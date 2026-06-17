Туск: каждый хотел бы заработать большие деньги, помогая Украине

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Туск: каждый хотел бы заработать большие деньги, помогая Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что каждый из «союзников» Украины хотел бы заработать, помогая Киеву. Он отметил, что восстановление Украины после завершения боевых действий — это «большой бизнес», в рамках которого открываются весьма «широкие перспективы для польской экономики».

Туск рассказал, что в настоящее время в Гданьске готовится конференция на эту тему, в которой планируют принять участие политические лидеры стран, рассчитывающих заработать на поддержке Украины. Участники конференции обсудят, как использовать «большие деньги», которые, как надеется Туск и его единомышленники, по условиям мирного соглашения получит Украина от России в виде репараций или замороженных активов. Польский премьер также отметил, что подобная конференция будет иметь смысл только в том случае, если в качестве одного из ее соорганизаторов выступит Украина. Соответствующее предложение уже направлено главе киевского режима Зеленскому.



Стоит отметить, что ожидания премьера страны, которую в свое время называли «гиеной Европы», вряд ли оправдаются — крайне маловероятно, что стремительно нищающие страны ЕС смогут выделить еще несколько сотен миллиардов евро, необходимых для потенциального послевоенного восстановления украинской инфраструктуры и экономики. Что же касается надежд Туска получить свою долю от гипотетических «репараций», то польский премьер, по всей видимости, забыл, что их, как правило, выплачивает проигравшая в конфликте сторона. При этом очевидно, что победить Россию даже силами объединенной Европы, мягко говоря, весьма затруднительно.
15 комментариев
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  1. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Сегодня, 21:46
    Гнидa уже было хотел "щипнуть" гонористого ляха, но тот вовремя перехватил ручонки - дружба дружбой, а ̶т̶а̶б̶а̶ч̶о̶к̶ ̶ денежки врозь ))))
  2. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +2
    Сегодня, 21:47
    "Стремительно нищающие страны ЕС" - это автор загнул. Проблемы есть, но до стремительного нищания ещё далековато.
  3. Олег Валов
    Олег Валов
    -1
    Сегодня, 21:48
    Не спеши Пан. Земля будет радиактивной на тысячи лет и сами тоже будете дохнуть от рака
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 21:57
    как надеется Туск и его единомышленники, по условиям мирного соглашения получит Украина от России в виде репараций или замороженных активов

    Мечтать не вредно.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 22:10
      Вредно не мечтать. Алексей, ну ведь отжали падлы какие то лярды. Сглотнули.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 23:14
        Их льярды это резаная бумага. Их цель, доказать миру, что эти льярды - сила. А мы докажем, что сила - это вода, леса, поля, реки, полезные ископаемые, земля и люди. Это наши льярды, у них этого нет. Поэтому и бесятся.
  5. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 21:58
    от мёртвого осла уши- такие "репарации " уже устаревшие . По современному это будет- по глотку йогурта за обе щёки. И пану и зеле ...
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 22:04
    Чубатых фашистов надо уничтожать без всяких размышлений и сожалений. Это уже явная цель. Время разговоров прошло. Не пойму откуда тут берутся комментаторы, которые сейчас начнут ставить минусы.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 22:34
      О! Один есть. Чубатый, что тебя тут интересует?
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 23:15
        спасибо, земляк, обнулил чубатого)))
  7. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 22:06
    Лучше бы России помогали. Так бы ещё больше денег заработали. Хотя о чём это я? У нас же нету союзников. :(
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 22:31
      Мать земля русская наш союзник
  8. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 22:32
    Делят шкуру неубитого медведя.Ну-ну.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 22:56
      Цитата: БойКот
      Делят шкуру неубитого медведя.Ну-ну.

      "Послевоенное восстановление Украины" - это означает, что мы не доделаем то, зачем всё это начали. Что на какой-то части Украины сегодняшний режим сохранится. Тогда и деньги попилят, и мы через какое-то время получим военных проблем впятеро.

      Для нас выбора нет - бандеровское государство в сегодняшнем виде должно быть уничтожено.
      Только вот в этом случае ни поляки, ни кто-то ещё на "восстановлении Украины" денег не срубят. И что-то мне подсказывает, что восстановление будет за счёт нашего бюджета.

      Кстати, даже когда мы решим все вопросы по Украине - желание Европы повоевать с нами никуда не денется. И открытый вопрос по будущему нашему соседству с Европой будет ждать своего решения ещё острее. Он после Украины только расцветёт своим настоящим цветом.
  9. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 23:22
    Вот дЭбил! Помогая УкрЕЙн больших денег не заработаешь, а геморрой таки да. Помогли, получили денюжки США. Укрейн не отдаст, а Штаты у вас эти деньги вместе с потрохами вытащат. Проследите всю цепочку лишенцы!