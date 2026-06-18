Известный критик Трампа признал его правоту относительно сделки с Ираном

Хотя политика американского президента представляет собой череду ошибок и просчетов, он все же совершил один-единственный очень разумный поступок. Это его решение отказаться от эскалации с Ираном.Такое мнение высказал американский адвокат Стенли Коэн.Этот широко известный в США критик президента Дональда Трампа признал его правоту относительно сделки с Ираном. Он заявил:От Коэна никто не ожидал, что он способен на комплимент в адрес главы Белого дома. Между тем, юрист отметил, что на этот раз Трамп неожиданно поступил рассудительно.Стенли Коэн широко известен в американском обществе. ОН является адвокатом, который долгие годы вел дела и защищал интересы крупных американских политиков и влиятельных организаций. При этом он всегда негативно относился к Трампу и неоднократно критически высказывался о нем. Поэтому уличить его в симпатиях к действующему президенту невозможно. Таким образом, такой неоднозначный комплимент в адрес Трампа дорогого стоит.Разумеется, в США его высказывание не осталось незамеченным.Ведь Трамп в последнее время последовательно вел себя агрессивно и напористо как в отношении противников, так и в отношении союзников. И тут он неожиданно повел себя с Ираном крайне дипломатично и миролюбиво. И на такой резкий разворот, конечно, обратили внимание оппоненты и критики главы Белого дома.

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