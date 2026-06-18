Зеленский прокомментировал удары по Москве и призвал к завершению войны

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Зеленский прокомментировал удары по Москве и призвал к завершению войны

Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен ударами ВС РФ и ВСУ. По словам главы киевского режима, удар по Москве, в результате которого вспыхнул пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе и свою работу были вынуждены приостановить все столичные аэропорты, является «справедливым ответом на российские удары по городам и общинам Украины».

По словам Зеленского, он «призывает к завершению войны».



Зеленский:

В последние дни все наши партнёры отмечают точность и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных поражений. Войне пора заканчиваться, и Россия должна предпринять необходимые шаги на дипломатическом пути.

Только с начала суток ВСУ применили по территории России свыше 600 БПЛА дальнего радиуса действия. Значительная их часть была направлена на Москву и Подмосковье.

Напомним, что сегодня Минобороны России сообщило о поражении НПЗ «Затурино» в Полтавской области, а также крупного хранилища топлива в районе Борисполя под Киевом.

Тем временем на фронте ситуация следующая: российские войска активизировали наступательные действия на ряде направлений. Наибольшего успеха за последние несколько суток удалось добиться в Константиновке и Красном Лимане. По состоянию на 10 утра 18 июня противник уже не контролирует ни один из кварталов Красного Лимана. Его оборона накануне была прорвана на нескольких участках в городской черте и окрестностях. В Константиновке под контролем ВСУ остаётся небольшая территория на северо-западе города. Причём эта территория уменьшается буквально ежедневно. Ещё одно направление, где ВС РФ в последнее время добиваются успеха - район Купянска, где удалось потеснить врага как к югу, так и к северу от города. В самом городе картина контроля продолжает оставаться калейдоскопической.
46 комментариев
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  1. ism_ek Звание
    ism_ek
    +14
    Сегодня, 10:16
    Ежу понятно, что они не прекратят, с чеченцами тоже пробовали мириться.
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      +8
      Сегодня, 10:23
      На тех условиях, которые нам сейчас предлагают хозяева Зелинского, а это репарации и прочие... Всегда успеем помириться.
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +8
        Сегодня, 10:34
        Всегда успеем помириться

        Вряд ли политическое руководство РФ разделяет ваш оптимизм. Для них накануне выборов в ГД такая ситуация "как серпом по яйцaм" - ГД может оказаться "красной" со всеми вытекающими последствиями
        1. qqqq Звание
          qqqq
          +15
          Сегодня, 10:40
          Цитата: Ате_ист
          ГД может оказаться "красной" со всеми вытекающими последствиями

          Какими? В КПРФ точно такие же сидят как и ЕР. Ротация кадров возле кормушки нужна конечно, но для простого народа ничего не поменяется. Капитализм однако.
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +1
            Сегодня, 10:49
            В КПРФ точно такие же сидят как и ЕР

            Это вам так кажется или у вас есть фактический материал, который подтверждает данное утверждение?
            Есть результаты голосования в ГД по знаковым законопроектам, опровергающие ваш тезис. Они находятся в свободном доступе:
            http://duma.gov.ru/legislative/votes/
            Ищите и обрящите
            1. Tagan Звание
              Tagan
              0
              Сегодня, 11:13
              Это вам так кажется или у вас есть фактический материал, который подтверждает данное утверждение?
              Есть результаты голосования в ГД по знаковым законопроектам, они опровергают ваш тезис.

              Для этого не плохо ознакомиться с доходами и активами, структурой бизнеса членов КПРФ.
              Возможно тогда придёт понимание, что "партия трудового народа" далеко не всегда преследует интересы этого самого трудового народа.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +4
                Сегодня, 11:39
                Цитата: Tagan
                Для этого не плохо ознакомиться с доходами и активами, структурой бизнеса членов КПРФ.

                Сейчас в России нет партии, за которой пойдёт народ. Вот в этом то и беда.
                1. alovrov Звание
                  alovrov
                  0
                  Сегодня, 11:49
                  Есть такая партия! Тьфу... не 1917ый на дворе...
        2. BrTurin Звание
          BrTurin
          +1
          Сегодня, 10:51
          Цитата: Ате_ист
          ГД может оказаться "красной" со всеми вытекающими последствиями

          КПРФ ведя свой мониторинг признает максимум второе место
          1. «Единая Россия» (87,79; +0,31) – закрепление режима системной гегемонии Партия власти не просто удержала первое место – она подтвердила, что способна сохранять почти пиковые значения уже без эффекта экстренной мобилизации. После завершения наиболее шумной праймеризной фазы ЕР не откатилась вниз, а перешла в режим устойчивой доминации. Это уже не всплеск, а инфраструктурная норма.
          2. КПРФ (38,26; −4,89) – сильнейшая по смыслу, но ограниченная по доставке Коммунисты сохранили второе место, но заметно потеряли в интегральном балле. Партия осталась одним из двух лидеров повестки, вернула себе второе место в СМИ и удержала вторую позицию на телевидении, но вновь провалилась в соцсетях. Это классический профиль КПРФ всей кампании: сильная программа, хороший телевизионный потенциал, но слабая конвертация в массовую цифровую экспансию.
          3. ЛДПР (31,82; +3,92) – восстановление за счет медийной гибкости ЛДПР вернула себе часть ранее утраченных позиций и укрепилась на третьем месте. Партия вновь показала, что умеет быстро адаптироваться к меняющейся медиасреде: сильнее остальных оппозиционеров выглядит в соцсетях, умеет поднимать телевизионный балл даже за счет ограниченных ресурсов и сохраняет относительно устойчивое присутствие в СМИ.
          Мониторинг предвыборной активности думских партий. Двенадцатый интегральный рейтинг (01 - 07 июня 2026 г.) https://kprf.ru/activity/elections/244711.html
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +7
            Сегодня, 10:59
            КПРФ ведя свой мониторинг признает максимум второе место

            Так сегодня еще 18 июня, выборы 20 сентября, а брожение в умах и недовольство только нарастает
            1. BrTurin Звание
              BrTurin
              0
              Сегодня, 11:40
              Цитата: Ате_ист
              и недовольство только нарастает

              Не все читают ВО - КПРФ признает
              но вновь провалилась в соцсетях.
              Соцсети самое активное место для высказывания своей позиции и тут сами признают..... провалились, так что вопрос смогут ли именно они "капитализировать" это т процесс в голоса...а потом предвыборные технологии давно отработаны, можно кроптеть всю предвыборную компанию и проиграть на последних неделях...
        3. gsev Звание
          gsev
          +2
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Ате_ист
          ГД может оказаться "красной" со всеми вытекающими последствиями

          Это только поможет Путину мобилизовать страну для противостояния с Западом и егентурой Запада в России. Чтобы умиротворить коммунистов достаточно национализировать банковский сектор в России и ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +3
            Сегодня, 11:32
            Это только поможет Путину мобилизовать страну для противостояния с Западом

            Для этого необходима одна простая вещь - доверие народа, которое как показывает даже этот сайт, улетучивается с каждым днем.
            Вот Сталину народ доверял, поэтому и результаты были совсем другие
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 11:40
            Цитата: gsev
            Чтобы умиротворить коммунистов достаточно национализировать банковский сектор в России и ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

            В капиталистической стране это не возможно, не позволят.
        4. Canecat Звание
          Canecat
          +3
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Ате_ист
          ГД может оказаться "красной" со всеми вытекающими последствиями

          Ближайшие годы коммунисты не получат большинство в ГД.
          Даже если и получат, к чему это приведет? Давайте смотреть правде в лицо, ни какие законы существенно меняющие жизнь обычного россиянина в лучшую сторону в ущерб крупного бизнеса приняты не будут. Что бы утверждать обратрое, надо дождаться этого большинства. ))
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 11:37
        Цитата: ism_ek
        Всегда успеем помириться.

        С врагом помириться нельзя, он останется врагом, ну это как с немцами. Врага нужно победить.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 10:38
      ism_ek
      Сегодня, 10:16

      hi С военным преступником и педофилом из Фашингтона тоже собираются договариваться, заведомо зная, что верить этому лохотронщику на примере Анкориджа и Ирана от слова совсем.
  2. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    +4
    Сегодня, 10:23
    картина контроля продолжает оставаться калейдоскопической.
    - это прямо готовый мем.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 10:29
      Про Купянск лучше бы вообще молчали...
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        +1
        Сегодня, 11:16
        Цитата: Михаил-Иванов
        Про Купянск лучше бы вообще молчали...

        Как о Херсоне...
  3. Комментарий был удален.
    1. bayard Звание
      bayard
      +10
      Сегодня, 10:45
      Такова цена и результат безнаказанности нацистского руководства б\У. Этот КВН начинает уже утомлять . Пора цирк заканчивать и начинать воевать с причиной , а не следствием - бить змею в голову .
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +5
    Сегодня, 10:26
    Понятно только одно: «гегемоны» получили люлей от Вьетнама (+СССР), КНДР, Афганистана и Ирана. Пример ведения внешней политики налицо. Но Кремлям интереснее комментарии Зеленского - «еврошестёрки»...
  5. леонидыч Звание
    леонидыч
    +3
    Сегодня, 10:27
    Вот скоро они выведут из Слапянска-Краматорской пром зоны всё самое ценное и тогда начнут торги о мире.
    1. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 11:14
      Цитата: леонидыч
      Вот скоро они выведут из Слапянска-Краматорской пром зоны всё самое ценное и тогда начнут торги о мире.

      Станки и оборудование менее ценны чем научно-инженерный персонал. Намного проще с нуля создать завод в Москве, чем пытаться восстановить старый советский в ДНР.
  6. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    Сегодня, 10:36
    Ещё одно направление, где ВС РФ в последнее время добиваются успеха - район Купянска, где удалось потеснить врага как к югу, так и к северу от города. В самом городе картина контроля продолжает оставаться калейдоскопической.
    Не "калейдоскопической", а "критической и катастрофической".
    "Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой - это постоянный провал на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую" https://www.interfax.ru/russia/1091249
  7. next322 Звание
    next322
    +4
    Сегодня, 10:39
    Дым Капотни должен наконец отрезвить старичков,надышавшихся духом Анкориджа
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +9
    Сегодня, 10:39
    Цитата: Ате_ист
    Вряд ли политическое руководство РФ разделяет ваш оптимизм. Для них накануне выборов в ГД такая ситуация "как серпом по яйцaм"
    Они при любой ситуации напишут себе голосов столько, сколько надо
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 11:18
      Тут не только "волшебник Чуров" и его преемники, тут и сами оппозиционные партии виноваты -обленились, закостенели и не хотят меяться и менять! Почему наша КПРФ цепляется за прошлое и не хочет становиться ком партией китайского образца? Почему партии так вяло реагируют на возможные подтасовки выборов? Почему нет проходных молодых выдвиженцев?
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 10:40
    Просто всем рулит организованная группа лиц, заинтересованных в прибыли на затяжной войне. Что там, что здесь - только перекидывают стрелы друг на друга.
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Фразах
      Просто всем рулит организованная группа лиц, заинтересованных в прибыли на затяжной войне.

      Не пишите ерунды. Они все мечтают вернуться в свои европейские виллы побыстрее.
  10. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +5
    Сегодня, 10:48
    Сто раз уже говорили что российские удары по пустым цехам и сараям ни к чему не приведут! Зеленский показал что может запускать до 1000 дальнобойных дронов за двое суток! Ну а российскому руководству пора понять что реальность изменились! А еще через некоторое время будет прилетать до 100 ракет и 600 дронов в сутки!
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +2
      Сегодня, 11:11
      Да, пора бомбить мерзких укропов днем, чтоб мясом наружу все были в цехах. Фашиков и тех кто на них работает надо смешать в одну кучу в прямом смысле
    2. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Хамзат-41
      Зеленский показал что может запускать до 1000 дальнобойных дронов

      Это потому что Собянин основную массу денег вкладывает в клумбы с тропическими растениями в центре Москвы и ничего не оставляет на оборону важных промышленных объектов.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 11:38
        Набросил? Полегчало?

        А с какой стати Собянин должен заниматься обороной важных промышленных объектов? Он лицо гражданское, на это у нас есть Министерство Обороны, Совбез, Верховный главнокомандующий.
        Цитата: gsev
        Собянин основную массу денег вкладывает в клумбы с тропическими растениями в центре Москвы и ничего не оставляет на оборону


        Поздраляю, гражданин, соврамши (с)

        "Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учётом актуальных вызовов и угроз", — отмечается на сайте мэра и Правительства Москвы.

        Планируется улучшить работу ПВО в вопросе обнаружения маловысотных целей, среди которых вражеские беспилотники. Эти меры помогут эффективнее отслеживать ситуацию в небе над столицей, что повысит безопасность населения и столичных объектов.
    3. NordOst16 Звание
      NordOst16
      -1
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Хамзат-41
      А еще через некоторое время будет прилетать до 100 ракет и 600 дронов в сутки!

      РФ и так это делает по дронам, а как массовр начнут выпускать ракеты типа Бандероль, то и ракетами, но что-то эффекта особого нет. Сомнительно, что у противоположной стороны удастся. С другой стороны чуть остынут головы со своими "воевать всерьёз и бомбить Европу", вернее их меньше слушать начнут.
    4. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:20
      ИМХО понимание есть, но пока это нельзя скормить населению. Пока же установка в пропаганде в советском духе, с флагом над Рейхстагом, а чтобы выдать новое, необходимость переговоров, нужно менять скажем в духе "России которую мы потеряли" т.е царской. Как было в Крымскую войну и тп.
  11. Snay Звание
    Snay
    +1
    Сегодня, 10:53
    Сюр какой-то..
    https://www.youtube.com/watch?v=97srsgFFkuA
  12. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 10:58
    Цитата: Ате_ист
    Всегда успеем помириться

    Вряд ли политическое руководство РФ разделяет ваш оптимизм. Для них накануне выборов в ГД такая ситуация "как серпом по яйцaм" - ГД может оказаться "красной" со всеми вытекающими последствиями

    "Красная" ГД? Так кому хуже-то сделают?
  13. roosei Звание
    roosei
    0
    Сегодня, 11:16
    Конашенкова не хватает. Вот он умел врага кошмарить, а та статья так себе. На троечку еле тянет
  14. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 11:17
    Руководство Украины прекрасно понимает, что накануне выборов в Думу кремлевские терпилы будут стараться подписать «мир» на любых условиях. Поэтому в ближайшие месяцы будет только хуже, нас будут принуждать к миру самыми жесткими способами! Готовьтесь и терпите, сделать мы, простые люди, тут ничего не можем, а руководство России не хочет да и неспособно уже……….
  15. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 11:27
    Импотенция власти, другого наименования для текущего положения в тылу не подберёшь.

    И ведь верха знают, что делать, но.....что-то мешает.
    Нужно начинать воевать всерьёз, заявили в Госдуме после массовой атаки ВСУ на Москву

    📝 «Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбёжка железнодорожных станций — нужно начать, наконец, воевать всерьёз» — призвал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв

    Журавлев также отметил, что до тех пор, пока останется «хотя бы часть нынешней националистической, напичканной западным оружием Украины», беспилотники ВСУ будут лететь по территории России.
  16. косопуз Звание
    косопуз
    0
    Сегодня, 11:29
    Чтобы завершить войну надо бить не по Украине. Она после госпереворота, подготовленного, профинансированного и осуществлённого коллективным Западом в 2014 году, потеряла суверенитет и сегодня является послушной марионеткой этого Запада.
    Надо для начала остекловать лондонский Сити и конфликт сразу разрешится по справедливости.
  17. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    0
    Сегодня, 11:33
    Сказка про белого бычка!
    Даже воспитанникам ясельной группы детского сада уже понятно что при нынешней нашей тактике воевать прийдется вечно!
    И было бы это понятно если бы другого оружия в России не было и она не была великой ядерной державой
    Может хватит уже с нас этого гипер гуманизма?!
    Я не хочу чтобы мои внуки воевали!
    На ядерный щит потрачены огромные деньги и если его ещё не разворовали то нужно его применять
  18. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 11:37
    Завод в Капотне взлетел на воздух...Это последнее предупреждение Кремлю...
    Шойгу, Герасимов(с) где ПВО?
  19. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 11:53
    Бандеровцы близки к порогу 1000 дронов со 100 кг головой в сутки. Выход на этот рубеж означает победу в войне с Россией. Иран бы выдержал, но там КСИР и персы. У нас нет ничего - только бесполезное, при отсутствии решительности руководства, ЯО.
  20. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:55
    Зеленский все больше берет пример с известного подебила Трампа. Который иранцев уже больше сорока раз (кажется, считали в Нью-Йорк Таймс) подебил. Истинно герой! Тьфу...