Почему Германия начала Вторую мировую войну

9 487 115
Почему Германия начала Вторую мировую войну
Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР. Пограничный знак № IV/95 в 1941 году находился на территории Сокальского района Львовской области Украинской ССР. 22 июня 1941 года


Проект «Гитлер»


Очевидно, что Версальская система с самого начала предполагала новую большую войну. Она не разрешила основные противоречия в Европе и мире, более того, заложила новые «мины». Причём самой обиженной страной была Германия. Её ограбили, расчленили и сознательно унизили. Психологический комплекс, который распространили на всю нацию, позволил нацистам взять власть, так как немцы желали реванша.



Те же силы, которые организовали Первую мировую войну, а целью всех мировых войн было абсолютное господство на планете, подготовили и Вторую мировую (Война США и Англии против Европы и России за абсолютную власть на планете; США и Первая мировая война). Для этого создавались очаги войны: в Азии — милитаристская Япония, в Европе — фашистская Италия, нацистская Германия. Второстепенную роль играли националистические режимы, которые мечтали о Великой Польше, Великой Венгрии, Великой Румынии, Великой Финляндии и пр. «пушечное мясо».

Гитлеру и Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП, нацисты) помогали прийти к власти многие. Либеральные прозападные публицисты, чтобы облить грязью СССР и скрыть подлинную историю, валили всю вину на Сталина. Мол, именно Москва помогла нацистам взять власть, сотрудничала с ними (хотя в это время с ними сотрудничали, вели переговоры буквально все, Гитлер был легитимным лидером Германии) и вместе с Берлином развязала мировую войну, напав на «несчастную» Польшу.

На самом деле это образцовая попытка искажения, переписывания истории. Когда тьму называют светом, а чёрное превращается в белое, и наоборот. Ярчайший пример — нынешний режим Трампа в США: американцы развязывают десяток войн, но всему миру навязывают образ «сил света», миротворцев, спасителей, защитников свободы и демократии.

Москве не нужна была большая война. Сталин изо всех сил маневрировал, лавировал, пытался избежать сценария Первой мировой войны, когда русских стравили с германцами («Ему удалось провести страну над краем пропасти»). Не дать использовать русских в качестве «пушечного мяса» Британии, США, финансового капитала (т. н. «мировое закулисье»). Советской России было выгодно сотрудничать с Германией. Однако Москва была слишком бедной, чтобы финансировать нацистов. Она не могла направлять сеть агентов влияния в самой Германии, влиять на её промышленную, финансовую, военную элиту, старую аристократию.

Основные финансовые вливания в партию нацистов шли из США и Британии. В том числе и через банки самой Германии. Кабинет Рузвельта готовил мировую войну, чтобы избежать новых волн Великой депрессии в США и угрозы сползания страны к гражданской войне. Америка пыталась уничтожить, максимально ослабить основных мировых игроков и добиться мировой гегемонии (Рузвельт и идея глобального доминирования в мире).

Гитлера поддерживала британская верхушка, чья империя, «над которой никогда не заходило солнце», уже трещала по швам. Англичане хотели использовать Германский рейх против поднимающейся России, которую не удалось уничтожить в 1914–1920 годы. Также шла игра против усиливающейся Америки. Британцы снова хотели утопить континентальную Европу в крови и получить свой гешефт-барыш.

Поэтому Англия и её младший партнер Франция дали Гитлеру разрушить все путы Версальского соглашения, создать мощный ВПК и вооруженные силы. Причём для самой Франции это было самоубийство. Было очевидно, что германские нацисты пожелают реванша и в первую очередь разгрома Франции.

Англия и Франция разрушили уже имеющуюся систему коллективной безопасности. Вели политику «умиротворения» Гитлера, отдав ему Австрию и Чехословакию. Позволили Гитлеру решить «испанский вопрос» в его пользу. В итоге Гитлеру отдали почти всю Европу, только чтобы он пошёл на Восток, организовал «крестовый поход» против России.

Европейское общество предпочитало не замечать антисемитские действия нацистов. Примечательно, что лидеры сионистов вели переговоры с фюрером, стремясь организовать депортацию евреев из Австрии, Германии и других европейских стран, где они имели более или менее благоприятные условия жизни. Их цель заключалась в том, чтобы переселить евреев в пустынные земли Палестины. В итоге сионисты фактически поддержали приход нацистов к власти, предав тем самым обычных евреев.

Свою игру вёл католический Рим. Ватикан выступал за «умиротворение» Гитлера, чтобы направить его против «безбожного» СССР. Ватикан даже уговаривал Польшу отдать Германии Данциг, чтобы избежать польско-немецкой войны. Германия и Польша должны были вместе воевать с «русскими коммунистами». Позднее через католические каналы перебрасывали золото и прочие ценности, награбленные гитлеровцами.

Через «крысиные тропы», созданные католическим духовенством, через Швейцарию, Италию и Испанию спасали нацистских преступников, которые уходили на Ближний Восток, в Латинскую Америку и т. д. Ватикан и его ордена помогли создать т. н. «Чёрный интернационал», наследовавший идею создания «Вечного (Четвёртого) рейха».

Самоубийство Германии


«Мировая закулиса» и германский капитал, включая финансового гения Гитлера Ялмара Шахта, загнали Третий рейх в огромные долги. Экономика была милитаризована, миллиарды марок вложены в оружие. В итоге страну загнали в тупик: жесткий экономический кризис либо большая война, которая спишет долги, позволит использовать накопленные горы оружия, проводить дальнейшую милитаризацию и грабить покорённые страны, используя их ресурсы и накопленные богатства.

Что интересно, ныне этот же путь повторяет и Американская империя: военный бюджет США быстро и постоянно растёт. 2000 год – более 300 млрд. долларов США; 2005 год – более 500 млрд. долларов; 2010 год – более 720 млрд.; 2020 год – более 770 млрд.; 2026 год – свыше 900 млрд. На 2027 год запланирован рекордный бюджет в 1,5 трлн. долларов. Американский военный бюджет превосходит десятку главных военных бюджетов других стран. Это бюджет войны. Отсюда и постоянные войны на планете. Разрушенная Сирия, Ливия, Ливан, Украинский фронт, война против Ирана и т. д.

Проблема была в том, что экономически, по обеспечению ресурсами Третий рейх был слабее Второго рейха. Германия не имела нефти, чтобы вести «войну моторов» (топливо для воздушного и морского флота, для танков и автотранспорта). В Германии не хватало металла и угля, провианта и леса, массы стратегических ресурсов.

Германия была зажата между демократиями Запада и Востоком, что обрекало её на поражение. Она не могла длительно воевать на два фронта, как кайзеровская Германия, которая в итоге проиграла войну. У Третьего рейха не было колоний, флот был на стадии становления. То есть противники могли блокировать Германский рейх с моря. Германия уступала США, Британской империи (с колониями и доминионами) по величине всех материальных, людских ресурсов. В затяжной войне Германия была обречена на разгром.

Это хорошо показано в монографии Ричарда Оувери «Геринг – железный человек». Книга посвящена Герману Герингу – «нацисту номер два», преемнику Гитлера, и экономике Третьего рейха. Геринг не только был председателем рейхстага, командующим ВВС, создателем тайной полиции (гестапо), но и руководителем военной экономики (Четырёхлетний план).

Германский рейх вынужден был завозить до 75% хорошей железной руды из Франции и Норвегии. Своей катастрофически не хватало. Нефть была в страшном дефиците, отсюда такое внимание фюрера к нефтяным месторождениям Венгрии и Румынии. Пришлось потратить огромные средства, чтобы наладить производство синтетического топлива, которое покрывало едва треть потребностей страны и было экономически невыгодным производством. Геринг планировал полностью закрыть проблему горючего с помощью синтетического топлива только к середине 40-х годов.

В середине 1941 года Германии требовалось 36 млн. тонн железа и стали в год. Но она получала только 24 млн. тонн. Не хватало даже угля. В дефиците был алюминий: требовалось 480 тыс. тонн в год, а вся Европа производила 370 тыс. Также имелись огромные проблемы с цветными металлами, лесными ресурсами, продовольствием и прочим сырьем.

С чисто ресурсной точки зрения большая война для Германского рейха была самоубийством.

Германии не хватало не только ресурсов, но даже военно-промышленный комплекс Рейха не был готов к тотальной войне. Немецкие программы вооружения рассчитывали завершить в 1943–1945 гг. Авиационные, морские, сухопутных вооружений, ракетные и атомную. К тому времени Третий рейх мог стать сверхдержавой, превратившей Западную Европу в третий мировой центр силы – США, СССР и гитлеровский Евросоюз.

Ни одну из главных военных программ к 1939 году Третий рейх не завершил. После того как СССР не удалось разгромить в ходе кампании 1941 года, Гитлеру и его бонзам пришлось импровизировать. Буквально бежать по лезвию.
Метаться из стороны в сторону, выбирая между потребностями вооруженных сил на фронте, промышленности, которой требовались ресурсы и подготовленные рабочие, и необходимость снабжать народ. На рельсы тотальной войны Германию перевели только в 1943 году, но уже было поздно. Это только продлило агонию рейха.

Весь боезапас, подготовленный к войне с русскими, вермахт использовал к 1 августа 1941 года. Третий рейх использовал всю трофейную технику, оружие, так как своего не хватало. Немцы активно использовали и советскую технику, вооружение. Рейху остро не хватало взрывчатки: нужен был миллион тонн в год, а в 1942 году гитлеровцы производили около 600 тыс. тонн.

Германия и её союзники уступали антигитлеровской коалиции по производству всех ключевых видов оружия и техники. В частности, даже одна Британия производила больше боевых самолетов, чем Германия. Не говоря уж о таких экономических монстрах, как США и СССР.

Военная экономика Германии была готова к малым, быстрым конфликтам. Единственная надежда Гитлера была на блицкриг. Молниеносные операции, дерзкие и наглые. Разгром врага, пока он не начал сражаться по-настоящему. Пока не началась затяжная война на истощение, к которой Германия была не готова.

С точки зрения хозяев США, Германия, как и Япония (она была примерно в таком же положении), была идеальным «пушечным мясом». Государство-таран, камикадзе. Развязать мировую бойню и проиграть.


Гитлер со своим преемником Герингом. 1940 год
115 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    23 июня 2026 03:41
    Почему Германия начала Вторую мировую войну

    По кочану...
    Так можно оправдать любое насилие, любую агрессию... Захотелось и всё... А чем сегодня занимается Трамп? Противно осознавать, что в тяжёлое время испытаний ни одна группа людей не предложила эффективных мер противостояния: одни — из-за экономической слабости, другие — из-за отсутствия воли и стратегии.
    А стремление сохранить суверенитет проглядывается и в действиях руководства КНДР, и Ирана, и...
    1. Гражданский Звание
      Гражданский
      +2
      23 июня 2026 07:56
      Любой авторитарный режим - это самолюбование диктатора, признание своей эксклюзивности и боязнь перед народом. Проще отправить народ на войну, чем делиться с ним своей властью и терять часть своего Эго. Из этого возникает агрессивность, сказки про козни врагов и неизбежно подводят к войне, особенно на фоне провала в экономике с внутренней политикой. Примеров много - Гитлер, Муссолини, Пилсудский, Пол Пот, Саддам Хуссейн... При этом сами диктаторы и их приспешники, живут немыслимой роскоши с полным презрением к простым гражданам. Тот же Геринг просто забирал понравившееся произведение искусства из музеев к себе домой.
      1. solar Звание
        solar
        +8
        23 июня 2026 08:53
        Тот же Геринг просто забирал понравившееся произведение искусства из музеев к себе домой.

        Это не всегда так работает. Геринг в Германии был исключением. Тот же Гитлер жил очень скромно, власть для него была важнее роскоши. Когда Гитлер был при власти, ему подали икру, которую он до этого никогда не пробовал, и которая ему очень понравилась. Но когда он узнал, сколько она стоит, запретил подавать её к его столу.
        Аналогичная ситуация со Сталиным- после его смерти остались пара френчей в шкафу, и всё.
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          -2
          23 июня 2026 09:05
          Цитата: solar
          Тот же Геринг просто забирал понравившееся произведение искусства из музеев к себе домой.

          Это не всегда так работает. Геринг в Германии был исключением. Тот же Гитлер жил очень скромно, власть для него была важнее роскоши. Когда Гитлер был при власти, ему подали икру, которую он до этого никогда не пробовал, и которая ему очень понравилась. Но когда он узнал, сколько она стоит, запретил подавать её к его столу.
          Аналогичная ситуация со Сталиным- после его смерти остались пара френчей в шкафу, и всё.

          1. Не надо кормить народ сказками про добрых царей.
          2. Когда у тебя в кармане ВСЕ государство со всеми его богатствами, зачем тебе носки от Армани или тазик икры (который ценен только тем, кому он недоступен).
          3. Холопское мышление про "сильную руку" которая обрежет и защитит бедного крестьянина не можем изжить ажно с 1917 года. Все время тянет облизать хозяйский сапог, в надежде не получить им куда следует.

          ПС Гитлер был вегатарианцем и не ел продукты животного происхождения. Страсть к роскоши была присуща всей нацистской верхушке — например, дома у генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка нашли известную картину Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Такие «трофеи» тешили самолюбие и сигнализировали о принадлежности к элите. Возможность строить себе дорогие особняки и обвешивать их великими картинами привлекала влиятельных нацистов намного больше, чем скромная жизнь в соответствии с пропагандистским мифом о самоотверженных государственных служащих.
          Любой диктатор это история про коррупцию.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +7
            23 июня 2026 09:27
            Страсть к роскоши была присуща всей нацистской верхушке — например, дома у генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка нашли известную картину Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Такие «трофеи» тешили самолюбие и сигнализировали о принадлежности к элите.

            да, вспоминаю видео отчет с обыска в объектах собственности тимура иванова
            1. БИАБИА Звание
              БИАБИА
              0
              Вчера, 16:46
              Нда...а в тюрьме сидит боевой генерал Попов...
              Правильно Абдулов в фильме "Гений" сказал про страну....
          2. solar Звание
            solar
            +5
            23 июня 2026 09:28
            1. Не надо кормить народ сказками про добрых царей.

            Где вы увидели у меня про "доброго царя"?
            ПС Гитлер был вегатарианцем и не ел продукты животного происхождения.

            Это один из мифов Геббельса. Гитлер лишь стремился к вегетарианству, у него была навязчивая идея, что употребление мяса может привести к раку (он любил рассказывать собеседникам страшилки о "поедании трупов"), но маниакальным вегетарианцем он не был. Основу рациона Гитлера составляли каши, картофель, овощные супы, бобы, фрукты, салаты. Он ел макароны, чечевицу, горох, яйца, рыбу (и икру, как мы знаем), творог, орехи и сыр, пил молоко, кофе и чай с мятой.
            Переломный момент, когда Гитлер стал отказываться от мяса- самоубийство племянницы Гели Раубаль. Некоторые считают также, что он подражал композитору Вагнеру, по другой более реальной версии- у него были проблемы с желудком (что неоднократно подтверждено). Тем не менее, известны случаи, когда он, например, ел колбаски к пиву. Гитлер почти не употреблял спиртное.
            2. Когда у тебя в кармане ВСЕ государство со всеми его богатствами, зачем тебе носки от Армани или тазик икры (который ценен только тем, кому он недоступен).

            Сами себе противоречите.
            3. Холопское мышление про "сильную руку" которая обрежет и защитит бедного крестьянина не можем изжить ажно с 1917 года. Все время тянет облизать хозяйский сапог, в надежде не получить им куда следует.

            К чему это, я вообще не понял.
          3. alovrov Звание
            alovrov
            +6
            23 июня 2026 09:33
            Любой диктатор это история про коррупцию.

            Экую глупость вы сморозили... Любое государство это про коррупцию. Не, ну можете конечно рассказать что в развитых демократиях или скажем в СССР коррупции не было. Вместе посмеемся )))
            1. Гражданский Звание
              Гражданский
              +4
              23 июня 2026 10:12
              Цитата: alovrov
              Любой диктатор это история про коррупцию.

              Экую глупость вы сморозили... Любое государство это про коррупцию. Не, ну можете конечно рассказать что в развитых демократиях или скажем в СССР коррупции не было. Вместе посмеемся )))

              Вопрос в размерах и не надо тут методичку чиновничью пересказывать, что все воруют, потому и нам можно. Про коррупцию в СССР можно сравнить... там первый секретарь райкома одевался в импортное шмотье в областной базе, причем это был дешманский ширпотреб типа индийских джинсов. Про ваших можно просто привести пример «Задержан глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь. Его подозревают в присвоении себе и своим близким больше сотни земельных участков на два миллиарда рублей». В СССР землю нельзя было украсть. Можете не отвечать, я с ботами не спорю.
          4. Rodez Звание
            Rodez
            +5
            23 июня 2026 10:35
            Цитата: Гражданский
            генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка нашли известную картину Леонардо да Винчи «Дама с горностаем»

            сразу видно, - человек со вкусом, не то, что "7 вагонов с аккордеонами" у жукова... цыганщина какая-то, ведь клавиши хороших аккордеонов того времени были перламутровыми :))
            пысы. да, про 4км разных тканей позабыл, прошу прощения... не удержался... эк вы, однако, батенька, правду-матку врезали, так врезали !
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 01:17
          Цитата: solar
          от же Гитлер жил очень скромно

          скромно купил усадьбу Бергхоф, скромно ее обставил дорогой мебелью, повесил красивенькие картины, мраморный камин, толпа слуг, новенькие мерсы. Но зато от икры отказался - дорого же! И рассказал об этом всей стране, что он такой свой рубаха-парень, во время экономических трудностей хочет быть поближе к арбайтерам и бауэрам laughing
          1. solar Звание
            solar
            +1
            Вчера, 08:33
            Он её арендовал с 1928 года, потом выкупил, содержание оплачивал за свой счет, фактически использовал для служебных целей.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Вчера, 10:33
              Со счетами у него всё хорошо было видимо, майн кампф расходился огромными тиражами laughing
              1. solar Звание
                solar
                +1
                Вчера, 11:30
                Он эту "усадьбу" арендовал еще в 1928 году, когда был никем, а купил в 1933, когда только пришел к власти и его книжка только начинала публиковаться большими тиражами.
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Вчера, 11:47
                  Я так понял вы решили всё свести только к праву владения усадьбой? А как она была обставлена, а сколько слуг в ней было, а на чём катался ваш бессребреник? wink
                  1. solar Звание
                    solar
                    +1
                    Вчера, 11:59
                    За содержание усадьбы платил из своего кармана, насколько известно. А насчет катался- наверняка на изделии отечественного автопрома.
                    1. alexoff Звание
                      alexoff
                      0
                      Вчера, 12:33
                      Глубокий у него карман был. Мог арендовать домик в 300 с лишним квадратов ещё до 1933 года, пересаживался с мерса на мерс, картины всякие в количестве тысяч штук, как пишут ненавистники. А ещё говорят он был освобождён от уплаты налогов
                      1. solar Звание
                        solar
                        +1
                        Вчера, 13:00
                        Аренда стоила ему сто марок в месяц. Средний немецкий рабочий получал в то время 200 марок. Не такие уж большие деньги.
                      2. alexoff Звание
                        alexoff
                        -1
                        Вчера, 13:22
                        Какие все богатые в Германии были и какая дешёвая там была недвига в курортных местах laughing
                      3. Russian_Ninja Звание
                        Russian_Ninja
                        +1
                        Вчера, 17:51
                        А это всех руководителей касается, или особо ненавистных?

                        Я конечно не сравниваю Сталина и Гитлера, но государственные дачи и автопарк у Вождя Народов ведь тоже был. Или это всё не наследуется, а по этому не считается?
      2. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        +4
        23 июня 2026 10:15
        Любой "не авторитарный" режим это группа людей, часто богатых, захвативших власть и меняющих попку на троне, та же диктатура, только приукрашенная типа демократией. Именно "не авторитарные" режимы и развязывают как правило большие войны, или подпитывают их, создают условия для возникновения, потому что это власть, деньги, выгода, только вместо личности, можно называть всю страну или группу: США, Франция, Соединенное королевство, НАТО, ЕС.
        Ливия была авторитарна, люди жили хорошо, а вот громили ее "неавторитарные", То же с Сирией и Ираком, а ныне Ираном.
        Самолюбование ерунда, руководитель всегда живет лучше и в любой стране большинство бедных, это норма.
      3. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. gsev Звание
            gsev
            +3
            23 июня 2026 20:13
            Цитата: Гражданский
            тот же Лукашенко не дотягивает пока до гордого звания, недостаточно гнобит население,

            Ельцин намного сильнее гнобил русский народ, чем Ким Ир Сен корейский.
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      23 июня 2026 10:08
      Не оправдать, а понять. Вся история человечества это одна большая война, которая никогда не заканчивалась, переходя от вялотекущей в острую фазу. И таки да, обычно причиной войны является экономика. Если загнать страну в угол, как Германию после 1МВ или Японию в 1941 г. то получишь войну.
  2. andrewkor Звание
    andrewkor
    +5
    23 июня 2026 05:12
    Автор или забыл или сознательно умалчивает деятельность Коминтерна по финансированию прокоммунистических сил по всему миру ,что обходилась " бедному" СССР в немалую волютную копеечку.
    С нулевым, кстати, результатом.От того и не смогли в Германии консолидировать антифашисткие силы.
    1. Митрич73 Звание
      Митрич73
      +4
      23 июня 2026 06:01
      Не соглашусь. Коминтерн смог создать разведсеть на территории Европы. Красная капелла это производная Коминтерна. Эффективность вложений в Коминтерн была слабая, но была.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +7
      23 июня 2026 06:49
      Цитата: andrewkor
      что обходилась " бедному" СССР в немалую волютную копеечку.

      Финансирование зарубежных компартий в 1935 г. было официально прекращено СССР
      1. solar Звание
        solar
        +2
        23 июня 2026 08:46
        Финансирование зарубежных компартий в 1935 г. было официально прекращено СССР

        Это никак не мешало английским коммунистам выступать против вступления Англии в войну на стороне Польши, а американским- протестовать против поддержки Англии Штатами. Все чудесным образом изменилось 22 июня 1941 года- они сразу стали добиваться строго обратного.
      2. gsev Звание
        gsev
        +3
        23 июня 2026 20:14
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Финансирование зарубежных компартий в 1935 г. было официально прекращено СССР

        Неофициально и реально оно прекратилось только после ГКЧП. Путин вручал ордена нескольким людям кого открыто финансировала иностранная разведка, что информация дошла даже до меня. Наверняка ЦРУ финансирует часть руководителей даже КПРФ. В Афганистане ЦРУшники при вербовке агентуры хвастались гонорарами Немцова от аффилированных с ЦРУ организациями.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Вчера, 09:58
          Цитата: gsev
          Неофициально и реально оно прекратилось только после ГКЧП

          Вы не мешайте в одну кучу финансирование Коминтерна и финансирование агентуры или агентов влияния за рубежом. Это все же разные вещи
          1. gsev Звание
            gsev
            0
            Сегодня, 05:13
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Это все же разные вещи

            Вся разница только в том, что Коминтерн действовал более эффективно и его финансирование зарубежных групп шло на пользу СССР. Нынешняя власть например финансирует русские школы в Киргизии, а Южная Корея через эти школы высасывает к себе талантливую молодежь уже не только из Ктргизии, но и самой России.
    3. parma Звание
      parma
      +7
      23 июня 2026 07:48
      Автор изначально (как в целом и всегда) все сводит к теории заговора. Причина начала войны на самом деле всего одна - желание руководства Германии быть единственной доминирующей силой в Европе. На самом деле, на мой скромный взгляд, война в Европе (да и в мире в целом) была неизбежна, и вовсе не из-за «нечестного мира» или «заговора жидомаоссонов», а чисто из-за экономической базы. Эффективность труда за счёт технической революции уже позволяла устраивать огромные войны, но рождаемость все ещё оставалась на до индустриальном уровне. Как следствие руководство стран имело огромные массы молодых мужчин с возможностью их быстро и дёшево вооружить для взаимного смертоубийства и выяснения отношений. Не будь Германии, нашлись бы другие желающие «пострелять» (хотя это ни разу не оправдывает действий нацистов). Это сегодня большая и затяжная война с сотнями тысяч или миллионами погибших является фактически самоубийством для государства из-за себестоимости человеческой жизни (банально вырастить ребёнка в России до 18 лет стоит больше 30 млн.р. нашей экономике, без учёта его тренировки и оснащения как бойца), а тогда с этим было проще.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        23 июня 2026 10:12
        Цитата: parma
        банально вырастить ребёнка в России до 18 лет стоит больше 30 млн.р. нашей экономике

        ну все же, это максимум.. далеко не все получают хорошее образование и содержание..
        1. parma Звание
          parma
          +1
          23 июня 2026 11:28
          Нет, это средний показатель «по больнице» для 11 классов, данные недавних исследований.
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            23 июня 2026 11:32
            Цитата: parma
            Нет, это средний показатель «по больнице» для 11 классов, данные недавних исследований.

            у самого сын ЕГЭ сейчас сдает.. не думаю, что на сегодня в него больше 6-7 млн вложено.. а были и тренировки и кружки и репетиторы... ну путь даже 10 с натяжкой большой-пребольшой, но никак не 30...
            1. ex_paragon Звание
              ex_paragon
              0
              23 июня 2026 13:13
              Сочувствую. Вы бы присмотрели за ним, чтоль...
            2. gsev Звание
              gsev
              0
              Сегодня, 05:19
              Цитата: советник 2 уровня
              что на сегодня в него больше 6-7 млн вложено.. а были и тренировки и кружки и репетиторы...

              Вы фактически должны посчитать всю свою зарплату и зарплату жены от заключения брака и разделить ее на число детей. Надо прибавить расходы государства на образование, здравоохранение и прочую социалку. Если это перевести в деньги по западным методикам, то к зарплату Вашей семьи можно удвоить.
              1. советник 2 уровня Звание
                советник 2 уровня
                0
                Сегодня, 05:34
                Цитата: gsev
                Вы фактически должны посчитать всю свою зарплату и зарплату жены от заключения брака и разделить ее на число детей.

                зарплату же мы не только на детей тратили, а детское питание и отдых- я уже учел в расчетах..
                Цитата: gsev
                Надо прибавить расходы государства на образование, здравоохранение и прочую социалку.

                да сколько их там будет? школа/садик за 14 лет-даже если посчитать почти как ВУЗ, а это перебор по 50тр усредненно год-700тр, врачи - немного, ну плюс тысяч 100 если бы прям и за бесплатное деньги бы брали... всё - плюс еще 800 максимум.. 30 млн ну никак не натягивается... hi
                1. gsev Звание
                  gsev
                  0
                  Сегодня, 06:04
                  Цитата: советник 2 уровня
                  врачи - немного,

                  Во всем мире затраты на медицину выше военных расходов. Это толко после 1917 года медицина в России стала считаться дешевой.
                  1. советник 2 уровня Звание
                    советник 2 уровня
                    0
                    Сегодня, 07:10
                    Цитата: gsev
                    Во всем мире затраты на медицину выше военных расходов. Это толко после 1917 года медицина в России стала считаться дешевой.

                    логично, но у нас было лежание в больнице только один раз на 10 дней с гайморитом (уколы+анализы).. и несколько обращений на консультацию к педиатру.. это не стоит очень много денег, даже "за свои"..
      2. shocktrooper Звание
        shocktrooper
        +1
        Вчера, 01:07
        Кстати да, именно Германия почти неизбежно стала бы катализатором этого просто в силу уникального сочетания очень мощной промышленной базы и населения, еще не прошедшего через демографический переход (в отличии от той же Франции, которая еще с середины 19 века ушла в нулевой прирост и из-за чего она в жизни не стала бы агрессором).
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Сегодня, 05:23
          Цитата: shocktrooper
          в жизни не стала бы агрессором).

          Франция в 19 веке вела обширные завоевания в Африке и Азии. Германия просто начала экспансию, когда все слабые народы были покорены Великобританией, Испанией, Францией, Португалией, Турцией. В 20 веке экспансия была возможна за счет отстающих стран вроде Испании, Португалии, Турции.
  3. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    23 июня 2026 05:22
    Как и любой агрессор,Германия рассчитывала на скоротечную войну.Справедливости ради,роль Великобритании необходимо разделить на период до прихода Черчилля,и после.Ведь у нас была совместная операция против Ирана.Об этом не стоит забывать.Гитлеру удалось сколотить 5-миллионную армию на границе СССР. В отношении того времени мы все склонны ошибаться.Потому что это было время глобальных перемен.
  4. Ольгович Звание
    Ольгович
    -1
    23 июня 2026 07:12
    Очевидно, что Версальская система с самого начала предполагала новую большую войну. Она не разрешила основные противоречия в Европе и мире, более того, заложила новые «мины»
    .
    А чем она, по большому счету, отличалась от ООН? Те же решения по германии, да, приняты и после ВМВ. Она положила 20 млн в ПМВ и 50 млн в ВМВ. Ей за это приз дать надо было?

    Причём самой обиженной страной была Германия. Её ограбили, расчленили и сознательно унизили.

    То же было и после ВМВ-агрессор понес ответственность.

    Психологический комплекс, который распространили на всю нацию, позволил нацистам взять власть, так как немцы желали реванша.

    а перед ПМВ они за что желали реванша, что напали на всех окружающих?

    Комплекс у них один-захватчиков
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      23 июня 2026 10:17
      Цитата: Ольгович
      а перед ПМВ они за что желали реванша, что напали на всех окружающих?

      ПМВ весьма спорна в причинах начала.. не сказал бы, что там исключительно Германия была виновата в начале... там и Англия с Францией- еще те "жертвы" были.. а "начачка" армий, началась еще лет за 10 до начала.. та же Франция хотела вернуть Эльзас и Восточную Лотарингию, а Англия расширить колонии и ослабить конкурентов, желательно чужими руками.. единственно кому она особо не нужна была- РИ...
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        0
        Вчера, 09:12
        Цитата: советник 2 уровня
        ПМВ весьма спорна в причинах начала.. не сказал бы, что там исключительно Германия была виновата в начале

        очевидно, что без Германии ее не было и не было бы.
        Цитата: советник 2 уровня
        а "начачка" армий, началась еще лет за 10 до начала.. та же Франция хотела вернуть Эльзас и Восточную Лотарингию, а Англия расширить колонии и ослабить конкурентов,

        франция хотела вернуть , но не воевать, Германия готовилась с 1890х
        Цитата: советник 2 уровня
        . единственно кому она особо не нужна была- РИ...

        крое германии и авенгрии -никому не нужна.
        1. strannik1985 Звание
          strannik1985
          +1
          Вчера, 09:21
          очевидно, что без Германии ее не было и не было бы.

          Так немцы не могли не участвовать в кризисе. Предположим АВИ объявляет ультиматум, нападет на Сербию, в ответ РИ нападает на Австро-Венгрию, что ждет Тройственный союз в случае нейтралитета Германии?
          1. gsev Звание
            gsev
            0
            Сегодня, 05:29
            Цитата: strannik1985
            что ждет Тройственный союз в случае нейтралитета Германии?

            Союз должен был быть оборонительным. Германия в своих интересах должна была отговорить Австро-Венгрию отказаться от агрессии против Сербии. Причем до 1939 года Германия смогла вернуть Саар, заставить французов прекратить оккупацию Рейнской области, уменьшить контрибуционные платежи. У Германии был шанс даже вернуть колонии в Африке дипломатическим путем.
  5. север 2 Звание
    север 2
    +1
    23 июня 2026 07:20
    да хватить этих баек про то , что Гитлер в Германии и тамошний нацизм , мол, появились в ответ на то что Германию обидели и унизили Версальским миром .Никаких "комплексов обиженных немцев" и за этого , дескать , выбравших себе правителем Гитлера , не было ! Мысль Европы и её тайные желания "делегировали " Гитлера править Германией поскольку Гитлер и нацисты полностью соответствовали и "подрядились" выполнить то , что Европа давно хотела сделать сама , но не смела . А Гитлер попробовал сметь . Всё про это сказано и обобщенно в монологе Гитлера в конце фильма " Белый тигр " . Вот примерно "исповедь " Гитлера на память , может не дословно , но суть это точно ...
    " Я сделал то , чего тайне желала вся Европа . Я освободил их от химеры , именуемой совестью . Я сделал то , что они хотели сделать сами , но не смели .Да , мы были жестоки . И меня и Германию теперь считают чудовищами . Но разве не мы взяли на себя грех ? Разве не мы делали то , чего они молчаливо хотели бы , тайно мечтали , но боялись даже про это говорить своим жёнам на кухнях , А мы не побоялись и всем сказать и осуществлять ихние мечты . Европа лицемерна . Когда мы уйдём , они вздохнут с облегчением . Но они всегда будут тайно завидовать нам , что мы осмелились делать это."
    Из этого следует очевидное, что геополитическое напряжение тогда после Версальского мира , лишь питала суть немецкого нацизма вот этими вот скрытыми желаниями Европы , а не вызывала какие-то , дескать , комплексы не полноценности у немцев .
    Между прочем , если после поражения Украины против России , что останется от Украины её также "обидеть " как и Германию после Версальского мира , то тайные желания Европы опят "делегируют" в ту Украину нового Гитлера и новый вид современного нацизма под названием русофобия , только в ихней "программе " вместо "окончательного решения еврейского вопроса " , буде программа об "окончательном решении русского вопроса " . Притом , что Гитлеру все люди в СССР были русскими , так и Зеленскому все люди в РФ-русские .
    Вот еврейский народ после ВОВ сумел доказать , что был холокост-систематическое , спонсируемое государством преследование и массовое истребление нацисткой Германией и её пособниками 6 миллионов евреев . А советскому народ ( считай русскому народу) так и не разрешили доказать , что немцами уничтоженные 15 миллионов советских гражданских лиц - это не массовый геноцид , такой же как для евреев холокост .
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      -3
      23 июня 2026 11:15
      Цитата: север 2
      да хватить этих баек про то , что Гитлер в Германии и тамошний нацизм , мол, появились в ответ на то что Германию обидели и унизили Версальским миром .Никаких "комплексов обиженных немцев" и за этого , дескать , выбравших себе правителем Гитлера , не было ! Мысль Европы и её тайные желания "делегировали " Гитлера править Германией поскольку Гитлер и нацисты полностью соответствовали и "подрядились" выполнить то , что Европа давно хотела сделать сама , но не смела . А Гитлер попробовал сметь . Всё про это сказано и обобщенно в монологе Гитлера в конце фильма " Белый тигр " . Вот примерно "исповедь " Гитлера на память , может не дословно , но суть это точно ...
      " Я сделал то , чего тайне желала вся Европа . Я освободил их от химеры , именуемой совестью . Я сделал то , что они хотели сделать сами , но не смели .Да , мы были жестоки . И меня и Германию теперь считают чудовищами . Но разве не мы взяли на себя грех ? Разве не мы делали то , чего они молчаливо хотели бы , тайно мечтали , но боялись даже про это говорить своим жёнам на кухнях , А мы не побоялись и всем сказать и осуществлять ихние мечты . Европа лицемерна . Когда мы уйдём , они вздохнут с облегчением . Но они всегда будут тайно завидовать нам , что мы осмелились делать это."
      Из этого следует очевидное, что геополитическое напряжение тогда после Версальского мира , лишь питала суть немецкого нацизма вот этими вот скрытыми желаниями Европы , а не вызывала какие-то , дескать , комплексы не полноценности у немцев .
      Между прочем , если после поражения Украины против России , что останется от Украины её также "обидеть " как и Германию после Версальского мира , то тайные желания Европы опят "делегируют" в ту Украину нового Гитлера и новый вид современного нацизма под названием русофобия , только в ихней "программе " вместо "окончательного решения еврейского вопроса " , буде программа об "окончательном решении русского вопроса " . Притом , что Гитлеру все люди в СССР были русскими , так и Зеленскому все люди в РФ-русские .
      Вот еврейский народ после ВОВ сумел доказать , что был холокост-систематическое , спонсируемое государством преследование и массовое истребление нацисткой Германией и её пособниками 6 миллионов евреев . А советскому народ ( считай русскому народу) так и не разрешили доказать , что немцами уничтоженные 15 миллионов советских гражданских лиц - это не массовый геноцид , такой же как для евреев холокост .

      Никем не доказано, что эти 15 млн были гражданскими лицами.есть версии что военные потери достигали 10-15 млн
    2. Prometey Звание
      Prometey
      0
      Вчера, 06:53
      Цитата: север 2
      Между прочем , если после поражения Украины против России

      Ключевое слово - если.
  6. bober1982 Звание
    bober1982
    +1
    23 июня 2026 07:26
    Причин нападения,конечно было много,одна из них - полное уничтожение нашего государства.
    В гитлеровских директивах,инструкциях и памятках открытым текстом указывалось - вести войну с неслыханной жестокостью,убивать всякого русского,стариков,женщин,детей.
    В германской инструкции - Военная подготовка в войсках - требование от каждого убить 100 русских и,обещание этими убийствами обеспечить будущее своей семьи.
    И,ведь эта инструкция для обычных рядовых солдат,не для эсэсовцев.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +3
      23 июня 2026 10:25
      Цитата: bober1982
      В германской инструкции - Военная подготовка в войсках - требование от каждого убить 100 русских и,обещание этими убийствами обеспечить будущее своей семьи.

      существование этой инструкции- не доказанный однозначно факт, не стоит плодить версии, которые вполне возможно "липа".. или чем однозначно доказано ее существование? кроме того, зачем уничтожать "будущих слуг"? как тогда осталось вообще население на оккупированных территориях? так что это "липа".. понятно, что немцы вели себя как жестокие захватчики, но по 100 человек никто не убивал гражданских..
      1. bober1982 Звание
        bober1982
        +1
        23 июня 2026 10:50
        Цитата: советник 2 уровня
        которые вполне возможно "липа".. или чем однозначно доказано ее существование? кроме того, зачем уничтожать "будущих слуг"?

        Любопытный комментарий.
        1. сергей фонов Звание
          сергей фонов
          +4
          23 июня 2026 14:00
          "Любопытный комментарий"
          Лет 7 назад или больше писал комментарий. Мой визави писал что в вермахте не было офицеров евреев, ответил ему что в штабе Геринга был еврей фельмаршал Мильх, и всего у Гитлера служило где-то 10 евреев генералов, и около 100 полковников. В ответ мне написали что я антисемит. Поискал литературу нашёл книгу Юргена Графа "Величайшая ложь 20 века"- что поразило автор доказывал путём математических расчётов что в Бухенвальде не могло быть столько жертв-евреев. Суд в Канаде его оправдал. Книга не пропагандистская, там кстати пишут что уже в Израиле не подтверждают то, что в лагерях из евреев делали мыло. Он не отрицает зверств, его цель была сказать что было правдой, а что выдумки. Думаю у нас в Хатыне и других местах массового уничтожения всё было гораздо страшнее.
          1. Prometey Звание
            Prometey
            +1
            Вчера, 06:56
            Цитата: сергей фонов
            Поискал литературу нашёл книгу Юргена Графа "Величайшая ложь 20 века"

            Еще его книга - "Миф о холокосте", запрещенная к изданию Европе и США. Я бы её включил в школьную программу. Кстати, один из немногих авторов на западе, задавший справедливый вопрос - почему смерть евреев более трагична, чем гибель в концлагерях миллионов советских граждан.
      2. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 05:35
        Цитата: советник 2 уровня
        существование этой инструкции- не доказанный однозначно факт, не стоит плодить версии

        Германия проводила такую политику на оккупимрованных территориях и в 1813, в 1870, 1914-1918, 1939-1945. В книге Барбары Такман приведено множество фактов, что германская военщина проводила массовые убийства безоружного населения в первые месяцы 1914 года. Причем немецкая интеллигенция ухитрилась выступить с писмом в поддержку этих действий. Причем аргументы этих немецких интеллектуалов в защиту немецкой жестокости в глазах русских и англичан просто дискредитировали немецкую военщину.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 05:44
          Цитата: gsev
          Германия проводила такую политику на оккупимрованных территориях

          я нигде не сказал, что они были "белые и пушистые" и с трепетом относились к жизням мирных, а лишь написал, что по 100 человек гражданских, по какой то методичке, каждый солдат вермахта- не убивал...
          1. gsev Звание
            gsev
            0
            Сегодня, 06:27
            Цитата: советник 2 уровня
            а лишь написал, что по 100 человек гражданских, по какой то методичке, каждый солдат вермахта- не убивал...

            От 5 до 50 заложников расстрелять было обычным делом для немцев.Орадур -немцы убили 642 человека. Вначале немцы мужчинам стреляли по ногам, потом сжигали. Женшин сжигали. Минимум одного ребенка распяли. Лидице за убийство Гейдриха убиты все взрослые мужчины 52 женщины и 85 детей в возрасте до 15 лет были замучены в концлагерях. Так что 100 казненных заложников немцами за одного убитого партизана недотягивают даже до средней медианной цифры казненных заложников.
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 07:14
              Цитата: gsev
              От 5 до 50 заложников расстрелять было обычным делом для немцев.Орадур -немцы убили 642 человека.

              Вы помните, что мы про якобы существующую методичку, что солдат Вермахта должен убить 100 гражданских, а не про то, что немцы такие хорошие и не трогали гражданских совсем? так вот.. За годы Второй мировой войны через Восточный фронт прошло около 10–12 миллионов солдат и офицеров нацистской Германии... грубо говоря, если по 100 на каждого, они бы убили 1-1,2 млрд человек в СССР...
  7. Баюн Звание
    Баюн
    +5
    23 июня 2026 07:53
    "Война всегда начинается ВДРУГ".(С)

    Нет никаких "причин" ни в революциях, ни в войнах. Люди, как в той сказке, живут-поживают, кушая всласть со скатерти-самобранки. И рано или поздно, раз в поколение или чаще соблазняются отведать "жареной человечины".

    Можно тостовать, "чтобы не было войны". Можно 25 часов крутить по ТВ ужасы и героизм ПРОШЛОЙ войны. Бесполезно! Новая война, так или иначе - БУДЕТ! С причинами или без.

    Лучшее - верить в "светлое будущее" и одновременно быть "всегда готовым" к войне прямо СЕЙЧАС.
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +1
      23 июня 2026 11:07
      Цитата: Баюн
      "Война всегда начинается ВДРУГ".(С)

      Нет никаких "причин" ни в революциях, ни в войнах. Люди, как в той сказке, живут-поживают, кушая всласть со скатерти-самобранки. И рано или поздно, раз в поколение или чаще соблазняются отведать "жареной человечины".

      Можно тостовать, "чтобы не было войны". Можно 25 часов крутить по ТВ ужасы и героизм ПРОШЛОЙ войны. Бесполезно! Новая война, так или иначе - БУДЕТ! С причинами или без.

      Лучшее - верить в "светлое будущее" и одновременно быть "всегда готовым" к войне прямо СЕЙЧАС.

      Не так. Вдруг ничего не начинается. Противоречия есть, они накапливаются и переходят в критическую массу
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        23 июня 2026 22:24
        Блаженны верующие умникам человеческим, ибо их есть - житие-бытие счастливое)

        Размышляющие сами, приходят к "знаю, что ничего не знаю", "все повторится в суете сует" и т.п.

        Поссорился условный Иван Иванович с Иваном Никифоровичем - вот, и вся "критическая масса причин".
  8. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +3
    23 июня 2026 07:55
    По поводу массового использования захваченного нашего вооружения,танки,самолеты..это конечно автор преувеличил
  9. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    -1
    23 июня 2026 07:58
    Всё проще. В 1925 году Гитлер написал известную книжку, где описал, почему он собирается воевать с Россией. Высокая рождаемость в Германии обрекала страну на нищету. Необходимо было "жизненное пространство", которое можно было только завоевать на востоке. Поэтому Гитлер стал готовиться к войне с СССР сразу после прихода к власти. Устранение командного состава Красной Армии было первым этапом подготовки к войне.Второй этап - блицкриг. Третий , если советская авиация будет уничтожена, залить СССР газами.
    1. Rodez Звание
      Rodez
      +1
      23 июня 2026 08:28
      Цитата: pavel.tipin
      В 1925 году Гитлер написал известную книжку, где описал, почему он собирается воевать с Россией

      дык потому ему и дали на это денех, много... а если бы написал, что хочет воевать с той же францией, так и сидел бы на разрушенной еще первой войной экономике и не рыпался бы :)
      но, на самом деле, даже не пришел бы к власти, нашли бы кого-нибудь другого... подходящий кандидатов (для поставленной моментом задачи) замечают несколько заранее, потом поддерживают и приводят к власти, уже того же кучму перед выборами возили на "смотрины" в сша, недавние же микро-примеры - венгрия и британия
    2. solar Звание
      solar
      +4
      23 июня 2026 08:42
      В 1925 году Гитлер написал известную книжку, где описал, почему он собирается воевать с Россией.

      Почитайте эту книжку. Он не собирался воевать с Россией (тем более на два фронта, это в книжке особо оговорено). Он считал, что в Советской России нежизнеспособное правительство (а это было распространенное явление в те годы) и она вот-вот развалится, и тогда можно будет зайти на эту территорию без войны.
      1. Rodez Звание
        Rodez
        -1
        23 июня 2026 10:42
        Цитата: solar
        Почитайте эту книжку

        на самом деле очень полезно... там, кроме про "советы и евреи" много чего есть, что не помешало бы многим и сейчас :)
        но то, что он был выкормлен против ссср, это все-таки бесспорно
        1. сергей фонов Звание
          сергей фонов
          0
          23 июня 2026 14:15
          "Почитайте эту книжку"
          Пробовал прочитать, вначале там про тяжёлую жизнь немецких рабочих, о необходимости перемен. Как дошёл до расовой теории чтение стало тяжёлым, так что до конца не осилил. Но о необходимости завоевания жизненного пространства на Востоке там сказано. Майн Кампф написана Гитлером в тюрьме при помощи Гесса, думаю что невозможно вычленить что было от Гесса, а какие мысли Гитлера. Но явно оба не были сторонниками СССР.
      2. chenia Звание
        chenia
        0
        23 июня 2026 16:03
        Цитата: solar
        Он не собирался воевать с Россией (тем более на два фронта, это в книжке особо оговорено).

        Он и изначально и не воевал с СССР, имея второй фронт. Гесс договорился. Он не собирался воевать на два фронта, и поэтому объявил США войну. А без США Британия, это Гондурас.
        1. solar Звание
          solar
          0
          23 июня 2026 18:03
          Да вы шо, я вас умоляю. Проснитесь, у вас бред.

          hi
        2. gsev Звание
          gsev
          0
          Сегодня, 05:39
          Цитата: chenia
          А без США Британия, это Гондурас.

          Разведка сообщила Гитлеру о намерении США вступить в войну против Германии в 1943 или 1944 году. Поэтому Гитлер и принял решение вступить в войну с США вместе ис Японией.
    3. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +3
      23 июня 2026 10:28
      Цитата: pavel.tipin
      В 1925 году Гитлер написал известную книжку, где описал, почему он собирается воевать с Россией.

      там же он написал, что сначала Франция с Англией, а потом Россия и Китай, не стоит выдергивать из контекста чтото одно...
    4. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      23 июня 2026 23:55
      Бред и вред!
      В 1925 году Гитлер написал известную книжку, где описал, почему он собирается воевать с Россией.

      Необходимо было "жизненное пространство", которое можно было только завоевать на востоке.

      Он откусил столько пространства в мягком, плодородном климате, что за 600 лет не переварить. ДО войны с СССР. Ягеля захотелось вместо винограда?
      Устранение командного состава Красной Армии было первым этапом подготовки к войне.

      Гитлер пришёл к власти в 1933-ем году. Кого он у нас наустранял?! Красных кавалеристов и былинников речистых? Это комсостав, ставший им в Гражданскую. Та ещё подготовка у большинства. На лампочку дули и с шашкой за паровозом бегали.
      Там ещё этот был, - "в 16 лет полком командовал"....
      Второй этап - блицкриг.

      И?! Вермахт и СС, казаки и новгородские ушкуйники? Те пограбили и, к осени, с песнями, домой пришли. А тут что? На зиму оставаться, - не
      готовы и не планировали. Тогда куда в октябре деваться? Что там в планах ОКХ написано по этому поводу?
      залить СССР газами.

      Оно конечно.... так-то да, но сколько тех газов надо? Да и ёжики помруть..
  10. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    23 июня 2026 08:09
    Автор как всегда своей статьёй добился главного, привлечь внимание как можно большего количества комментаторов.
    Причина 2 Мировой Войны такая же как и у 1 Мировой Войны передел мира с целью захвата новых рынков сбыта Пока миром правит капитализм, войны будут неизбежны, об этом писал в том числе и В.И.Ленин в своей стаье:
    «Империализм, как высшая стадия капитализма» (написана в 1916 году). В ней автор анализирует, как на определённой стадии развития капитализма — империализме — монополии (картели, синдикаты, тресты) начинают делить между собой мировой рынок.
    hi
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      23 июня 2026 10:30
      Цитата: Gomunkul
      Пока миром правит капитализм, войны будут неизбежны

      я бы сказал, что пока на планете есть люди- войны будут неизбежны.. они всю историю человечества происходят, начиная с древних времен-вне зависимости от строя..
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        -1
        23 июня 2026 11:33
        пока на планете есть люди- войны будут неизбежны..
        Избежать войны вполне возможно, но при одном условии, если все люди на планете будут мыслить одинаково, т.е. будут единомышленниками.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +2
          23 июня 2026 11:34
          Цитата: Gomunkul
          Избежать войны вполне возможно, но при одном условии, если все люди на планете будут мыслить одинаково, т.е. будут единомышленниками.

          это только если клонами землю заполнить, и то не факт laughing теория красивая, но утопия...
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            0
            23 июня 2026 11:53
            Система которая сейчас управляет этим миром,
            «Разделяй и властвуй»
            для того и построена, чтобы противодействовать созданию мироустройству о котором я писал выше. wink
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              +1
              23 июня 2026 12:42
              Цитата: Gomunkul
              для того и построена, чтобы противодействовать созданию мироустройству о котором я писал выше.

              честно? общаясь с множеством людей всю жизнь, лично я- просто не верю в создание общества, где все счастливы и живут с возвышенными целями в заботе о всеобщем благе.. не будет такого общества, только разве что - если всех новорожденных в мире изолировать от родственников и воспитать отдельно, при этом желательно всех остальных куда то деть - чтобы они друг с другом, никогда не встречались.. тогда МОЖЕТ БЫТЬ, чтото получится.. но не факт.. hi
              1. Gomunkul Звание
                Gomunkul
                -3
                23 июня 2026 12:52
                не будет такого общества, только разве что - если всех новорожденных в мире изолировать от родственников и воспитать отдельно
                Изолировать ни кого не нужно, человек сам по доброй воле должен перевоспитаться. Попытка перевоспитать общество на идеальное была предпринята в СССР, но потерпела неудачу только потому, что общество не было к этому готово.
                Самое большое заблуждение состоит в том, что люди попадая в этот мир думают, что будут в этом мире жить вечно. laughing hi
              2. Prometey Звание
                Prometey
                +2
                Вчера, 07:00
                Цитата: советник 2 уровня
                не будет такого общества, только разве что - если всех новорожденных в мире изолировать от родственников и воспитать отдельно, при этом желательно всех остальных куда то деть

                Да, поэтому у многих писателей-фантастов, в том числе советских - в будущем полностью устранена семья, и воспитанием детей занимаются специально отобранные от общества люди, типа воспитателей. Рациональное зерно в этом есть.
              3. Illanatol Звание
                Illanatol
                0
                Вчера, 08:43
                Вера - понятие иррациональное и спорить тут просто глупо. То, что вы подобное представить не можете - аргумент тоже хилый, уверен вы многое представить не способны (например искривление пространства в сильном гравитационном поле).
                И не стоит быть слишком категоричным, "никогда" - это лишь ваше имхо и не более.
                Пусть и нескоро, но такое общество будет создано, поскольку единственная альтернатива ему - полный и окончательный кирдык для всех при достижении критического уровня в технологическом развитии. Ну или построение примерно такого общества искусственным интеллектом, который заместит окончательно этих лузеров-"млекопитов-бледнотиков". laughing
                1. советник 2 уровня Звание
                  советник 2 уровня
                  +1
                  Вчера, 11:24
                  Цитата: Illanatol
                  Ну или построение примерно такого общества искусственным интеллектом, который заместит окончательно этих лузеров-"млекопитов-бледнотиков".

                  так то да, но почему то такой вариант мне кажется более реальным, чем то, что люди уйдут от своих пороков laughing
    2. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +1
      23 июня 2026 11:04
      Цитата: Gomunkul
      Автор как всегда своей статьёй добился главного, привлечь внимание как можно большего количества комментаторов.
      Причина 2 Мировой Войны такая же как и у 1 Мировой Войны передел мира с целью захвата новых рынков сбыта Пока миром правит капитализм, войны будут неизбежны, об этом писал в том числе и В.И.Ленин в своей стаье:
      «Империализм, как высшая стадия капитализма» (написана в 1916 году). В ней автор анализирует, как на определённой стадии развития капитализма — империализме — монополии (картели, синдикаты, тресты) начинают делить между собой мировой рынок.
      hi

      Как тогда коммунистический СССР оказался в их рядах? Нет это другое? Типа все завоевания СССР носили исключительно желание обезопасить свои границы.Капиталисты плохие-ссср хороший.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +3
        23 июня 2026 11:59
        Цитата: Panin (michman)
        Как тогда коммунистический СССР оказался в их рядах? Нет это другое?

        Всё как вcегда:
      2. Illanatol Звание
        Illanatol
        0
        Вчера, 08:35
        Можно поподробнее, как "нехороший" СССР стал грабить всяких там западноукров, поляков, прибалтов и прочих и насколько все эти "униженные и оскорбленные" стали беднее и более отсталыми, когда попали под контроль этих жестоких комми?
        Да, это было совсем другое. И даже либерасты-антисоветчики упрекали коммунистов за то, что они тратили слишком много ресурсов на поддержку "братьев по соцлагерю", вместо того чтобы тратить исключительно на собственные нужды.
        Никогда не слыхал и не читал, чтобы представителей английской и американской элиты упрекали за то, что они потратили слишком много на поддержку негров или арабов каких. Поскольку "демократии" свое благополучие строили как раз на грабеже этих негров и арабов, а сейчас сильно комплексуют, что подобное стало труднее и сложнее...
        Да. Капиталисты плохие, а СССР - хороший.
        1. Panin (michman) Звание
          Panin (michman)
          +2
          Вчера, 11:23
          Цитата: Illanatol
          Можно поподробнее, как "нехороший" СССР стал грабить всяких там западноукров, поляков, прибалтов и прочих и насколько все эти "униженные и оскорбленные" стали беднее и более отсталыми, когда попали под контроль этих жестоких комми?
          Да, это было совсем другое. И даже либерасты-антисоветчики упрекали коммунистов за то, что они тратили слишком много ресурсов на поддержку "братьев по соцлагерю", вместо того чтобы тратить исключительно на собственные нужды.
          Никогда не слыхал и не читал, чтобы представителей английской и американской элиты упрекали за то, что они потратили слишком много на поддержку негров или арабов каких. Поскольку "демократии" свое благополучие строили как раз на грабеже этих негров и арабов, а сейчас сильно комплексуют, что подобное стало труднее и сложнее...
          Да. Капиталисты плохие, а СССР - хороший.

          Ответ прост. Спросите поляка, прибалта или грузина. Или диссидента на Брайтон бич, где ему живется лучше в США или в СССР.
          Из коммунистической гдр люди сотнями бежали на Запад. Про сотни бегущих с запада я не слышал.
  11. solar Звание
    solar
    +3
    23 июня 2026 08:39
    Длинная пустая статья, как и все у Самсонова. :((
    Причины нападения Гитлера на СССР давно известны, и они для нас не очень лестные.
    Гитлер вообще рассматривал своим главным врагом англосаксонский мир. Когда он начал войну против Польши, он считал, что за неё никто не вступится. Вступление в войну Франции и Англии стало для него крайне неприятным сюрпризом. Это привело к тому, что в войну втянулась вся Европа. С СССР у него проблем не было- был заключен пакт о ненападении, и Договор о дружбе. Но все попытки убедить Англию заключить мир с Германией полностью провалились, англичане не хотели идти на мир с Гитлером. И тогда в голову Гитлера пришла мысль, что Англия не согласится на мир, пока существует надежда, что СССР поссорится с Германией. Сначала он пытался решить проблему полным присоединением СССР к державам оси- Италии, Японии, Германии, о чем и было сделано предложение приехавшему в Берлин Молотову. Начались переговоры о присоединении (они на фото), которые столкнулись с тем, что высокие требования СССР вошли в противоречие в первую очередь с Италией по поводу турецких проливов.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакт_четырёх_держав
    И тогда Гитлер, торопясь заключить мир с упрямой Англией, и посмотрев на наши "успехи" в войне с Финляндией, приходит к совершенно дурацкому выводу- СССР легче победить, чем договариваться с ним. И началась подготовка к плану Барбаросса. У нас просто не могли поверить, что Гитлер окажется настолько глупым и начнет войну- этим и объясняются все странности перед войной с тем, что наши не увидели подготовки немцев к нападению- это был совершенно нелогичный ход. В непонятках от этого были и многие немцы, которые знали, что происходит- например, посол Германии в СССР был просто в шоке, когда понял, что началась война. А дальше мы уже автоматически стали союзником Англии и все пошло, как пошло. Ключевой фактор в нападении Германии- попытка Гитлера сделать "маленькую победоносную войну " с СССР, стремясь надавить на Англию.
    1. chenia Звание
      chenia
      0
      23 июня 2026 16:14
      Цитата: solar
      Гитлер вообще рассматривал своим главным врагом англосаксонский мир

      Цитата: solar
      И тогда в голову Гитлера пришла мысль, что Англия не согласится на мир, пока существует надежда, что СССР поссорится с Германией.

      Да вы шо, я вас умоляю. Проснитесь, у вас бред.
      Цитата: solar
      С СССР у него проблем не было- был заключен пакт о ненападении, и Договор о дружбе.

      И поэтому, СССР решил строить 30 МК ми армию с 2млн. до 5 увеличил. Дружба, же навек. Наверно для совместного похода с немцами в Индию (в Европе уже не с кем воевать, одни дружбаны).
      ОЙ,.
      1. solar Звание
        solar
        0
        23 июня 2026 18:02
        Да вы шо, я вас умоляю. Проснитесь, у вас бред.

        hi
      2. shocktrooper Звание
        shocktrooper
        +1
        Вчера, 01:18
        Цитата: chenia
        И поэтому, СССР решил строить 30 МК ми армию с 2млн. до 5 увеличил. Дружба, же навек. Наверно для совместного похода с немцами в Индию (в Европе уже не с кем воевать, одни дружбаны).

        Что потом после победы между любыми двумя победившими членами временной коалиции против третьего (страны Оси, Коминтерн и условно англосаксонский блок) будет еще одна война за окончательное господство над миром было очевидно всем, вопрос был лишь в том, в каком порядке пройдут эти войны. В целом тут миру повезло и первая "горячая" война была таки вдвоем против Оси, а потом вместо следующей "горячей" настала "холодная" и спаслись миллионы жизней. Так что не надо считать и Гитлера, и Сталина, и Рузвельта с Черчиллем дураками, все понимали, что все эти союзы временны, и что потом они распадутся и будет война между победителями, для того и готовили армии и флоты, поэтому каждый из них хотел максимально отсидеться в сторонке, спокойно готовясь, пока другие двое будут обескровливать друг друга, получилось только у США, да и то, с частичным успехом.
      3. strannik1985 Звание
        strannik1985
        0
        Вчера, 09:23
        И поэтому, СССР решил строить 30 МК ми армию с 2млн. до 5 увеличил.

        И как? В этой армии хоть одна дивизия развернутая по штатам военного времени была?
        1. chenia Звание
          chenia
          0
          Вчера, 15:18
          Цитата: strannik1985
          В этой армии хоть одна дивизия развернутая по штатам военного времени была?

          Так, и в СССР в 70-90 годы единичные дивизии были развернуты до полных штатов, а то и ни одной. В группах войск доходило до 95 %. Там все вольнонаемные (они принимали присягу, даже женщины) были приписаны к воинским частям и их пополняли. В союз отправлялись (при соответствующих обстоятельствах естественно, только семьи военнослужащих). А в Союзе развернутый полк (прикрытия гос. границы ) это 70 -75 % от штатной численностью. К примеру артбатарея у меня была 40 чел. (должно 66). два офицера КБ и СОБ (вместо 5). По тревоге рвем на границу, за три дня военкоматы (на автобусах) довозят остальных. Ну может быть придворные соединения (Кантемировская и Таманская) и то не уверен. У меня посыл, про дружбу о которой солар щебечет. Там "друзья" врагов не надо.
          1. strannik1985 Звание
            strannik1985
            0
            Вчера, 17:32
            Так, и в СССР в 70-90 годы единичные дивизии были развернуты до полных штатов, а то и ни одной.

            Совершенно верно, ведь в 70-ые СССР ни на кого нападать не собирался, прям как в 1941.
    2. pavel.tipin Звание
      pavel.tipin
      0
      Вчера, 12:59
      Когда военные у Гитлера спросили, зачем он подписал договоры с Россией ,он ответил, что это просто бумажка.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Вчера, 13:39
        А что он должен был сказать, когда делал очевидную глупость? Когда подписывал, считал иначе.
  12. Rodez Звание
    Rodez
    +1
    23 июня 2026 08:39
    Ватикан даже уговаривал Польшу отдать Германии Данциг, чтобы избежать польско-немецкой войны. Германия и Польша должны были вместе воевать с «русскими коммунистами»

    да, ватикан тут был на стороне гитлера, т.к. это было одним из его требований за антисоветский союз с польшей по итогам пакта "гитлер-пилсудский"... к счастью, гиена европы хотела слишком много получить (много больше, чем после мюнхена) и мало дать :)
    союз не состоялся
  13. Aken Звание
    Aken
    -1
    23 июня 2026 08:58
    Единственная надежда Гитлера была на блицкриг.

    Не было такой надежды. Блицкриг во Франции вышел случайно. Поляков в расчёт не берём.
    1. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +1
      23 июня 2026 10:56
      Цитата: Aken
      Единственная надежда Гитлера была на блицкриг.

      Не было такой надежды. Блицкриг во Франции вышел случайно. Поляков в расчёт не берём.

      СССР выстоял благодаря союзникам. Не приди США на помощь, неизвестно как все повернулось бы.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        23 июня 2026 11:40
        Повернулось бы. Было бы дольше и сложнее.
      2. chenia Звание
        chenia
        -1
        23 июня 2026 15:55
        Цитата: Panin (michman)
        СССР выстоял благодаря союзникам. Не приди США на помощь,

        Коренной перелом в войне произошел в октябре 1942 г. Только не наши не немцы этого не знали.
        Немцы думали -"мы еще ог-го", наши думали "немцы еще ог-го, ". потом Сталинград. и выбивание немцев с Кавказа. На этот момент мы получили 4 % ЛЛ, и то половину спер Андерс.. И все! Британцы в то же время - 32-35 % ЛЛ. На момент Курской дуги союзнички воевали с 4, 5 дивизиями Вермахта и в самый канун с 3 дивизиями на Сицилии. (а по ЛЛ мы получили 5% , спасибо Андерсу). Так, что и без союзников -
        Цитата: Aken
        Повернулось бы. Было бы дольше и сложнее

        То же самое, США добили бы Японию, без СССР. НО
        Цитата: Aken
        Было бы дольше и сложнее.
        1. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Вчера, 00:18
          потом Сталинград. и выбивание немцев с Кавказа.

          Секундочку! А что немцы там делали? У них по плану что было? Он же по суткам расписан, блицкриг и прочий Ordnung... Тоже мне, шведы под Полтавой......
          1. chenia Звание
            chenia
            0
            Вчера, 16:06
            Цитата: Керенский
            У них по плану что было?

            Да там в 1941 у немцев был полный облом. Кроме Москвы, они пинок знатный получили у Ростова. Немцу уже в октябре были способны наступать на одном стратегическом направлении. Согнали три Танковые Группы и получили пинок. Будь Жуков чуток осмотрительней, не было бы Ржевского выступа. А то значит угроза Москве была бы меньше. Ставка не разрешила бы Тимошенко наступать на юге, что бы помочь Жукову на Ржев. И поэтому сопротивления ЮЗФ было бы иным, да и Жуков от Воронежа влепил бы во фланг Группе Армий В. Удар в чистом поле, а не как под Ржевом где немцы по уши в заблаговременной обороне. И "Сталинград" был бы на полгода раньше.
  14. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    23 июня 2026 10:05
    А у Германии, как и Японии не было иного выхода как лезть воевать, иначе экономика привела бы к краху. Нужно было менять все внутри, ухудшая жизнь людей внутри страны, при этом превращая Германии в мелкое региональное государство, но Гитлер пришел на волне национализма и это для него было смерти подобно.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      23 июня 2026 10:31
      Цитата: Виктор Сергеев
      Гитлер пришел на волне национализма и это для него было смерти подобно.

      для него смертью стало полезть на СССР, если бы нет- все могло бы пойти по другому пути..
    2. solar Звание
      solar
      +1
      23 июня 2026 10:56
      А у Германии, как и Японии не было иного выхода как лезть воевать, иначе экономика привела бы к краху.

      Экономика Германии на момент начала войны была на подъеме, страна процветала, народ был доволен Гитлером. Особенно на фоне жизни после Первой мировой.
    3. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 00:21
      А у Германии, как и Японии не было иного выхода как лезть воевать, иначе экономика привела бы к краху.

      Да с чего? Авторитеты сказали?
      Спокойно городили бы себе Тирпицы и впуливали СССР. Все при деле.. А ежели что, то как с Мистралями....
  15. Panin (michman) Звание
    Panin (michman)
    +3
    23 июня 2026 10:53
    Это Самсонов.
    Очевидные факты перемешаны с домыслами и мировым заговором.
    Если Англия так хотела направить Гитлера на СССР, зачем она объявила войну? Завоевав Польшу, Гитлер получил общую границу с СССР и возможность нападения. Вместо этого Англия с Францией начали войну. Надеялись победить? Про ресурсы все правильно, но ресурсы можно было взять только в СССР, отсюда и Барбаросса. Без сомнения, Англии было выгодно нападение Германии на СССР, ТК снимало напряжение с британских островов. Так же, как и СССР была выгодна война Германии с англией, а Японии с США.так что интересов в мировой политике было много.
    1. ex_paragon Звание
      ex_paragon
      -1
      23 июня 2026 13:14
      Укр , но не настолько же... Позорище
    2. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      0
      23 июня 2026 14:30
      "Очевидные факты перемешаны с домыслами и мировым заговором.
      Если Англия так хотела направить Гитлера на СССР, зачем она объявила войну?"
      Так Англия объявила войну Германии в ответ на её нападение на Польшу. Но реальных боевых действий не было. До этого Польша вместе с Гитлером делила Чехов, оттяпав себе Тешинский край на севере. Война с Польшей произошла из за нежелания Польши выделить Германии коридор до Данцига.
    3. chenia Звание
      chenia
      -3
      23 июня 2026 18:08
      Цитата: Panin (michman)
      Если Англия так хотела направить Гитлера на СССР, зачем она объявила войну?

      Объявила. И? А тогда понятно, ЗАЧЕМ.
    4. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Вчера, 00:26
      но ресурсы можно было взять только в СССР, отсюда и Барбаросса. Без сомнения, Англии было выгодно нападение Германии на СССР,

      Ну и где выгода? Англия уже в войне. Сейчас Германия хапнет ресурсов в СССР и как наваляет..... ну сплошная выгода!
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        Вчера, 06:15
        Цитата: Керенский
        но ресурсы можно было взять только в СССР, отсюда и Барбаросса. Без сомнения, Англии было выгодно нападение Германии на СССР,

        Ну и где выгода? Англия уже в войне. Сейчас Германия хапнет ресурсов в СССР и как наваляет..... ну сплошная выгода!

        Я сказал Англии было выгодно вступление в войну СССР, а не победа Германии
  16. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Вчера, 14:14
    Цитата: Panin (michman)
    Ответ прост. Спросите поляка, прибалта или грузина. Или диссидента на Брайтон бич, где ему живется лучше в США или в СССР.
    Из коммунистической гдр люди сотнями бежали на Запад. Про сотни бегущих с запада я не слышал.

    Ответ еще проще. Вот сейчас все из СССР и Восточной Европе ушли на Запад при етом большинство ушло вместе со своими городами и государствами. Спросите их как живут сейчас, к примеру на Украине или в Грузии, в сравнение с СССР или бившие из Югославии. Или в ГДР как они себя чувствуют в обединеной Германии или как живут бившие советские в Израиле. А ето пока только начало - то ли еще будет.
  17. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    0
    Вчера, 17:44
    "Если бы я знал, что то количество танков у Советов, про которое Вы пишите в своей книге, правдиво, я бы никогда не начал эту войну".© Гитлер.
    Гудериан, вспоминая разговор с Гитлером после 1943 года, когда первый вернулся после отставки.