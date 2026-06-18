Бельгия отправляет Киеву семь истребителей F-16, из которых четыре – «доноры»

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Бельгия отправляет Киеву семь истребителей F-16, из которых четыре – «доноры»


Бельгийские военные ожидают в ближайшее время поступления от США 42 самолетов F-35, контракт на поставку которых был заключен в 2018 году. Как только они прибудут, Украина может рассчитывать на получение от Бельгии списанных истребителей F-16.



Об этом бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил журналистам перед встречей с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что Бельгия для начала отправляет Киеву семь истребителей F-16, из которых четыре – «доноры». Они должны прибыть на Украину уже в этом году.

Изначально Брюссель собирался поставить только четыре самолета, которые годятся только на запчасти для других F-16. Затем бельгийское руководство решило добавить к ним еще три истребителя, которые находятся в работоспособном состоянии. По словам министра обороны, эти три самолета будут защищать украинское небо от «российской агрессии».

Объявляя о таком решении, Франкен заявил:

Бельгия нарастит помощь Украине.

По его словам, истребители F-16 являются отличным средством, уже проявившим себя в борьбе с российскими дронами и крылатыми ракетами, охарактеризовав их как «многоцелевую платформу».

Франкен сообщил, что намерен предложить правительству Бельгии в течение ближайших лет передать Киеву все имеющиеся в стране F-16.

Предполагается, что бельгийские Вооруженные силы располагают 40 такими боевыми машинами. Они находятся в строю уже около 40 лет. Сроки их прибытия на Украину зависят от слишком многих факторов.
4 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 13:58
    Утилизировать дорого , впарят хохлоте по цене нового.
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 14:06
      Сроки их прибытия на Украину зависят от слишком многих факторов.

      Самый главный фактор - это наш бесконечный "красный фломастер", чертит и чертит "красные линии".
      Всё остальное вторично.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Сегодня, 14:01
    Страна которая сопротивлялась гитлеровцам 18 дней, из которых 8 ушли на согласование капитуляции, в открытую поставляет оружие, технику и боеприпасы - Нашим врагам, нисколько не боясь ответственности за эти действия. Дожили. Стыдно за Страну, не за народ (который воюет) а за тех - кто допустил эту порнографию am
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 14:23
      ЗВЕРОБОЙ
      Нашим врагам..... Дожили.

      Это ж ПАРТНЕРЫ !