«Нетаньяху хочет бомбить всех»: Трамп недоволен израильским премьером

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«Нетаньяху хочет бомбить всех»: Трамп недоволен израильским премьером

Американская пресса отмечает, что отношения между Трампом и Нетаньяху, по крайней мере на публике, становятся все более напряженными. В то время как президент США выступает за дипломатическое решение конфликта с Ираном, Нетаньяху настаивает на продолжении военного давления на Тегеран.

В частности, по информации издания Wall Street Journal, Трамп в частном порядке призвал израильского премьера прекратить под предлогом поиска «террористов» взрывать жилые дома в южных районах Ливана, после чего пожаловался своему окружению, что Нетаньяху «хочет бомбить всех». В свою очередь, Нетаньяху неоднократно выступал против переговоров Трампа с Ираном, апеллируя к тому, что США никак не смогут проверить, соблюдает ли Тегеран ядерные положения «сделки».



Между тем Axios пишет, что для Нетаньяху это соглашение стало «ещё одним ударом со стороны его незаменимого союзника». В Тель-Авиве считают сделку ошибкой и убеждены в необходимости продолжать боевые действия. При этом даже ОАЭ, которые всегда занимали довольно жесткую позицию в отношении Ирана, поддержали «сделку» Трампа.

В то же время отмечается, что американские союзники Нетаньяху в Республиканской партии пока не спешат открыто критиковать эту «сделку». Однако традиционно лояльные Нетаньяху израильские СМИ активно атакуют Трампа и его команду, называя вице-президента Вэнса «подонком» и обвиняя спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в том, что они «продали» Израиль.
25 комментариев
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  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 10:32
    Нетаньяху настаивает на продолжении военного давления на Тегеран

    Соберите в конце концов коалицию и помогите Ирану в борьбе с евреями...
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      Сегодня, 10:49
      Мысль правильная, логичная.. но сами себе пулю в лоб они не пустят. Кто же соберет коалицию и станет помогать "кровожадному" Ирану, который хочет сделать ядерную бомбу и угрожать всем в регионе?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 11:47
        hi!
        Цитата: Кмет
        Кто же соберет коалицию и станет помогать "кровожадному" Ирану, который хочет сделать ядерную бомбу и угрожать всем в регионе?

        У меня предложение к США - собрать коалицию и вдарить по тому, кто имеет ядерное оружие и угрожает всем в регионе.
        По Израилю... feel lol

        Боюсь только, что Израиль, с учётом размеров, не переживёт того, что пережил Иран. Достаточно будет "одной таблэтки" одного удара, чтобы евреи опять лет на 40 отправились в путешествие в поисках новой родины. Пусть Нетаньяху их поводит, если евреи его в первые десять минут не порвут на тысячу маленьких "нетаньяху".
        1. Кмет Звание
          Кмет
          0
          Сегодня, 12:03
          hi
          Да.. Усмирить Израиль было бы неплохо.. Слишком агрессивную политику он ведет (как под копирку с США взяли). Учитывая компактность и плотность застройки там и без "ядрен батона" хватило бы.. и даже Иран в одиночку бы их давно закидал неконвенциональными ракетами, если бы цель была снести под ноль.. Не помогла бы и суперпингвиновая аваиция. Но США нужен контролируемый БВ, а Израиль - его единственная точка опоры в этом регионе (оставшиеся арабы уже приуныли, когда поняли чего стоит размещение у них баз США и какова от этого эффективность). Поэтому Трамп такого не допустит. Вот интересно во что выльется противостояние с Ливаном.. Вступится ли Иран.. Ливан ему не друг, а даже враг, но Хезболла дороже, а она, практически, заправляет в Ливане.. И тут еще эта сделка с Трампом. Клубок змей на этом БВ собрался и пока они жалят друг друга явную выгоду имеет только США - остальные получают убытки. Пока не видно явных решений как мог бы отреагировать Иран, и если будет опять неожиданная ассиметрия - это, пожалуй, точно войдет в историю стратегической обороны..
          А Израилю все же нужно, просто даже необходимо "дать коленкой под зад" ©
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 11:49
        Почему всем-то? Евреям. А то у них есть - а у Ирана нет. Несправедливо
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 10:53
      -«Нетаньяху хочет бомбить всех»:
      ."Это тебе не мелочь по карманам тырить".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:39
    ❝ Нетаньяху хочет бомбить всех ❞ —

    — Причём американскими бомбами ...
    (Ведь кто-то ему их даёт)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Нетаньяху хочет бомбить всех ❞ —

      — Причём американскими бомбами ...
      (Ведь кто-то ему их даёт)

      Эт чо получается?...
      Одной рукой, правой, чистой, по мусульманским понятиям, грозим пальчиком Израилю: "Ты... Это... Того... Не того..."
      Другой рукой, нечистой по понятиям мусульман, даём ему ракеты: "На, дорогой! Бей куда захочешь - мы тебя прикроем..."

      Впрочем, для тех, кто что-то о США знает не только от CNN, ничего нового или неожиданного нет. США так жили ВСЕГДА.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    (Ведь кто-то ему их даёт)
    И самое главное, что весь мир знает этих "кто-то"
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      (Ведь кто-то ему их даёт)
      И самое главное, что весь мир знает этих "кто-то"

      По моему мнению, уничтожение понятия "мировой гегемон" как раз и подразумевает, что будут не только знать.
      В тот день, когда кто-нибудь в мире за такие проделки хотя бы введёт санкции против этого "кого-то", можно начинать готовить поминки по "мировому гегемону".
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 10:57
    . В Тель-Авиве считают сделку ошибкой и убеждены в необходимости продолжать боевые действия

    Соберите еврейскую дивизию и сбросьте на парашютах над Тегераном. Что ещё остаётся?
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 11:02
      ❝ Соберите еврейскую дивизию и сбросьте на парашютах над Тегераном ❞ —

      — Лучше без парашютов ...
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:51
      И по белому флажку каждому. Ну так, на всякий случай!
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:15
    Маленькие хитрости для Нитаньяху: надо тайком рвануть американский авик, Трамп осерчает и война продолжится.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:24
      Маленькие хитрости для Нитаньяху: надо тайком рвануть американский авик, Трамп осерчает и война продолжится.

      У этих пожизненных провокаторов наверняка рассматриваются подобные варианты.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:52
        Красный конверт номер три. Наверное
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: faterdom
      надо тайком рвануть американский авик, Трамп осерчает и война продолжится

      А вот агенты Массада прочитают и ему доложат, он отдаст приказ, и Вы будете виноваты. Хотя, было бы забавно lol
      Не смотрели сериал "Дипломатка"?
    3. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:48
      Цитата: faterdom
      надо тайком рвануть американский авик, Трамп осерчает и война продолжится.
      Ответить
      Цитата

      Зачем ? Просто попасть в МРАП с американскими морпехами ,человек 5-6 поедет домой в цинке и этого хватит. За авик могут и спросить
      1. faterdom Звание
        faterdom
        0
        Сегодня, 11:53
        Масштаб нужон. За МРАП с шестью морпехами ярость Трампа не ослепит, а вот за авик - тут и Конгресс не даст отступить. Потому как это будет яркий и четкий конец гегемонии, а не постепенное угасание.
        Это кроме того, что Биби разве есть куда отступать? Лично ему?
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 12:05
          Цитата: faterdom
          Масштаб нужон. За МРАП с шестью морпехами ярость Трампа не ослепит, а вот за авик - тут и Конгресс не даст отступить.

          Американцы очень серьёзно относятся к таким происшествиям и если авик потонет из за Израиля ,то это будет не хорошо для них. А мало 6 человек ,можно ракетой бахнуть по американской казарме в Кувейте
  6. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 11:23
    Бедный наш Трампушка- никто его не любит,отовсюду ему прилетает. Аятоллы над ним издеваются, Израиль ни во что не ставит,европейцы посылают (правда вежливо),но а уж родная демократическая партия США вообще хуже всех- те просто с фекалиями смешивает.
    Один друг Володя не подведет, и поздравит с днюхой и пожалеет и приголубит !
  7. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 11:32
    Iran is being deceived like Russia, all this are games, the only bet Iran has is to produce long range hypersonic missiles with nuclear warheads, develop nuclear weapons, all this agreement are mere rubbish for Washington and Israel to buy time to look for iranian weakness. Israel won't bomb Lebanon without Washington knowledge, all this are games, so the can destroy iranian proxies in the name of agreements.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:48
      Iran has found a weak spot in the US-Israeli coalition and is effectively pressuring it. In Russia, the situation is more complex, as many oligarchs have financial and economic ties with the West, which makes them reluctant to sever their relationship, prolonging the conflict in Ukraine indefinitely.
  8. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 11:41
    Вчера на ФБ читала публикации знатного русофоба из США. Живёт он там,этот писатель Бочкарев 25 лет . Эх сколько негодования в сторону Трампа и сколько возмущения касаемо мирного договора с Ираном😏. Интересно было почитать и комментарии под его публикациями. В основном писали украинцы и евреи. Ух какая лютая ненависть у них к Трампу😁. Согласна с тем,что можно его высмеивать бесконечно,ненавидеть,но прямые факты остаются всё равно фактами. Итак...
    Трамп напомнил, кто хозяин в мире и в США.
    - Жёстко решил вопрос с миграцией в США (выгнал нелегалов, ввёл платные квоты);
    - Поднял США в рейтинге ООН уровня жизни с 20 на 17 место в мире;
    - Вернул в собственность США нефтяной бизнес в Венесуэле (был национализирован Венесуэлой в 1980-е);
    - Гоняет по всему миру "теневой флот"России;
    - Вывернул руки европейцам, заставив их, кроме традиционного содержания значительной части военной промышленности США, вложить ещё 600 млрд долларов инвестиций в США и ещё 750 млрд долларов в покупку энергоресурсов у США (сжиженный газ и нефть 2026 — 2028) — между прочим, крупнейшие подобные сделки в мире!
    - Вынудил Иран полностью отказаться от ядерной программы (пока так пишут и сам Иран это косвенно подтверждает, переговоры ещё идут).
    И вот это всё старина Трамп сделал всего ЗА ОДИН ГОД.
    Кто может похвастаться подобными успехами? Никто😊.
  9. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 12:05
    Трамп прикольный) Хочет Израиль всех бомбить - пусть бомбит! ТЫ не бомби и все! Выйди официально из войны, свали с Востока и смотри с берега, как у Израиля дела идут. Да как только арабы убедятся, что США и вправду вышли из войны....