«Режим Терминатора»: противник рассказал о применении полностью автономных БПЛА
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Руководитель украинской компании-производителя дронов Александр Кохановский в недавнем интервью украинской прессе рассказал, что полностью управляемые ИИ дроны ВСУ впервые в истории самостоятельно приняли решение о нанесении ударов по военнослужащим ВС РФ.
По словам Кохановского, два года назад в ходе эксперимента ВСУ было задействовано 10 полностью управляемых искусственным интеллектом дронов «Терминатор», которые, действуя без какого-либо управления и команд оператора, самостоятельно приняли решение атаковать наших солдат. При этом, поскольку данная технология официально запрещена даже на Украине, то об этом случае не говорилось публично до недавних пор.
Кохановский утверждает, что дрон взлетал и летел к линии фронта (3–5 км) без какого-либо управления, после чего через 10 минут полета включался «режим Терминатора», при котором встроенная нейросеть самостоятельно искала цели и принимала решение атаковать их. При этом связь оператора с дроном полностью отсутствовала — оператор не видел видео с камеры, не мог отменить атаку или перенацелить аппарат. После атаки в районе, куда были направлены «Терминаторы», был обнаружен разбитый грузовик и тела наших военнослужащих, предположительно убитых управлявшим дроном ИИ.
В настоящее время на Украине формально запрещено использовать ИИ на финальном этапе атаки. Украинское законодательство требует, чтобы окончательное решение об атаке принималось человеком-оператором. Однако, по словам Кохановского, он пытается добиться смягчения этих «устаревших» правил.
На фоне откровений Кохановского возникает закономерный вопрос: почему до сих пор не ликвидированы украинские разработчики дронов, открыто хвастающиеся убийствами наших солдат и требующие масштабировать применение полностью автономных боевых аппаратов?
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