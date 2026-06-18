Зеленский прокомментировал удары по Москве и призвал к завершению войны
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Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен ударами ВС РФ и ВСУ. По словам главы киевского режима, удар по Москве, в результате которого вспыхнул пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе и свою работу были вынуждены приостановить все столичные аэропорты, является «справедливым ответом на российские удары по городам и общинам Украины».
По словам Зеленского, он «призывает к завершению войны».
Зеленский:
В последние дни все наши партнёры отмечают точность и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных поражений. Войне пора заканчиваться, и Россия должна предпринять необходимые шаги на дипломатическом пути.
Только с начала суток ВСУ применили по территории России свыше 600 БПЛА дальнего радиуса действия. Значительная их часть была направлена на Москву и Подмосковье.
Напомним, что сегодня Минобороны России сообщило о поражении НПЗ «Затурино» в Полтавской области, а также крупного хранилища топлива в районе Борисполя под Киевом.
Тем временем на фронте ситуация следующая: российские войска активизировали наступательные действия на ряде направлений. Наибольшего успеха за последние несколько суток удалось добиться в Константиновке и Красном Лимане. По состоянию на 10 утра 18 июня противник уже не контролирует ни один из кварталов Красного Лимана. Его оборона накануне была прорвана на нескольких участках в городской черте и окрестностях. В Константиновке под контролем ВСУ остаётся небольшая территория на северо-западе города. Причём эта территория уменьшается буквально ежедневно. Ещё одно направление, где ВС РФ в последнее время добиваются успеха - район Купянска, где удалось потеснить врага как к югу, так и к северу от города. В самом городе картина контроля продолжает оставаться калейдоскопической.
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