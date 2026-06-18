В Крыму перекрыт участок железной дороги и изменено расписание поездов

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В Крыму перекрыт участок железной дороги и изменено расписание поездов


Ситуация с железнодорожным сообщением на Крымском полуострове стала очень сложной. В Крыму перекрыт участок железной дороги и изменено расписание поездов.

Об отмене одного из рейсов сообщили в железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Речь идет о фирменном поезде «Таврия», следующем по маршруту Москва-Симферополь. Всех желающих пассажиров переоформят на другие поезда, которые следуют по тому же направлению. Если же кто-то из них решит просто сдать билеты, они смогут это сделать без всяких комиссий и удержаний.

Расписание движения остальных поездов, следующих в Крым и из него, тоже претерпело коренные изменения. В частности, теперь нет отправки из Севастополя и Симферополя. Теперь пассажиров фирменного маршрута «Таврия» будут доставлять автобусами до станции Владиславовка, расположенной в одноименном селе неподалеку от Феодосии.

Обладателей билетов на другие поезда, отправляющихся сегодня из Севастополя и Симферополя, также отправят автобусным транспортом до Владиславовки или Керчи. Пассажиров просят заблаговременно прибывать к железнодорожным станциям, где их в определенное время будут ожидать автобусы. Они будут стоять на привокзальных площадях.

Ранее с 4 июня для крымских поездов отменили посадку и высадку пассажиров в Джанкое. Теперь эта станция является технической. Те же, кому нужно попасть в Джанкой, высаживаются из поезда в Керчи или Владиславовке, откуда их забирают автобусами и доставляют до места.
11 комментариев
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  1. alanery Звание
    alanery
    0
    Сегодня, 14:59
    что-то случилось наверное? может бензин закончился? :-)
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +8
      Сегодня, 15:04
      Нет, укры планомерно разрушают логистику в Крыму, трасса теперь ещё и Ж/Д.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 15:08
        ЗВЕРОБОЙ hi ,самое неприятное что они и не скрывают свои планы и действуют ничего не опасаясь.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:01
    Пока бандэрлогов в гроб не вгоним , спокойно жить они нам не дадут , вредить, серить и завидовать нам , это в них генетически заложено.
  3. russ71 Звание
    russ71
    +7
    Сегодня, 15:10
    Надо вообще высаживать всех перед мостом... на автобусы и вперед!

    Окончательно понятно, что этот сезон хохлам впервые с 2014 года удалось полностью сорвать!

    Ну как пишут и вещают военкоры и все каналы... это последняя агония киевского режима...

    Верите???
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 15:14
      Агонизирует пятый год. До того досгонизировался, что уже не осталось безопасного места нигде в России (это официальные заявления властьпредержащих). К осени начнут ТЭЦ, ГЭС, АЭС и котельные жечь, когда НПЗ не останется.
  4. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 15:29
    Цитата: Ирек
    это в них генетически заложено.

    Где то в начале 80-ых (1980-1981) работал на ЗиЛе в Москве. На практику приехали учащиеся автотехникума с Зап. Украины. Один раз заметил, как практикант что то нацарапал на опоре конвейера.
    А вот что: дивизия СС Галичина. И это в заидеологизированном интернационализмом СССР.
    Заидеологизированное бандеровщиной население Украины терапией не вылечить, только хирургия поможет.
  5. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 15:51
    И даже после этого не начнётся строительство прямой ЖД ветки из Керчи в Симферополь?
    Проект главы наших министерств сочли малоприбыльным. Что они сейчас смогут сказать по этому поводу?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:07
      Сергей Александрович hi ,тонель-смотри туннель, туннель -смотри тоннель.
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 16:27
      Не надо жить вчерашним днём. Надо ширее смотреть. Даже ширше.
      «Что касается тоннеля: мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», — сказал Дмитриев.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 16:41
    В Крыму перекрыт участок железной дороги и изменено расписание поездов

    А что там в Киеве? На Украине вообще не должно быть ж/д сообщения...