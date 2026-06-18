Трамп: Мексика потеряла контроль над своей страной, их президент очень напугана

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Трамп: Мексика потеряла контроль над своей страной, их президент очень напугана

Президент США Дональд Трамп вновь подверг жёсткой критике ситуацию с безопасностью в Мексике. По словам Трампа, страной управляют картели, а не официальные власти.

Президент США в ходе своего визита на саммит G7:



Мексика потеряла контроль над своей страной. Картели управляют Мексикой. Всё это грустно. Там президент - очень хорошая женщина, но она очень напугана.

По словам американского президента, наркокартели фактически контролируют значительную часть территории южного соседа и продолжают поставлять запрещённые вещества в США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила сдержанно, но твёрдо. Она неоднократно подчёркивала, что Мексика готова к сотрудничеству с США в борьбе с картелями, но категорически отвергает любое иностранное военное вмешательство на своей территории.

Президент Мексики:

Мы сотрудничаем, но без подчинения. Суверенитет Мексики не обсуждается.

Она также регулярно указывает на то, что значительная часть оружия, которым пользуются картели (по данным Минюста США — около 75%), поступает из Соединённых Штатов, и призывает Вашингтон в первую очередь остановить нелегальный поток оружия через границу.

Напряжённость в отношениях между двумя странами сохраняется на фоне давления Трампа на мексиканские власти по вопросам миграции, наркотрафика и борьбы с картелями. Несмотря на жёсткую риторику, обе стороны продолжают поддерживать рабочие контакты. При этом в Вашингтоне неоднократно давали понять, что готовы направить в Мексику войска.
11 комментариев
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  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 06:20
    Любой нормальный человек (даже президент Мексики) может впасть в ступор при виде приближающейся бешеной собаки (это я про американского президента, наглого и циничного), чьи действия непредсказуемы, а итоги летальны...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:56
      yuriy55
      Сегодня, 06:20

      hi Сегодня военный преступник и педофил из Фашингтона говорит о Мексике, завтра может вспомнить и Кубу, к которой обещал вернуться после войны на БВ.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:26
        Обязательно вернётся. Кубу бросили все.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 08:46
          Aken
          Сегодня, 08:26

          hi Дядюшка Си своих коммунистов не бросает.
          Идут грузы по гуманитарным каналам, народ Кубы - это не бандеровские отщепенцы и предатели.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 09:00
            В последнее время у нас про Кубу не упоминают вообще.
            Есть хорошие новости?
            1. solar Звание
              solar
              0
              Сегодня, 09:08
              В последнее время у нас про Кубу не упоминают вообще.

              Сообщили, что там начался то ли НЭП, то ли перестройка.
              https://topwar.ru/284452-vlasti-kuby-objavili-o-perehode-k-mestnomu-njepu.html
              И с тех пор затихло на ВО.
  2. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 06:23
    " И тут Остапа понесло."
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 07:03
    Суверенитет Мексики не обсуждается.

    Естественно не обсуждается. Нельзя же обсуждать то, чего нет.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 07:22
    А ведь используй стрелок отравленные пули и реальность пошла бы другим путём. . . hi
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:51
    Суверенитет Мексики не обсуждается.

    Да кто ж их болезных спросит?
    Такие времена сейчас,увы.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 08:37
    Если не станет такого бешеного спроса на дурь в самих США - глядишь, и картели захиреют сами собой. Вот с этим Донни надо бороться в первую голову-то. Иначе - спрос всегда породит предложение, не будет мексиканских картелей - будут какие-нибудь Папуа-Новогвинейские..