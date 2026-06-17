Киев неправильно понял слова Трампа о ракетах, выдав желаемое за действительное
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Соединенные Штаты не планируют передачу Украине новых ракет, украинские ресурсы неправильно интерпретировали заявление Дональда Трампа, сделанное им в ходе встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.
Украинские ресурсы сегодня массово пишут о том, что Трамп якобы пообещал поставить на Украину некие американские ракеты для ударов по России, ввести санкции против Москвы и вообще полностью поддержать Киев и Зеленского. Однако «праздник» испортили более внимательные медиа, которые выдали совсем другую информацию. Говоря о ракетах, Трамп лишь подтвердил, что Украина обратилась с просьбой о лицензионном производстве зенитных ракет к ЗРК Patriot, пообещав рассмотреть этот вопрос.
США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Они бы хотели это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом.
А в отношении санкций Трамп заявил, что такое предложение есть, но оно будет зависеть от многих факторов, в том числе и цен на нефть.
Также поторопились некоторые европейские издания, опубликовав материалы о производстве противоракет на территории Украины как уже решенный вопрос. Якобы Зеленский попросил, а Макрон, Мерц и Стармер уговорили Трампа. На самом деле этого ничего нет и, возможно, что и не будет. США не захотят терять монополию на производство, ведь на этом зарабатываются очень большие деньги.
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