«С нами не шутят»: премьер Латвии угрожает России союзниками по НАТО

2 148 15
«С нами не шутят»: премьер Латвии угрожает России союзниками по НАТО

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс неожиданно обратился к России с откровенными угрозами, назвав свое обращение «важным политическим сигналом восточному соседу». Кулбергс похвастался, что на территории его страны в настоящее время размещаются и тренируются военные из 14 союзных Латвии стран.

На основании этого Кулбергс грозно посоветовал «не шутить с Латвией» и назвал военное присутствие сил альянса в Прибалтике «наглядной демонстрацией прочных трансатлантических связей, единства союзников и непоколебимой приверженности пятой статье устава НАТО». Таким образом, напрашивается вывод, что отважные прибалтийские карликовые лимитрофы готовы вступить в прямое противостояние с Россией, по всей видимости, рассчитывая на поддержку своих союзников по НАТО.



Ранее Кулбергс объявил о приглашении в Латвию группы обладающих боевым опытом украинских специалистов, которые, как ожидают в Риге, смогут объективно оценить имеющиеся в стране системы противодействия беспилотникам. Предполагается, что боевики ВСУ прибудут в республику, выявят «слабые места» и дадут практические рекомендации. Кроме того, латвийский премьер упомянул некое «секретное техническое решение», которое должно повысить защищенность его страны от возможных атак БПЛА, но ожидаемо отказался раскрывать детали.

Стоит отметить, что ирония этой ситуации заключается в том факте, что в последние месяцы воздушное пространство Латвии регулярно нарушают запущенные украинскими боевиками дроны-камикадзе, противодействию которых обучать прибалтийских коллег намереваются специалисты ВСУ.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 20:43
    «С нами не шутят»: премьер Латвии угрожает России союзниками по НАТО

    у-тю-тю какие грозные! fellow laughing
    Полтора ляма жителей как-будто могут что-то противопоставить стране с населением минимум в сто раз больше.
    А союзники вряд ли захотят умирать. Им проще будет сказать не было таких никогда, request ибо это ошибка истории. wassat
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 21:02
      Цитата: К-50
      А союзники вряд ли захотят умирать. Им проще будет сказать не было таких никогда, ибо это ошибка истории.
      Ну так Украинцы заканчиваются, надо новое пушечное мясо поискать. Ну и никто в здравом уме не верит в то, что США включали лимитрофов в НАТО что бы потом их защищать. Использовать их как таран да. Видимо их время приходит, Украина тоже в 14 году начинала говорить что ничего не боится.
    2. OD. Preg Звание
      OD. Preg
      -3
      Сегодня, 21:14
      у-тю-тю какие грозные! fellow laughing
      Полтора ляма жителей как-будто могут что-то противопоставить стране с населением минимум в сто раз больше.

      у-тю-тю какие вы саркастичные!
      Руководство страны с населением 140 лямов жителей, как-будто может хоть кому-то хоть что-то противопоставить.
      Тем более, что даже наш народ уже угорает по поводу красных фломастеров из Китая... Которые постоянно заканчиваются, чтобы линии всё новые линии рисовать..
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 21:23
        Руководство страны с населением 140 лямов жителей, как-будто может хоть кому-то хоть что-то противопоставить.

        Выcер ради выcера.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 20:44
    Даже комментировать нет желания.
    А солдат(ка), с косичкой, миленькая...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -3
      Сегодня, 20:50
      да, она вполне впендюривальна. laughing
      но меня изумляет очень малое окно выброса гильз (?) если лента рассыпная или окно выхода пустой ленты на пулемёте на фото... что там за патрон такой коротенький? what
      не похож на 7.62×51 НАТО. и на 5.56×45 тоже.... или это так снято???
      пулемётик явно с газоотводным поршнем (под стволом) и вероятно длинным ходом оного - ход рукояти затвора - щель очень длинная...

      зы а деваха ничего так - пошатать кровать с ней - пригодна. lol
      1. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        0
        Сегодня, 21:04
        Это автомат для выдачи резинового изделия №1. Куда нужно кидать десюнчик для оплаты не совсем понятно...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 21:17
          ...так то это оружие и боевое, и убить эта коза лимитрофская из него вполне сумеет... (если только это не позирование для тамошних СМИ. ну как Лизка Трасс)
      2. saygon66 Звание
        saygon66
        0
        Сегодня, 21:27
        Это М240. Стреляные гильзы выбрасывает вниз... сбоку вылетают звенья рассыпной ленты. :).
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 20:45
    Видимо специалисты из всу подвинут свои пусковые ближе к границе чтоб меньше палиться там
  4. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 20:48
    Помню в детстве золотом на "разборках" вперед выставляли самого бестолкового в смысле драки, но наглого. Его задача была "выпросить".
    "Торпеда" моментально шла в расход, и дальнейшая ее судьба уже была никому неинтересна.
    Ничего не меняется.... request
  5. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 21:14
    Дебилоиды - это особая каста инопланетян, высадившихся на нашу планету. Походу они приземлились в трибалтии. А у них что, мужиков в армии не хватает, что они фото бабы выложили для угроз России?
  6. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 21:20
    смогут объективно оценить имеющиеся в стране системы противодействия беспилотникам.

    Не только оценить. И сбыть помогут...
  7. Kamarada Звание
    Kamarada
    +1
    Сегодня, 21:21
    Какой-то еврей говорил что если тебя обещают убить то к этому надо относиться очень серьёзно. По моему так . Так вот сатанисты угрожают убить Россию и Русских. И к этому надо относиться серьёзно. Перестать называть их шпротами а называть убийцами и смертельным врагами. Как и остальных бывших "доя некоторых " партнёров. Они хотят и делают . Убивают Русских детей ,женщин, солдат . !
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 21:22
    Опять Гы-гы-гы?! Помнится, над бандеровцами также ржали. Ну и, что мы сделаем прибалтам? Да ровным счетом- ничего. Не боятся они нас. Знают- ответа не будет. . С их территории летят вражеские дроны, убивающие наших людей, уничтожающие нашу инфраструктуру . Что еще надо? Мы- терпим. Вернее, терпят наверху. Боятся дать ответ. Надо признать, мы неуклонно катимся в разряд стран, которых не уважает никто. Ни друзья, ни враги. Хотя, о каких я друзьях? Раз- два, и обчелся. Кто нас предал, кого мы предали.