Почему Германия начала Вторую мировую войну
Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР. Пограничный знак № IV/95 в 1941 году находился на территории Сокальского района Львовской области Украинской ССР. 22 июня 1941 года
Проект «Гитлер»
Очевидно, что Версальская система с самого начала предполагала новую большую войну. Она не разрешила основные противоречия в Европе и мире, более того, заложила новые «мины». Причём самой обиженной страной была Германия. Её ограбили, расчленили и сознательно унизили. Психологический комплекс, который распространили на всю нацию, позволил нацистам взять власть, так как немцы желали реванша.
Те же силы, которые организовали Первую мировую войну, а целью всех мировых войн было абсолютное господство на планете, подготовили и Вторую мировую (Война США и Англии против Европы и России за абсолютную власть на планете; США и Первая мировая война). Для этого создавались очаги войны: в Азии — милитаристская Япония, в Европе — фашистская Италия, нацистская Германия. Второстепенную роль играли националистические режимы, которые мечтали о Великой Польше, Великой Венгрии, Великой Румынии, Великой Финляндии и пр. «пушечное мясо».
Гитлеру и Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП, нацисты) помогали прийти к власти многие. Либеральные прозападные публицисты, чтобы облить грязью СССР и скрыть подлинную историю, валили всю вину на Сталина. Мол, именно Москва помогла нацистам взять власть, сотрудничала с ними (хотя в это время с ними сотрудничали, вели переговоры буквально все, Гитлер был легитимным лидером Германии) и вместе с Берлином развязала мировую войну, напав на «несчастную» Польшу.
На самом деле это образцовая попытка искажения, переписывания истории. Когда тьму называют светом, а чёрное превращается в белое, и наоборот. Ярчайший пример — нынешний режим Трампа в США: американцы развязывают десяток войн, но всему миру навязывают образ «сил света», миротворцев, спасителей, защитников свободы и демократии.
Москве не нужна была большая война. Сталин изо всех сил маневрировал, лавировал, пытался избежать сценария Первой мировой войны, когда русских стравили с германцами («Ему удалось провести страну над краем пропасти»). Не дать использовать русских в качестве «пушечного мяса» Британии, США, финансового капитала (т. н. «мировое закулисье»). Советской России было выгодно сотрудничать с Германией. Однако Москва была слишком бедной, чтобы финансировать нацистов. Она не могла направлять сеть агентов влияния в самой Германии, влиять на её промышленную, финансовую, военную элиту, старую аристократию.
Основные финансовые вливания в партию нацистов шли из США и Британии. В том числе и через банки самой Германии. Кабинет Рузвельта готовил мировую войну, чтобы избежать новых волн Великой депрессии в США и угрозы сползания страны к гражданской войне. Америка пыталась уничтожить, максимально ослабить основных мировых игроков и добиться мировой гегемонии (Рузвельт и идея глобального доминирования в мире).
Гитлера поддерживала британская верхушка, чья империя, «над которой никогда не заходило солнце», уже трещала по швам. Англичане хотели использовать Германский рейх против поднимающейся России, которую не удалось уничтожить в 1914–1920 годы. Также шла игра против усиливающейся Америки. Британцы снова хотели утопить континентальную Европу в крови и получить свой гешефт-барыш.
Поэтому Англия и её младший партнер Франция дали Гитлеру разрушить все путы Версальского соглашения, создать мощный ВПК и вооруженные силы. Причём для самой Франции это было самоубийство. Было очевидно, что германские нацисты пожелают реванша и в первую очередь разгрома Франции.
Англия и Франция разрушили уже имеющуюся систему коллективной безопасности. Вели политику «умиротворения» Гитлера, отдав ему Австрию и Чехословакию. Позволили Гитлеру решить «испанский вопрос» в его пользу. В итоге Гитлеру отдали почти всю Европу, только чтобы он пошёл на Восток, организовал «крестовый поход» против России.
Европейское общество предпочитало не замечать антисемитские действия нацистов. Примечательно, что лидеры сионистов вели переговоры с фюрером, стремясь организовать депортацию евреев из Австрии, Германии и других европейских стран, где они имели более или менее благоприятные условия жизни. Их цель заключалась в том, чтобы переселить евреев в пустынные земли Палестины. В итоге сионисты фактически поддержали приход нацистов к власти, предав тем самым обычных евреев.
Свою игру вёл католический Рим. Ватикан выступал за «умиротворение» Гитлера, чтобы направить его против «безбожного» СССР. Ватикан даже уговаривал Польшу отдать Германии Данциг, чтобы избежать польско-немецкой войны. Германия и Польша должны были вместе воевать с «русскими коммунистами». Позднее через католические каналы перебрасывали золото и прочие ценности, награбленные гитлеровцами.
Через «крысиные тропы», созданные католическим духовенством, через Швейцарию, Италию и Испанию спасали нацистских преступников, которые уходили на Ближний Восток, в Латинскую Америку и т. д. Ватикан и его ордена помогли создать т. н. «Чёрный интернационал», наследовавший идею создания «Вечного (Четвёртого) рейха».
Самоубийство Германии
«Мировая закулиса» и германский капитал, включая финансового гения Гитлера Ялмара Шахта, загнали Третий рейх в огромные долги. Экономика была милитаризована, миллиарды марок вложены в оружие. В итоге страну загнали в тупик: жесткий экономический кризис либо большая война, которая спишет долги, позволит использовать накопленные горы оружия, проводить дальнейшую милитаризацию и грабить покорённые страны, используя их ресурсы и накопленные богатства.
Что интересно, ныне этот же путь повторяет и Американская империя: военный бюджет США быстро и постоянно растёт. 2000 год – более 300 млрд. долларов США; 2005 год – более 500 млрд. долларов; 2010 год – более 720 млрд.; 2020 год – более 770 млрд.; 2026 год – свыше 900 млрд. На 2027 год запланирован рекордный бюджет в 1,5 трлн. долларов. Американский военный бюджет превосходит десятку главных военных бюджетов других стран. Это бюджет войны. Отсюда и постоянные войны на планете. Разрушенная Сирия, Ливия, Ливан, Украинский фронт, война против Ирана и т. д.
Проблема была в том, что экономически, по обеспечению ресурсами Третий рейх был слабее Второго рейха. Германия не имела нефти, чтобы вести «войну моторов» (топливо для воздушного и морского флота, для танков и автотранспорта). В Германии не хватало металла и угля, провианта и леса, массы стратегических ресурсов.
Германия была зажата между демократиями Запада и Востоком, что обрекало её на поражение. Она не могла длительно воевать на два фронта, как кайзеровская Германия, которая в итоге проиграла войну. У Третьего рейха не было колоний, флот был на стадии становления. То есть противники могли блокировать Германский рейх с моря. Германия уступала США, Британской империи (с колониями и доминионами) по величине всех материальных, людских ресурсов. В затяжной войне Германия была обречена на разгром.
Это хорошо показано в монографии Ричарда Оувери «Геринг – железный человек». Книга посвящена Герману Герингу – «нацисту номер два», преемнику Гитлера, и экономике Третьего рейха. Геринг не только был председателем рейхстага, командующим ВВС, создателем тайной полиции (гестапо), но и руководителем военной экономики (Четырёхлетний план).
Германский рейх вынужден был завозить до 75% хорошей железной руды из Франции и Норвегии. Своей катастрофически не хватало. Нефть была в страшном дефиците, отсюда такое внимание фюрера к нефтяным месторождениям Венгрии и Румынии. Пришлось потратить огромные средства, чтобы наладить производство синтетического топлива, которое покрывало едва треть потребностей страны и было экономически невыгодным производством. Геринг планировал полностью закрыть проблему горючего с помощью синтетического топлива только к середине 40-х годов.
В середине 1941 года Германии требовалось 36 млн. тонн железа и стали в год. Но она получала только 24 млн. тонн. Не хватало даже угля. В дефиците был алюминий: требовалось 480 тыс. тонн в год, а вся Европа производила 370 тыс. Также имелись огромные проблемы с цветными металлами, лесными ресурсами, продовольствием и прочим сырьем.
С чисто ресурсной точки зрения большая война для Германского рейха была самоубийством.
Германии не хватало не только ресурсов, но даже военно-промышленный комплекс Рейха не был готов к тотальной войне. Немецкие программы вооружения рассчитывали завершить в 1943–1945 гг. Авиационные, морские, сухопутных вооружений, ракетные и атомную. К тому времени Третий рейх мог стать сверхдержавой, превратившей Западную Европу в третий мировой центр силы – США, СССР и гитлеровский Евросоюз.
Ни одну из главных военных программ к 1939 году Третий рейх не завершил. После того как СССР не удалось разгромить в ходе кампании 1941 года, Гитлеру и его бонзам пришлось импровизировать. Буквально бежать по лезвию.
Метаться из стороны в сторону, выбирая между потребностями вооруженных сил на фронте, промышленности, которой требовались ресурсы и подготовленные рабочие, и необходимость снабжать народ. На рельсы тотальной войны Германию перевели только в 1943 году, но уже было поздно. Это только продлило агонию рейха.
Весь боезапас, подготовленный к войне с русскими, вермахт использовал к 1 августа 1941 года. Третий рейх использовал всю трофейную технику, оружие, так как своего не хватало. Немцы активно использовали и советскую технику, вооружение. Рейху остро не хватало взрывчатки: нужен был миллион тонн в год, а в 1942 году гитлеровцы производили около 600 тыс. тонн.
Германия и её союзники уступали антигитлеровской коалиции по производству всех ключевых видов оружия и техники. В частности, даже одна Британия производила больше боевых самолетов, чем Германия. Не говоря уж о таких экономических монстрах, как США и СССР.
Военная экономика Германии была готова к малым, быстрым конфликтам. Единственная надежда Гитлера была на блицкриг. Молниеносные операции, дерзкие и наглые. Разгром врага, пока он не начал сражаться по-настоящему. Пока не началась затяжная война на истощение, к которой Германия была не готова.
С точки зрения хозяев США, Германия, как и Япония (она была примерно в таком же положении), была идеальным «пушечным мясом». Государство-таран, камикадзе. Развязать мировую бойню и проиграть.
Гитлер со своим преемником Герингом. 1940 год
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