Пилоты иранских F-5 раскрыли детали атаки на базу США Кэмп Бьюринг в Кувейте

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Пилоты иранских F-5 раскрыли детали атаки на базу США Кэмп Бьюринг в Кувейте


Несколько иранских истребителей 1 марта в режиме полного радиомолчания летели над кувейтской территорией, чтобы поразить американский военный объект. Самолёты F-5 двигались на предельно малой высоте – ниже 15 метров, чтобы не оказаться замеченными радарами ПВО Кувейта.



Об этом участники миссии рассказывали журналистам телевидения Ирана.

Пилоты иранских истребителей F-5 раскрыли детали атаки на базу США Кэмп Бьюринг в Кувейте. Приближаясь к ней, лётчики намеренно облетали линии электропередач и нефтеперерабатывающие заводы, игнорируя эти цели. Инфраструктура по пути была довольно плотная. Но миссия иранских пилотов предполагала поражение другого объекта – американской базы.



После удара по цели они наблюдали за масштабными пожарами. В частности, летчики видели горящие вертолеты, принадлежащие военным США. Гремели взрывы, вызванные вторичной детонацией.

Неожиданная иранская воздушная атака стала причиной неразберихи и ошибочных действий военнослужащих ПВО Кувейта. Они сбили сразу три американских истребителя F-15E Strike Eagle, по ошибке увидев в них угрозу. Самолеты были приняты ими за иранские.

Летчики ВВС Ирана видели запуски зенитных ракет и взрывы в воздухе, но не понимали, куда стреляли кувейтские зенитчики.

Тогда Центральное командование (CENTCOM) США сразу подтвердило потерю трёх боевых самолетов из-за «дружественного огня».

В сообщении говорилось:

В 23.03 по восточному времени США 1 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции Epic Fury, потерпели крушение над Кувейтом из за предполагаемого инцидента с «дружественным огнем».
11 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +9
    Сегодня, 10:23
    Молодцы иранцы. Надеюсь все самолеты вернулись на базу...
  2. Sancheas Звание
    Sancheas
    +4
    Сегодня, 10:30
    Если было действительно так, то большое уважение авиаторам. Очень сложная задача выполнена.
  3. KCA Звание
    KCA
    -2
    Сегодня, 10:34
    Может аварии терпят увидевшие и опухшие от встретивших старенькие МИГ-25 сшансы? Тут да, возраст где-то одинаков
  4. bayard Звание
    bayard
    +3
    Сегодня, 10:36
    Удивительная по дерзости и качеству исполнения операция . Вот и объяснение сбитым "Иглам" дружественным огнём . Такая операция достойна экранизации и вхождения в учебники . Если всё было действительно так .
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:46
      Особо радует, что в итоге лётчики остались живы.
  5. bober1982 Звание
    bober1982
    +3
    Сегодня, 10:37
    Cейчас летать на F-5, это примерно как бомбить с Як-28,и такой переполох устроили.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 11:54
      Приведу выдержку из статьи "Испытания трофейного истребителя Northrop F-5Е в СССР":
      Летом 1976 года на базу Ахтубинска прибыл в разобранном виде американский истребитель F-5, вернее его последняя модификация F-5Е с двигателями повышенной тяги.
      По размерам он был меньше МиГ-21, с двумя двигателями, спаренными в фюзеляже, острым скошенным вниз носом и небольшими трапецивидными крыльями. Война во Вьетнаме была закончена, и авиационные силы США покидали эту многострадальную страну, в спешке бросив на одном из аэродромов несколько таких самолётов. Один из них и был передан СССР вместе с "Инструкцией лётчику"....
      ....Я не знаю, какие разговоры велись "наверху", но рекомендации для эфиопов были изменены. Наши "специалисты" советовали им не ввязываться в ближний манёвренный бой, а использовать метод "уколов". Про МиГ-23 старались вообще не говорить. Ещё бы, ведь он предназначался для борьбы с более современными самолётами противника. Акт получил гриф "совершенно секретно" и был убран подальше, с глаз долой. "Незнакомца" военные передали авиационной промышленности с условием: не летать, разобрать и изучить конструктивные особенности, чтобы использовать их в дальнейшей работе. Прошло некоторое время, и появился штурмовик Су-25, с тормозами на педалях и "манёвренной" конфигурацией крыла. Изменился подход и к компоновке кабины. В вопросах улучшения рабочего места лётчика конструкторы пошли даже дальше и сейчас кабина МиГ-29 может служить образцом для аналогичных иностранных боевых самолётов. То же самое можно сказать и об аэродинамике крыла. До сих пор считаются непревзойдёнными аэродинамические возможности истребителя Су-27. Вот так и получается, что явное для одних становится открытием для других. Мне кажется, подобные ситуации возникали и в США, куда в разные времена попадали и наши самолёты, начиная от МиГ-21 и кончая МиГ-29.
      hi
  6. cheburator Звание
    cheburator
    +4
    Сегодня, 10:40
    На древних машинах навели столько шороху! Молодцы, настоящие герои!
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:45
    Цитата: bayard
    Такая операция достойна экранизации и вхождения в учебники
    Экранизацией занимается Голливуд, а они такое не пропустят никогда laughing
  8. Quzmi4 Звание
    Quzmi4
    +2
    Сегодня, 11:30
    Сказал бы: "Кремлёвские, учитесь!", да этих только могила исправит(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:50
    Неожиданная иранская воздушная атака стала причиной неразберихи и ошибочных действий военнослужащих ПВО Кувейта. Они сбили сразу три американских истребителя F-15E Strike Eagle, по ошибке увидев в них угрозу.

    Это хваленое американское управление системой ПВО