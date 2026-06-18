Нюансы сегодняшней атаки врага на Москву: есть на чем размышлять
Подводя предварительные итоги сегодняшней атаки противника на Москву, внимание на себя обращает несколько моментов.
Момент первый: съёмка прилётов, равно как и перехватов беспилотников, а также съёмка поражённых объектов велась с самых разных ракурсов, расстояний и высот. Сеть буквально заполонили ролики, на которых можно увидеть, что называется, «кто, как, чем, откуда», вплоть до серийных номеров украинских дронов.
Причём среди этих роликов немало тех, комментарии за кадром от которых, свидетельствуют о том, что снимают процесс и результаты атаки «гости столицы». Комментарии – на языках народов солнечных братских республик, в том числе тех, которые готовились к началу очередного торгового дня на одном из московских рынков. Хотя хватает и роликов от местных жителей.
Момент второй: многие ролики всплывают с «плашками» радикальных оппозиционных ресурсов, среди которых абсолютное большинство – простите, свалившие за бугор. И в отношении нескольких тенденция такова: сначала кадры появляются у зарубежных каналов и медиаплатформ. А это может говорить только о том, что они не сами их нашли в сети и прилепили «плашку», а получили от снимавших – вполне осознанно.
Момент третий: ролики, которыми наводнена сеть, демонстрируют, что атака на Москву была наиболее массированной за последние месяцы. Вполне возможно, что самой массированной с начала СВО.
Минобороны:
То есть, враг вышел на показатели ударов, при которых по целям в нашей стране направляется порядка тысячи БПЛА - как минимум несколько раз в неделю. В другие дни – меньше, но в любом случае счёт идёт на сотни.
И нет ровным счётом никакой гарантии того, что противник свои удары не будет масштабировать, доводя единовременное применение одних только БПЛА с нынешней 1000 в сутки до 2-3 тысяч. Судя по тенденции, пока противнику ничто сделать это не мешает.
Соответственно, тенденция ещё и в том, что враг окончательно определился с тактикой: максимально вязко обороняться на фронте, проводить контратаки там, где предоставляется возможность, и при этом наносить сотнями дроном удары по чувствительным объектам в глубине России. И всё это приправляется откровенными террористическими актами в формате подрывов российских высокопоставленных военных (глубоко в тылу) и ударов по учебным заведениям, пассажирским автобусам, поездам и т.п.
Момент очередной: дроны спокойно преодолевают сотни километров. И Москва в этом плане давно не исключение. А это значит, что ВСУ продолжают получать полный спектр разведывательной информации от стран НАТО, включая данные о позиционных районах ПВО.
И даже если троекратно увеличить количество применений терминов «киевский наркоман», «игрок не руками на рояле», «террористическая шайка», «никчёмная Урсула» с высоких трибун и в эфирах крупнейших федеральных каналов, этой самой шайке значительных проблем это не создаёт и вряд создаст. От этого хорошо хотя бы в смысловом, когнитивном плане и отталкиваться. Иначе враг, как уже было отмечено, сделает всё, чтобы свои атаки участить и превратить в ещё более массированные.
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