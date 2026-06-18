Хегсет: НАТО следует вернуться к роли «настоящего военного блока»

486 3
Хегсет: НАТО следует вернуться к роли «настоящего военного блока»

Выступая перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе, американский министр войны Пит Хегсет заявил, что альянсу следует вернуться к роли «настоящего военного блока», который придерживается жесткой линии и обладает возможностью самостоятельно обеспечивать безопасность Европы.

Хегсет также заявил, что с сегодняшнего дня Пентагон начнет изучение структуры американской армии, базированной в Европе. Этот процесс продлится шесть месяцев, и по итогам мероприятия будет сформирована оценка необходимости наличия в Европе того или иного количества американских войск, а также размещения определенных видов вооружения.



В Вашингтоне считают, что уменьшение военного вклада США в НАТО укрепит оборонные возможности альянса и не позволит Европе чрезмерно полагаться на американские силы. По данным СМИ, США могут сократить свой вклад в модель сил НАТО по нескольким направлениям: число истребителей — примерно на треть, стратегических бомбардировщиков — вдвое, а также убрать из планов альянса одну из двух авианосных ударных групп и все подлодки, способные нести крылатые ракеты.

Также глава Пентагона в очередной раз поднял вопрос о финансировании НАТО — по его словам, взносы США будут зависеть от вовлеченности в этот процесс других стран. Таким образом, если союзники США по НАТО не будут тратить средства с достаточной срочностью, Вашингтон будет уменьшать свои взносы.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:36
    альянсу следует вернуться к роли «настоящего военного блока», который придерживается жесткой линии
    А США будет верховодить....
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 13:53
      Выступая перед началом встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе, американский министр войны Пит Хегсет заявил, что альянсу следует вернуться к роли «настоящего военного блока», который придерживается жесткой линии и обладает возможностью самостоятельно обеспечивать безопасность Европы.

      Бывший журналист-глобалист и американский министр войны Пит Хегсет одержим идеей "Монро" времён завоевания Южной Америки чужими руками и распространяет её теперь на территории суши за двумя океанами!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Uncle Lee
      А США будет верховодить...

      Так ведь не может стадо баранов, быть без пастуха с овчаркой.