Девятый многоцелевой атомный «Ясень-М» заложен на Севмаше

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Девятый многоцелевой атомный «Ясень-М» заложен на Севмаше

Серия многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М пополнится еще одной подлодкой, сегодня в Северодвинске заложили очередной «Ясень-М». Торжественная церемония прошла на «Севмаше».

Заложенная многоцелевая атомная подлодка получила название «Мурманск», она является девятой в серии подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» и восьмой серийной, учитывая головную «Казань». Название АПЛ присвоено приказом главкома ВМФ РФ адмирала флота Александра Моисеева.



Старт строительству новой многоцелевой АПЛ дали главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, гендиректор ОСК Андрей Пучков и глава «Севмаша» Михаил Будниченко, установив закладную доску. Пока по новой атомной подлодке информации нет, но возможно, что она будет предназначаться для Тихоокеанского флота. Впрочем, за время строительства все может поменяться неоднократно.

На сегодняшний день в составе флота несут службу головная субмарина проекта «Ясень-М» «Казань» и первые три серийные: «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». «Казань» и «Архангельск» в составе Северного флота, «Новосибирск» и «Красноярск» — Тихоокеанского. Также в состав Северного входит и АПЛ «Северодвинск» — единственная подлодка проекта «Ясень».

На различных этапах строительства сейчас находятся еще три подлодки проекта 885М: «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж», четвертой стал «Мурманск». Еще одна АПЛ «Пермь» проходит испытания.

Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. Основное оружие многоцелевых «Ясеней» — это ракеты «Калибр» и «Оникс» и «Циркон». Данные подлодки обладают пониженным уровнем акустического поля, повышенной скрытностью, автоматизацией и огневой мощью.
15 комментариев
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  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    -5
    Сегодня, 18:38
    Почему то вспомнился старый анекдот
    Эх, если бы им еще и пользоваться можно было, то ему бы цены не было.

    А то ведь даже "по сараю" и то не применяют... Из-за чего их никто не боится, а может в них даже и не верят.
    1. Горизонт
      Горизонт
      +4
      Сегодня, 18:59
      Хотели показаттся зело остроумным? Но юмарок ваш мягко говоря не замысловат...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Дилетант
      Из-за чего их никто не боится, а может в них даже и не верят.

      Так это же работа Мосфильма на основе ИИ, а на самом деле только макеты существуют. yes
      Расскажите этот вариант гарним хлопчикам, они вам с большим удовольствием поверят.
  2. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 18:53
    Обратите внимание на название лодок и к какому флоту они приписаны. Так что служить этому атомоходу на Краснознамённом Северном флоте.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 19:16
      Ой,а тут надысь один немецкий генеральчик обещал бомбить Кольский полуостров feel
      Ой, боюсь-боюсь- боюсь wassat
  3. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 18:58
    Насколько помню, сейчас в строю 6 лодок, головной «Северодвинск» (проект 885) и пять модернизированных (проект 885М): «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Пермь» и «Архангельск».
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 19:07
      Цитата: RockerMan
      «Пермь»

      Нету. Пока не сдали флоту, на испытаниях
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 19:16
    Мало это против почти трёх десятков вирджиний... sad
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -4
      Сегодня, 19:47
      Цитата: alexoff
      Мало это против почти трёх десятков вирджиний...

      Кац предлагает сдаться? smile (с)
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 20:27
        Предлагаю спросить у Рахманова и Шойгу сколько подлодок можно было построить на те деньги, что они со своими дружбанами своровали. На Кузнецова выделили сто лярдов, деньги куда-то ушли, ничего не сделано, небось обоих потрясти с паяльником в руке - не на один десяток ясеней из карманов нападает
    2. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 19:56
      Вопрос, а сколько из них, скажем так, на ходу? Это не крейсеры со стратегическими ракетами, которые и от пирса отстреляются, им надо искать, находить, преследовать, не обнаруживая себя, и при необходимости уничтожать и ПЛ и надводные корабли, при необходимости и по земле, сколько Вирджиний имеют в своём вооружении даже не нечто сходное по характеристикам с Цирконом, а хотя-бы с Ониксом?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 20:24
        Думаю больше десяти на ходу, и целеуказание им выдадут. А вот выдаст ли нам кто-нибудь целеуказание где американские корыта - request
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 21:04
          Ну у нас есть СДВ, одна антенна длиной 5 и более км, прям со сказочной скоростью 70-х годов даже цифру передаёт, но так всплывать-то не надо, лежи на дне и жди целеуказание хоть , неделю, главное не надо буи выпускать и вообще не шевелиться можно, но ничего, для меня когда-то и 9600 бод было супер скоростью, щаз зажрались, 1ГБ/с (Б большая, БИТ, байт маленькая) мало, но это порево и прочее кино качать, а передача координат и глубины противника десяток-сотня цифр, но через океан, хватит
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 20:35
    "Девятый многоцелевой атомный «Ясень-М» заложен на Севмаше"

    Может память уже подводит, но разве во времена галош и дефицита ширпотреба тоже рапортовали о начале строительства, а не о вводе в эксплуатацию или первом успешном походе?
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 21:12
      Да вовсю прыть, боле-мене Известия были скромные, а Правда вещала хоть о новой построенной хрущёбе в задрищенске, по ТВ в программе Время делали минут на 5 репортаж, мелкий был, но помню, больше смотреть нечего было, из Спокойной ночи, малыши вырос, 3 канала и всё, ну и 4-й учебный, но он сдувался, вечером просто дуплить в экран, и не важно, что показывают