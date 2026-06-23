Итак, Cheyenne попал в китайский ксерокс и лишился в нем пилота!
Да, вот так спокойно, без истерик, без криков о «не имеет аналогов в мире» и прочей шелухи, китайцы спокойно месят свою квашню. «Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте» — шикарная китайская пословица, которая прекрасно подходит к моменту.
Суть его (момента) в том, что китайцы, медленно спустившиеся с горы, начали медленно переплывать реку. По нашей уже пословице-анекдоту из народного творчества. То есть тот самый дрон, о котором не раз было сказано, что это нагло скопированный Cheyenne, под китайским названием R6000 перешел от испытаний на привязное зависание к полетам без привязки.
То есть птенчик оперился и теперь пробует крылышки сам. Ну а китайцы, как это обычно у них принято, допускают нежные такие «сливы» информации. В стиле «Мы тут ни на чем не настаиваем, делайте выводы самостоятельно».
Ну и, как принято, фото и видео уплывают, затем публикуются, а на них порой очень даже интересные кадры, реально дающие почву для размышлений. R600 – это, конечно, не космолет «Белый император», но те, кому надо задуматься, получили пищу для размышлений.
Недавно опубликованное видео впервые демонстрирует беспилотный конвертоплан R6000 в свободном полете. Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими испытаниями на привязи. Конструкция вызвала интерес из-за сходства с MV-75A Cheyenne II компании Bell, американским пилотируемым конвертопланом второго поколения. В более широком смысле разработка этого аппарата может иметь очень серьезные последствия как для Народно-освободительной армии Китая, так и для гражданских эксплуатантов.
На кадрах, впервые опубликованных в китайских социальных сетях, показан большой дрон в вертикальном полете, выполняющий разворот вращением вокруг вертикальной оси в режиме зависания, а также в устойчивом полете вперед с полностью наклоненными двойными пропеллерами. Ранее были доступны только кадры, снятые во время испытаний на привязи, которые демонстрировали базовую способность к зависанию. Теперь, по мере продвижения летных испытаний, все заинтересованные лица могут узнать больше о возможностях этого летательного аппарата.
Как и на предыдущих снимках, двигатели самолета не закрыты обтекателями. Как и у MV-75, у R6000 неподвижные гондолы двигателей с шарнирно-сочлененными передними опорами, в отличие от конвертоплана первого поколения V-22 Osprey, у которого вся гондола поворачивается вверх и вниз как единое целое.
В ноябре прошлого года начали появляться фотографии, на которых R6000 проводит испытания по зависанию в воздухе с помощью троса, и вот уже продолжение последовало.
Прототип R6000 проходит испытания на парящий полет
Несмотря на то, что подробности текущих испытаний ожидаемо не разглашаются, возможность совершать продолжительные полёты без страховочных тросов является ключевым достижением для любой программы по созданию конвертопланов, учитывая сложность аэродинамики и систем управления полётом. Конструкция конвертопланов особенно сложна, о чём свидетельствует непростая история V-22.
В октябре 2024 года появилась фотография с изображением первого готового прототипа R6000 на производственной площадке United Aircraft в городе Уху в восточной китайской провинции Аньхой. Компания United Aircraft представила проект, также известный как UR6000 и «Чжан Ин» (или «Стальная тень»), на авиасалоне в Сингапуре в 2024 году.
На фотографии запечатлен первый готовый прототип UR6000 на производственной линии цеха United Aircraft
R6000, разработанный китайской компанией United Aircraft, является одним из самых крупных беспилотных конвертопланов, находящихся в разработке в мире. Сочетая в себе возможности вертикального взлёта и посадки, присущие вертолётам, со скоростью и дальностью полёта, характерными для самолётов с неподвижным крылом, он — по крайней мере официально — предназначен «для выполнения задач в сфере логистики, ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержки морских операций и других миссий, требующих доступа к территориям без подготовленных взлётно-посадочных полос».
В прошлом компания United Aircraft представляла как пилотируемые, так и беспилотные версии R6000.
Очень несложно сделать вывод о том, что конвертоплан с экипажем или без него класса R6000 может найти применение в различных военных операциях Народно-освободительной армии Китая. Это ясно как белый день, конвертоплан в американском исполнении уже показал, насколько он ценный аппарат: летит быстрее и дальше вертолета, в отличие от самолета, не нуждается в аэродроме и совсем немного уступает в скорости.
Концепт-арт предполагаемой пилотируемой версии UR6000 в стандартной цветовой гамме гражданского назначения
Этот аппарат будет особенно полезен для поддержки островных баз Народно-освободительной армии Китая в Южно-Китайском море, а также изолированных объектов в других частях Тихого океана и в отдаленных приграничных районах Китая, где традиционная инфраструктура аэродромов ограничена.
Такой конвертоплан мог бы использоваться для переброски войск за границу и в случае чрезвычайных ситуаций в регионе, включая потенциальную операцию против Тайваня, для перемещения войск, припасов и оборудования между удаленными друг от друга локациями без использования подготовленных взлетно-посадочных полос.
В частности, R6000 хорошо подходит для использования на десантном корабле-доке Type 076 и других крупных десантных кораблях Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, что значительно расширяет их возможности в области логистики, разведки и других задач.
Первый в Китае сверхкрупный десантный корабль-амфибия Type 076, «Сычуань»
Вот такая огромная палуба, заполненная конвертопланами, уже прекрасный аэродром для грузовых операций поддержки. Трюмы УДК можно заполнить чем угодно, и, не подходя на опасное расстояние к пространству противника, такой корабль может просто прекрасно снабжать корабли, морскую пехоту, десантников, диверсантов и так далее до бесконечности. Идеальное совпадение: есть что везти и есть чем везти, если надо доставить срочно и далеко.
Помимо логистических функций, полностью доработанный R6000 обладает очевидным потенциалом в качестве многоцелевой платформы. В его грузовом отсеке можно разместить оборудование для разведки, наблюдения и рекогносцировки (РНР), средства радиоэлектронной борьбы, системы ретрансляции связи или, возможно, даже высокоточное ударное вооружение.
Эффективность мы оценивать не станем, это довольно сложный вопрос без знания полного комплекса ЛТХ и возможностей, но скажем, что это вполне возможно.
Стоит отметить, что в США уже разрабатывается версия для специальных операций MV-75, в том числе в виде боевого вертолета, а также концепция морского патрулирования. Китай, скорее всего, изучит аналогичные пути развития для своих конвертопланов. Ну точно глупо было бы не использовать удачный аппарат на всю катушку.
Концептуальная модель морского патрульного вертолета MV-75 компании Bell на выставке Modern Day Marine в этом году
В этом отношении R6000 действительно можно сравнить с Bell V-247 Vigilant, который изначально разрабатывался для участия в программе многоцелевых беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой для Корпуса морской пехоты США, известной как MUX.
V-247 также был представлен на рассмотрение ВМС США, а компания Bell представила визуализацию, на которой V-247 работает вместе с конвертопланом V-280 Valor с экипажем, на основе которого создан армейский вертолет MV-75.
Концепт-арт, изображающий V-247 в паре с конвертопланом V-280 Valor
Что касается передовой беспилотной авиации, то в эту сферу Китай вкладывал значительные средства на протяжении последнего десятилетия. Его проекты охватывают все: от небольших тактических дронов до высотных разведывательных платформ и все более сложных боевых дронов. R6000 вписывается в концепцию китайских разработок в области беспилотных транспортных самолетов, включая создание крупных автономных грузовых самолетов, способных работать в сложных условиях.
По крайней мере на одном изображении на сайте United Aircraft UR6000 изображен с опознавательными знаками Народно-освободительной армии Китая, что в целом намекает...
В сегменте вертикального взлёта и посадки Китай также активно разрабатывает и пилотируемые конвертопланы. Ранее в этом месяце появились новые кадры, на которых запечатлены первые испытания китайского пилотируемого конвертоплана. Впервые этот летательный аппарат был представлен публике в августе прошлого года как выставочный макет, теперь пришло время полетов.
Фотография, опубликованная 1 июня, на которой запечатлен пилотируемый конвертоплан в полете
Несмотря на то, что в прошлом R6000 позиционировался в первую очередь как гражданское воздушное судно, эта технология имеет очевидное военное применение. Большие автономные конвертопланы могут обеспечить быструю доставку припасов рассредоточенным войскам, поддержку операций в отдаленных регионах или доставку грузов на корабли и удаленные базы без необходимости использования обычных взлетно-посадочных полос. Конвертопланы обладают огромным потенциалом для Народно-освободительной армии Китая, перед которой стоят серьезные задачи в прибрежных районах и которая располагает растущим флотом десантных кораблей, для которых такие летательные аппараты подходят особенно хорошо.
Таким образом, за R6000 стоит понаблюдать как за еще одним свидетельством все более амбициозных программ китайских военных в области вертикального взлета и посадки, а также за разнообразной и растущей серией беспилотных летательных аппаратов. И если обычными дронами из Китая уже в мире не удивить никого, то вот беспилотные конвертопланы боевого характера – это уже интересно.
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