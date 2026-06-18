Враг атакует Москву: нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу
В ночь на 18 июня враг вновь использовал сотни БПЛА для атак на самые разные регионы страны. Наибольшее число дронов было направлено на Москву и Подмосковье.
Одно из направлений для атаки – Московский нефтеперерабатывающий завод. В последнее время противник целенаправленно бьёт по этому объекту топливно-энергетического комплекса.
Мэр столицы Сергей Собянин в своём канале сообщает о том, что нескольким БПЛА удалось достичь МНПЗ в Капотне:
В этом сообщении, как видно, нет привычных «упавших обломков». Заявление вполне откровенное.
В целом в атаке на Москву враг задействовал более 120 беспилотных летательных аппаратов.
Мэр Москвы:
Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
И это только за последние пару часов.
Тревога в связи с непосредственной опасностью ударов БПЛА объявлялась и в других частях страны, включая Воронежскую область.
Губернатор региона Александр Гусев:
В утренние часы режим ракетной опасности объявлялся в Тульской и Брянской областях.
И.о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук:
Всё это лишний раз свидетельствует о том, что военный и технический потенциал врага далеко не иссяк, несмотря на многочисленные удары по его военно-промышленным объектам.
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