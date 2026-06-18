В рамках нового обмена телами погибших военнослужащих российской стороне вернули тела 33 погибших воинов, взамен Украине передано 522 тела ликвидированных боевиков ВСУ. Обмен происходил в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Всего за период 2023-2026 годов Россия передала 23 903 тела погибших украинских военнослужащих, Украина — 1 823 российских.Исходя из уже ставшей традиционной диспропорции, сохраняющейся уже на протяжении довольно длительного периода времени, можно сделать выводы о примерном соотношении потерь нашей армии и формирований противника. При этом диспропорцию в некоторой степени можно объяснить тем, что наша армия наступает практически на всех направлениях, однако следует учитывать, что, помимо непосредственных боестолкновений на ЛБС, ВС РФ методично уничтожают ПВД с личным составом армии противника.При этом бесконечно далекая от здравого смысла украинская и западная пропаганда продолжает упорно утверждать, что наши потери якобы кратно превышают украинские. Так, новый премьер Венгрии Мадьяр на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Туском не оправдал совершаемые Украиной теракты, но и неожиданно заявил, что в ходе СВО Россия якобы потеряла до миллиона человек. В то же время Украина, по версии Мадьяра, «является жертвой и имеет полное право защищать свой суверенитет всеми имеющимися в её распоряжении средствами».

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