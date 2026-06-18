Лукашенко назвал удар по автобусу с детьми в Брянской области провокацией Киева

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Лукашенко назвал удар по автобусу с детьми в Брянской области провокацией Киева


Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал свой комментарий касательно вчерашнего нападения украинского БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. По его словам, Минск чётко констатирует: беспилотник, ударивший по автобусу, имеет вполне себе понятное происхождение:

Я не единожды предупреждал, война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе.

Он отдельно подчеркнул вопрос провокаций, назвав их прямым нарушением договорённостей между странами.

Лукашенко заявил, что Минск ждёт от Киева честного ответа и ведёт себя спокойно. Оправдания его не интересуют, как и вчерашние заявления Генштаба ВСУ по поводу того, что Украина к произошедшему не причастна. Президент Беларуси ждёт истину. Но дождётся ли?

По его словам, в Киеве уже попытались снять с себя ответственность, вплоть до того, что чуть ли не сама Россия навела беспилотник на автобус с детьми. Обстоятельства произошедшего, уверен белорусский лидер, надо расследовать вместе с россиянами:

Они готовы нам помогать.

Лукашенко также заявил, что граница с Украиной «пылает как никогда». И её нужно защищать в усиленном режиме.

Как сегодня заявили в Минздраве России, пятеро детей и ещё один пострадавший от нападения украинского беспилотника будут доставлены в Беларусь. Там они пройдут соответствующее лечение.
10 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +9
    Сегодня, 13:05
    Посмотрим, как на это ответит Батька. Пока похоже на красные линии.
    1. Dead
      Dead
      0
      Сегодня, 13:10
      тот факт, что ничего не будет сделано
    2. LASVEGAS Звание
      LASVEGAS
      0
      Сегодня, 13:11
      А чем он по вашему должен ответить?
      Ввести войска ? Ударить по Киеву?
      Он сам говорит, что требуется расследование , страна живёт в спокойствии и нарушать это спокойствие, как я думаю, в его планы не входит, тем более наблюдая как мы пятый год ведем боевые действия. Он не из тех, кто бросается в омут с головой., и на двух стульях вполне себе благополучно сидит:)
    3. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:14
      Но нам нужна истина.
      А истина в том, что майданутые отморозки бьют по детям и русским, и украинским, и белорусским ! Какая еще истина нужна, А.Г ?
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 13:12
    Ну вот, даже сам бацка назвал убийство, провокацией.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +5
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Копчёный
      Ну вот, даже сам бацка назвал убийство, провокацией.

      Вот именно: не преступлением!
  3. Dave36 Звание
    Dave36
    +1
    Сегодня, 13:25
    РБ - маленькая, простреливается вдоль и поперек. Ничего он не сделает, будет до последнего пятиться.
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      -2
      Сегодня, 13:47
      Насчет "маленькой", даже фюрер заблуждался...Батька по национальности украинец и свою белорусскость ему надо доказывать... Пока не получается, хотя "Орешник" и выцыганил("шоб было") у ведущей СВО России. Кстати, простреливаемостью он намедни угрожал южному соседу лично, а это, так понимаю, ответ от оного
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 13:53
    Батьке можно вполне легально жахнуть по какому нибудь объекту в 404. Факт есть, это будет законный ответ
  5. Dave36 Звание
    Dave36
    -2
    Сегодня, 14:20
    Представьте - 1000 дронов по РБ? Сожгут нахрен за одну ночь. И лететь там близко, сл бч будет максимальной. Как отвечать? Куда бить? А страны уже нет. Пюрешник? Так там пока не ясно, как блоки ложатся. Вот и думайте. Лука уже перед Володимиром извинился, а в ответ автобус. Приговоренный он тоже как и..