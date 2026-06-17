«С нами не шутят»: премьер Латвии угрожает России союзниками по НАТО
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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс неожиданно обратился к России с откровенными угрозами, назвав свое обращение «важным политическим сигналом восточному соседу». Кулбергс похвастался, что на территории его страны в настоящее время размещаются и тренируются военные из 14 союзных Латвии стран.
На основании этого Кулбергс грозно посоветовал «не шутить с Латвией» и назвал военное присутствие сил альянса в Прибалтике «наглядной демонстрацией прочных трансатлантических связей, единства союзников и непоколебимой приверженности пятой статье устава НАТО». Таким образом, напрашивается вывод, что отважные прибалтийские карликовые лимитрофы готовы вступить в прямое противостояние с Россией, по всей видимости, рассчитывая на поддержку своих союзников по НАТО.
Ранее Кулбергс объявил о приглашении в Латвию группы обладающих боевым опытом украинских специалистов, которые, как ожидают в Риге, смогут объективно оценить имеющиеся в стране системы противодействия беспилотникам. Предполагается, что боевики ВСУ прибудут в республику, выявят «слабые места» и дадут практические рекомендации. Кроме того, латвийский премьер упомянул некое «секретное техническое решение», которое должно повысить защищенность его страны от возможных атак БПЛА, но ожидаемо отказался раскрывать детали.
Стоит отметить, что ирония этой ситуации заключается в том факте, что в последние месяцы воздушное пространство Латвии регулярно нарушают запущенные украинскими боевиками дроны-камикадзе, противодействию которых обучать прибалтийских коллег намереваются специалисты ВСУ.
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