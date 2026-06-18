«Нетаньяху хочет бомбить всех»: Трамп недоволен израильским премьером

Американская пресса отмечает, что отношения между Трампом и Нетаньяху, по крайней мере на публике, становятся все более напряженными. В то время как президент США выступает за дипломатическое решение конфликта с Ираном, Нетаньяху настаивает на продолжении военного давления на Тегеран.В частности, по информации издания Wall Street Journal, Трамп в частном порядке призвал израильского премьера прекратить под предлогом поиска «террористов» взрывать жилые дома в южных районах Ливана, после чего пожаловался своему окружению, что Нетаньяху «хочет бомбить всех». В свою очередь, Нетаньяху неоднократно выступал против переговоров Трампа с Ираном, апеллируя к тому, что США никак не смогут проверить, соблюдает ли Тегеран ядерные положения «сделки».Между тем Axios пишет, что для Нетаньяху это соглашение стало «ещё одним ударом со стороны его незаменимого союзника». В Тель-Авиве считают сделку ошибкой и убеждены в необходимости продолжать боевые действия. При этом даже ОАЭ, которые всегда занимали довольно жесткую позицию в отношении Ирана, поддержали «сделку» Трампа.В то же время отмечается, что американские союзники Нетаньяху в Республиканской партии пока не спешат открыто критиковать эту «сделку». Однако традиционно лояльные Нетаньяху израильские СМИ активно атакуют Трампа и его команду, называя вице-президента Вэнса «подонком» и обвиняя спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в том, что они «продали» Израиль.

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