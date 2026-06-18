BAE Systems создала технологию для «перепрошивки» старой артиллерии
1 8887
На выставке Eurosatory 2026 в Париже британский оборонный гигант BAE Systems показал систему управления огнём нового поколения. Цифровой комплекс создан на открытой архитектуре. Это даёт интегрировать его с любыми артиллерийскими платформами. От буксируемых гаубиц M777 до самоходных установок. Само оборудование менять не придётся. Нужно только обновить программное обеспечение.
Разработка, получившая рабочее название «Next Generation Indirect Fire Control System», объединяет датчики, командные сети и средства поражения в единую информационную среду. Сокращается время между обнаружением цели и выстрелом. Обработка данных от передовых наблюдателей, беспилотников и спутников происходит в едином потоке. Расчёты для наводки поступают прямо на планшеты или экраны машин.
Управляющий директор BAE Systems Weapon Systems UK заявил:
Современные конфликты требуют умения чувствовать, принимать решения и действовать мгновенно.
По его словам, новая система помогает ускорить «доставку огня» на поле боя и даёт основу для более интегрированной и быстрой реакции на угрозы.
Система может работать с устаревшими орудиями. В их числе, например, британская лёгкая пушка L118 и американская M777. По сути, BAE предлагает не покупать новые стволы, а перепрошить старые. Добавить современный интерфейс и сократить время от обнаружения цели до поражения.
В конце года компания планирует провести демонстрацию для потенциальных заказчиков. Пока это лишь концепт, созданный с учётом опыта боевых действий на Украине.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация