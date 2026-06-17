«И дадим вам 300 млрд долларов»: Белый дом опубликовал текст соглашения с Ираном
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Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала официальный текст Меморандума о взаимопонимании с Ираном, достигнутого в выходные.
Высокопоставленный чиновник Белого дома зачитал 14-пунктный документ, который уже называют прорывом в урегулировании ближневосточного кризиса.
Согласно документу, ключевыми положениями стали: немедленное и полное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются воздерживаться от угрозы силой и её применения. Открытие Ормузского пролива - США снимают морскую блокаду, а Иран гарантирует безопасный проход всех торговых судов.
Также предусматривается полное восстановление судоходства - в течение 30 дней. Иран официально подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Вопросы запасов обогащённого урана и дальнейшие ограничения будут урегулированы в ходе технических переговоров в ближайшие 60 суток.
Соглашение предполагает поэтапное снятие всех американских санкций в соответствии с утверждённым графиком и разблокировку всех замороженных иранских активов.
США совместно с региональными партнёрами разработают программу восстановления Ирана объёмом финансирования не менее 300 миллиардов долларов. Также предусматривается создание специального исполнительного механизма контроля и утверждение итогового соглашения обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.
В Белом доме подчёркивают, что меморандум открывает путь к долгосрочной стабилизации Ближнего Востока и значительному снижению цен на нефть. Ожидается, что в ближайшие дни документ будет активно обсуждаться в Совете Безопасности ООН.
При этом далеко не все эксперты считают это соглашение работоспособным, особенно на фоне того, что его полностью игнорирует Израиль, который продолжает наносить удары по Ливану, и который удерживает под оккупацией часть ливанской территории.
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