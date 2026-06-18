. Враг атакует Москву: нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу

Принимаются меры к ликвидации последствий.



Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника , летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Лискинский и Острогожский районы — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Воронеж — вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Борисоглебск — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Работают системы оповещения.

На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.