Известный критик Трампа признал его правоту относительно сделки с Ираном

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Известный критик Трампа признал его правоту относительно сделки с Ираном


Хотя политика американского президента представляет собой череду ошибок и просчетов, он все же совершил один-единственный очень разумный поступок. Это его решение отказаться от эскалации с Ираном.



Такое мнение высказал американский адвокат Стенли Коэн.

Этот широко известный в США критик президента Дональда Трампа признал его правоту относительно сделки с Ираном. Он заявил:

Должен признать: капитуляция перед Ираном является единственным по-настоящему разумным поступком, который этот идиот когда-либо совершил.

От Коэна никто не ожидал, что он способен на комплимент в адрес главы Белого дома. Между тем, юрист отметил, что на этот раз Трамп неожиданно поступил рассудительно.

Стенли Коэн широко известен в американском обществе. ОН является адвокатом, который долгие годы вел дела и защищал интересы крупных американских политиков и влиятельных организаций. При этом он всегда негативно относился к Трампу и неоднократно критически высказывался о нем. Поэтому уличить его в симпатиях к действующему президенту невозможно. Таким образом, такой неоднозначный комплимент в адрес Трампа дорогого стоит.

Разумеется, в США его высказывание не осталось незамеченным.

Ведь Трамп в последнее время последовательно вел себя агрессивно и напористо как в отношении противников, так и в отношении союзников. И тут он неожиданно повел себя с Ираном крайне дипломатично и миролюбиво. И на такой резкий разворот, конечно, обратили внимание оппоненты и критики главы Белого дома.
9 комментариев
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  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 13:33
    От Коэна никто не ожидал, что он способен на комплимент в адрес главы Белого дома.
    Хороший, добрый такой комплимент:
    этот идиот
    laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:39
      единственным по-настоящему разумным поступком, который этот идиот когда-либо совершил.
      Матом можно и обругать и похвалить ! wink
    2. Гражданский Звание
      Гражданский
      +2
      Сегодня, 13:42
      А в чем капитуляция? Чет немного не догоняю... ни одной иранской бомбы или ракеты не упало на территорию США... никаких тысяч пленных, уничтоженных американских армий... руководство США живо и процветает в своих коррупционных схемах. Ну не получилось и не получилось нагнуть разбомбленный Иран. Оценили перспективы и риски, сдали назад. Платить-то за проход в Ормуз проливе не США. Америкосы посчитали и решили не ввязываться в многолетнюю войну.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +2
        Сегодня, 14:10
        А в чем капитуляция?
        Этот вопрос Вы лучше задайте комментатору "Пистолет системы наган" он т.с. местный, он Вам сможет более развёрнуто объяснить в чём заключается капитуляция Трампа.
        От себя могу только сказать, что схема "гоп-стоп" от США не сработала. Ранее писали о том, что МОССАД уверил США в том, что как только они "впрягутся" за Израиль и ликвидируют политическую верхушку Ирана, "освобождённый" от тирании иранский народ побежит им на встречу забрасывать цветами своих "освободителей". Но реальность оказалось не такой, а к наземной операции США против Ирана не готовы. Они даже хуситов не смогли одолеть.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:39
    ❝ Должен признать: капитуляция перед Ираном является единственным по-настоящему разумным поступком, который этот идиот когда-либо совершил ❞ —

    — Комплиментарнее комплимента не придумаешь ...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:00
    Лохматый обосратушки, а демократы его за это хвалят.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 14:18
      Демократы хвалят его за то, что он вовремя ноги от туда унёс, иначе эта война с Ираном легла бы тяжким и бессмесленным бременем на плечи американских налогоплательщиков.
  4. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 14:11
    [/quote]И тут он неожиданно повел себя с Ираном крайне дипломатично и миролюбиво.[quote]

    Если бы он повел себя так до начала боевых действий, тогда. А сейчас? Какие уж тут миролюбие и дипломатия? Сдулся и все миролюбие.
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 14:25
    Цитата: Гражданский
    Оценили перспективы и риски

    Вот бы нашему геостратегу такие способности. Но чего нет, того нет.