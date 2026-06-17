Самый «жёсткий» президент США грозит Ирану ударами за срыв мирной сделки
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Соединенные Штаты вернуться к бомбардировкам Ирана, если в течение 60 дней не будет достигнута окончательная сделка. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции после саммита G7.
Трамп назвал себя «самым жестким» президентом США по отношению к Ирану, заявив, что ожидает от него соблюдения всех обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании. При этом он подчеркнул, что США готовы вернуться к бомбардировкам Ирана, если не удастся достигнуть сделки по иранской вине.
Ни один президент в истории никогда не был настолько жёстким по отношению к Ирану, как я, и они это знают. И кстати, если они не будут соблюдать соглашение, то мы, вероятно, снова начнём их бомбить, пока они не станут выполнять свои обязательства. Знаете, удивительно, на что способны бомбы.
Как отметил Трамп, не все договоренности между Ираном и США отражены в меморандуме. Ранее Израиль попросил доступ к тексту документа, чтобы с ним ознакомиться и знать, к чему готовиться, но получил от американцев отказ.
Кстати, в Тель-Авиве считают, что соглашение США с Ираном долго не продержится, поэтому уже начали подготовку к новым ударам. ЦАХАЛ уже составил карту целей с учетом произошедших изменений. Осталось только подождать, когда все развалится.
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