Выясняется, что офис главы Евросовета установил «краткие контакты» с Москвой

4 059 11
Выясняется, что офис главы Евросовета установил «краткие контакты» с Москвой

Офис председателя Европейского совета Антониу Кошты в последние недели, как выясняется, установил краткие дипломатические контакты с Кремлём, сообщает Politico со ссылкой на анонимного чиновника аппарата указанного чиновника.

Эти контакты стали первым прямым выходом Евросоюза на Москву с начала российской СВО в феврале 2022 года, ознаменовав своеобразный разрыв с негласной политикой отсутствия прямого диалога.

По словам чиновника, контакты были «краткими» и не касались «существенных вещей». Однако они отражают тот факт, что у Евросоюза есть «конкретные интересы, которые необходимо защищать».

Собеседник издания:

Поэтому важно установить дипломатические каналы с Россией.

По данным Bloomberg, один из ключевых советников Антониу Кошты уже провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту Владимиру Путину.

Эти непубличные контакты, которые ряд СМИ характеризует как «челночную» и «кулуарную» дипломатию, происходят на фоне нарастающей жёсткости в риторике со стороны Брюсселя. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, известная своей бескомпромиссной русофобией, неоднократно заявляла, что Европа «никогда не будет нейтральным посредником» между Россией и Украиной. Польша и страны Балтии выступают против прямых переговоров, опасаясь, что это, видите ли, подорвёт давление на Москву.

Парадокс ситуации в том, что, начав зондировать почву через неофициальные каналы, Евросоюз уже более месяца не может определиться с тем, кто официально будет вести переговоры с Москвой.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер признал, что страны ЕС не могут договориться «ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя, ни о переговорном мандате». Среди возможных кандидатов называются упомянутый глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Однако консенсус отсутствует: одним кандидатам не хватает дипломатического опыта, другим — политического веса.

По информации двух дипломатов ЕС, на встрече лидеров в Брюсселе в четверг не ожидается решения о том, кто возглавит переговоры с Россией. Таким образом, Евросоюз ведёт закулисные переговоры, фактически не имея официального мандата и переговорщика, — дипломатический парадокс, который может надолго сохранить нынешний статус-кво.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +1
    Сегодня, 06:44
    Русофобия - русофобией, война - войной. А взаимовыгодная прибыль между влалельцами заводов такси пароходов по расписанию.
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +1
      Сегодня, 06:45
      Высокие Стороны договорились о том, что будут договариваться...
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 07:27
        О чем договариваться с Кошту? Там же реальный фашист 😑
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:34
      hi Весь цымес в том, что ЕК и ЕС знает болевые точки башен Кремля в виде семей, счетов, недвижимости за бугром у слуг народа, нажитых непосильным трудом, поэтому и ГД не приняла закон о запрете иметь недвигу у гос. чиновников за бугром.
  2. Комментарий был удален.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 06:56
    У гейропы одна надежда- продавить Трампа после выборов в конгресс. Самим, уже очень тяжко тащить бандеровский режим. По этому, на всякий случай, закидывают удочки.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:36
    Они сами не знают, что хочут... И хочется и колется.....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:02
    Ушаков ни чего пока не говорил о контактах с администрацией Антонио Кошты .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:05
    Цитата: Mouse
    Они сами не знают, что хочут... И хочется и колется.....

    Знают - " Рюсський сдавайся ,тебя примут в ЕС ,будешь ездить по Европе без визы, пенсия как в Швейцарии и тд и тп ."
  7. даэтоя Звание
    даэтоя
    +1
    Сегодня, 08:18
    готовят почву чтоб снова обмануть.что печально то что нет уверенности что у них не получится.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:42
    В очередной раз назвали Путина тираном и предъявили ультиматум ?
  9. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    0
    Сегодня, 09:11
    Цитата: даэтоя
    готовят почву чтоб снова обмануть.что печально то что нет уверенности что у них не получится.


    Вот именно поэтому прежде всего необходимо заявить и в дальнейшем неукоснительно придерживаться следующего:
    Перед началом каких-либо переговоров с Москвой Европа обязана публично и фактически, в качестве жеста доброй воли и подтверждения серьезности своих намерений на будущих переговорах:
    1. Отменить все санкции введенные в отношении Российской Федерации и ее граждан, в том числе немедленно разблокировать все ранее замороженные активы Российской Федерации выплатить все проценты по ним;
    2. Отказаться от поддержки Украины, в том числе политической, экономической, военной;
    3. Принести извинения и покаяться в русофобии, а так же выплатить компенсацию за нанесенное оскорбление (собственно русофобию и двойные стандарты) в размере, установленном Российской Федерацией;
    4. Принять юридически обязывающее обязательство возместить Российской Федерации весь ущерб, причиненный санкциями, а так же в результате военной и экономической поддержки Украины, в том числе до начала каких-либо переговоров выплатить Российской Федерации не менее 500 млрд долларов в качестве предварительного возмещения ущерба.