Минобороны РФ: Поражены НПЗ «Затурино» под Полтавой и хранилище ГСМ под Киевом
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Минобороны РФ сообщило, что ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Среди целей - крупный склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области.
По данным российского военного ведомства, все назначенные объекты были успешно поражены. В частности, на НПЗ в Полтавской области и на площадке хранения ГСМ в районе Борисполя полыхают пожары.
Украинские источники и местные власти подтверждают взрывы и пожары в указанных районах.
На НПЗ «Затурино» повреждены производственные мощности, что снижает возможности Украины по переработке нефти и обеспечению армии горючим. Данные о масштабах разрушений уточняются, однако такие удары традиционно нарушают логистику и снабжение украинских формирований.
Противник в свою очередь нанёс удары по городам России, применив почти 600 дронов. Одной из главных целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ в Капотне). Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что БПЛА прорвались на территорию завода. Местные жители сообщают о возникновении пожара.
Этот НПЗ обеспечивает значительную часть топливного рынка столицы и области.
Сообщается о введении особых мер для работы аэропортов российской столицы. Росавиация сообщает об остановке работы всех воздушных гаваней Москвы:
В Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковском введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Также сообщает о перекрытии некоторых участков дорог в окрестностях Москвы.
На данный момент атаки дронов на столичный регион России продолжаются.
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