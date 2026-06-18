Депутат Госдумы: «Нужно начать, наконец, воевать всерьёз»

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Депутат Госдумы: «Нужно начать, наконец, воевать всерьёз»


Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что, по его словам, единственный способ прекратить террористические атаки киевского режима – его полная капитуляция:



Чтобы прекратить все эти налёты, достаточно капитуляции Киева – это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбёжка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьёз.

Заявление депутата – не единичный голос. Всё больше политиков и общественников призывают к радикальным действиям. Риторика постепенно смещается от точечных ударов к системному уничтожению инфраструктуры. Атака на автобус с детьми в Брянской области, удар по колледжу в Старобельске, обстрелы Белгорода, налёты БПЛА на Москву и другие города России – пресловутых «красных линий» более чем достаточно.

Журавлёв не первый, кто говорит о необходимости перекрыть транспортные артерии Украины. Ранее военные эксперты указывали на важность разрушения железнодорожных узлов, через которые идёт снабжение ВСУ.

За удары, которые стали бы для противника «серьёзными», призывают военные репортёры Александр Сладков и Александр Коц.

Журавлёв (и не только он) предлагает не просто «ответить на удары», а создать условия, при которых киевский режим не сможет воевать. Без логистики, без подвоза боеприпасов, без возможности перебрасывать резервы. Это не эскалация, а завершение конфликта в пользу России.
59 комментариев
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  1. Million Звание
    Million
    +32
    Сегодня, 12:00
    А к кому он обращается то?
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +20
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Million
      А к кому он обращается то?

      Начал предвыборную агитацию!
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 12:21
      Быть может к пану Медведчуку?
    3. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      +2
      Сегодня, 12:33
      Это риторическое обращение...ни к кому!
      До этого дружно кивал,уверенно голосовал, натужно бурлил, грозно заявлял,а теперь пришла пора обратиться в никуда !
      Отсутствие своей позиции не гарантирует отсутствие выработанной общей. Так что только Няша-Наташа имела хоть какую ,но свою,но коих нет,а те- далече....
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 12:43
      Million
      Сегодня, 12:00
      А к кому он обращается то?

      hi Кремль от ГД с депутатами на расстоянии полулаптя.
      Могли бы коллективно через Усы Кремля передать пожелания ещё с 2022 г., а не пиарить на публику в сетях о единстве с российским народом, когда каждый день погибают военные и мирные.
    5. командир Звание
      командир
      +1
      Сегодня, 13:03
      В зеркало с утра глянул. Но забыл, что сначала нужно войну объявить. Потом уже остальное все...
    6. N-W Звание
      N-W
      +1
      Сегодня, 13:52
      А к кому он обращается то?

      В вертикально заточенной пирамиде власти все недоумённые вопросы обращены наверх. Но там их вольны не замечать.
    7. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      +1
      Сегодня, 14:07
      К избирателям перед выборами в Государственную Думу.
      Хочется спросить, каков вклад данного депутата в дело нашей Победы.
      И почему он не задавал таких вопросов например в 2023 году
  2. мусоргский Звание
    мусоргский
    +13
    Сегодня, 12:02
    Всё это говорено и не первый раз! Журавлёв в сети ничего не изменит, а в Думе он не сможет этого сказать - кормушка закроется!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 12:37
      Цитата: мусоргский
      Журавлёв в сети ничего не изменит, а в Думе он не сможет этого сказать - кормушка закроется!

      Каждый депутат Госдумы где-то в нижних отделах спинного мозга всегда держит в энергонезависимой памяти то обстоятельство, что Президент РФ имеет право разогнать эту Думу на фиг. И всё согласно Конституции РФ, ст. 109, пп.3,4.

      Поэтому каждый депутат Госдумы может у Соловьёва покритиковать и Правительство, и даже Самого... Но что-то сделать - ст.109 Конституции РФ начинает усиленно беспокоить копчик.
  3. alanery Звание
    alanery
    +7
    Сегодня, 12:04
    ой, не прошло и пяти лет... :-) опомнились...
  4. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +11
    Сегодня, 12:04
    А когда Севастополь бомбили не надо было?
    1. KAV Звание
      KAV
      +3
      Сегодня, 12:52
      И про Курскую область что-то не сильно вспоминают.
  5. tabex Звание
    tabex
    +7
    Сегодня, 12:05
    Ммм, что, окна не открыть, сажа с Капотни летит? Так Минэкологии поди скажут, что все в пределах нормы..
  6. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +5
    Сегодня, 12:06
    Как в старом анекдоте "сьест, то он сьест.. Да кто ж ему столько даст". К тому же западная родня будет против
  7. PVV66 Звание
    PVV66
    +11
    Сегодня, 12:06
    Нужно наше ВПР отправить в Иран, на курсы повышения квалификации. Иранцы научат куда бить нужно. Чтобы было больно, наплевав и на 5 статью и на ядерный потенциал противника...
  8. Cartalon Звание
    Cartalon
    +20
    Сегодня, 12:07
    Пока Украина воевала с Россией всё было норм, но стоило напасть на Москву.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +6
      Сегодня, 12:13
      Будто в первый раз, сегодня побугуртят - завтра забудут
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +7
        Сегодня, 12:20
        Это который возмущался, что молодёжь в России жить хочет?
        Газета.ру
        В Госдуме возмутились из-за того, что главной ценностью молодежи является жизнь
        Депутат ГД Алексей Журавлев возмутился из-за того, что главной ценностью современной молодежи является жизнь.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Cartalon
      Пока Украина воевала с Россией всё было норм, но стоило напасть на Москву.

      Так Москва это анклав в России!
      Богатый анклав среди нищих народностей
  9. acetophenon Звание
    acetophenon
    +4
    Сегодня, 12:08
    Мухожуку на приём запишись и скажи. Или челобитную подай, если не примет.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 12:08
    Тут наверно месяц назад ,по ящику выступал депутат (вот фамилию не запомнил) и оказывается все они знают, про то что БПЛА запускают из Прибалтики и Финляндии. И все понимают. Но мосты в Киеве стоят ,тоннели работают ,западники приезжают в Киев на поезде, чудеса !
    1. russ71 Звание
      russ71
      0
      Сегодня, 13:01
      и еще сквозь Беларуссию...
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 12:12
    Журавлёв не просто депутат, он зампредседателя комитета ГД по обороне.

    Так проявил бы инициативу по принятию закона, обязывающего "воевать всерьёз".
    А дальше можно было посмотреть, "кто есть ху"(с), хотя и так видно.
  12. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Сегодня, 12:12
    Так пусть вызовут министра обороны в думу и пусть он ответит на все животрепещущие вопросы, в чем проблема?
    1. командир Звание
      командир
      0
      Сегодня, 13:05
      А Россия еще никому войну не объявляла.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:31
        А чтобы вызвать министра в думу нужно только официальное объявление войны, без этого никак?
  13. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +9
    Сегодня, 12:12
    На пятом году войны заявить , что "нужно воевать всерьёз "... Да это измена товарищи !
    1. командир Звание
      командир
      +2
      Сегодня, 13:05
      Не согласен. Это типа секса вприглядку
  14. Гиперион Звание
    Гиперион
    +20
    Сегодня, 12:13
    Нужно начать, наконец, воевать всерьёз.

    Вплоть до призыва на фронт самих депутатов и их совершеннолетних детей. Хотя бы в качестве "комиссаров/политруков". Чтобы, значит, вдохновляли на ЛБС личный состав своим героическим примером.
    Журавлёв интересный тип. Побывал в таких партиях как: КПСС, Справедливая Россия, Единая Россия, Родина. Ныне в ЛДПР подвизается. Сразу видна твёрдая жизненная позиция человека с принципами.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 12:21
      Отсутствие всяких принципов -это тоже принцип! :)
  15. ximkim Звание
    ximkim
    +5
    Сегодня, 12:16
    Комитетом обороны в ГД рулит ЕдРо.
    А это значит, что настоящие возможности ВС РФ останутся в настоящем состоянии (развитие требует работы и деньги на оборону должны идти по назначению).
    Картаполову быть главой комитета по обороне , он всех устраивает : Зеленского, ЕС , Путина , Бортникова и Нарышкина.
  16. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 12:17
    Опять Кушнер и Ко в Москву приезжают.....о каком "воевании всерьёз"тогда идёт речь!?
    Во Франции "желающие",как "ночные кукушки", уже Трампа "перекуковали".....и всё опять пойдёт по кругу.......по нам бьют,а мы крепчаем....
  17. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 12:19
    Да ладно, неужели наконец-то доходить начинает. Тьфу-тьфу-тьфу, не согласиться бы, лишь бы не закончилось балабольством
  18. Репортёр Звание
    Репортёр
    +6
    Сегодня, 12:20
    прекратить террористические атаки киевского режима – его полная капитуляция

    Ещё один депутат-гений.
    Оказывается что бы противник проиграл, нужно его победить! А то этого ни кто не знал!!!!
    Про воевать в поьную силу тоже смещно. Когда мы пятый год долбим украину кинжалами, орещниками, калибрами, искандерами, трехтонными фабами и всем остальным - это оказывается еще не в полную силу. Видимо у нас ещё что то в запасе есть.
    1. Грац Звание
      Грац
      +3
      Сегодня, 12:42
      вы чем слушали ПУТИНА? по сараям орешник запускали он же так сказал
  19. Атрина Звание
    Атрина
    +6
    Сегодня, 12:22
    Да неужели??? 4 года воюем. Очень свежая идея
  20. Репортёр Звание
    Репортёр
    -1
    Сегодня, 12:25
    Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей

    Специально для депутата, и всех остальных кто в месте с ним не понимает, почему мосты стоят, обьясняю: время упущено!
    Вместе с ракетами на украину поставляются системы пво. За 5 лет они полностью прикрыли все важные мосты и туннели. Через днепр примерно 23 действующих моста. И противник понимает их значимомть . Поэтому сейчас их разрушить уже невозможно.
    1. СергейСмирнов3663 Звание
      СергейСмирнов3663
      +2
      Сегодня, 12:31
      Возможно все, нет политической воли, а есть желание договориться.
  21. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +2
    Сегодня, 12:26
    Путинская РФ уже воюет на пределе своих военных возможностей..
    Неужели 5 год войны, 8 месячная оккупация курской области, освобождённой с помощью корейцев, недостаточно для понимания этого?
  22. koksalek Звание
    koksalek
    +1
    Сегодня, 12:29
    ну еще лет через 5 те кто выше Думы наверное тоже поймут
  23. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +3
    Сегодня, 12:29
    Пиар, самопиар, борьба за электорат любыми способами.
    Этот депутат в армии служил?
    Миномёт от гранатомёта отличить сможет?
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 12:43
      он вроде из бывших военных
  24. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +1
    Сегодня, 12:35
    Такие заявления это обесценивание той тяжёлой работы которые делают наши военные. Не плохо было бы если депутат лично своим примером показал как нужно воевать по настоящему.
  25. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 12:38
    Гениально! Вот это план?! Кто-нибудь, дайте этому депутату номер телефона Генштаба!!111
  26. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:41
    Кто за? Все за. Может быть, когда нибудь. А теперь к более насущным вопросам - доколе чада и домочадцы будут добираться до родимой Флориды окольным путем, где прямые авиа рейсы?
  27. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 12:45
    После объявления войны у Главнокомандующего вся и полная власть.
    Сейчас делит власть с приватизаторами. Вот и не воюем. Бизнесу помешаем.
    Нет. Шлет поздравления Семье.
  28. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 12:47
    А эта персона (и ей подобные) пять лет где была? В летаргическом сне? А зряплату кто-то по доверенности получал? "Клава, я балдею!"
  29. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 12:47
    Атака на автобус с детьми в Брянской области, удар по колледжу в Старобельске, обстрелы Белгорода, налёты БПЛА на Москву и другие города России – пресловутых «красных линий» более чем достаточно.

    Какие линии могут быть на войне, на войне враг должен умереть, или ты и твой народ умрёт.
    Шестая по счету заповедь Библии — «Не убивай».
    В основе запрета на убийство лежит библейское положение о том, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Поэтому убийство — не что иное, как дерзкий и открытый бунт против Творца. Шестая заповедь - это доказательство того, что война противоречит воле Бога.
    Но Тот же самый Бог, Который в Исх.20:13 говорит «не убивай», т.е. не совершай убийства, далее возвещает: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти» (Исх.21.12). И за века до этого Он возвестил: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека» (Быт.9.6).
  30. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 12:48
    Спохватились блин. А почему еще в 2022 году не начинали всерьез? Все к парадам готовились? Вообще этих вопросов накопилось множество, только толку с того, если в верхах "все хорошо прекрасная маркиза". Кто будет принимать серьезные решения и отдавать серьезные приказы?
  31. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 12:49
    Депутат Госдумы: «Нужно начать, наконец, воевать всерьёз»

    Да ладнааа !! laughing что, серьёзно что ли ? На спасибо , кэп очевидность, а мы то сиаолапые думаем как же супостату хребет переломать , м оно вон оно чего оказывается ... Так ты там ближе к телу верховного , посоветовал бы ему тоже . Глядишь и правда начнём воевать то на победу , а не на бизнес кодланов
  32. next322 Звание
    next322
    +2
    Сегодня, 12:51
    Этот депутат очень похож на клоуна,на программах Скабеевой,постоянно несет аххинею и сам с этой лабуды уссы....я,а ему слабо вызвать в думу для отчета МИНИСТРА ОБОРОНЫ и герасима и задать ему этот вопрос
  33. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 12:54
    i]Депутат Госдумы: «Нужно начать, наконец, воевать всерьёз[/i]»
    Это типа после сегодняшнего удара по Москве. В депутатском корпусе проблема жёны, дети, любовницы не могут улететь на морское побережье, поэтому сразу про войну вспомнили.
  34. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 13:00
    Как долетело до Москвы, оказалось, что пора начинать воевать всерьез.
  35. командир Звание
    командир
    +1
    Сегодня, 13:01
    " Нужно начать, наконец, воевать всерьёз". Для этого сначала нужно войну объявить. При чем по Федеральному Закону.
  36. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 13:20
    Это не детей нашей верхушки убивают в автобусах и приграничье. Так что прогресса мы не увидим в уничтожении верхушки окраины. Их дети с детьми наших на одних курортах и вечеринках гуляют.
  37. boriz Звание
    boriz
    +1
    Сегодня, 13:25
    А до сих пор что делали? Шутили?
    Сначала надо дать оценку того, что СВО идёт пятый год, положили сотни тысяч с невнятным результатом.
    А кто шутил? Те, кто полегли? Или кто?
    Беда в том, что с 1993г. у чиновников и депутатов - презумпция безответственности.
    К кому он обращается? Неужели не знает как зовут шутников? Типа: "Эй вы, хорош шутить!"
    "Вы" это кто? Если не ответить на этот вопрос (самый главный) то и дальше продолжится такая же хрень. И не только на СВО. А и в финансах, экономике, распиле бюджетов, наплыве мигрантов ...
    Шутки, да ...
  38. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:42
    Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что, по его словам, единственный способ прекратить террористические атаки киевского режима – его полная капитуляция

    Ну вот очередной капитан очевидность.
  39. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 13:49
    Я бы вот депутатов в погоны одел и направил вы в ЛДНР сидеть и руководить. Оттуда виднее, чего хватает, а чего нет армии.
    Так то пользы будет больше, а то мы за Утильсборы голосум, штрафы повышаем, налоги и тд.