Депутат Госдумы: «Нужно начать, наконец, воевать всерьёз»
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Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что, по его словам, единственный способ прекратить террористические атаки киевского режима – его полная капитуляция:
Чтобы прекратить все эти налёты, достаточно капитуляции Киева – это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбёжка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьёз.
Заявление депутата – не единичный голос. Всё больше политиков и общественников призывают к радикальным действиям. Риторика постепенно смещается от точечных ударов к системному уничтожению инфраструктуры. Атака на автобус с детьми в Брянской области, удар по колледжу в Старобельске, обстрелы Белгорода, налёты БПЛА на Москву и другие города России – пресловутых «красных линий» более чем достаточно.
Журавлёв не первый, кто говорит о необходимости перекрыть транспортные артерии Украины. Ранее военные эксперты указывали на важность разрушения железнодорожных узлов, через которые идёт снабжение ВСУ.
За удары, которые стали бы для противника «серьёзными», призывают военные репортёры Александр Сладков и Александр Коц.
Журавлёв (и не только он) предлагает не просто «ответить на удары», а создать условия, при которых киевский режим не сможет воевать. Без логистики, без подвоза боеприпасов, без возможности перебрасывать резервы. Это не эскалация, а завершение конфликта в пользу России.
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