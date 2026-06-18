Тель-Авив недоволен Каллас: Израиль прервёт все контакты с главой евродипломатии

Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, своими высказываниями вызвала резкое неудовольствие Израиля. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство прервет все контакты с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза.По всей видимости, возмущение Израиля вызвали слова Каллас, недавно имевшей неосторожность сравнить отношение Тель-Авива к палестинцам с системой апартеида в Южной Африке. Эти заявления Каллас идут вразрез с официальной позицией ЕС, который поддерживает решение о создании двух государств, но одновременно с этим старается воздерживаться от прямой критики действий Израиля. При этом накануне Каллас заявила, что Брюссель не может ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля из-за отсутствия единства среди членов сообщества. За ужесточение европейских санкций против Израиля выступили лишь несколько стран объединения, в том числе Ирландия, Испания и Словакия.Ранее США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН по правам человека на оккупированных Израилем палестинских территориях Франчески Альбанезе и сотрудников ряда правозащитных организаций. Все они подвергаются давлению за документирование военных преступлений ЦАХАЛ и работу с Международным уголовным судом (МУС).В то же время в последнее время в Европе растет недовольство Каллас. В ЕС считают, что глава дипслужбы «делает многое, чтобы лишиться поддержки». Также бывшую главу Эстонии считают не очень хорошей в налаживании союзов внутри блока.

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