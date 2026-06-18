Новая атака на гражданский транспорт в Брянской области: снова ранены дети

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Новая атака на гражданский транспорт в Брянской области: снова ранены дети

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Брянской области. В машине находились женщина и её две дочери 10 и 11 лет. Обе девочки получили ранения, одна из них находится в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Ковальчук. Он подчеркнул, что удар был нанесён по мирным жителям, не представлявшим, что вполне очевидно, никакой военной угрозы.



Это уже далеко не первый подобный случай. Атаки украинских войск на гражданский транспорт в приграничных районах Брянской области приобретают систематический характер. Накануне противник нанёс удар по автобусу с белорусскими детьми, которые направлялись на отдых в Геленджик.

Такие действия демонстрируют полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и сознательный террор в отношении мирного населения, включая несовершеннолетних. Власти региона оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Следственные органы проводят работу по документированию очередного военного преступления ВСУ.

Подобные атаки вызывают возмущение и требуют жёсткой международной оценки. Несмотря на регулярные заявления Киева о «точечных ударах», реальность показывает целенаправленные удары по гражданским объектам и детям. А никакой международной оценки фактически нет. Нет, к большому сожалению, и реального ответа киевскому режиму - такого, после которого само понятие «киевский режим» осталось бы, разве что, в истории.
8 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +8
    Сегодня, 14:10
    Нас медленно но верно уничтожают.
    Для кого этот народ «братский»? am
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 14:14
      Ну, как вариант, для тех кто знает что такое классовая борьба.
    2. AlexSam Звание
      AlexSam
      +2
      Сегодня, 14:31
      Для главковерха. Или для Вас это открытие? У него ещё толпы братских народов живут в Средней Азии и Закавказье.

      ЗЫ. Хотя, для меня тоже явилось открытием, что для него нацистские твари и ваххабиты с животной ненавистью и тех, и других к людям, являются братьями.
  2. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    +2
    Сегодня, 14:13
    Какого осуждения они ждут от тех , кто и так воюет против нас?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:23
      Нет, к большому сожалению, и реального ответа киевскому режиму
      Мы все ждем, ждем....
  3. Akim Звание
    Akim
    +1
    Сегодня, 14:16
    Кто будет давать оценки и осуждать? Те, кто толкает Киев к продолжению войны, накачивает вооружениями и зарабатывает на этом? МИД РФ буквально смешит мои тапочки. Но имхо РФ доиграется, если не примет самых жестких мер
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 14:17
    Скорейшего выздоровления детишкам, искренне надеюсь что ребенок выживет.
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 14:33
    Владимир Владимирович обеспокоится и все,наверное..