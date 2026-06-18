Новая атака на гражданский транспорт в Брянской области: снова ранены дети
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Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Брянской области. В машине находились женщина и её две дочери 10 и 11 лет. Обе девочки получили ранения, одна из них находится в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Ковальчук. Он подчеркнул, что удар был нанесён по мирным жителям, не представлявшим, что вполне очевидно, никакой военной угрозы.
Это уже далеко не первый подобный случай. Атаки украинских войск на гражданский транспорт в приграничных районах Брянской области приобретают систематический характер. Накануне противник нанёс удар по автобусу с белорусскими детьми, которые направлялись на отдых в Геленджик.
Такие действия демонстрируют полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и сознательный террор в отношении мирного населения, включая несовершеннолетних. Власти региона оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Следственные органы проводят работу по документированию очередного военного преступления ВСУ.
Подобные атаки вызывают возмущение и требуют жёсткой международной оценки. Несмотря на регулярные заявления Киева о «точечных ударах», реальность показывает целенаправленные удары по гражданским объектам и детям. А никакой международной оценки фактически нет. Нет, к большому сожалению, и реального ответа киевскому режиму - такого, после которого само понятие «киевский режим» осталось бы, разве что, в истории.
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