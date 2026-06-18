Лукашенко назвал удар по автобусу с детьми в Брянской области провокацией Киева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал свой комментарий касательно вчерашнего нападения украинского БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. По его словам, Минск чётко констатирует: беспилотник, ударивший по автобусу, имеет вполне себе понятное происхождение:
Я не единожды предупреждал, война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе.
Он отдельно подчеркнул вопрос провокаций, назвав их прямым нарушением договорённостей между странами.
Лукашенко заявил, что Минск ждёт от Киева честного ответа и ведёт себя спокойно. Оправдания его не интересуют, как и вчерашние заявления Генштаба ВСУ по поводу того, что Украина к произошедшему не причастна. Президент Беларуси ждёт истину. Но дождётся ли?
По его словам, в Киеве уже попытались снять с себя ответственность, вплоть до того, что чуть ли не сама Россия навела беспилотник на автобус с детьми. Обстоятельства произошедшего, уверен белорусский лидер, надо расследовать вместе с россиянами:
Они готовы нам помогать.
Лукашенко также заявил, что граница с Украиной «пылает как никогда». И её нужно защищать в усиленном режиме.
Как сегодня заявили в Минздраве России, пятеро детей и ещё один пострадавший от нападения украинского беспилотника будут доставлены в Беларусь. Там они пройдут соответствующее лечение.
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