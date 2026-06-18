«Для развития армянской армии»: посол ФРГ подарила Минобороны Армении снегоходы

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«Для развития армянской армии»: посол ФРГ подарила Минобороны Армении снегоходы

В административном комплексе Минобороны Армении первый замминистра обороны, начальник ГШ ВС Республики Армения генерал-лейтенант Эдвард Асрян принимал «дорогого гостя». Речь идёт о Клаудии Буш - после Германии в Ереване.

Восторгу Минобороны Армении не было предела. Ещё бы... Г-жа Буш изволила передать на нужды обороны Армении снегоходы в количестве 16 единиц. Передача снегоходов летом состоялась, как сообщается, в рамках программы по модернизации технических средств и развития возможностей армянских ВС.



Посол ФРГ заявила, что Армения и Германия связаны тесными отношениями:

И с 2025 года двусторонние отношения укрепляются.

Отмечено, что отправной точкой стало подписание Николом Пашиняном и Фридрихом Мерцем соглашение о стратегическом партнёрстве.

Снегоходы на июньском раскалённом асфальте Еревана:



Минобороны Армении:

Снегоходы будут использоваться в высокогорных условиях для транспортировки личного состава и небольших лёгких грузов. При поддержке немецких экспертов личный состав Вооружённых сил Армении в настоящее время проходит обучение по эксплуатации снегоходов.
14 комментариев
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  1. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    +13
    Сегодня, 08:25
    Стою на асфальте я, в лыжи обутый ...
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 08:39
      Толь я нутый, толь немцы совсем нутые, вот прям возьмут визу в Турцию и со священной горы Арарат - алга, кто быстрее разгонится, или они на снегоходах хотят взад Арарат отбить?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:55
      ex_paragon
      Сегодня, 08:25

      hi Фрицы много на себя берут.
      МИД султана и горского иврэйца могут выразить ноту в связи с угрозой безопасности от сопредельной территории распоясавшегося соровского выкормыша и гейропейской подстилки.
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 08:28
    "Готовь сани летом, а телегу зимой"!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:32
    Сколько будут стоить эти снегоходы из Армении с российской растоможкой ,скидки будут ? laughingМне в Сочи один такой нужен ,аж кушать не могу. wassat
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 08:33
    Теперь и Арарат у турок отбить можно,техника для этого есть..... laughing
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:38
    Комплекты водолазной формы ,катера ,гидроскутеры , тоже передали ?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 08:48
      Нее, комплекты альпинистского снаряжения для штурма горы Арарат
  7. двп Звание
    двп
    +2
    Сегодня, 08:38
    Ну вот и всё! Это как раз та техника, которой очень не хватало армянам для победы в Карабахе. Таперичи то Алиев ,по любому даст "взад пятки",у яво таких снегоходов нет, только танки.
  8. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 08:41
    Цитата: tralflot1832
    Сколько будут стоить эти снегоходы из Армении с российской растоможкой ,скидки будут ? laughingМне в Сочи один такой нужен ,аж кушать не могу. wassat

    совсем скоро на авто.ру будут продаваться, осмотр в мытищах
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 08:43
    Отмечено, что отправной точкой стало подписание Николом Пашиняном и Фридрихом Мерцем соглашение о стратегическом партнёрстве.
    Ну конечно, Армении нужны снегоходы, снегоступы и лыжи, там снегу навалом как в Сибири.
    А может это намёк, что армянам придётся воевать в Сибири. НАТОвцы третьи страны берут для того чтобы использовать пушечное мясо.
  10. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 08:49
    Надо же быть такими идиотами.
  11. Ady66 Звание
    Ady66
    +1
    Сегодня, 09:08
    На тебе боже, что нам не гоже.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:11
    На халяву и уксус сладкий.