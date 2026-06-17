«И дадим вам 300 млрд долларов»: Белый дом опубликовал текст соглашения с Ираном

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«И дадим вам 300 млрд долларов»: Белый дом опубликовал текст соглашения с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала официальный текст Меморандума о взаимопонимании с Ираном, достигнутого в выходные.

Высокопоставленный чиновник Белого дома зачитал 14-пунктный документ, который уже называют прорывом в урегулировании ближневосточного кризиса.



Согласно документу, ключевыми положениями стали: немедленное и полное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются воздерживаться от угрозы силой и её применения. Открытие Ормузского пролива - США снимают морскую блокаду, а Иран гарантирует безопасный проход всех торговых судов.

Также предусматривается полное восстановление судоходства - в течение 30 дней. Иран официально подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Вопросы запасов обогащённого урана и дальнейшие ограничения будут урегулированы в ходе технических переговоров в ближайшие 60 суток.

Соглашение предполагает поэтапное снятие всех американских санкций в соответствии с утверждённым графиком и разблокировку всех замороженных иранских активов.

США совместно с региональными партнёрами разработают программу восстановления Ирана объёмом финансирования не менее 300 миллиардов долларов. Также предусматривается создание специального исполнительного механизма контроля и утверждение итогового соглашения обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

В Белом доме подчёркивают, что меморандум открывает путь к долгосрочной стабилизации Ближнего Востока и значительному снижению цен на нефть. Ожидается, что в ближайшие дни документ будет активно обсуждаться в Совете Безопасности ООН.

При этом далеко не все эксперты считают это соглашение работоспособным, особенно на фоне того, что его полностью игнорирует Израиль, который продолжает наносить удары по Ливану, и который удерживает под оккупацией часть ливанской территории.
27 комментариев
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  1. urik62 Звание
    urik62
    +9
    Вчера, 22:15
    Какая-то морковка перед носом у персов
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 22:26
      Цитата: urik62
      Какая-то морковка перед носом у персов

      Этой морковкой их не проведёшь, всё они анализируют и делают правильные выводы. Сегодняшнее сообщение иранского СМИ:
      Заявление о прекращении войны против Исламской Республики Иран и ее союзников было встречено с облегчением в регионе, балансировавшем на грани. Однако уже через несколько дней основы меморандума о взаимопонимании начали трещать по швам, обнажая игру с высокими ставками, в которой правила переписываются на ходу.

      За недавним подписанием меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение американо-израильской агрессивной войны на всех фронтах — от Ирана до Ливана и за их пределами, — последовало вопиющее нарушение его основных положений со стороны агрессоров, в частности сионистского режима.

      Непрекращающиеся угрозы возобновления войны со стороны высшего американского руководства в сочетании с продолжающимися нападениями израильских военных и оккупацией ими части территории Ливана — это не дипломатический промах, а систематическое разрушение самого соглашения.

      В связи с этой ситуацией возникает важный вопрос: может ли мир, построенный на столь хрупком фундаменте, сохраниться или это всего лишь стратегическая пауза перед следующей разрушительной войной?
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Вчера, 23:14
        Цитата: Монтесума
        построенный на столь хрупком фундаменте, сохраниться или это всего лишь стратегическая пауза перед следующей разрушительной войной?

        у Трампа сейчас чемпионат по футболу и ему нужен мир, через месяц чемпионат закончится - разблокировка пролива это одно, но уйдут ли АУГ и те же десантные корабли из региона - обещать можно что угодно - впереди 60 дней из них 30 на чемпионат, Биби не просто сорвет Трампу меморандум, он и подложит ему с чемпионатом - время нарциссизма для папочки - весь мир смотрим чемпионат и папочку на чемпионате
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +2
      Вчера, 22:31
      300 миллиардов долларов. Цифры знакомые, не находите?
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +3
        Вчера, 22:37
        Цитата: Себенза
        300 миллиардов долларов. Цифры знакомые, не находите?
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Вчера, 22:50
          Думаю, что если к пенсии ноль пририсовали, то никто не был-бы против.
          1. михаилл Звание
            михаилл
            +2
            Вчера, 23:01
            Цитата: Себенза
            Думаю, что если к пенсии ноль пририсовали, то никто не был-бы против.

            Это путь в никуда.
            Хрущев начал таким баловаться, в смысле повышения зарплаты, потом Брежнев продолжил, и получилось, то что получилось.
            А вот при Сталине просто снижали цены. И это более правильный подход в социалистической макроэкономике.
      2. Totor5 Звание
        Totor5
        0
        Вчера, 23:02
        Ну дак у них тогда столько как у нас заморозили, а до этого у Царской России примерно так же.
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +1
          Вчера, 23:20
          Для Трампа сейчас главное договориться и выйти из этой ситуации, выкупить уран, наладить торговлю нефтью. А вот сменится администрация (как и внешняя политика следом), это уже не его проблемы. Ирану стоит призадуматься стоит ли отказываться от ядерной программы ради непонятной морковки.
          И с Ливаном пока не до конца понятно, Израиль явно не собирается уходить с занятых территорий.
      3. topol717 Звание
        topol717
        0
        Вчера, 23:23
        Цитата: Себенза
        300 миллиардов долларов. Цифры знакомые, не находите?
        Персы сразу сказали без компенсации мир невозможен. И сумму они как раз и оценили в 300 ярдов. Т.е. матрасы согласились выплатить репарации ))))
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Вчера, 23:32
          Почему-то мне кажется, что репарации будут выплачивать заливные арабы.. Ясен пень - отслюнявив долю и Донни.
    3. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      0
      Вчера, 23:57
      Тут больше похоже на " Двенадцать стульев" - Я дам вам парабеллум.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Вчера, 22:21
    То есть если Иран долбанет по Израилю в ответ за Ливан то Вашингтон сделает вид что его это не косается?
    1. Perpetually Звание
      Perpetually
      0
      Вчера, 22:52
      До выборов в конгресс будут надувать щеки. Нужно же будет и электорату подмазать (мы победители) и израильскому лобио подлизать (мы против атак на вас). А вот после выборов будем посмотреть.
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Вчера, 22:28
    Классика. Если врага не удается победить, его покупают. Если он продаётся. А, потом - забирают деньги обратно, заодно и последнюю шкуру снимут. Ничего нового. Поведется Иран?
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Вчера, 22:29
    Как вернуть 300 лярдов в страну?
    Российский вариант - грозить красными линиями и постоянно вспоминать про дух Анкориджа
    Иранский вариант - долбить по американским базам на ближнем востоке ракетами и дронами

    Дамы и господа, делайте ваши ставки - чья стратегия рабочая?
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +2
      Вчера, 23:03
      Просто Ираном не правят сионисты как в РФ.
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        -1
        Вчера, 23:18
        А зачем вы повторяете старую пропаганду?
      2. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        0
        Вчера, 23:27
        Не понравился плакат времен ВОВ? Ну вот еще более ранний..
  5. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Вчера, 22:34
    Меморандум двери к ближневосточному урегулированию, может быть, все - же и откроет, а любой выбрык ЦАХАЛА их тотчас же и закроет. Да и откуда заокеанцы собираются всучить Ирану 300 млрд зелени, уж не из российского ли замороженного актива? Впрочем, деньги не пахнут. Даже если они российские, не так ли? request
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      0
      Вчера, 23:04
      Дак они у Ирана тоже замороженные уже 40 лет
  6. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 22:36
    «И дадим вам 300 млрд долларов»: Белый дом опубликовал текст соглашения с Ираном
  7. Динич Звание
    Динич
    0
    Вчера, 22:36
    Война заканчивается только с наступлением невозможности ФИЗИЧЕСКИ продолжать боевые действия одной из сторон и её капитуляцией. Всё остальное - ВРЕМЕННОЕ перемирие.
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Вчера, 22:42
    США совместно с региональными партнёрами разработают программу восстановления Ирана объёмом финансирования не менее 300 миллиардов долларов.

    Что-то мне подсказывает. что 300 лярдов - это никакая не компенсация. Америка не умеет думать такими категориями - чтобы ОНА КОМУ-ТО платила за нанесённый ущерб?...
    Зато в той самой методичке, о которой постоянно говорим мы, старые конспирологи, есть параграф, который называется "план Маршалла" - вливание долларов в экономику страны для превращения страны в экономического вассала США.

    Применительно к Ирану в американском исполнении это звучит примерно так
    Мы вкладываем в вашу нефть 300 лярдов долларов, вы пускаете наши корпорации, мы вашу нефть добываем, продаём и получаем за неё деньги. От нас - гарантия регулярных взносов на личные счета вашей верхушки, что в общих доходах не так уж и много.
    Подобный финт был проведён с арабами, с Индонезией - всё это подробно описано участником тех событий Дж.Перкинсом в автобиографической книге "Исповедь экономического убийцы".

    Подобно тому, как для нас на Украине остановиться там, где стоим - поражение, для Ирана 300 лярдов на таких условиях означает, что ВСЁ было зря. И, если честно, не слишком-то мне верится, что Иран на это пойдёт. По крайней мере, после того, что он показал миру за последние месяцы.
    Хотя...
    Всяко может произойти... Я на своей версии как на истине в последней инстанции не настаиваю...
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Вчера, 22:44
    А нельзя ли России в Совете Безопасности ООН наложить Вето на тенденцию снижение цены на нефть? . . . winked
  10. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Вчера, 23:05
    Прям шутка за 300....как у тракториста.
  11. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 23:39
    Цирк продолжается, Биби в роли американского интриганта сорвёт этот балаган.