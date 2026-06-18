Впервые с начала СВО прилёты в районе Кончи-Заспы - посёлка украинской элиты

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Впервые с начала СВО прилёты в районе Кончи-Заспы - посёлка украинской элиты

Впервые с начала СВО российские средства огневого поражения достигли цели в районе посёлка украинской элиты Конча-Заспа. Удар был нанесён в ночное время суток. И о его последствиях в отношении конкретных целей пока не сообщается.

Конча-Заспа – охраняемая территория под Киевом с выходом к реке к Днепр. В этом элитном посёлке, который принято называть «киевской Рублёвкой», живут политики и представители крупного бизнеса, включая Юлию Тимошенко, Петра Порошенко (его компания внесена в список запрещённых в России организаций), Леонида Кучму (проживает на государственной «даче»), Виктора Ющенко, Рината Ахметова, а также целый ряд депутатов от «Слуги народа» и «Евросолидарности». По некоторым данным, в Конча-Заспе находятся загородные дома главы администрации Зеленского Кирилла Буданова (внесён в список террористов и экстремистов) и других действующих чиновников украинского аппарата.

Помимо целей в районе Конча-Заспы прилёты фиксировались, как уже сообщало «Военное обозрение», в самом Киеве. Также под удар попали объекты в населённом пункте Новый Буг Николаевской области. По последним данным, целью ударов в Новом Буге стала площадка для запуска БПЛА. Эту площадку враг использовал для ударов по Крыму и Севастополю.

Значительное число ударов в ночные и утренние часы было нанесено по объектам врага в Запорожье. Среди прочего поражены хранилища топлива.
23 комментария
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +10
    Сегодня, 07:35
    В ходе атаки телеуправляемых дронов "Герань-3" на одесский порт уничтожен переданный ВСУ шведский военный катер Combat Boat 90.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +14
      Сегодня, 07:42
      кокосов тима
      Сегодня, 07:35

      hi На 5-й год СВО Кремль, таки разрешил слегка погрозить Конча-Заспе о возможных неприятностях, хотя форумчане ВО предлагали вдарить уже в 2022 г. и по центрам принятия решений и по Конча -Заспе, где есть военные объекты.
      А до этого терпеливо пропустили террористические атаки на Курскую обл., пляжи Крыма, поезда, автобусы, дома мирных граждан в ежедневном режиме.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +5
        Сегодня, 07:49
        Конча, Конча... Сегодня как минимум 5 укр. беспилотников ударили по МНПЗ в Капотне (Собянин у себя в "Максе" пишет "несколько"). Если поражены колонны, завод надолго выведен из строя.
        1. Пауль Зиберт Звание
          Пауль Зиберт
          -1
          Сегодня, 08:00
          Цитата: invisible_man
          Конча, Конча... Сегодня как минимум 5 укр. беспилотников ударили по МНПЗ в Капотне (Собянин у себя в "Максе" пишет "несколько"). Если поражены колонны, завод надолго выведен из строя.

          Радость у тебя очередная?
          Ну радуйся, радуйся, "невидимый"!..
          1. PN Звание
            PN
            +13
            Сегодня, 08:14
            А где он радуется? Ни одного смайлика в тексте нет, просто сухая информация, чуть больше чем информация того же Собянина.
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 08:27
          invisible_man
          Сегодня, 07:49

          hi Второй ус отклеился.
          Сорвал задание Центра.
          Тцк, чемодан-вокзал - ЛБС - груз-200.
          Оружие сдать, конец связи.
          am angry
      2. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 08:54
        ZovSailor
        (ZovSailor)
        +10
        Сегодня, 07:42
        Новый
        кокосов тима
        Сегодня, 07:35

        hi На 5-й год СВО Кремль, таки разрешил слегка погрозить Конча-Заспе о возможных неприятностях,..
        Хана дачам укронациков...
  2. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +26
    Сегодня, 07:37
    Этот поселок должен был быть уничтожен после первого же теракта.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +19
      Сегодня, 07:41
      И даже еще раньше 😉. Элита Украины должна быть со своим народом и прятаться от наших геараний в метро
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +13
      Сегодня, 07:48
      На террор нужно отвечать террором, да с приличным коэффициентом
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +4
        Сегодня, 08:26
        Так вот ,если их элиту 4 года не касалось, конечно ------ наглость зе, похвальба, вопли о перемоге и поражении России .... А как иначе? Если русских убивают с 2014, а их элитка живёт припеваючи.
        Сколько в России было терактов, атак БПЛА ---- в их элитке спокойно? Даже и представить такой российской блаоотворительности не мог. am am и весь мир это видит и понимает
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 07:47
    ❝ Впервые с начала СВО российские средства огневого поражения достигли цели в районе посёлка украинской элиты Конча-Заспа ❞ —

    — Кончать эту Заспу надо вместе с обитателями ...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 07:49
    Я бы не пожалел бы на этот гадюшник Цирконов и Орешника.
  5. esoterica Звание
    esoterica
    +7
    Сегодня, 07:49
    Через 4,5 лет войны с выносом нашей всей нефтянки, добрый дедушка Леопольд наконец дал разрешение на снос одного сарая на украинской "рублевке" в Конча-Заспа, где проживает вся политическая и финансовая элита Бандерстана.
    Правда, судя по укр-новостям, обитатели Конча-Заспа ничего не услышали и их сон не был потревожен.
  6. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 07:59
    На "святое" замахнулись.....как жить то теперь,бедным еврейским украинцам... crying
  7. stels_07 Звание
    stels_07
    +3
    Сегодня, 08:06
    Может сбились с курса и попали по Заспе?
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:08
    А что такое собралось в лесу сдохнуть ,что вдарили по Конче Заспе ?
  9. Олег Валов
    Олег Валов
    +6
    Сегодня, 08:10
    Опять интеллигентно. По площадке БПЛА?
    Почему жалеют эту сволочь, элита Украины? Да, у них руки в русской крови по локоть?
    Стереть все их элитные поселения под корень!
  10. comradChe Звание
    comradChe
    +4
    Сегодня, 08:10
    Новость для внутренних "лохов". Народная мудрость гласит: Ворон ворону глаз не выклюет.; Баре бранятся, а у холопов чубы трещат.; Хвались не едучи на брань, а возвращаясь.
  11. Alex66 Звание
    Alex66
    +2
    Сегодня, 08:21
    Хотя бы половина из выше перечисленных жителей поселка пострадала или опять из гуманных соображений ударили где то рядом.
  12. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    +3
    Сегодня, 08:27
    А ну как ща по рублевке прилетит? Ай яй яй, нехорошо как выйдет. Не по-партнерски
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:41
    российские средства огневого поражения достигли цели в районе посёлка украинской элиты Конча-Заспа.

    В районе ,это сколько ? 50 км ? В Конча Заспе живет все украинское отребье и живет очень хорошо, никто не трогает
  14. shtatsov Звание
    shtatsov
    +4
    Сегодня, 08:45
    Если начинать копаться в истории, то войны всегда начинали элиты, а не народ. И выносить надо в первую очередь элиты, лиц принимающие решение. Приказ на боевые действия отдают политики. Уничтожить группу лиц проще , чем потом воевать со всей армией. Потому что в стране без управления, может начаться коллапс и дележка власти. От такой ситуации пока только персы видимо застраховались. Нас это тоже касается.