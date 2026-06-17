«Режим Терминатора»: противник рассказал о применении полностью автономных БПЛА

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«Режим Терминатора»: противник рассказал о применении полностью автономных БПЛА

Руководитель украинской компании-производителя дронов Александр Кохановский в недавнем интервью украинской прессе рассказал, что полностью управляемые ИИ дроны ВСУ впервые в истории самостоятельно приняли решение о нанесении ударов по военнослужащим ВС РФ.

По словам Кохановского, два года назад в ходе эксперимента ВСУ было задействовано 10 полностью управляемых искусственным интеллектом дронов «Терминатор», которые, действуя без какого-либо управления и команд оператора, самостоятельно приняли решение атаковать наших солдат. При этом, поскольку данная технология официально запрещена даже на Украине, то об этом случае не говорилось публично до недавних пор.



Кохановский утверждает, что дрон взлетал и летел к линии фронта (3–5 км) без какого-либо управления, после чего через 10 минут полета включался «режим Терминатора», при котором встроенная нейросеть самостоятельно искала цели и принимала решение атаковать их. При этом связь оператора с дроном полностью отсутствовала — оператор не видел видео с камеры, не мог отменить атаку или перенацелить аппарат. После атаки в районе, куда были направлены «Терминаторы», был обнаружен разбитый грузовик и тела наших военнослужащих, предположительно убитых управлявшим дроном ИИ.

В настоящее время на Украине формально запрещено использовать ИИ на финальном этапе атаки. Украинское законодательство требует, чтобы окончательное решение об атаке принималось человеком-оператором. Однако, по словам Кохановского, он пытается добиться смягчения этих «устаревших» правил.

На фоне откровений Кохановского возникает закономерный вопрос: почему до сих пор не ликвидированы украинские разработчики дронов, открыто хвастающиеся убийствами наших солдат и требующие масштабировать применение полностью автономных боевых аппаратов?
9 комментариев
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  1. sdivt Звание
    sdivt
    +5
    Сегодня, 19:39
    через 10 минут полета включался «режим Терминатора», при котором встроенная нейросеть самостоятельно искала цели и принимала решение атаковать их. При этом связь оператора с дроном полностью отсутствовала — оператор не видел видео с камеры, не мог отменить атаку или перенацелить аппарат
    очень похоже на желание отмазаться, любой ценой
    наверняка следующее сообщение будет о том, что такой дрон и атаковал автобус с детьми
  2. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 19:47
    Пустая лицемерная болтовня, имхо.
    В израиле ИИ уже самостоятельно принимал решение об атаке.
    В Омерике - принимал.
    В России - принимал
    Все писали в СМИ.
    Оказывается, и в Украине принимал.....

    - И лицемерное удивление.....
    Увы. Такова лицемерная жизнь.... казаться а не быть....
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:24
      Страж-птица уже летает, теперь нужен Робот-полицейский.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 19:50
    После атаки в районе, куда были направлены «Терминаторы», был обнаружен разбитый грузовик и тела наших военнослужащих, предположительно убитых управлявшим дроном ИИ.

    И что теперь со всем этим делать?
    Над нашей страной и нашей армией нависла очень опасная угроза.
    Режим ИИ и Терминатора может быть включён укронациками на любом БПЛА и ракете летящих к нам.
    Осознают ли это там наверху?
    Под ударом теперь может оказаться кто угодно и что угодно.
    Недавно в Брянской области были убиты три механизатора...три обычных мужика в поле были убиты скорее всего этими Терминаторами.
    Доигрались с Зеленским...теперь уже впору говорить о нашем выживании. request
    1. KCA Звание
      KCA
      -1
      Сегодня, 20:06
      Вот прям уверен на 100%, что механизаторы были убиты отнюдь не ИИ, а тем что ракеты пускались по траектории которая называется "как бык малую нужду справил", хотя у быков и большая ложится весьма непредсказуемо
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 20:54
        Тратить ракеты на одного простого мужика слишком расточительно...а вот дроны с ИИ это расходный материал...их можно клепать тысячами с одной программой на фигуру человека...убивать любого будет, не разбирая кто там, женщина, мужчина или ребенок. request
        1. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          0
          Сегодня, 21:21
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          их можно клепать тысячами с одной программой на фигуру человека

          Значит прячь фигуру - ходи в накидке. Вряд-ли ИИ будет распознавать замаскированного противника лучше человека.
  4. KCA Звание
    KCA
    -2
    Сегодня, 20:01
    Терминатор это граница между светом и тенью, образующаяся вследствие вращения Земли, а вовсе не то, о чём они подумали, а, ещё заглушка на коаксиальному кабеле
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Сегодня, 20:10
    Поведение российского военно-политического руководство становится все более раздражающим, даже для русофилов за рубежом. НАТО точит нож прямо у них на глазах, а они лишь моргают.