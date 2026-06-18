Группировка войск «Юг» ВС РФ освободила село Рай-Александровка в ДНР

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Группировка войск «Юг» ВС РФ освободила село Рай-Александровка в ДНР

Пока Зеленский откровенно восторгается атаками беспилотников по территории России, отдельно отмечая удары по Москве, на фронте события для ВСУ развиваются не самым благоприятным образом. В принципе, усиление ударов вглубь РФ и нужно Киеву для того, чтобы отвлечь внимание иностранных союзников и своего населения от неудач на передовой.

Министерство обороны России официально подтвердило освобождение еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. В ходе наступательных действий враг полностью выбит из села Рай-Александровка. Населенный пункт был освобожден штурмовыми подразделениями «Южной» группировки войск ВС России. Взятие под контроль села в прямом смысле открывает дорогу на Николаевку и далее на Славянск.





Что касается других участков фронта на Донбассе, по данным интернет-источников и Минобороны, ситуация следующая. В Красном Лимане продолжается уничтожение разрозненных подразделений врага. За сутки наши штурмовики, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорниками и 48 зданиями. Блокирована группа из состава 120-й бригады теробороны.

В Константиновке бойцы ВС РФ продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части города и освободили от боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60-ти военнослужащих ВСУ.

Наши штурмовые подразделения продвинулись в районе Миньковки в направлении канала Северский Донец – Донбасс, закрепившись на его берегах на подступах к Малиновке и рядом с Новомарково. Накануне бойцы «Южной» группировки ВС РФ заняли Пискуновку.
6 комментариев
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  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +5
    Сегодня, 13:26
    Между Беленькое и Николаевкой прямо теперь широченное окно на Славянск, удачи воинам.
  2. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:33
    На других ресурсах карта выглядит немного иначе, хоть освобождение Рай-Александровки и там указывают
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 13:36
      карман закрашен, ну там серая зона скорее всего
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        Сегодня, 13:44
        пару недель назад был прорыв ВСУ к Ямполю. С тех пор карту не обновили.
        На фоне успехов в Лимане и Кривой Луке сомневаюсь, что ВСУ еще держатся в Ямполе.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:35
    В принципе, усиление ударов вглубь РФ и нужно Киеву для того, чтобы отвлечь внимание иностранных союзников и своего населения от неудач на передовой.

    Задачи тут значительно шире. Например, задачи по нанесению урона в тылу никто не отменял, анализ ответных действий и т.д. Ну и плюс деморализация населения.
  4. Suserzh Звание
    Suserzh
    +1
    Сегодня, 13:46
    Рай-Александровка это высоты нависающие над Славянском и Краматорском, но для нормального продвижения нужно еще взять Малиновку.
  5. Комментарий был удален.