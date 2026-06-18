Диспропорция сохраняется: Россия и Украина провели новый обмен телами погибших

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Диспропорция сохраняется: Россия и Украина провели новый обмен телами погибших

В рамках нового обмена телами погибших военнослужащих российской стороне вернули тела 33 погибших воинов, взамен Украине передано 522 тела ликвидированных боевиков ВСУ. Обмен происходил в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Всего за период 2023-2026 годов Россия передала 23 903 тела погибших украинских военнослужащих, Украина — 1 823 российских.

Исходя из уже ставшей традиционной диспропорции, сохраняющейся уже на протяжении довольно длительного периода времени, можно сделать выводы о примерном соотношении потерь нашей армии и формирований противника. При этом диспропорцию в некоторой степени можно объяснить тем, что наша армия наступает практически на всех направлениях, однако следует учитывать, что, помимо непосредственных боестолкновений на ЛБС, ВС РФ методично уничтожают ПВД с личным составом армии противника.



При этом бесконечно далекая от здравого смысла украинская и западная пропаганда продолжает упорно утверждать, что наши потери якобы кратно превышают украинские. Так, новый премьер Венгрии Мадьяр на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Туском не оправдал совершаемые Украиной теракты, но и неожиданно заявил, что в ходе СВО Россия якобы потеряла до миллиона человек. В то же время Украина, по версии Мадьяра, «является жертвой и имеет полное право защищать свой суверенитет всеми имеющимися в её распоряжении средствами».
2 комментария
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  1. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:11
    Потому что хххлы тела наших бойцов и не собирают особо. Знакомый пропал в первом же штурме, с апреля нет вестей. Шансы близки к 0, по всей видимости, что вернется...
    1. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 14:33
      Это они своих не собирают! 1 наш погибший воин на более чем 13 украинских!