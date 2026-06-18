МИД КНР: Китай не предоставил летального вооружения ни одной из сторон конфликта

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МИД КНР: Китай не предоставил летального вооружения ни одной из сторон конфликта

Министерство иностранных дел Китая вновь подтвердило свою позицию по украинскому кризису. Официальный представитель МИД заявил, что Китай не предоставил ни одного изделия летального вооружения ни одной из сторон конфликта.

МИД КНР:

Мы осуществляем строгий контроль над изделиями двойного назначения и продолжаем придерживаться объективной и справедливой позиции.

В Пекине считают, что настало время НАТО и европейским странам пересмотреть своё ошибочное восприятие Китая как якобы «поддерживающей» одну из сторон.

Внешнеполитическое ведомство КНР:

Подобные обвинения не имеют под собой оснований и лишь усугубляют напряжённость.

Особое внимание китайская сторона уделила недавним заявлениям в ЕС. Ранее европейские политики обвинили Китай в якобы подготовке около 200 российских военнослужащих. При этом сама Европа в рамках различных программ подготовила десятки тысяч украинских военных, поставляет оружие и технику на миллиарды евро. В Пекине такую позицию называют двойными стандартами и политизированным подходом, который игнорирует реальные факты. Причём Пекин отмечает, что никакой военной подготовки в отношении российских военнослужащих не проводил.

Китай продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами и готов содействовать диалогу, подчёркивая важность равноправных переговоров с учётом интересов всех сторон. Как обычно, со стороны Китая - за всё хорошее, против всего плохого.
11 комментариев
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  1. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 13:56
    Умные, но слепые. Проплывшие трупы закручивает в водовороте. А там разберись, где друг, где враг?
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      -2
      Сегодня, 14:07
      Да врёт он собака жёлтая am БПЛА и комплектующие к ним в современной войне - летальное средство!!! Эти контрацептивы с удовольствием поставляют украм всё, что они пожелают. Собственно и нам помогают «импортозамещаться».
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:59
    Ну и зря, могли-бы на хахлах испытать своё оружие.
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 14:01
    Я вообще не понимаю МИД КНР...сказали бы: Кто вы такие, какая нам разница на ваше мнение?!
    США/ЕС поставляю оружие всем оппонентам КНР... Почему само КНР не может этого делать?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 14:17
      Почему само КНР не может этого делать?
      Наверное не хотят попадать под санкции, т.к. США и ЕС это хорошие рынки сбыта китайской продукции.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 14:05
    Китайса сильно зависят от экспорта в ЕУ и сша, они не хотят нискем портить отношения, делая постную физиономию мудреца. Но придет и их черёд, это закон мироздания!!
    Главный бомбер врага это стандартный сельхоз дрон китая. Все должны помнить об этом!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:20
      со стороны Китая - за всё хорошее, против всего плохого.
      Цитата: Вадим С
      Но придет и их черёд, это закон мироздания!!
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 14:20
      Китай следует примеру США, которые на военных поставках во времена 1 и 2 мировых войны подняли свою экономику и сделали доллар мировой резервной валютой.
  5. РМТ Звание
    РМТ
    0
    Сегодня, 14:17
    "Мы осуществляем строгий контроль над изделиями двойного назначения и продолжаем придерживаться объективной и справедливой позиции."
    И получаем двойную выгоду.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 14:23
    МИД КНР: Китай не предоставил летального вооружения ни одной из сторон конфликта

    Тут больше вопрос не к Китаю, а к руководству России.
  7. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 14:27
    Китай вроде наш стратегический партнер, мы стоим спина к спине. Что там ещё при встрече Путина и си говорилось. Жаль, что у нас такие партнёры. "И не друг и не враг, а так"