Самый «жёсткий» президент США грозит Ирану ударами за срыв мирной сделки

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Самый «жёсткий» президент США грозит Ирану ударами за срыв мирной сделки

Соединенные Штаты вернуться к бомбардировкам Ирана, если в течение 60 дней не будет достигнута окончательная сделка. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции после саммита G7.

Трамп назвал себя «самым жестким» президентом США по отношению к Ирану, заявив, что ожидает от него соблюдения всех обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании. При этом он подчеркнул, что США готовы вернуться к бомбардировкам Ирана, если не удастся достигнуть сделки по иранской вине.



Ни один президент в истории никогда не был настолько жёстким по отношению к Ирану, как я, и они это знают. И кстати, если они не будут соблюдать соглашение, то мы, вероятно, снова начнём их бомбить, пока они не станут выполнять свои обязательства. Знаете, удивительно, на что способны бомбы.

Как отметил Трамп, не все договоренности между Ираном и США отражены в меморандуме. Ранее Израиль попросил доступ к тексту документа, чтобы с ним ознакомиться и знать, к чему готовиться, но получил от американцев отказ.

Кстати, в Тель-Авиве считают, что соглашение США с Ираном долго не продержится, поэтому уже начали подготовку к новым ударам. ЦАХАЛ уже составил карту целей с учетом произошедших изменений. Осталось только подождать, когда все развалится.
10 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    0
    Сегодня, 20:20
    "Знаете, удивительно, на что способны бомбы".... нам бы его методы борьбы с врагами, но мы не такие и еще не начинали am
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 21:04
      Ранее Израиль попросил доступ к тексту документа, чтобы с ним ознакомиться и знать, к чему готовиться, но получил от американцев отказ.

      Значит скоро евреи снимут Трампа с его командой winked
  2. knn54 Звание
    knn54
    -1
    Сегодня, 20:22
    Хочет переплюнуть Буша-младшего.
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 20:24
    "Самые жесткие..." только смех может вызвать и только. Тут почитал пару газетенок ихних FT, нью йорк таймс - и все как один - это капитуляция для США.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 20:52
      Цитата: Victor19
      "Самые жесткие..." только смех может вызвать и только. Тут почитал пару газетенок ихних FT, нью йорк таймс - и все как один - это капитуляция для США.

      Почитай наши СМИ. Мы уже в хлам Окраину разбомбили, и ее энергетику (насколько мне известно, свет в квартирах есть), и транспорт (во всяком случае, электрички и поезда на запад ходят) и авиацию (а они наших на передке бомбят)
      Так что, верить СМИ себе дороже.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 20:24
    Самый «жёсткий» президент США грозит Ирану ударами за срыв мирной сделки

    Которую сам же и сорвёт. Как было с предыдущей "ядерной сделкой".
    Проснётся утром додик, не с той ноги встанет и любой договор можно в урну выбрасывать. Вот такой он "хозяин" своему слову. fellow laughing
    1. алек Звание
      алек
      0
      Сегодня, 20:40
      Проснётся утром додик, не с той ноги встанет и любой договор можно в урну выбрасывать

      Как шутили артисты в одном театре про худрука:
      "Настроение Н. зависит напрямую от мебельщиков, бул у него утром стул или нет". И это не про мебель.
  5. Комментарий был удален.
  6. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 20:44
    Рыжий, рыжий-конопатый, убил дедушку лопатой!
    -А он дедушку не бил, а он дедушку любил.

    Ну точь-в-точь про него.
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 20:58
    А в Кремле очень сильно верят что этот американский клоун поможет урегулировать конфликт на Украине.Даст оружие Украине и поможет урегулировать конфликт на Украине.Неужели наше руководство не видит в этом элементарного противоречия?
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 21:16
    Ирану надо иметь оружие, которое сможет поразить маневрирующий авианосец. Усовершенствовать до требуемой точности имеющиеся иранские ракеты вполне возможно за эти 60 дней.

    Усовершенствование будет недорогим и не потребует фундаментальных исследований.