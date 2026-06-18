Выясняется, что офис главы Евросовета установил «краткие контакты» с Москвой
Офис председателя Европейского совета Антониу Кошты в последние недели, как выясняется, установил краткие дипломатические контакты с Кремлём, сообщает Politico со ссылкой на анонимного чиновника аппарата указанного чиновника.
Эти контакты стали первым прямым выходом Евросоюза на Москву с начала российской СВО в феврале 2022 года, ознаменовав своеобразный разрыв с негласной политикой отсутствия прямого диалога.
По словам чиновника, контакты были «краткими» и не касались «существенных вещей». Однако они отражают тот факт, что у Евросоюза есть «конкретные интересы, которые необходимо защищать».
Собеседник издания:
По данным Bloomberg, один из ключевых советников Антониу Кошты уже провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту Владимиру Путину.
Эти непубличные контакты, которые ряд СМИ характеризует как «челночную» и «кулуарную» дипломатию, происходят на фоне нарастающей жёсткости в риторике со стороны Брюсселя. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, известная своей бескомпромиссной русофобией, неоднократно заявляла, что Европа «никогда не будет нейтральным посредником» между Россией и Украиной. Польша и страны Балтии выступают против прямых переговоров, опасаясь, что это, видите ли, подорвёт давление на Москву.
Парадокс ситуации в том, что, начав зондировать почву через неофициальные каналы, Евросоюз уже более месяца не может определиться с тем, кто официально будет вести переговоры с Москвой.
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер признал, что страны ЕС не могут договориться «ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя, ни о переговорном мандате». Среди возможных кандидатов называются упомянутый глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Однако консенсус отсутствует: одним кандидатам не хватает дипломатического опыта, другим — политического веса.
По информации двух дипломатов ЕС, на встрече лидеров в Брюсселе в четверг не ожидается решения о том, кто возглавит переговоры с Россией. Таким образом, Евросоюз ведёт закулисные переговоры, фактически не имея официального мандата и переговорщика, — дипломатический парадокс, который может надолго сохранить нынешний статус-кво.
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