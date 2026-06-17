Киев неправильно понял слова Трампа о ракетах, выдав желаемое за действительное

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Киев неправильно понял слова Трампа о ракетах, выдав желаемое за действительное

Соединенные Штаты не планируют передачу Украине новых ракет, украинские ресурсы неправильно интерпретировали заявление Дональда Трампа, сделанное им в ходе встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.

Украинские ресурсы сегодня массово пишут о том, что Трамп якобы пообещал поставить на Украину некие американские ракеты для ударов по России, ввести санкции против Москвы и вообще полностью поддержать Киев и Зеленского. Однако «праздник» испортили более внимательные медиа, которые выдали совсем другую информацию. Говоря о ракетах, Трамп лишь подтвердил, что Украина обратилась с просьбой о лицензионном производстве зенитных ракет к ЗРК Patriot, пообещав рассмотреть этот вопрос.



США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. Они бы хотели это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом.

А в отношении санкций Трамп заявил, что такое предложение есть, но оно будет зависеть от многих факторов, в том числе и цен на нефть.

Также поторопились некоторые европейские издания, опубликовав материалы о производстве противоракет на территории Украины как уже решенный вопрос. Якобы Зеленский попросил, а Макрон, Мерц и Стармер уговорили Трампа. На самом деле этого ничего нет и, возможно, что и не будет. США не захотят терять монополию на производство, ведь на этом зарабатываются очень большие деньги.
11 комментариев
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  1. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 18:54
    Уфффф, отлегло... Хозяина не так поняли.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 18:57
    США не захотят терять монополию на производство, ведь на этом зарабатываются очень большие деньги.

    Это давно нужно было понять, кто же отдаст тебе курицу, несущую золотые яйца.
    Тем паче, что чем меньше зенитных ракет к ЗРК Patriot, тем больше на них спрос. А если больше спрос, то и цена больше. Ну всё как на колхозном рынке.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 19:10
      Цитата: carpenter
      кто же отдаст тебе курицу, несущую золотые яйца.
      Тем паче, что чем меньше зенитных ракет к ЗРК Patriot, тем больше на них спрос.

      ЕСЛИ ДАЖЕ Америка и начала бы раздавать направо-налево лицензии на производство этих ракет, то что-то мне подсказывает, что Украина была бы последней в списке. Хотя бы потому, что неизвестно, у кого завтра эта документация окажется после Киева.
      1. Артём81 Звание
        Артём81
        0
        Сегодня, 21:13
        Это называется выдавать желаемое за действительное, ну или просто наглое враньё со стороны тех, кто этот нарратив разгоняет. Если мне память не изменя, только Польша и ещё одна страна НАТО в какой-то обозримой перспективе должны получить лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Но уж точно не Украина, которая в этой очереди плетётся где-то в самом хвосте.
        ​И это логично: нормальные государства, в отличие от Киева, это вам не "заёмщики без залога и обеспечения". Их надёжность и вес в глазах США несопоставимо выше, чем у Украины, к которой в Вашингтоне с каждым днём всё сильнее охладевают».
    2. PZB1465MSP Звание
      PZB1465MSP
      +1
      Сегодня, 19:18
      Ну и само собой технологии производства таких вооружений доверить тем, кто продаст их любому встречному за большие (или не очень) деньги, это глупо. Тот же Китай с удовольствием приобретет через посредников любую техдокументацию на РАС-3. А украинцы найдут способ им ее продать, несмотря на строгий контроль со стороны спецслужб США.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:08
      Цитата: carpenter
      кто же отдаст тебе курицу, несущую золотые яйца.

      Не видать Зе и К* этой курицы - придётся упрашивать своих партнёров из ЕС озаботиться закупкой яиц, да и то, если несушка будет достаточно плодовитой - ей и так пришлось с натугой трудиться, когда надо было америкосам на БВ от иранских ракет отбиваться, поиздержались хозяева курятника.
  3. Cartograf Звание
    Cartograf
    -1
    Сегодня, 19:10
    На чем украинцы производить будут??? У них же вся промышленность уничтожена,нам какой год про это твердят высокие чины. Иди в Польше будут??
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:58
      Цитата: Cartograf
      На чем украинцы производить будут???

      Ни на чём не будут, разве только в своих мриях. Практичные американцы сами неплохо зарабатывают на поставках, зачем им делиться куском выгодного пирога, когда в роли монополиста можно всем заказчикам диктовать условия продажи?
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 20:18
      Цитата: Cartograf
      ? У них же вся промышленность уничтожена,нам какой год про это твердят высокие чины.

      А СМИ говорят, что сейчас, в эти минуты, из Краматорска вывозятся на запад Окраины заводы, это наверное те, что разбомблены в хлам.
  4. Керенский Звание
    Керенский
    -1
    Сегодня, 19:18
    Ну какая лицензия?! Передать спецификации, технологии, ПО... На мове? Пусть выдают сразу на китайском - шпионам меньше мороки.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:19
    Трамп думает нагадить нам или нет, сразу чувствуется что он за нас! fellow