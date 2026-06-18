Тиски, которые ещё не сомкнулись: как берут Краматорско-Славянскую агломерацию
Карта ТГ-канал Рыбарь
18 июня 2026 года. ВС РФ охватывают Краматорско-Славянскую агломерацию с двух флангов: с юга через Константиновку, с севера через Красный Лиман и далее по Славянскому направлению. Российские источники сообщают об ударах по переправам, продвижении штурмовых групп в застройке и о том, что последний крупный укрепрайон ВСУ в Донецкой области берут «в тиски». При этом сами эти источники расходятся в оценке того, насколько сомкнулись клещи.
Два фланга и слово «тиски»
В Константиновке штурмовые группы группировки «Юг» работают в микрорайоне Гора, на северо-восточных окраинах и в промзонах. Командир роты 1465-го мотострелкового полка с позывным «Горец» описывает противника как потерявшего связность. По его словам, командование украинский гарнизон не поддерживает, и бойцы «начали убегать». Это оценка командира. По данным же о ходе боёв, зачищено около половины микрорайона, а рядом противник выбит из нескольких опорных пунктов, то есть оборудованных позиций, которые удерживают узел местности и простреливают подходы.
Минобороны РФ за сутки заявило по Константиновке о 96 зачищенных зданиях, более 70 уничтоженных военнослужащих ВСУ, шести пикапах и свыше 20 наземных робототехнических комплексов. Это небольшие гусеничные или колёсные платформы (сокращённо НРТК): они подвозят боеприпасы и вывозят раненых без риска для людей. Цифры идут как заявленные, независимого подтверждения по открытым источникам нет.
Под Красным Лиманом картина похожая. Группировка «Запад» за сутки заняла шесть опорных пунктов и 61 здание в северо-западной части города. Эти цифры, 96 зданий на юге и 61 на севере, означают по кварталу малоэтажной застройки на каждом направлении. Для карты фронта движение почти незаметное, а для городского боя это обычный темп: дом за домом, с проверкой подвалов и подходов.
Слово «тиски» пока про замысел, и до результата ему ещё далеко. Агломерацию, слитную городскую зону из Славянска, Краматорска и Дружковки, сведённую в единый укрепрайон, лобовым ударом не берут. Берут фланги: Константиновку с юга и Красный Лиман с севера. Эти два узла важны не сами по себе. С них перерезаются дороги в агломерацию, ради этого их и берут. На бумаге всё просто: сперва дороги, потом гарнизон. На земле это месяцы.
Карта ТГ-канал Рыбарь
«Окружение» против «полуокружения»
В один и тот же день о Константиновке вышли два российских разбора с заметно разной интонацией.
Военный эксперт Василий Дандыкин в «Известиях» описывает ситуацию как близкую к финалу: в городе «окружены части двух бригад противника», организованного сопротивления нет, освободить Константиновку рассчитывают «в ближайшие недели». Канал «Рыбарь» в тот же день даёт другую картину. Не окружение, а полуокружение: противник продолжает удерживать кварталы многоэтажек, а накопить силы в центральных промзонах российским штурмовым группам мешает работа украинской авиации по руинам.
Спор тут не о словах. Окружение означает, что снабжение и пути отхода перерезаны полностью, гарнизон заперт. Полуокружение означает, что коммуникации сжаты и простреливаются, но не закрыты, и противник ещё может подводить подкрепления и вытягивать людей. Между этими двумя состояниями недели боёв и разница в том, сколько сил успеет вывести или потерять каждая сторона.
Оценка про «ближайшие недели» — это прогноз эксперта, а не зафиксированный факт. И прогноз плохо стыкуется с другой деталью из тех же сводок: ключевые мосты в районе ещё стоят. Город, у которого перерезаны все переправы, и город, к которому ведут повреждённые, но рабочие мосты, по срокам сильно отличаются друг от друга.
Стоит держать в уме и предупреждение «Рыбаря»: ждать скорого штурма Славянска или Краматорска не нужно, лишняя спешка не требуется, противник несёт больше потерь от ударов по тылам, чем от лобовых атак малых групп. Автор «Рыбаря» смотрит на ту же карту, что и Дандыкин, и делает из неё более сдержанный вывод.
Переправы: где решается исход
Самое показательное событие этих дней — удар по мосту через реку Казённый Торец на улице Гончарова. Зачищенные кварталы рядом с ним значат куда меньше, чем сам этот мост. По мосту отработали счетверённым ударом ФАБ (фугасных авиабомб) с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции). Это обычные авиабомбы, к которым прикручен модуль планирования и коррекции: он превращает их в планирующие боеприпасы с дальностью в десятки километров. Мост получил повреждения, но устоял. Соседние переправы тоже становились целями дронов и бомб и тоже уцелели.
Севернее результат оказался весомее. Авиация перерезала переправу через Северский Донец у Маяков, последнюю нормальную транспортную артерию краснолиманского гарнизона. По Дружковке и Алексеево-Дружковке работают операторы дронов, причём не только FPV-дронами, но и «Геранями». Если FPV наводят на цель вручную по видеосвязи, то «Герань» — это барражирующий боеприпас, способный работать на дальностях в сотни километров (здесь по ближнему тылу).
На Славянском направлении подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады вышли к каналу Северский Донец — Донбасс у Миньковки и закрепились на берегах. Передовые группы подошли примерно на четыре километра к Николаевке, спутнику Славянска, прикрывающему его с востока. Четыре километра — это дистанция, на которой город уже простреливается артиллерией и просматривается беспилотниками.
Зачищенные дома считают охотно, это видно в сводках. А держится всё на дорогах и переправах, про которые сводки молчат. Перерезанная артерия у Маяков сделала для краснолиманского гарнизона больше, чем десятки взятых зданий: снабжение боеприпасами, медикаментами и продовольствием теперь идёт через узкое горло, ротации и эвакуация раненых осложнены. А транспортными дронами большие объёмы не перебросишь.
Видна и обратная сторона. Реку и канал штурмовые группы форсируют медленно, а отдельные пункты вроде Миньковки полностью «проконтролировать» не получается. Противник держит там очаговое присутствие под прикрытием своих беспилотников, и подобраться вплотную мешает плотность дронов в воздухе. Мост через Казённый Торец выдержал счетверённый удар, и это не мелочь: пока переправы стоят, они растягивают сроки, на которые рассчитывал оптимистичный прогноз Дандыкина про «ближайшие недели».
Почему агломерации не берут штурмом
Подготовку Славянска и Краматорска к обороне начали не вчера. Когда весной 2022 года российские войска подошли к Славянску с севера, украинское командование увидело уязвимость направления и взялось за фортификацию. Работы шли весь 2023 год: два города свели в эшелонированный укрепрайон с долговременными сооружениями, минными полями и подготовленными секторами обстрела. К началу 2026 года к этому добавились противодроновые тоннели и склады в застройке, а тяжёлое оборудование предприятий начали вывозить ещё до падения Северска.
Здесь повторяется схема, по которой брали Бахмут и Авдеевку. Эти города тоже были не точками на карте, а плотной городской и промышленной застройкой с многолетней системой обороны. Брали их через сжатие флангов и удушение логистики: сначала под огневой контроль ставились дороги снабжения, затем гарнизон в полуокружении терял подвоз и устойчивость, и только потом застройка переходила из рук в руки. Совпадает главное: укреплённый город, ставка обороняющегося держаться максимально долго и наступающий, который не хочет платить за лобовой штурм.
Граница аналогии тоже важна. Краматорско-Славянская агломерация крупнее и Бахмута, и Авдеевки. Это несколько связанных городов с большей глубиной обороны и большим гарнизоном. И роль беспилотников за два года выросла так, что небо над переправами и руинами теперь оспаривается обеими сторонами. Это замедляет наступающего ничуть не меньше, чем обороняющегося. Поэтому медленный темп под агломерацией не стоит читать как пробуксовку: такие узлы вообще берут долго, давлением, логистикой и временем, а спешка тут редко окупается.
Отсюда понятно и расхождение оценок Дандыкина и «Рыбаря». Карта у обоих одна. Дандыкина занимает, куда движется фронт, а «Рыбаря» — сколько это всё протянется. Первый видит динамику флангов и читает её как близкий финал. Второй видит устоявшие мосты, плотность дронов и эшелоны обороны и считает спешку лишней.
Краматорско-Славянскую агломерацию действительно начали охватывать с двух флангов, и логистика её гарнизонов под нарастающим давлением. Но ключевые переправы пока стоят, центральные кварталы за противником, темп местами падает. Решат мосты, дороги и время. Сводки с числом взятых кварталов тут мало что объясняют.
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