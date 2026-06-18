Нидерланды закупят для Украины беспилотники и средства ПВО на 500 млн евро
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Нидерланды передадут Украине очередной пакет военной помощи. В совокупности на это потратят 500 миллионов евро. Об этом заявила министр обороны Дилан Ешилгёз-Зегериус.
Половина суммы – 250 миллионов евро – пойдёт на закупку оружия производства США. Ещё 250 миллионов – на беспилотники. Их купят уже у себя в королевстве.
Глава МО заявила, что помощь необходима, поскольку:
Путин продолжает жестокие атаки на украинские города, поэтому противовоздушная оборона важна как никогда.
На фоне паузы в американской военной помощи Украине Европа задействовала программу PURL. Нидерланды уже перечислили в этот фонд 1 миллиард евро. Средства направляются исключительно на закупку вооружения из США. В приоритете стоят противоракеты для Patriot и боекомплект для F-16.
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил об ещё одном вложении в программу PURL на 7 миллионов евро. А Украина, по данным СМИ, запросила у союзников ещё 20 миллиардов долларов. Якобы для того, чтобы закрепить «временное преимущество» на поле боя. О каком преимуществе идёт речь, не уточнялось.
С начала украинского конфликта Нидерланды выделили Украине более 10,5 миллиарда евро. Ещё 3,5 миллиарда планируется передать до конца 2026 года.
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