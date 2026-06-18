Ракеты ОТРК «Искандер-М» ночью «посетили» Киев и другие города Украины
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Российские войска в ночь на 18 июня ударили по ряду объектов на подконтрольных противнику территориях. Наибольшее число прилётов зафиксировано в Сумской, Полтавской и Киевской областях, включая и непосредственно Киев.
Помимо реактивных версий дронов типа «Герань» были применены ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
Зафиксированы прилёты в районе Фастова, а также в черте украинской столицы. В течение ночи в Киеве и окрестностях в результате прилётов, а также нештатного срабатывания украинскими войсками систем ПВО вспыхнули не менее 8 очагов пожаров. Часть города оказалась обесточена.
Несколько прилётов подтверждены в Полтаве. Там так же, как и в Киеве, удары наносились как «Геранями», так и ракетами «Искандеров». По последним данным, основными целями стали объекты подготовки дроноводов, склады имущества ВСУ, а также объекты энергетической инфраструктуры. Сообщается о возникших перебоях с электроснабжением.
Поражены цели в Сумах. Судя по снимкам, речь идёт о прилёте по транспортной инфраструктуре, включая стоянку грузовиков в черте областного центра.
Напомним, что накануне министр обороны Украины Фёдоров угрожал Крыму «адом» и «превращением из полуострова в остров». Доходчивым ответом для таких, как этот украинский чиновник, стало бы превращение в обесточенный и лишённый снабжения «остров» столицы Украины или, как минимум, её правительственного квартала.
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