Трамп: Мексика потеряла контроль над своей страной, их президент очень напугана
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Президент США Дональд Трамп вновь подверг жёсткой критике ситуацию с безопасностью в Мексике. По словам Трампа, страной управляют картели, а не официальные власти.
Президент США в ходе своего визита на саммит G7:
Мексика потеряла контроль над своей страной. Картели управляют Мексикой. Всё это грустно. Там президент - очень хорошая женщина, но она очень напугана.
По словам американского президента, наркокартели фактически контролируют значительную часть территории южного соседа и продолжают поставлять запрещённые вещества в США.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила сдержанно, но твёрдо. Она неоднократно подчёркивала, что Мексика готова к сотрудничеству с США в борьбе с картелями, но категорически отвергает любое иностранное военное вмешательство на своей территории.
Президент Мексики:
Мы сотрудничаем, но без подчинения. Суверенитет Мексики не обсуждается.
Она также регулярно указывает на то, что значительная часть оружия, которым пользуются картели (по данным Минюста США — около 75%), поступает из Соединённых Штатов, и призывает Вашингтон в первую очередь остановить нелегальный поток оружия через границу.
Напряжённость в отношениях между двумя странами сохраняется на фоне давления Трампа на мексиканские власти по вопросам миграции, наркотрафика и борьбы с картелями. Несмотря на жёсткую риторику, обе стороны продолжают поддерживать рабочие контакты. При этом в Вашингтоне неоднократно давали понять, что готовы направить в Мексику войска.
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