Хегсет: НАТО следует вернуться к роли «настоящего военного блока»
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Выступая перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе, американский министр войны Пит Хегсет заявил, что альянсу следует вернуться к роли «настоящего военного блока», который придерживается жесткой линии и обладает возможностью самостоятельно обеспечивать безопасность Европы.
Хегсет также заявил, что с сегодняшнего дня Пентагон начнет изучение структуры американской армии, базированной в Европе. Этот процесс продлится шесть месяцев, и по итогам мероприятия будет сформирована оценка необходимости наличия в Европе того или иного количества американских войск, а также размещения определенных видов вооружения.
В Вашингтоне считают, что уменьшение военного вклада США в НАТО укрепит оборонные возможности альянса и не позволит Европе чрезмерно полагаться на американские силы. По данным СМИ, США могут сократить свой вклад в модель сил НАТО по нескольким направлениям: число истребителей — примерно на треть, стратегических бомбардировщиков — вдвое, а также убрать из планов альянса одну из двух авианосных ударных групп и все подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Также глава Пентагона в очередной раз поднял вопрос о финансировании НАТО — по его словам, взносы США будут зависеть от вовлеченности в этот процесс других стран. Таким образом, если союзники США по НАТО не будут тратить средства с достаточной срочностью, Вашингтон будет уменьшать свои взносы.
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