июня 2026 09:01
      А-40 «Альбатрос» пригодился,когда на Тихом океане нет шторма.
  3. Xenon Звание
    Xenon
    -1
    23 июня 2026 06:02
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    нет...конвертоплан может в самый раз подойти
    А почему не подойдёт вертолет, с его более высокой безопасностью полетов и относительно низкой ценой?
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      23 июня 2026 09:03
      Цитата: Xenon
      А почему не подойдёт вертолет, с его более высокой безопасностью полетов и относительно низкой ценой?

      Насчёт безопасности сомневаюсь...один двигатель...радиус полета слабенький...бьются также как и самолёты в условиях низкой облачности.
      Надо бы экономичность посмотреть...насколько выгодный эти летательные аппараты на Дальнем Востоке.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        23 июня 2026 16:13
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Насчёт безопасности сомневаюсь...один двигатель...

        Два движка. Иначе нормальный груз просто не поднять.
  4. Дес Звание
    Дес
    +6
    23 июня 2026 06:04
    Из статьи именитого автора ВО(и не только):
    "Первый в Китае сверхкрупный десантный корабль-амфибия Type 076, «Сычуань»"
    Всё же ИИ ошибся при переводе. "Сычуань" универсальный десантный корабль, самый крупный, с эл.магн. катапультой. Но никак не "амфибия".
    В интернет переводах бывает как в сценке Ур.пельменей: - "Вы сказали ...! А вы повторили!?"))
    По статье. Да, КНР лидирует почти во всех областях науки, техники. И это не копирование("ксерокс"), а освоение нового.
  5. Luminman Звание
    Luminman
    +4
    23 июня 2026 06:35
    В этой машине китайские инженеры внедрили очень интересное решение - конструкцию, имеющую только наклонный вал несущих винтов с остающимися неподвижными двигателями, что убирает проблему с выхлопными газами, значительно упрощает конструкцию и повышает надежность. Удивительно, как до этого не додумались американцы, когда проектировали свой Osprey?
    1. EURO100 Звание
      EURO100
      0
      Вчера, 13:46
      Американцы как раз и додумались посмотрите на Bell V-280 Valor, а китаёзы скоммуниздили.
  6. Maxim Davydov Звание
    Maxim Davydov
    0
    23 июня 2026 10:35
    Цитата: Luminman
    Удивительно, как до этого не додумались американцы, когда проектировали свой Osprey?

    Наверняка додумались, но выбрали другое решение. Мне как раз поворот всей гондолы представляется более кондовым и надёжным вариантом.
    1. EURO100 Звание
      EURO100
      +1
      Вчера, 14:06
      Мне больше нравится такой вариант, где самолет остается самолетом + возможности вертолёта без поворота гондолы или винта, где лопасти убрана в крыло самолета. По-моему, это куда перспективнее и безопаснее для авиации.
  7. Luminman Звание
    Luminman
    0
    Вчера, 14:18
    Цитата: EURO100
    самолет остается самолетом + возможности вертолёта без поворота гондолы или винта, где лопасти убрана в крыло самолета
    Концепт интересный, но таких двигателей не бывает, да и с такой большой центрифугой в самой середине крыла, крыло получается ослабленным (во всяком случае, на первый взгляд)...