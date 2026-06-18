Пилоты иранских F-5 раскрыли детали атаки на базу США Кэмп Бьюринг в Кувейте
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Несколько иранских истребителей 1 марта в режиме полного радиомолчания летели над кувейтской территорией, чтобы поразить американский военный объект. Самолёты F-5 двигались на предельно малой высоте – ниже 15 метров, чтобы не оказаться замеченными радарами ПВО Кувейта.
Об этом участники миссии рассказывали журналистам телевидения Ирана.
Пилоты иранских истребителей F-5 раскрыли детали атаки на базу США Кэмп Бьюринг в Кувейте. Приближаясь к ней, лётчики намеренно облетали линии электропередач и нефтеперерабатывающие заводы, игнорируя эти цели. Инфраструктура по пути была довольно плотная. Но миссия иранских пилотов предполагала поражение другого объекта – американской базы.
После удара по цели они наблюдали за масштабными пожарами. В частности, летчики видели горящие вертолеты, принадлежащие военным США. Гремели взрывы, вызванные вторичной детонацией.
Неожиданная иранская воздушная атака стала причиной неразберихи и ошибочных действий военнослужащих ПВО Кувейта. Они сбили сразу три американских истребителя F-15E Strike Eagle, по ошибке увидев в них угрозу. Самолеты были приняты ими за иранские.
Летчики ВВС Ирана видели запуски зенитных ракет и взрывы в воздухе, но не понимали, куда стреляли кувейтские зенитчики.
Тогда Центральное командование (CENTCOM) США сразу подтвердило потерю трёх боевых самолетов из-за «дружественного огня».
В сообщении говорилось:
В 23.03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury, потерпели крушение над Кувейтом из за предполагаемого инцидента с «дружественным огнем».
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