В Красном Лимане случился коллапс обороны противника

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В Красном Лимане случился коллапс обороны противника

Всё больше сообщений о том, что подразделения российской армии в результате стремительных штурмов с нескольких направлений овладели сразу несколькими кварталами в разных частях Красного Лимана. Так, продвинувшись на юге города, подразделения армии России ударили во фланг находящейся там части гарнизона противника, нанеся ему значительный урон.

Поступают сведения о том, что в результате серии успешных ударов были уничтожены опорные пункты украинских дроноводов, что привело к коллапсу обороны ВСУ как в черте Красного Лимана, так и в его окрестностях.





Выйдя к железнодорожным станциям Зелёный Клин и Новаторская, ВС РФ создали огневой мешок для остатков сил противника в центральной части города. В результате дальнейшей ликвидации противника в этом мешке от контроля ВСУ осталась лишь серая зона, которая перемежается участками устойчивого контроля со стороны армии России.

По состоянию на 20:00 мск 17 июня противник потерял практически все свои прежние позиции в городе и с потерями отступает к Северскому Донцу. Российские войска сосредоточены на том, чтобы не дать остаткам гарнизона врага переправиться на противоположный берег реки, к Славянску.

Эта операция наглядно демонстрирует, что как только выбиваются подразделения дроноводов ВСУ, его оборона тут же начинает сыпаться.
6 комментариев
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  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +9
    Сегодня, 20:33
    Пожелаем бандеровским остаткам быстрее стать останками.
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +2
    Сегодня, 20:33
    Гнать бандеро-натовскую мразь, убивающую стариков и детей, с русской земли.
  3. красноярск Звание
    красноярск
    -4
    Сегодня, 20:40
    Вообще-то коллапс термин медицинский, но если его применили для определения ситуации в Красном Лимане, то падение сопротивления в городе должно произойти завтра. Т.е. город должны завтра взять окончательно и бесповоротно. Исхожу из своего состояния при резком падении давления. Либо автору просто понравилось такое выражение. Он, вероятно, не знает, что при коллапсе организм не дееспособен.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 20:45
      Цитата: красноярск
      Вообще-то коллапс термин медицинский, но если его применили для определения ситуации в Красном Лимане, то падение сопротивления в городе должно произойти завтра. Т.е. город должны завтра взять окончательно и бесповоротно. Исхожу из своего состояния при резком падении давления. Либо автору просто понравилось такое выражение. Он, вероятно, не знает, что при коллапсе организм не дееспособен.

      Не забываем про судороги. winked
      Коллапс и судороги - это два разных состояния, но в некоторых случаях они могут возникать одновременно или последовательно.
      Так что отдельные группы ВСУ еще побадаются, если им не придут подкрепления, как в Купянске. Спокойно ждем-с, и молимся за русского солдата.
  4. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 20:55
    Цитата: красноярск
    Вообще-то коллапс термин медицинский, но если его применили для определения ситуации в Красном Лимане, то падение сопротивления в городе должно произойти завтра. Т.е. город должны завтра взять окончательно и бесповоротно. Исхожу из своего состояния при резком падении давления. Либо автору просто понравилось такое выражение. Он, вероятно, не знает, что при коллапсе организм не дееспособен.

    Коллапс в военном деле для группировки войск или подразделений - это внезапный паралич военной мощи , потеря боеспособности из за критического нарушения системы управления или кадрового состава. А ещё есть коллапс в экономике , и даже в геометрии , а не только в медицине
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 21:15
    Нельзя эти станции дронов вычислять по сигналам?