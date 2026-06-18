ВМС США заказали первую партию гиперзвуковых ракет Blackbeard

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ВМС США заказали первую партию гиперзвуковых ракет Blackbeard


Американские ВМС впервые заключили контракт со стартапом Castellion на поставку гиперзвуковых ракет Blackbeard. Этот шаг ознаменовал переход от этапа разработки к началу серийного производства.



Контракт предусматривает поставку 50 предсерийных ракет стоимостью в 23,4 миллиона долларов. Работы будут проводить в основном на производственном комплексе в Рио-Ранчо, Нью-Мексико, а также в Торрансе, Калифорния, с ожидаемым завершением к 2027 году. Важно отметить, что Blackbeard задуман как недорогое, высокопроизводительное оружие с большим радиусом действия, способное поддерживать оборонный потенциал Америки в глобальной стратегии.

Генеральный директор Castelion Брайон Харгис подчеркнул:

Blackbeard задуман для поддержки традиционной стратегии сдерживания, а эта награда отражает приверженность ВМС к быстрому развитию доступных и эффективных систем дальнего ракетного удара, что важно для обеспечения национальной безопасности.

Castelion ранее уже получил контракт на 50 миллионов долларов для ускорения разработки своих гиперзвуковых систем и планирует интеграцию ракет Blackbeard с многоцелевыми платформами, включая самолет F/A-18 и беспилотные надводные корабли Marauder.



Кроме того, инвестиции в запуск масштабного производственного комплекса в Нью-Мексико отражают стратегический курс страны на развитие собственных гиперзвуковых технологий. Этот проект – важный элемент национальной оборонной политики.

Заказ Пентагоном Blackbeard — это новый этап для американской военной индустрии. Вхождение гиперзвука в массовое производство не только усилит оборонные возможности США, но и создаст новые вызовы для России и других стран, успешно развивающих свои гиперзвуковые программы и опережающие в этом направлении американцев.
7 комментариев
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  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 11:33
    А что удивляться? Россия, Китай, КНДР и даже Иран имеют свой гиперзвук -так Америка тоже может!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 11:43
      Ну, можно удивляться, что ТАМ результат быстро и хорошо, выдают не ОКБ всякие и прочие старые добрые солидные конторы, а стартап, которому всего то несколько лет. Вот ты был просто инженер за "миску супа" работавший на высокого дядю миллиардера, уволили или уволился на вольные хлеба, придумал свою идею и опа, сам уже миллионер. Это ТАМ называется американская мечта в действии.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 11:58
        Случаи описанные вами, большая редкость. Как правило, кто приехал в Америку без денег, тот без денег и умрет. Старые фирмы с большим авторитетом, имеют прочные , в том числе и коррупционные, связи с Пентагоном. И сидят они плотно на госзаказах.
      2. Leontrotsky
        Leontrotsky
        0
        Сегодня, 12:01
        Сказки хорошо рассказываете. Без сомнения, такие случаи бывают но на одну сбывшуюся американскую мечту приходится сотни, если не тысячи обанкротившихся. Иначе бы не было в штатах 30 проц населения, живущих ниже прожиточного минимума, о которых рассказал еще Байден в своей инагурационной речи.
        Кроме того в вопросах создания вооружений, государственные ОКБ предпочтительнее.Ибо люди там набраны профи, работающие не один год, а то и десятилетий в конкретной теме. А при создании какого-нить коммеоческого наводела, нужно подобрать сотрудников, организовать производство и т.д и т.п. Может поэтому штаты и так отстали в области гиперзвука?
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 11:43
    Какая то не понятная статья "приверженность ВМС к быстрому развитию доступных и эффективных систем дальнего ракетного удара, что важно для обеспечения национальной безопасности". Но не понятно какая дальность, точность, скорость, тип боевой части, для поражения каких целей предназначена.. ... Можно фантазировать о чём угодно. hi
  3. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 11:47
    Несомненным достоинством является совместимость с существующими пусковыми установками.
    Наличие мощной спутниковой группировки, самолетов ДРЛО и разведывательных дронов поможет осуществлять коррекцию траектории т.е применять изделие по крупным ПОДВИЖНЫМ целям.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:56
    Как показывает практика - все новые американские ракеты последних лет - гиперзвуковые. Мода такая ныне на дворе. Реальная же скорость не указывается.