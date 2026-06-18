МИД КНР: Китай не предоставил летального вооружения ни одной из сторон конфликта
61411
Министерство иностранных дел Китая вновь подтвердило свою позицию по украинскому кризису. Официальный представитель МИД заявил, что Китай не предоставил ни одного изделия летального вооружения ни одной из сторон конфликта.
МИД КНР:
Мы осуществляем строгий контроль над изделиями двойного назначения и продолжаем придерживаться объективной и справедливой позиции.
В Пекине считают, что настало время НАТО и европейским странам пересмотреть своё ошибочное восприятие Китая как якобы «поддерживающей» одну из сторон.
Внешнеполитическое ведомство КНР:
Подобные обвинения не имеют под собой оснований и лишь усугубляют напряжённость.
Особое внимание китайская сторона уделила недавним заявлениям в ЕС. Ранее европейские политики обвинили Китай в якобы подготовке около 200 российских военнослужащих. При этом сама Европа в рамках различных программ подготовила десятки тысяч украинских военных, поставляет оружие и технику на миллиарды евро. В Пекине такую позицию называют двойными стандартами и политизированным подходом, который игнорирует реальные факты. Причём Пекин отмечает, что никакой военной подготовки в отношении российских военнослужащих не проводил.
Китай продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами и готов содействовать диалогу, подчёркивая важность равноправных переговоров с учётом интересов всех сторон. Как обычно, со стороны Китая - за всё хорошее, против всего плохого.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация