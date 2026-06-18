ВС РФ наносят удары ФАБами по целям в Харьковской и Днепропетровской областях
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Минобороны России сообщает, что наша авиация нанесла серию ударов управляемыми авиабомбами по объектам противника в Харьковской и Днепропетровской областях.
В частности, мощные взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Золочев и Старый Салтов на севере Харьковской области. Всего за минувшие сутки по целям в подконтрольной киевскому режиму части региона было нанесено не менее девяти ударов ФАБ с УМПК, двух ударов ракет РСЗО/ОТРК и как минимум 23 ударов ударными беспилотниками «Герань», «БМ-35», «Молния». В Днепропетровской области ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. Ранее стало известно, что российские бомбардировщики увеличили число бомб в свои вылеты: типовой нагрузкой стали четыре УМПК с ФАБ-500 и две бомбы УМПБ. Кроме того, с внедрением новых модификаций модулей «Комета» «получатели» утратили возможность, воздействуя с помощью систем РЭБ, отклонять авиабомбы от намеченных целей.
Между тем в Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района. Ранее украинская администрация региона сообщила об обязательной эвакуации населения поселка Чаплино, сел Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное и Клюквенка. Предполагается, что в течение месяца население внезапно ставших опасными районов должно эвакуироваться вглубь подконтрольной Киеву территории.
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