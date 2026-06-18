Группировка войск «Юг» ВС РФ освободила село Рай-Александровка в ДНР
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Пока Зеленский откровенно восторгается атаками беспилотников по территории России, отдельно отмечая удары по Москве, на фронте события для ВСУ развиваются не самым благоприятным образом. В принципе, усиление ударов вглубь РФ и нужно Киеву для того, чтобы отвлечь внимание иностранных союзников и своего населения от неудач на передовой.
Министерство обороны России официально подтвердило освобождение еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. В ходе наступательных действий враг полностью выбит из села Рай-Александровка. Населенный пункт был освобожден штурмовыми подразделениями «Южной» группировки войск ВС России. Взятие под контроль села в прямом смысле открывает дорогу на Николаевку и далее на Славянск.
Что касается других участков фронта на Донбассе, по данным интернет-источников и Минобороны, ситуация следующая. В Красном Лимане продолжается уничтожение разрозненных подразделений врага. За сутки наши штурмовики, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорниками и 48 зданиями. Блокирована группа из состава 120-й бригады теробороны.
В Константиновке бойцы ВС РФ продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части города и освободили от боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60-ти военнослужащих ВСУ.
Наши штурмовые подразделения продвинулись в районе Миньковки в направлении канала Северский Донец – Донбасс, закрепившись на его берегах на подступах к Малиновке и рядом с Новомарково. Накануне бойцы «Южной» группировки ВС РФ заняли Пискуновку.
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