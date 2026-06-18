Враг атакует Москву: нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу

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Враг атакует Москву: нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу

В ночь на 18 июня враг вновь использовал сотни БПЛА для атак на самые разные регионы страны. Наибольшее число дронов было направлено на Москву и Подмосковье.

Одно из направлений для атаки – Московский нефтеперерабатывающий завод. В последнее время противник целенаправленно бьёт по этому объекту топливно-энергетического комплекса.



Мэр столицы Сергей Собянин в своём канале сообщает о том, что нескольким БПЛА удалось достичь МНПЗ в Капотне:

Принимаются меры к ликвидации последствий.

В этом сообщении, как видно, нет привычных «упавших обломков». Заявление вполне откровенное.

В целом в атаке на Москву враг задействовал более 120 беспилотных летательных аппаратов.

Мэр Москвы:

43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

И это только за последние пару часов.

Тревога в связи с непосредственной опасностью ударов БПЛА объявлялась и в других частях страны, включая Воронежскую область.

Губернатор региона Александр Гусев:

Лискинский и Острогожский районы — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Воронеж — вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Борисоглебск — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Работают системы оповещения.

В утренние часы режим ракетной опасности объявлялся в Тульской и Брянской областях.

И.о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук:

На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Всё это лишний раз свидетельствует о том, что военный и технический потенциал врага далеко не иссяк, несмотря на многочисленные удары по его военно-промышленным объектам.
57 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +23
    Сегодня, 08:03
    Я жил в Орехово-Борисово как раз напротив Капотни, факел НПЗ был виден из моего окна. До чего мы докатились-опустились. Позор am
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +22
      Сегодня, 08:15
      pudelartemon
      Сегодня, 08:03

      hi Между тем на днях Усы Кремля заявили, что с нетерпением ожидают приезда сионистов зятькоффа-витькоффа от военного преступника и педофила из Фашингтона, а спецпред Дмитриев заготовил лопаты для рытья тоннеля.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +10
        Сегодня, 08:23
        Что вы такое говорите. надо следовать линии партии и правительства. вдыхая дух...
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          +1
          Сегодня, 09:08
          Ну что ж, денацификацию провели, сейчас доводим демилитаризацию, жителей Донбасса защитили... собственно... можно считать цели СВО уже достигнуты...
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 08:24
        ZovSailor hi ,он и про удар по автобусу с детьми заявил. Так вот и живём.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +6
          Сегодня, 08:40
          Ропот 55
          Сегодня, 08:24

          hi Наверняка, к этим говорящим персонажам из МИД и Кремля, как и к их начальникам, приходят восторженные и объективные замечания со стороны россиян, кому уже порядком надоел постоянный обезьяний лепет и обращение к международному сообществу с просьбой осуждения террористов.
          Между тем персидское руководство наглядно доказало, на каком языке необходимо разговаривать с сионистами и агрессорами-террористами.
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      +3
      Сегодня, 08:54
      вам это наверняка показалось а нпз работать стал даже лучше чем до атаки))
    3. AleksByk Звание
      AleksByk
      +1
      Сегодня, 09:03
      Просто в 2014 надо было идти до конца, не ограничиваться Крымом. Были бы те же самые санкции, но мы бы обошлись малой кровью. Сейчас мы получаем прилеты по Москве, МО, и по другим регионам - их из за наших полумер в 2014 году. Подождали пока украина окрепнет, пока их накачают оружием? Как говорится - получите и распишитесь. Вопрос - что делать дальше? Продолжать бить по сараям? Очевидно же что это не помогает.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +21
    Сегодня, 08:03
    Ситуация подходит к апогею! Атакован МНПЗ, Шарик, Жуковский. Осталось дождаться попадания в трон...
    Да, и очень интересное совпадение, вчера арестован Илюша Трабер автор Выборгской схемы и основатель Коллектива...
    Думаю, что деду скоро сильно поплохеет...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Михаил-Иванов
      Думаю, что деду скоро сильно поплохеет...

      Отчего? Пригожин был в 100 крат круче. Как и Миллер.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +10
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Михаил-Иванов
      Осталось дождаться попадания в трон...

      Сообщения об ударах по Москве стали уже обычными.
      Хотелось бы напомнить Главному Начальнику, что бьёт НЕДОГОСУДАРСТВО, живущее на подачках спонсоров, по столице страны, обладающей мощнейшим ядерным потенциалом на планете.

      Похоже, Вы, Михаил, правы - пока по Трону не прилетит, моё напоминание так и останется незаметным комментарием на ВО, а не причиной законопатить недогосударство в каменный век, отбить охоту играть с огнём.

      Да, уже прилетало. Два листа жести на крыше поменяли? Видимо, это для нормальной работы по данному вопросу не причина. Будем ждать, пока придётся Спасскую башню Кремля из руин восстанавливать?
      Неужели именно это необходимо, чтобы пришло понимание - или работу надо делать хорошо, или не начинать вовсе?
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        +4
        Сегодня, 08:58
        Это вообще очень странно, нас бьют, а мы крепчаем, но так и не отвечаем подобающим образом, как всё это можно расценить, как глупость, некомпетентность, предательство национальных интересов, остаётся только гадать о причинах этой неуместной сдержанности и соплежуйства.
    3. двп Звание
      двп
      +9
      Сегодня, 08:32
      А ну немедленно прекратите провокации! Разве Вы не понимаете,что любой намек на потерю "трона" очень плохо отзывается на психике старого человека (а ему уже за семьдесят),и его "соратников"? У нас ведь в стране старинный красивый обычай-"трон" покидают вперёд ногами. И даже когда не совсем "добровольно". То отравят,то шарфиком придушат,то табакеркой по голове,то в подвале "Ипатьевского дома" со всем семейством расстреляют. Так что не нужно "дедушку" нервировать!
  3. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +19
    Сегодня, 08:05
    "Всё это лишний раз свидетельствует о том, что военный и технический потенциал врага далеко не иссяк, несмотря на многочисленные удары по его военно-промышленным объектам." А с чего бы ему иссякнуть когда весь мир работает на хохлостан, ну а наши как всегда будут делать грозные заявления. Когда уже от слов "мочить в сортирах" перейдём к делу.
    1. двп Звание
      двп
      -3
      Сегодня, 08:34
      А что Вы предлагаете, ударить по "всему миру"?
      1. Svarog5570 Звание
        Svarog5570
        -1
        Сегодня, 08:43
        что бы ударить по всему миру нужна экономика способная работать на всё для фронта, всё для победы, у нас её нет. Просто нужно прекратить церемониться с хохлостаном.
  4. Monetniy Звание
    Monetniy
    +13
    Сегодня, 08:06
    Шо опять бенз подорожает?
    1. stels_07 Звание
      stels_07
      +12
      Сегодня, 08:07
      А шо, видели его дешевеющим?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +8
        Сегодня, 08:14
        да этого вообще ни разу не было. никогда.
        1. Pharmacist Звание
          Pharmacist
          +3
          Сегодня, 08:43
          Я неоднократно видел, как дешевеет бензин. Но, к сожалению, каждый раз приходилось не вовремя просыпаться!
      2. Bianconeri Звание
        Bianconeri
        +1
        Сегодня, 08:56
        А я в городе на Дону сам бензин на четвертой заправке только увидел. А вот на цену да же не обратил внимания(
    2. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +2
      Сегодня, 08:43
      Подорожает это уже не самое худшее развитие событий. Было бы чему дорожать.
  5. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +9
    Сегодня, 08:12
    А у деда там по-прежнему - браццкийнорот. Потому и не воюем...
    1. topol717 Звание
      topol717
      -18
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Metallurg_2
      А у деда там по-прежнему - браццкийнорот. Потому и не воюем...
      Ну кто же вам мешает? Записывайтесь и идите воевать.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 08:56
        Пока политики мешают воевать своими договорняками - это не имеет смысла.
        А вот кнопку бы мне - так я бы бахнул без раздумий по Куеву. И не в Телеге, как Дмитрий Анатольич, а по-настоящему.
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +2
      Сегодня, 08:23
      Потому и не воюем...

      Ну да... так не воюем, что фигачим всем что есть, вплоть до баллистических ракет. По-моему единственное, что мы пока не задействовали в военных действиях это ядерный арсенал и непосредственно вас.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 08:57
        Задействовали-то все, только летит не всегда туда, куда было бы надо.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:54
      Цитата: Metallurg_2
      браццкийнорот. Потому и не воюем...

      Штош... Осталось только это попробовать... Вдруг поможет?
    4. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. Cartograf Звание
    Cartograf
    +9
    Сегодня, 08:16
    Цитата: Svarog5570
    "Всё это лишний раз свидетельствует о том, что военный и технический потенциал врага далеко не иссяк, несмотря на многочисленные удары по его военно-промышленным объектам." А с чего бы ему иссякнуть когда весь мир работает на хохлостан, ну а наши как всегда будут делать грозные заявления. Когда уже от слов "мочить в сортирах" перейдём к делу.

    Так Путин ещё и торгует с кем Россия по его же словам и воюет. Не стыдно было в глаза участникам войны про 51 страну запада с кем якобы воюем говорить,при этом увеличили поставки СПГ Франции,Испании??
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +13
    Сегодня, 08:21
    "...военный и технический потенциал врага далеко не иссяк... " а, что есть какие либо признаки "иссякания" ? Мне кажется, что от этих "полезных идиотов"- уряколов, вреда гораздо больше, чем пользы.
  9. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 08:26
    Неужели по Рублевке прилетит?может после этого друзья в казань наконец позвонят.....
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 08:29
      Неужели по Рублевке прилетит?

      вряд ли, она с другой стороны.
  10. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +3
    Сегодня, 08:26
    ВСУ не теряют надежды прорваться в Москву! Минимум 100 дронов участвуют в налете!
  11. Million Звание
    Million
    +8
    Сегодня, 08:28
    Всё это лишний раз свидетельствует о том, что военный и технический потенциал врага далеко не иссяк, несмотря на многочисленные удары по его военно-промышленным объектам.

    Более того,в некоторых регионах России вводятся ограничения по продаже бензина.
    Побеждаем врага?
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:28
    Только Собянин в России имеет право комментировать работу ПВО в режиме он- лайн ( почти ).Еслибы я это сделал - сколько сбили куда попали или не попали - минимум штраф .Война идёт умник ,ВСУ и так знают где находятся БПЛА в небе .Дырочку всётаки нашли .
  13. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +6
    Сегодня, 08:29
    Да, над Капотнинским НПЗ сильный чёрный дым.....................
  14. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 08:32
    Зато в новостях бодрый комментатор рассказывает,как мы продвигаемся и уничтожаем противника.
  15. Arnok Звание
    Arnok
    +3
    Сегодня, 08:34
    Может хоть "дорогие мои москвичи" чуточку проникнутся ощущениями жителей Белгорода, Курска, Брянска.
    Еще бы им также полностью отрубить мобильный интернет, как по всей стране, что немножко почувствовали.
    На пятый то год! bully
    1. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      +2
      Сегодня, 08:44
      А к чему это злорадство и предвзятость? Много где куда спокойнее нежели в Москве в последние времена. И с интернетом в Москве как раз не очень давно.
    2. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +2
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Arnok
      Может хоть "дорогие мои москвичи" чуточку проникнутся ощущениями жителей Белгорода, Курска, Брянска.

      Всё верно. А ещё надо бы ударить по Владивостоку, Новосибирску, Омску, Биробиджану, Иркутску, Красноярску и др.
      А то чего они там не отбомбленные ещё сидят как дураки, на расслабоне!
      Божечки, а ведь это ещё и плюсуют..
  16. sergeyezhov Звание
    sergeyezhov
    +6
    Сегодня, 08:35
    я считаю, что нужно сформировать штурмовой ударный отряд из урякалок ВО. пройтись по страничкам 5 летней давности, по IP вычислить адреса, направить повестки и вперёд штурмовать укропов
  17. Huggi Звание
    Huggi
    +8
    Сегодня, 08:37
    Всё нормально, НПЗ в Капотне не был обведён красной линией.
  18. север 2 Звание
    север 2
    +3
    Сегодня, 08:41
    самое важное есть в том , что украинские БПЛА уже могут долететь везде и повсюду . Словно там
    в штабах Украины тыкнет пальцем в карту ...словно в какой то игре - сегодня по Казани ? Нет , туда уже прилетало , до туда уже доставали . А давайте сегодня по Крыму . Нет , туда тоже уже доставали . А давайте по Туапсе и по Уст-Луге . Нет , до туда уже тоже доставали !!! До Ставрополя доставали До Воронежа и Брянска так уже им и не интересно- каждый дет до туда достают ! А давай ка всё таки сегодня по Москве , по тамошнему НПЗ , до туда ещё не получалось дотянутся . Вот и по московскому НМЗ сегодня прилетело . Что я забыл про детский интернату в Старобельске или по автобусу с детьми
    вчера в Брянске ? Нет ! Не забыл . Просто я обрисовываю ситуацию - куда они в штабах ВСУ пальцем в карты ткнут , туда уже и долетают ихние БПЛА . А что в это время делает государь? А по России гремят форумы - то недавно в Питере , то вчера в Казани . До куда ещё не долетало ? Есть куда ещё попасть , ВСУ пальцем ткнув в карту - ну там по Эрмитажу и Зимнему Дворцу ещё не долетало , по круизным теплоходам по Волге и по шлюзам на Волге , по самым главным башням ещё не прилетало , по АЭС России ещё не прилетало . Только не надо ля ля , что АЭС защищены ПВО лучше , чем Москва... Кстати , если прилетят по АЭС В России , украинцы в этом обвинят ИИ , мол, внедрённый в ихние новейшие БПЛА . Скажет , ИИ ошибся с целью и ударили БПЛА по АЭС . А в России - пожалуйста вам , новый Чернобыль ?
    Да ведь что то надо делать , что бы это прекратить !!!
  19. Жнец Звание
    Жнец
    +4
    Сегодня, 08:41
    Из чего можно сделать вывод, что руководство страны не знает что делать, как выпутываться и просто пустило ситуацию на самотёк, самоустранилось от проблем. Форумы, ПФЭМы и прочие мероприятия гораздо интереснее и приятнее для рейтингов. чем горящие заводы и отсутствие бензина на АЗС.
    Чёт мы слишком быстро и близко подошли к опасному времени, когда власть просто может махнуть рукой и сказать: "выбирайтесь как хотите, вы сами виноваты."
  20. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +1
    Сегодня, 08:44
    Противник очевидно получил преимущество в дронах, рассредоточил промышленность и также перенес за рубеж ТЭК и часть военного производства. На нашей стороне только баллистика, но Файерпоинт обещают скоро и ее допилить…

    Остаются только два варианта: -немедленное завершение СВО на хоть каких-то условиях
    -продолжение без внятных перспектив с нарастающей угрозой экономического коллапса и развала страны

    И уверен что наши водители руками пойдут по второму пути. То, что почти никогда войны не завершались полными победами (надо сначала победить, а потом могут соседи вмешаться) не объяснить деду, пропустившему в молодости всю учебу на сборах…
    1. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 08:49
      Путин улучшает ПВО, всё хорошо.
  21. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +5
    Сегодня, 08:48
    военный и технический потенциал врага далеко не иссяк, несмотря на многочисленные удары по его военно-промышленным объектам.

    Не иссяк? Оптимистичненько. Вообще то он изрядно прирастает ежемесячно. Полгода назад до 100 прилетало, 2 месяца назад по 300, сейчас вот уже 500+. Через год их будет пару тысяч в день.
    Производство вооружений, в т.ч. дронов вынесено в Польшу, Румынию, Данию и иные страны ЕС.
    На xoxлостане осуществляется сборка, а её можно быстро организовать практически в любом месте.
    Ключевой точкой тут являются пути снабжения и подвоза, которые как швейцарские часы уже 5-й год работают.. Мосты, тоннели, жд пути, электричество, связь. Всё на xoxлостане с этим хорошо.
    А мы всё нюхаем дух Анкориджа и переживаем что вот такие вот недружественные атаки на нашу гражданскую и военную инфраструктуру могут помешать мирным переговорам..
  22. acetophenon Звание
    acetophenon
    +3
    Сегодня, 08:51
    Цитата: Жнец
    Из чего можно сделать вывод, что руководство страны не знает что делать, как выпутываться и просто пустило ситуацию на самотёк, самоустранилось от проблем. Форумы, ПФЭМы и прочие мероприятия гораздо интереснее и приятнее для рейтингов. чем горящие заводы и отсутствие бензина на АЗС.
    Чёт мы слишком быстро и близко подошли к опасному времени, когда власть просто может махнуть рукой и сказать: "выбирайтесь как хотите, вы сами виноваты."

    Надеетесь на новый год увидеть а экране мухожука? Напрасно. Только вперёд ногами. Опять же наготове Димон.
  23. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 08:53
    Враг атакует Москву: нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу
    Пора запасаться бензином в канистрах? В вешняках сегодня рано утром было Как будто кто-то стучит кувалдой по железному листу, на взрывы вроде не похоже. Потом уже прочитал, что был прилёт по НПЗ в капотне.
  24. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +3
    Сегодня, 08:58
    Интересно как на этот раз (эксперты) будут оправдывать ''неимеющие аналогов ПВО''. Дроны прямо на фоне башен с панцирями вольготно летели - это какой то позор в чистом виде.
    1. moscowp Звание
      moscowp
      0
      Сегодня, 09:05
      Скорее всего на перезарядке были
    2. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 09:10
      Тут писали про банки с огурцами.
  25. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 08:58
    Всё это лишний раз свидетельствует о том, что военный и технический потенциал врага далеко не иссяк, несмотря на многочисленные удары по его военно-промышленным объектам.


    Все это в лишний раз свидетельствует о том что удары Российских ВКС по пустым цехам и сараям не имеют никакого значения...Только за трое последних суток ВСУ запустили по Москве до 400 дальнобойных дронов!
  26. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 09:04
    . Враг атакует Москву: нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу
    вот на Выхино виден дым
  27. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +1
    Сегодня, 09:04
    По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

    Если людям опасно ходить на работу, почему им не простили кредиты?
  28. Snay Звание
    Snay
    +1
    Сегодня, 09:05
    Ништяк чо.. Дотолерасничались #####.
  29. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:09
    К сожалению, укры сейчас воодушевлены такими чувствительными для нас попаданиями по территории России... Но с другой стороны, может наше руководство наконец-то проснется и прекратит воевать по-потешному, как было до сих пор? Все это надо воспринимать как урок для властей... Жизнь - самый лучший Учитель... Очень доходчиво объясняет, правда иногда очень дорого берет за уроки... А для наших властей это уроки за счет жизней граждан России... к сожалению...