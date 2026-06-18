Нюансы сегодняшней атаки врага на Москву: есть на чем размышлять

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Нюансы сегодняшней атаки врага на Москву: есть на чем размышлять

Подводя предварительные итоги сегодняшней атаки противника на Москву, внимание на себя обращает несколько моментов.

Момент первый: съёмка прилётов, равно как и перехватов беспилотников, а также съёмка поражённых объектов велась с самых разных ракурсов, расстояний и высот. Сеть буквально заполонили ролики, на которых можно увидеть, что называется, «кто, как, чем, откуда», вплоть до серийных номеров украинских дронов.



Причём среди этих роликов немало тех, комментарии за кадром от которых, свидетельствуют о том, что снимают процесс и результаты атаки «гости столицы». Комментарии – на языках народов солнечных братских республик, в том числе тех, которые готовились к началу очередного торгового дня на одном из московских рынков. Хотя хватает и роликов от местных жителей.

Момент второй: многие ролики всплывают с «плашками» радикальных оппозиционных ресурсов, среди которых абсолютное большинство – простите, свалившие за бугор. И в отношении нескольких тенденция такова: сначала кадры появляются у зарубежных каналов и медиаплатформ. А это может говорить только о том, что они не сами их нашли в сети и прилепили «плашку», а получили от снимавших – вполне осознанно.

Момент третий: ролики, которыми наводнена сеть, демонстрируют, что атака на Москву была наиболее массированной за последние месяцы. Вполне возможно, что самой массированной с начала СВО.

Минобороны:

992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб сбила ПВО России за сутки.

То есть, враг вышел на показатели ударов, при которых по целям в нашей стране направляется порядка тысячи БПЛА - как минимум несколько раз в неделю. В другие дни – меньше, но в любом случае счёт идёт на сотни.

И нет ровным счётом никакой гарантии того, что противник свои удары не будет масштабировать, доводя единовременное применение одних только БПЛА с нынешней 1000 в сутки до 2-3 тысяч. Судя по тенденции, пока противнику ничто сделать это не мешает.

Соответственно, тенденция ещё и в том, что враг окончательно определился с тактикой: максимально вязко обороняться на фронте, проводить контратаки там, где предоставляется возможность, и при этом наносить сотнями дроном удары по чувствительным объектам в глубине России. И всё это приправляется откровенными террористическими актами в формате подрывов российских высокопоставленных военных (глубоко в тылу) и ударов по учебным заведениям, пассажирским автобусам, поездам и т.п.

Момент очередной: дроны спокойно преодолевают сотни километров. И Москва в этом плане давно не исключение. А это значит, что ВСУ продолжают получать полный спектр разведывательной информации от стран НАТО, включая данные о позиционных районах ПВО.

И даже если троекратно увеличить количество применений терминов «киевский наркоман», «игрок не руками на рояле», «террористическая шайка», «никчёмная Урсула» с высоких трибун и в эфирах крупнейших федеральных каналов, этой самой шайке значительных проблем это не создаёт и вряд создаст. От этого хорошо хотя бы в смысловом, когнитивном плане и отталкиваться. Иначе враг, как уже было отмечено, сделает всё, чтобы свои атаки участить и превратить в ещё более массированные.
78 комментариев
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  1. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +8
    Сегодня, 12:54
    Очень кишка тонка у некоторых верхних управляющих! Или договорняк только рулит? И так плохо и так. Стратегов всех перевели и даже на стрелку пойти некому - Фаберже совсем мягкие стали.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +5
      Сегодня, 13:05
      "Толщина кишки и твердость фаберже" здесь не причем. Просто у большинства власть имущих недвижимость, активы, ближайшие родственники в стане противника.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:12
        И сделать с этим они ничего не могут! Ну захотела родня уехать на запад, ну нужны им деньги чтоб жить там на широкую ногу! Потому им надо много денег, а много воевать не будем! request
        1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          +3
          Сегодня, 13:39
          Да не "не могут", а не хотят.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 14:02
            Хотят туда к родне на пенсию. У нас сколько губернаторов и депутатов на пенсию свалило туда? request
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +16
      Сегодня, 13:14
      враг окончательно определился с тактикой: максимально вязко обороняться на фронте, при появлении возможности проводить контратаки там, где предоставляется возможность, и при этом наносить сотнями дроном удары по чувствительным объектам в глубине России.

      Это называется Активная оборона с нанесением чувствительных ударов по тылам, один из способов ведения войны которым укры и пользуются. Они Воюют!
      Ну а мы - ведём «пассивную» СВО цели которой постепенно размываются, несём потери людские и материальные, активно только интернет побеждаем!
      ВГК как то «отстранился» от операции, по его мнению мы стратегически выигрываем… уже пятый год, правда непонятно в чём. Пусть уже скажет народу - как и когда это закончится и какого результата мы должны добиться. Чего он хочет добиться? Войны со всей ЕС, когда они подготовятся?
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 13:46
        Причём среди этих роликов немало тех, комментарии за кадром от которых, свидетельствуют о том, что снимают процесс и результаты атаки «гости столицы». Комментарии – на языках народов солнечных братских республик,

        Автор давно не был в столице... это теперь москвичи тоже...
  2. russ71 Звание
    russ71
    +5
    Сегодня, 12:55
    Ну вот нашли виновных... те кто снимает все из-за них до сих пор не могут потушить НПЗ!!!
    А то что 1000шт в день запускают украинцы... тоже наверное они же виновны!
    1. Володин Звание
      Володин
      -6
      Сегодня, 13:04
      Цитата: russ71
      Ну вот нашли виновных... те кто снимает все из-за них до сих пор не могут потушить НПЗ!!!
      А то что 1000шт в день запускают украинцы... тоже наверное они же виновны!

      И таких комментариев, когда из всего материала осилил только первые два абзаца, становится всё больше. К сожалению.
      1. russ71 Звание
        russ71
        +2
        Сегодня, 13:24
        а что такого важного есть в третьем абзаце???
        И так понятно, что будет все хуже... мосты... тунели... порты... да и с топливом у украинцев особых проблем нет... на 5 год войны... Ждем " когда начнем"...
        1. Володин Звание
          Володин
          -2
          Сегодня, 13:28
          Цитата: russ71
          а что такого важного есть в третьем абзаце???

          Открою маленькую тайну: их там 10...

          Но когда нужно быстрее откомментировать, то конечно - "дальше второго не важно".
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 14:19
        Алексей, осилил все. Вспомните настрой- Киев за три дня. Кто по крымскому попытается, раскатаем в труху. Больно и тошно смотреть на происходящее. Люди платят налоги за защиту от варваров.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +9
      Сегодня, 13:08
      1000 штук/день -это планы на это лето, к осени будет 1500шт/день -вся Европа клепает дроны для ВСУ, уже и крупноузловая сборка наполовину там, дальше -ещё хуже будет! А между тем на самой Украине нет дефицита ни топлива, ни электроэнергии....
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 13:58
        К осени ракеты добавятся.
  3. Кисулькен
    Кисулькен
    -11
    Сегодня, 12:57
    Военной победы не будет, надеюсь договоримся на выгодных условиях!
    1. lutikovvn Звание
      lutikovvn
      +15
      Сегодня, 13:05
      С нами договариваться никто не собираются. Они ждут от нас только капитуляции со всем сопутствующим набором.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +10
        Сегодня, 13:12
        Цитата: lutikovvn
        С нами договариваться никто не собираются.

        За этим не переживайте. Уверен найдутся те, кто за пару тройку ярдов и 30 серебренников договорятся и за вас и за нас.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 13:10
      Вы в курсе чем такие договорняки кончались для России в прошлом?
      1. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        +4
        Сегодня, 13:24
        Цитата: Копчёный
        Вы в курсе чем такие договорняки кончались для России в прошлом?

        И чё? Сделали выводы? "Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад"?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 13:42
          Да ничего хорошего. Что будет то будет, от меня всё равно ничего не зависит.
    3. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +3
      Сегодня, 13:24
      Цитата: Кисулькен
      Военной победы не будет, надеюсь договоримся на выгодных условиях!

      Так то оно так, я конечно согласен, что это безумие, с аннигиляцией собственной армии об укреп-районы путём лобовых атак, нужно прекращать и как можно скорее. Но есть нюанс, наводящий на невесёлые мысли - Украине денег дали, Китай нам кредит, наоборот не дал. По мимо того, что я сам пишу, что СВО движется к поражению, возможно, что аналитики как стран НАТО так и КНР, обладающие (даже сравнивать со мной смешно) большими возможностями для анализа и прогнозирования, пришли к такому же выводу. И поэтому сторонники Украины денег дали, а Китай не дал, что бы не оказаться в ситуации как с кредитом Януковичу, когда непонятно кто будет отдавать и будет ли вообще кто-то, с кого деньги потом спрашивать. Ну и если предположить, что противник пришёл к выводу, что он в СВО побеждает, то и возникает вполне логичный вопрос - а на кой тогда ему заключать сейчас договор, выгодный и для РФ? Победитель получит гораздо больше.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +13
    Сегодня, 12:59
    до тех пор пока в верхах не поймут, что если ввязались в войну, то нужно воевать, а не делать вид ситуация будет ухудшаться
    хoхлы нашли болевую точку и буду по ней бить, они расшатывают ситуацию надеясь на социальный взрыв
    мв продолаем делать вид что идет какая то "военная операция", а не реальная война
    я понимаю, что банки категорически против введения ВП, но думать нужно о стране, а не о карманах банкиров
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +4
      Сегодня, 13:24
      В верхах не поймут. У них главное стабильность. Дебильные траты денег на блокировки тырнета . Вопрос про телегу и тырнет на передовой командирше части спец связи !Так такойц связи в полках нет уровень выше что мадам знать могла о связи в тактическом звене. Замы помы бывого министра ворье , а но весь в белом по ухи в розачках.Русскую весну придушили ибо опаско однако вольнодумства однако какоето , не стабильность.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 13:46
      до тех пор пока в верхах не поймут, что если ввязались в войну, то нужно воевать

      Верхи давно все поняли, только не понимают как из этой ловушки выскочить, сохранив лицо.
      Воевать более масштабно (а это самый крупный военный конфликт после 1945 года) капиталистическая Россия, в принципе, не в состоянии - для этого нужна плановая экономика. Военная экономика товар не производит (он погибает на фронте), а деньги потребляет. Дисбаланс приводит к инфляции. ЦБ для борьбы с инфляцией задирает ставку, что бы не впрыскивать деньги в не военный сектор - тот потихоньку загибается. Санкции существенно снизили приток нефтедолларов. Замкнутый круг уже и при нынешнем масштабе боевых действий
      1. Развед Звание
        Развед
        0
        Сегодня, 13:56
        Наконец-то прочел разумный комментарий.
  5. Canecat Звание
    Canecat
    +9
    Сегодня, 13:01
    Иначе враг, как уже было отмечено, сделает всё, чтобы свои атаки участить и сделать ещё более массированными.

    Враг уже это делает, как показывает личное наблюдение, успехи на фронте ни как не влияют на снижение интенсивности атак гражданских объектов в глубине страны.
    Выход вижу в насыщении прилегающих территорий средствами радиолокационного обнаружения, способными обнаруживать низколетящие цели и мобильными огневыми группами, которые будут уничтожать обнаруженные БПЛА... в противном случае будем получать подобные сводки каждодневно.
    1. salat Звание
      salat
      +2
      Сегодня, 13:05
      Полностью с вами согласен, единственное мне кажется пора срочников в мог направлять, они военнослужащие все таки.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Canecat
      Выход вижу в насыщении прилегающих территорий средствами радиолокационного обнаружения, способными обнаруживать низколетящие цели и мобильными огневыми группами, которые будут уничтожать обнаруженные БПЛА

      А ещё выход в расширении и углублении работы "компетентных органов" в отношении тех, кто заснял прилёт, получил деньги на карту и пошёл на рынок спокойно торговать помидорами. И максимально жёстком (жестоком) и максимально публичном наказании для них.

      И пусть кто-нибудь из "общечеловеков" попробует что-нибудь сказать мне о шпиономании и возвращении 37-го года...
      И да - без публичных расстрелов по законам военного времени пойманных с поличным, думаю, дело, всё-таки, не сдвинется...
      Для особо "гуманных" - да, готов сам, лично, по приговору военно-полевого суда. Рука не дрогнет и кровавые мальчики сниться не будут.
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +1
        Сегодня, 13:50
        Золотые слова! Я точно за! Поддерживаю
      2. Развед Звание
        Развед
        +3
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Zoldat_A
        И максимально жёстком (жестоком) и максимально публичном наказании для них.

        Круто. И, возможно, необходимо.
        Один вопрос: как сия мера уменьшит количество беспилотников, ежедневно атакующих Россию?
    3. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +5
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Canecat
      насыщении прилегающих территорий средствами радиолокационного обнаружения

      Если была возможность их где то взять, давно бы поставили. К сожалению наш ВПК выпускающий радиолокационное вооружение планомерно и системно уничтожался.
      Вариант приобретения необходимой техники у Китая руководство страны рассматривать не будет, даже если всю Москву сожгут. Ведь в Китае за откаты и коррупцию расстреливают! Там российские чиновники работать не могут. Не просто же так они заняли свои посты, нужно отрабатывать у их спонсоров олигархов.
  6. Комментарий был удален.
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +14
    Сегодня, 13:03
    Сеть буквально заполонили ролики, на которых можно увидеть, что называется, «кто, как, чем, откуда», вплоть до серийных номеров украинских дронов.
    Однако, при современных средствах контроля враги даже без съёмок роликов зеваками, получают полную информацию о результатах своих атак. В первую очередь вопрос надо задавать не тем, кто снимает, а людям, ответственным за ПВО столицы. Накануне дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Значит нашли дыру в ПВО. Однако, за день эту дыру не ликвидировали. И на следующий день дроны уже массово идут по тому же маршруту на тот же объект. Та же история была и в Ленобласти. После первого удара по экспортным нефтяным терминалам последовала вторая, более серьёзная атака. Тоже не смогли быстро прикрыть опасное направление. Долгое время принятия решений. Вот больной вопрос. А пытаться свалить всё на блогеров можно. Наказывать их нужно. Только это не решит проблему
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      -4
      Сегодня, 13:19
      Да просто количеством перегрузили, не одно ПВО не справился. Мы и иранцы делаем так же.
      1. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        +3
        Сегодня, 13:26
        Цитата: Миха1981
        Мы и иранцы делаем так же.

        Оба-на! А я и не знал что разнесли базы в Польше и Румынии. Иран не стесняестся.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:50
          Цитата: Шмель_3
          Оба-на! А я и не знал что разнесли базы в Польше и Румынии. Иран не стесняестся.

          Иран не стесняется бить по территории государств, состоящих в НАТО? Вот уж не знал... request
          1. Шмель_3 Звание
            Шмель_3
            -1
            Сегодня, 13:52
            Цитата: Монтесума
            Иран не стесняется бить по территории государств, состоящих в НАТО? Вот уж не знал...

            Американские базы это не НАТО? НАТО существует без США? Вот уж новость!
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 14:19
              Цитата: Шмель_3
              Американские базы это не НАТО? НАТО существует без США? Вот уж новость!

              Если для вас это новость,то ознакомьтесь с соответствующими статьями устава НАТО:
              СТАТЬЯ 5

              Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
              СТАТЬЯ 6-1

              В целях Статьи 5-й считается, что вооруженное нападение на одну или несколько Договаривающихся сторон включает в себя вооруженное нападение:

              - на территорию любой из Договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке, алжирские департаменты Франции, территорию Турции или острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака и находящиеся под юрисдикцией какой-либо из Договаривающихся сторон;

              - на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из Договаривающихся сторон, если эти вооруженные силы, суда или летательные аппараты находились на этих территориях, или над ними, или в другом районе Европы, или над ним, если на них или в нем на момент вступления в силу настоящего Договора размещались оккупационные силы какой-либо из Договаривающихся сторон, или в Средиземном море, или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака, или над ней.

              Получается, базы США на БВ никак не подпадают под обязательства коллективной ответственности НАТО, и только сами американцы отвечают за последствия их размещения в тех странах БВ, с которыми они на этот счёт договорились..
      2. ученый Звание
        ученый
        +3
        Сегодня, 13:50
        Цитата: Миха1981
        просто количеством перегрузили, не одно ПВО не справился

        Перегрузить ПВО московского региона теоретически можно только, если количество целей будет на несколько порядков больше. Причем удары должны быть комбинированные, разными типами СВН на всех эшелонах и разных скоростях. Практически таких возможностей ВСУ достигнет только через несколько лет, если не снизит экспоненциальные темпы роста количества ударов по России.
        В текущей ситуации, как и при атаке на Санкт-Петербург во время форума виден один почерк. Это полная некомпетентность нового главкома ВКС генерал-полковника Александр Чайко, пехотинца и подхалима не имеющего базовых понятий о технике ПВО, и абсолютно не понимающем основные принципы организации воздушных и противоздушных операций.
        Вторая, это системная проблема полной безграмотности генералов ПВО. Просто зайдите на экскурсию в ведущую Академию ВКС в Твери и у дежурки увидите два стенда с фотографиями. На одном будут отличники закончившие Академию с золотой медалью, на другом будут генералы закончившие эту же Академию. НЕ СОВПАДАЕТ НИ ОДНА ФАМИЛИЯ! За 70 лет истории этого ВУЗа.
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 14:29
          Просто зайдите на экскурсию в ведущую Академию ВКС в Твери и у дежурки увидите два стенда с фотографиями. На одном будут отличники закончившие Академию с золотой медалью, на другом будут генералы закончившие эту же Академию. НЕ СОВПАДАЕТ НИ ОДНА ФАМИЛИЯ! За 70 лет истории этого ВУЗа.
          Всё-таки далеко идущие выводы из этого делать не стОит. Вот у меня две одноклассницы закончили школу с золотыми медалями. Двое знакомых ребят закончили ВУЗ с красными дипломами. И что с того? Сейчас эти люди уже пенсионеры, а кого-то уже нет. Никто из них ничего существенного в жизни так и не добился. Здесь знания сами по себе, видимо, не играют главной роли. Нужны какие-то ещё качества. И это не лизоблюдство. Вот некоторые троечники и хорошисты пошли дальше и добились большего. Оценка говорит, что человек выполнил всю учебную программу без нареканий. А вот жизнь доказала, что сама учебная программа учитывала далеко не всё, что надо выпускнику. А личных качеств для того, чтобы найти что-нибудь новое у выпускника не хватило.
      3. Развед Звание
        Развед
        +1
        Сегодня, 14:05
        Цитата: Миха1981
        Да просто количеством перегрузили

        Возможно. Но тогда какую оценку можно дать ПВО Москвы, которая считалась самой надежной и в СССР, и в сегодняшней РФ?
        И в каком тогда состоянии находятся ПВО других городов, которые явно рангом ниже?
    2. cmax Звание
      cmax
      +2
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Eugen 62
      Долгое время принятия решений. Вот больной вопрос.

      Бесполезно, не обучаемые. Такова созданная система, высунулся с инициативой и тут же по шапке. Это видно по всему, может только в окопах не беспокоятся, там дальше уже не пошлют. Имхо.
  8. Dead
    Dead
    +4
    Сегодня, 13:07
    Опять пустые разговоры. Если ничего не изменится, все хранилища топлива будут уничтожены.
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 13:07
    Бред какой то. Когда выкладывают ролики не у нас, у нас радуются таким очевидцам и даже возмущаются у нас когда где то таким очевидцам дают до высшей меры включительно.

    ""И нет ровным счётом никакой гарантии того, что противник свои удары не будет масштабировать, доводя единовременное применение одних только БПЛА с нынешней 1000 в сутки до 2-3 тысяч. Судя по тенденции, пока противнику ничто сделать это не мешает.""
    Мешают. Даже тут комментаторы не верят, что мир поставит вна Украину столько дронов. Типа там кризис у них и всё такое, короче не смогут. Так что не надо понимаешь нагонять страху!!111
  10. esoterica Звание
    esoterica
    +5
    Сегодня, 13:09
    Я уже все понял, что у нас за власть, кто такие т.н. "элиты", за чьи интересы они выступают и так далее.

    Вопросов больше не задаю.
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 13:10
    Эта атака ещё раз показала как уязвима Москва, несмотря на мощное ПВО...
    Господи дожили request ...не думал что опустимся до такого.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 13:17
      Даже последние патриоты должны же помнить уроки в школе или там документальных фильмов, где рассказывали как в ВОВ деды наладили выпуск грубо говоря 1000 простых по устройству танков Т-34 против 100 крутыхнавороченных Тигров и тем самым победили. По идее, вполне могут сопоставить в голове, что кол-во противоракет или ствольных установок ПВО конечно и наращивается не как дроны. Вот простые вещи же.
  12. Комментарий был удален.
  13. pexotinec Звание
    pexotinec
    +8
    Сегодня, 13:13
    Уже Москву накрывает кучей дронов и ракет а наши верховные говорят все хорошо. Народ уже в недоумении что происходит в руководстве страны. Видать не зря Пригожин развернул тогда чвк на Москву. Все не могут нализать задницу западу чтобы угодить.
  14. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 13:15
    Комментарии – на языках народов солнечных братских республик, в том числе тех, которые готовились к началу очередного торгового дня на одном из московских рынков.

    Так их рынок "Садовод" тоже горит от "обломков"
  15. kamakama Звание
    kamakama
    +8
    Сегодня, 13:16
    Какая разведка нафиг. Нефтезавод там стоял последние лет 40. Сами нефтезаводы обстреливают по всей стране. Как бы достаточно сложить 2+2 и получить то, что имеем. Хотите или нет, но это законная военная цель. Крайне неприятно - да, логично - тоже да
    Смотрю из окна. В том районе летают минимум 3 пожарных вертолета. Но там рядом еще рынок и Мега, они точно горят
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 13:26
      Цитата: kamakama
      Какая разведка нафиг.

      Так кто-то еще и помогает в поиске объектов по своему скудоумию...на спутниковой карте Яндекс такие объекты замылили, чтобы всем было понятно где оборонные предприятия.
      Кто это так распорядился? Просто позор
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 14:13
      Так это вы в соседнем окне?
  16. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +4
    Сегодня, 13:18
    "И всё это приправляется откровенными террористическими актами в формате подрывов российских высокопоставленных военных" - формулировка какая-то странная.. А кем же по мнению автора был Павел Анатольевич Судоплатов и вообще агентура СВР? Или это другое? Если мы так не можем/ не хотим то это отдельный вопрос. И да, если вы воюете (а вна Украине вообще-то считают именно так), то может генералам и правда в казармах пожить?
  17. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 13:18
    И вышки с пулеметчиками вокруг НПЗ в Капотне не помогли. С такой высоты легко попасть в окна многоэтажек...додумались. Лучше вверх палить. Проезжал сегодня мимо эрзац-установки строенный ПКМ, какое же убожество по сравнению с счетверенным Максимом с которым воевали наши деды.
    1. PN Звание
      PN
      +1
      Сегодня, 13:33
      Пулемёт оно конечно хорошо, но к нему нужен пулемётчик снайпер, либо автоматическая система наведения. Недостаточно попасть в фанерный планер, надо в двигатель попасть, а это сложновато.
  18. megadeth Звание
    megadeth
    +3
    Сегодня, 13:19
    !!!!!!!!!!!!!!!! (статья)
    . И вечный русский вопрос: - "Что делать....?".
  19. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +3
    Сегодня, 13:20
    Момент первый легко объясним.
    Потому что их телефоны функционируют.
    Иностранная карта внутри России подключается к вышкам местных операторов (Мегафон, Билайн, МТС). Весь ваш трафик идет через зашифрованный туннель обратно к вашему «домашнему» зарубежному оператору.
    Туристические eSIM (например, от Yesim или Holafly) изначально созданы для международного роуминга.
    SIM-карты стран СНГ (Казахстан, Узбекистан) имеют более мягкие условия по длительности нахождения в роуминге, но требуют периодического платного действия (звонок или SMS раз в несколько месяцев), чтобы номер не аннулировали за неактивность.
    В рамках подготовки подполья британскими спецслужбами и ЦРУ, как сказали бы конспирологи.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Andriuha077
      В рамках подготовки подполья британскими спецслужбами и ЦРУ, как сказали бы конспирологи.

      laughing
  20. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 13:24
    Так кто кого к миру принуждает в реальности? Чего-то я запутался.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:56
      Эти мысли разделяют уже многие мыслящие люди! Все указывает именно на это
  21. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Сегодня, 13:26
    Ну то не ответим, мы же не такие. Разве что пару сарайчиков повредим.
  22. Скорин Звание
    Скорин
    +1
    Сегодня, 13:28
    А мне нравится анекдот: картина "Ленин в Шушенском". Из шалаша торчат ноги Крупской и Дзержинского. А где Ленин? Он же - в Шушенском!....А где Путин? А Путин - в Казани!
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 13:50
      Ленин, шалаш... это было в Разливе! В Шушенском Владимир Ильич отбывал политическую ссылку с мая 1897 по февраль 1900.
      Историю нужно знать. Ая-яй... request
    2. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Скорин
      .А где Путин? А Путин - в Казани!

      Туда похоже всё ПВО из Москвы отправили вместе с аурусом
  23. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +7
    Сегодня, 13:29
    Всего год или два назад, мог ли кто-нибудь поверить, что такое может произойти? Москва в огне, кто-нибудь в это поверил? Однако в Европе и США поверили, и сделали это. Это печальная правда.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +1
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Ivanhoe
      Всего год или два назад, мог ли кто-нибудь поверить, что такое может произойти? Москва в огне, кто-нибудь в это поверил? Однако в Европе и США поверили, и сделали это. Это печальная правда.

      Не хочу и не собираюсь хвастаться, я этого ожидал. Ну во первых, зная менталитет нашего противника, 25 лет жил там. Не понятное отношение к ЛДНР начиная с 2014 года (ведь они просились в состав России, не брали). Безалаберное СВО - знаки доброй воли, Русская весна реально прокаkana.
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:58
      Так у нас пол страны мечтает об это "Москву надо сжечь", стоит только почитать коменты на разных площадках и к разным статьям, если что то про Москву или моквичей так такие выражения там десятками. Вот сейчас определенная прослойка дорогих россиян в регионах радуется, уверен!
  24. PN Звание
    PN
    -1
    Сегодня, 13:30
    Ну может хоть сейчас то изменится стратегия к противнику?
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 13:38
      Ну может хоть сейчас то изменится стратегия к противнику


      Изменится. Разговоры о переговорах будут более интенсивно звучать, естественно со стороны хххлов. Зелю вон уже в Москву зовут, а он такой сякой наркоман нелегитимный отказывается request
  25. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +5
    Сегодня, 13:33
    Честный человек если не справляется со своими обязанностями ,ну не тянет или не может по идейным соображениям должен подавать в отставку ,!
    Если он конечно честный.....
  26. N-W Звание
    N-W
    +5
    Сегодня, 13:34
    Тот случай, когда нюансы не важны. Есть факт: количество результативный ударов внутрь России нарастает. Всё. Необходима игра на обострение с нашей стороны. Ещё вчера.
  27. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 13:45
    А откуда взлетают эти рои БПЛА? А разведка вообще работает? Потянет ли ПВО на такую нагрузку?
  28. KCA Звание
    KCA
    -4
    Сегодня, 13:47
    Ля, вас сильно напрягают диверсанты, переходящие границу? Ой, тля, да они ещё есть, и их не сильно мало чем БПЛА, вот просто не трещат о них, тихо ловят, или на месте прикапывают, лайков не набрать, изнт ит? UG такие как вы гундосы/пропипдосы
  29. Никита Че Звание
    Никита Че
    +3
    Сегодня, 13:53
    Если единственная стратегия победы, это стирать людей в штурмах поселков и городков,которые в итоге становятся безлюдными и полностью разрушенными.То может ну его нафиг? Почему у нас так истерично реагируют на вариант тормозить по линии фронта? Я сомневаюсь что кто то вены вскроет от горя,если славянск или краматорск не будет взят,и останется относительно пригоддным для жизни.Укры будут силы копить,ну так и нам никто не мешает делать тоже самое.Просто континентальная война с миллионом или больше жертв,в 2026 году это такой абсурд пещерный
  30. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:01
    Даа, ситуацию уже не спрячешь за молчанкой или красивым и хитрым политответом. Все на лицо, публично, ярко и наглядно! Красивый отчетик наверх не пошлешь
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 14:06
      Те, кто у власти до сих пор делают вид, что всё в порядке. Давеча наш местный смотрящий за энергетикой (министром как то язык не поворачивается назвать сие лицо в республике с населением менее миллиона) заявил, что с бензом перебои из-за плановых работ на НПЗ. Работы, видимо, хххлы проводят планово...
  31. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    Сегодня, 14:01
    Могли бы быстро победить альянс Украины с НАТО - уже победили бы.
    Раз идёт по такому сценарию - значит ещё не готовы к Победе.
    Часть страны живёт по принципу "работайте братья", другая часть на курортах и в ресторанах, с недовольством на отключение интернета.
    Пора уже всем гражданам определиться, кто и какой вклад внёс для нашей победы.
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +1
      Сегодня, 14:21
      А вы не думаете что большей части страны это война не нужна ни в каком виде?СВО начал один человек поставив всех перед фактом.Теперь очевидный тупик.С чего ради людям затягивать пояса еще сильнее,чтобы что? Чтоб кладбища были еще больше?Россказни из телевизора никто уже не хавает,где и как будет украина тоже по сути всем плевать.Что нужно то от этой войны в итоге?Положить 300-400 тысяч человек за пару лет штурмуя остатки укрепрайонов Донбасса? Двигаясь пехотой против стены дронов,во красота то какая.
  32. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 14:15
    У москвичей произошло единение с народом России - оказывается у нас в стране война, налеты и бомбёжки. Побегут ли снова, о доблестные московские мужи? Провалят план по мобилизации и подписанию контрактов в своем регионе? Неизвестно, зато известно точно - возмущаться в интернетах будут со всей пылкостью и страстью, костеня власть, командование, да всех кругом, кроме себя любимых.
    Вы ж сами все "хотели перемен" и променяли честь и совесть на джинсы и жвачку в 1991 году, жаждали капитализма - вот и получайте наступил рассвет капитализма!