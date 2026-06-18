ВС РФ наносят удары ФАБами по целям в Харьковской и Днепропетровской областях

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ВС РФ наносят удары ФАБами по целям в Харьковской и Днепропетровской областях

Минобороны России сообщает, что наша авиация нанесла серию ударов управляемыми авиабомбами по объектам противника в Харьковской и Днепропетровской областях.

В частности, мощные взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Золочев и Старый Салтов на севере Харьковской области. Всего за минувшие сутки по целям в подконтрольной киевскому режиму части региона было нанесено не менее девяти ударов ФАБ с УМПК, двух ударов ракет РСЗО/ОТРК и как минимум 23 ударов ударными беспилотниками «Герань», «БМ-35», «Молния». В Днепропетровской области ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. Ранее стало известно, что российские бомбардировщики увеличили число бомб в свои вылеты: типовой нагрузкой стали четыре УМПК с ФАБ-500 и две бомбы УМПБ.
Кроме того, с внедрением новых модификаций модулей «Комета» «получатели» утратили возможность, воздействуя с помощью систем РЭБ, отклонять авиабомбы от намеченных целей.



Между тем в Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района. Ранее украинская администрация региона сообщила об обязательной эвакуации населения поселка Чаплино, сел Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное и Клюквенка. Предполагается, что в течение месяца население внезапно ставших опасными районов должно эвакуироваться вглубь подконтрольной Киеву территории.

28 комментариев
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  1. Русич Звание
    Русич
    -3
    Сегодня, 12:18
    Бомбим, бомбим, а толку? Зачем нам эти цифры? Нам результат нужен.
    Такая интересная закономерность. Чем больше мы бомбим, тем больше отгребаем.
    Долго ещё терпеть будем?
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:30
      Русич
      Долго ещё терпеть будем?

      А где вы терпите, на даче или на ЛБС ?
      1. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        0
        Сегодня, 12:35
        Цитата: frruc
        А где вы терпите, на даче или на ЛБС ?


        А сам откуда пишешь? Неужели из окопа?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 12:40
          Цитата: Шмель_3
          А где вы терпите, на даче или на ЛБС ?


          А сам откуда пишешь? Неужели из окопа?

          Конечно из окопа, там тихо с спокойно, это нам диванным, жёны или подруги покоя не дают.
          1. Шмель_3 Звание
            Шмель_3
            0
            Сегодня, 12:46
            Цитата: carpenter
            Конечно из окопа, там тихо с спокойно

            Заметно, что из окопа. Только вот уверен, что окоп сам лично вырыл возле дачного сортира.
        2. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 12:46
          Шмель_3
          А сам откуда пишешь? Неужели из окопа?

          Откуда надо, оттуда и пишу.
          1. Шмель_3 Звание
            Шмель_3
            0
            Сегодня, 12:50
            Цитата: frruc
            Откуда надо, оттуда и пишу.

            Зачем тогда интересуетесь? Нужна геолокация?
            1. frruc Звание
              frruc
              0
              Сегодня, 13:44
              Шмель_3
              Нужна геолокация?

              Я не интересуюсь, а сочувствую. Может товарищ находится под ракетным ударом, его завалило плитами, а он терпит и ждет помощи.
      2. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 13:38
        Цитата: frruc
        Русич
        Долго ещё терпеть будем?

        А где вы терпите, на даче или на ЛБС ?

        А вы не тЕрпите, вы радуетесь, что на Москву уже сотни БПЛА идут?
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 13:54
          Русич
          А вы не тЕрпите, вы радуетесь, что на Москву уже сотни БПЛА идут?

          А с чего вы взяли, что я радуюсь ?
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Русич
      Бомбим, бомбим, а толку? Зачем нам эти цифры? Нам результат нужен.
      Такая интересная закономерность. Чем больше мы бомбим, тем больше отгребаем.

      Вывод прост не туда куда надо бомбим.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 12:51
        Вывод прост не туда куда надо бомбим.

        Слишком прост.
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          +1
          Сегодня, 12:58
          Цитата: Tagan
          Слишком прост.

          Новый "гроссмейстер"? Нормальные герои всегда идут в обход? (с)
          1. Tagan Звание
            Tagan
            0
            Сегодня, 13:04
            Новый "гроссмейстер"? Нормальные герои всегда идут в обход? (с)

            Думаете, в данном случае обязательно быть "гроссмейстером"?
      2. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 13:35
        Цитата: Шмель_3
        Цитата: Русич
        Бомбим, бомбим, а толку? Зачем нам эти цифры? Нам результат нужен.
        Такая интересная закономерность. Чем больше мы бомбим, тем больше отгребаем.

        Вывод прост не туда куда надо бомбим.

        Так точно! Вам "плюс"
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 12:49
      Такая интересная закономерность. Чем больше мы бомбим, тем больше отгребаем.

      Предлагаете не бомбить?
      Так закономерность стала бы ещё интереснее.
      1. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        +1
        Сегодня, 12:53
        Цитата: Tagan
        Предлагаете не бомбить?
        Так закономерность стала бы ещё интереснее.

        А бомбить по центрам принятия решений вас не устраивает? Или для вас это нонсес?
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 13:38
          Иха-ж мать, ну отдашь решение бомбить ЦЕНТРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ? Координаты известны, давай, умник, дупли сразу Брюссель, а потом гаси всех, все-ж молчать будут и тебе в мухоранске не достанется? Вся планета будет в гуане, от полюса до полюса, недолго, но никого из нас, там не будет убежища №13 и водного чипа тоже
      2. Русич Звание
        Русич
        +1
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Tagan
        Такая интересная закономерность. Чем больше мы бомбим, тем больше отгребаем.

        Предлагаете не бомбить?
        Так закономерность стала бы ещё интереснее.

        Предлагаю всё разбомбить в труху
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 13:36
          Предлагаю всё разбомбить в труху

          О! Тут базару нема! Не плохо бы.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Сегодня, 12:32
    Наши освободили Рай-Александровку!
  3. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 12:32
    Ой, вынесли напрочь, хоть одну диспетчерскую станционную систему на узловых станциях укрзализници?
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 12:57
    Цитата: Шмель_3

    А бомбить по центрам принятия решений вас не устраивает?

    Только по ним? Маловато будет.
    Или для вас это нонсес?

    Это как же вы пришли к такому выводу?
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +2
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Tagan
      Это как же вы пришли к такому выводу?

      Опасаюсь, что вы не сможете это понять. Чужая душа - потемки.
  5. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 13:07
    Цитата: Шмель_3
    Опасаюсь, что вы не сможете это понять. Чужая душа - потемки.

    По-моему, вам и самому это не совсем понятно. Ну а мне и подавно. Тут соглашусь с вами.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +1
      Сегодня, 13:13
      Цитата: Tagan
      По-моему, вам и самому это не совсем понятно. Ну а мне и подавно. Тут соглашусь с вами.

      Ну раз пришли к общему знаменателю, то Мир, Дружба Жвачка!
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 13:15
        Ну раз пришли к общему знаменателю, то Мир, Дружба Жвачка!

        Поддерживаю! Всем доброго здравия!
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          +1
          Сегодня, 13:17
          Цитата: Tagan
          Поддерживаю! Всем доброго здравия!

          Спасибо на добром слове!