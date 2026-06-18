Впервые с начала СВО прилёты в районе Кончи-Заспы - посёлка украинской элиты

Впервые с начала СВО российские средства огневого поражения достигли цели в районе посёлка украинской элиты Конча-Заспа. Удар был нанесён в ночное время суток. И о его последствиях в отношении конкретных целей пока не сообщается.Конча-Заспа – охраняемая территория под Киевом с выходом к реке к Днепр. В этом элитном посёлке, который принято называть «киевской Рублёвкой», живут политики и представители крупного бизнеса, включая Юлию Тимошенко, Петра Порошенко (его компания внесена в список запрещённых в России организаций), Леонида Кучму (проживает на государственной «даче»), Виктора Ющенко, Рината Ахметова, а также целый ряд депутатов от «Слуги народа» и «Евросолидарности». По некоторым данным, в Конча-Заспе находятся загородные дома главы администрации Зеленского Кирилла Буданова (внесён в список террористов и экстремистов) и других действующих чиновников украинского аппарата.Помимо целей в районе Конча-Заспы прилёты фиксировались, как уже сообщало «Военное обозрение», в самом Киеве. Также под удар попали объекты в населённом пункте Новый Буг Николаевской области. По последним данным, целью ударов в Новом Буге стала площадка для запуска БПЛА. Эту площадку враг использовал для ударов по Крыму и Севастополю.Значительное число ударов в ночные и утренние часы было нанесено по объектам врага в Запорожье. Среди прочего поражены хранилища топлива.

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