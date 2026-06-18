На Албанию ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три недели?

Как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, ключевыми противниками идеи форсированного вступления Украины в ЕС стали Франция и Нидерланды. Париж и Амстердам не видят причин для того, чтобы сделать исключение.Один из европейских дипломатов задаётся вопросом:Нидерланды настаивают на строгом соблюдении общих критериев вступления в Евросоюз. А Франция выступает против установления конкретной даты начала переговоров. 2028 год – «дата», которую Киев считает реалистичной, в Брюсселе считается невозможной и даже не подлежащей обсуждению.Киеву предложили компромисс – «ассоциированное членство» с серьёзными ограничениями. В том числе без права голоса, до полной интеграции. Ранее это предложение прозвучало от нынешнего канцлера ФРГ Мерца. Украинское правительство этот вариант полностью не устроил.Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что процесс евроинтеграции может продлиться даже больше 10 лет, и то, после этого ещё должен состояться референдум. На нём решат, нужно ли брать Украину в Евросоюз, или нет. Вот только возникают сильные сомнения насчёт того, что киевский режим сможет продержаться так долго.