Девятый многоцелевой атомный «Ясень-М» заложен на Севмаше
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Серия многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М пополнится еще одной подлодкой, сегодня в Северодвинске заложили очередной «Ясень-М». Торжественная церемония прошла на «Севмаше».
Заложенная многоцелевая атомная подлодка получила название «Мурманск», она является девятой в серии подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» и восьмой серийной, учитывая головную «Казань». Название АПЛ присвоено приказом главкома ВМФ РФ адмирала флота Александра Моисеева.
Старт строительству новой многоцелевой АПЛ дали главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, гендиректор ОСК Андрей Пучков и глава «Севмаша» Михаил Будниченко, установив закладную доску. Пока по новой атомной подлодке информации нет, но возможно, что она будет предназначаться для Тихоокеанского флота. Впрочем, за время строительства все может поменяться неоднократно.
На сегодняшний день в составе флота несут службу головная субмарина проекта «Ясень-М» «Казань» и первые три серийные: «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». «Казань» и «Архангельск» в составе Северного флота, «Новосибирск» и «Красноярск» — Тихоокеанского. Также в состав Северного входит и АПЛ «Северодвинск» — единственная подлодка проекта «Ясень».
На различных этапах строительства сейчас находятся еще три подлодки проекта 885М: «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж», четвертой стал «Мурманск». Еще одна АПЛ «Пермь» проходит испытания.
Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. Основное оружие многоцелевых «Ясеней» — это ракеты «Калибр» и «Оникс» и «Циркон». Данные подлодки обладают пониженным уровнем акустического поля, повышенной скрытностью, автоматизацией и огневой мощью.
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