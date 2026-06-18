Минобороны РФ: Поражены НПЗ «Затурино» под Полтавой и хранилище ГСМ под Киевом

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Минобороны РФ: Поражены НПЗ «Затурино» под Полтавой и хранилище ГСМ под Киевом

Минобороны РФ сообщило, что ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Среди целей - крупный склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области.

По данным российского военного ведомства, все назначенные объекты были успешно поражены. В частности, на НПЗ в Полтавской области и на площадке хранения ГСМ в районе Борисполя полыхают пожары.



Украинские источники и местные власти подтверждают взрывы и пожары в указанных районах.

На НПЗ «Затурино» повреждены производственные мощности, что снижает возможности Украины по переработке нефти и обеспечению армии горючим. Данные о масштабах разрушений уточняются, однако такие удары традиционно нарушают логистику и снабжение украинских формирований.

Противник в свою очередь нанёс удары по городам России, применив почти 600 дронов. Одной из главных целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ в Капотне). Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что БПЛА прорвались на территорию завода. Местные жители сообщают о возникновении пожара.

Этот НПЗ обеспечивает значительную часть топливного рынка столицы и области.

Сообщается о введении особых мер для работы аэропортов российской столицы. Росавиация сообщает об остановке работы всех воздушных гаваней Москвы:

В Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковском введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Также сообщает о перекрытии некоторых участков дорог в окрестностях Москвы.

На данный момент атаки дронов на столичный регион России продолжаются.
24 комментария
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  1. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 09:35
    Щас Алиев одернет нашего главкома за то что "Сокар" обидели
  2. trromar Звание
    trromar
    0
    Сегодня, 09:36
    А вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 09:40
    Брехня и Кремлёвская пропаганда снятая на " Мосфильме" , этим хохлоту круглосуточно кормят.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:31
      Некоторые результаты прилётов по Киеву, выложенные на киевском информканале.
      Київ у вогні: так виглядала столиця під час атаки
  4. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 09:40
    На НПЗ «Затурино» повреждены производственные мощности, что снижает возможности Украины по переработке нефти и обеспечению армии горючим.

    На пятом году начали повреждать, ещё лет пять и может уничтожать начнём
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +8
    Сегодня, 09:41
    Помнится, нас уверяли, что у небратьев только один НПЗ в Кременчуге - а тут оказывается вон оно что, Михалыч, еще некий НПЗ "Затурино" и там же в Полтавской области. И только на пятый год мы до него добрались. Слов нет, одни междометия!!
    1. ученый Звание
      ученый
      +4
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Федор 5755
      вон оно что, Михалыч

      Ну а как вы хотели. Капитализм однако. Нужно ведь не только согласовать повреждения каждого объекта в Кремле, еще нужно выйти на хозяев этих НПЗ и предприятий, вдруг они захотят откупится и подкинут на пропитание деткам и родственникам проживающим за границей.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 10:15
        Цитата: ученый
        Нужно ведь не только согласовать повреждения каждого объекта в Кремле, еще нужно выйти на хозяев этих НПЗ и предприятий, вдруг они захотят откупится и подкинут на пропитание деткам и родственникам проживающим за границей.

        Выходит, если идут прилёты по объектам инфраструктуры Украины, то неким родственникам и деткам, проживающим за границей, нечего подкидывать на пропитание? Судя по тому, как прилетает и горит каждый день на территории 404, чьи-то родственники и детки уже катастрофически усыхают от малокровия из-за дефицита "подкидывания на пропитание".😪 Нестыковочка получается, попытка наброса не засчитывается. request tongue
        1. Комментарий был удален.
        2. ученый Звание
          ученый
          +2
          Сегодня, 10:30
          Цитата: Монтесума
          Нестыковочка получается

          Неужели удар Орешником по сараю вам не о чем не говорит. Могли бы за 8 лет геноцида русских, 5 лет войны и сотни безответных терактов с гибелью детей научится доверять гаранту конституции. bully wassat
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 10:33
      Когда нет реальных дел, их нужно выдумать! После удара по НПЗ в столице наше МО рассказывает народу сказки вместо того, чтобы снести пол Киева...
    3. bambr731 Звание
      bambr731
      +3
      Сегодня, 10:40
      Помнится, нас уверяли, что у небратьев только один НПЗ в Кременчуге - а тут оказывается вон оно что, Михалыч, еще некий НПЗ "Затурино" и там же в Полтавской области.

      Федор hi Через день сообщения МО о поражениях различных НПЗ, больших складов и логистических центров. Их за сутки восстанавливают? Реально пятый год уничтожаем и всё никак am Только и слышим про возмездие, а где оно? Торчок ещё и грозит - не пора ли заткнуть его? СВО дипломатией не завершить. Только физическое уничтожение нациков и полная капитуляция 404-й. Только и слышишь: РФ в ответ на то, РФ в ответ на это... Когда на опережение? Цели для "возмездия" бережём?
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        0
        Сегодня, 11:57
        Цитата: bambr731
        Торчок ещё и грозит - не пора ли заткнуть его?

        Тут есть некоторая "загогулина".
        Президент России Владимир Путин гарантировал сохранить жизнь Владимира Зеленского на встрече с экс-премьером Израиля Нафтали Беннетом в первые дни после начала спецоперации на Украине. Об этом Беннет заявил в интервью израильскому телеканалу "12"

        В марте 2022 года президент России Владимир Путин встретился в Москве с экс-премьером Израиля Нафтали Беннетом. Беннет спросил у Путина, выживет ли президент Украины Владимир Зеленский. Путин, по словам Беннета, ответил: "Я не собираюсь убивать Зеленского".

        После двукратного заверения Путина Беннет, по дороге в аэропорт, позвонил в Киев. Зеленский переспросил у Беннета:

        - Вы уверены? - спросил Зеленский.

        - Сто процентов, - ответил Беннет.

        Через несколько часов после разговора Зеленский вернулся в свой кабинет и снял видео, в котором заявил, что не боится.
  6. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 09:54
    У нас 95й бензин поднялся с 70 до 97 руб.
    И самое главное - назад уже не упадет
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:57
      BAI hi , лихо в вашем "департаменте".
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +1
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Ропот 55
        BAI hi , лихо в вашем "департаменте".

        Так скоро и до вас доберется. Из провинции повезут бензин в столицу.
    2. леонидыч Звание
      леонидыч
      +1
      Сегодня, 10:05
      Муром. Владимирская обл. Сегодня.
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 10:08
      У нас 95й бензин поднялся с 70 до 97 руб. И самое главное - назад уже не упадет
      СВО продолжается..........
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Сегодня, 11:27
        СВО продолжается

        Надо было аббвриатуру раскрыть, а то вам минусы ставят, если бы развернули, то понятно бы было... Странная военная операция под руководством леопольда и му-му и прочих "царствуй лёжа на боку"...
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 10:35
      Смеялись над Трампом, в итоге Единая Россия на выборах пролетит. Умудрились даже бабок, которые за них голосовали, обидеть!
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:07
    Поражены НПЗ «Затурино» под Полтавой и хранилище ГСМ под Киевом
    А как там с московским НПЗ?
    1. Solomon_BY Звание
      Solomon_BY
      -1
      Сегодня, 10:30
      Беспилотники очень сильно повреждены.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 10:29
    Г-н ВГК!!! Поставьте перед ВС РФ конкретную задачу, снимите руки с руля (возьмите галерное весло) и ждите результата, ибо в «науке побеждать» вы несведущи...
  9. Shkworen Звание
    Shkworen
    +2
    Сегодня, 10:41
    выносим у них там и сям, а топлива на Украине меньше не становится.
  10. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 11:19
    Поражены НПЗ «Затурино» под Полтавой и хранилище ГСМ под Киевом

    Как можно, не прошло и 4-х лет, а что "партнёры" скажут, что же "братский" народ будет делать, как воевать, не сможет же русских убивать...