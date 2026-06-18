Euractiv назвал страны, мешающих быстрому вступлению Украины в ЕС

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Euractiv назвал страны, мешающих быстрому вступлению Украины в ЕС


Как сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники, ключевыми противниками идеи форсированного вступления Украины в ЕС стали Франция и Нидерланды. Париж и Амстердам не видят причин для того, чтобы сделать исключение.



Один из европейских дипломатов задаётся вопросом:

На Албанию ушло 11 лет, зачем нам делать это с Украиной за три недели?

Нидерланды настаивают на строгом соблюдении общих критериев вступления в Евросоюз. А Франция выступает против установления конкретной даты начала переговоров. 2028 год – «дата», которую Киев считает реалистичной, в Брюсселе считается невозможной и даже не подлежащей обсуждению.

Киеву предложили компромисс – «ассоциированное членство» с серьёзными ограничениями. В том числе без права голоса, до полной интеграции. Ранее это предложение прозвучало от нынешнего канцлера ФРГ Мерца. Украинское правительство этот вариант полностью не устроил.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что процесс евроинтеграции может продлиться даже больше 10 лет, и то, после этого ещё должен состояться референдум. На нём решат, нужно ли брать Украину в Евросоюз, или нет. Вот только возникают сильные сомнения насчёт того, что киевский режим сможет продержаться так долго.
10 комментариев
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 16:07
    Когда нибудь принятие восточноевропейских стран в ЕС признают ошибкой?
    1. vadson Звание
      vadson
      +1
      Сегодня, 16:12
      там морковка протухла уже несколько лет как, а для ослов все сладкая
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 16:23
      Когда нибудь принятие восточноевропейских стран в ЕС признают ошибкой?

      Кто и почему признает?
      Странам европейского запада очень удобно иметь вассальные государства на востоке от них, они им обеспечивают рынок сбыта, послушную "элиту" этих стран и готовность проливать кровь вместо господ за морковку под названием "ЕС".

      Это СССР, в лице коммунистической верхушки, высасывал все средства из РСФСР, чтобы создать сладкую жизнь в нищих, сельскохозяйственных окраинах страны в виде республик Прибалтики, Закавказья и Средней Азии, вложил огромные средства в создание огромного промышленного комплекса на Украине, чего никогда не было, в результате получив чванливые республиканские "элиты", уверовавшие с то, что это они создали сами.

      Страны европейского запада думаю урок СССР хорошо усвоили и совершать таких глупостей не будут, поэтому они в первую очередь вкладываются в себя и таким образом являются недостижимой но заветной мечтой для все восточноевропейских стран. hi
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 16:27
        Удобно без права голоса и собственного мнения.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 16:43
          Zaurbek
          Удобно без права голоса и собственного мнения.

          Xoxлам это мнение и не нужно. Лишь бы был безвиз , деньги давали в виде безвозвратных субсидий и льготные кредиты.
          2028 год – «дата», которую Киев считает реалистичной

          Ну, будем надеяться.
          what
  2. Самоед Звание
    Самоед
    +1
    Сегодня, 16:12
    Учитесь лицемерить у европейцев. Конечно мы вас примем, с дорогой душой... Но есть нюанс!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:30
    Самый сок для ЕС ,это период вступления. От стран даром можно столько получить. Сейчас Украину раздели ,посмотрим что будет с Арменией
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:49
      APASUS
      посмотрим что будет с Арменией

      Это, да. Смотреть мы умеем. Союз просмотрели вместе с республиками, и дальше продолжаем смотреть.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:51
      Цитата: APASUS
      Украину раздели ,посмотрим что будет с Арменией

      Я бы уточнил: когда появятся первые признаки "евроинтеграции" - хватит ли у армян ума не доводить Армению до состояния Украины?
      Грузины в 2008-м попробовали "интегрироваться" - у них ума хватило. Тут я заранее даже гадать не стал бы. Скорее всего, когда гландами "евроинтеграцию" почувствуют - тоже поумнеют. Калькуляторами-то пользоваться армяне не разучились...
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:41
    Тута ещё молдаване в поход за ношенными кружевными труселями попёрлись.