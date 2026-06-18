BAE Systems создала технологию для «перепрошивки» старой артиллерии

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BAE Systems создала технологию для «перепрошивки» старой артиллерии


На выставке Eurosatory 2026 в Париже британский оборонный гигант BAE Systems показал систему управления огнём нового поколения. Цифровой комплекс создан на открытой архитектуре. Это даёт интегрировать его с любыми артиллерийскими платформами. От буксируемых гаубиц M777 до самоходных установок. Само оборудование менять не придётся. Нужно только обновить программное обеспечение.



Разработка, получившая рабочее название «Next Generation Indirect Fire Control System», объединяет датчики, командные сети и средства поражения в единую информационную среду. Сокращается время между обнаружением цели и выстрелом. Обработка данных от передовых наблюдателей, беспилотников и спутников происходит в едином потоке. Расчёты для наводки поступают прямо на планшеты или экраны машин.

Управляющий директор BAE Systems Weapon Systems UK заявил:

Современные конфликты требуют умения чувствовать, принимать решения и действовать мгновенно.

По его словам, новая система помогает ускорить «доставку огня» на поле боя и даёт основу для более интегрированной и быстрой реакции на угрозы.

Система может работать с устаревшими орудиями. В их числе, например, британская лёгкая пушка L118 и американская M777. По сути, BAE предлагает не покупать новые стволы, а перепрошить старые. Добавить современный интерфейс и сократить время от обнаружения цели до поражения.

В конце года компания планирует провести демонстрацию для потенциальных заказчиков. Пока это лишь концепт, созданный с учётом опыта боевых действий на Украине.
7 комментариев
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  1. andranick Звание
    andranick
    0
    Сегодня, 12:19
    BAE предлагает не покупать новые стволы, а перепрошить старые

    Это как - "перепрошить стволы"?! Автор, что курил?
    Если уж и выражаться в подобном ключе, то скорее "проапгрейдить артустановку"
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 12:33
      Если уж выражаться то просто апгрейдить request ...так
      Пока это лишь концепт, созданный с учётом опыта боевых действий на Украине.
      ...двигаются изучают внедряют новое... sad хорошего для нас мало..
    2. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 14:19
      Если по-русски, то установить на старые пушки новые СУО, и таким образом за недорого привести их в соответствие современным требованиям.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:44
    Интересно через сколько лет будут устраивать армагедец орбитальным спутникам лишая противника связи в комплексе?
    1. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 12:51
      Утром статья была, там последствия "армагедеца орбитальным спутникам" показаны.
      https://topwar.ru/284587-nuzhno-vdarit-po-evrope-sposobna-li-jeskalacija-radi-dejeskalacii-uskorit-zavershenie-svo.html
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 13:04
        Не, я про банальную технологию валить спутники в количестве и что будут делать на планете без них. Не про "а кто как среагирует и прочее предсказамусное..."
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 12:52
    Судя по статье, самое главное упражнение для артиллеристов "Стрельба по измеренным отклонениям" теперь можно забыть. ИИ сам на основе вводимых данных выдаст установки для стрельбы а потом после первого пристрелочного выстрела внесёт коррективы. Чем будет заниматься взвод управления в батарее? Но это в теории. Что там будет на поле боя - никто не знает. recourse