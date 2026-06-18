Тель-Авив недоволен Каллас: Израиль прервёт все контакты с главой евродипломатии

2 514 12
Тель-Авив недоволен Каллас: Израиль прервёт все контакты с главой евродипломатии

Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, своими высказываниями вызвала резкое неудовольствие Израиля. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство прервет все контакты с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза.

По всей видимости, возмущение Израиля вызвали слова Каллас, недавно имевшей неосторожность сравнить отношение Тель-Авива к палестинцам с системой апартеида в Южной Африке. Эти заявления Каллас идут вразрез с официальной позицией ЕС, который поддерживает решение о создании двух государств, но одновременно с этим старается воздерживаться от прямой критики действий Израиля. При этом накануне Каллас заявила, что Брюссель не может ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля из-за отсутствия единства среди членов сообщества. За ужесточение европейских санкций против Израиля выступили лишь несколько стран объединения, в том числе Ирландия, Испания и Словакия.

Ранее США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН по правам человека на оккупированных Израилем палестинских территориях Франчески Альбанезе и сотрудников ряда правозащитных организаций. Все они подвергаются давлению за документирование военных преступлений ЦАХАЛ и работу с Международным уголовным судом (МУС).

В то же время в последнее время в Европе растет недовольство Каллас. В ЕС считают, что глава дипслужбы «делает многое, чтобы лишиться поддержки». Также бывшую главу Эстонии считают не очень хорошей в налаживании союзов внутри блока.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Сегодня, 15:20
    Ха -ха, сейчас еврейцы Каку натянут… в каку laughing
    Хоть кто-то ей язычок подрежет!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:34
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Ха -ха, сейчас еврейцы Каку натянут...
      Хоть кто-то ей язычок подрежет

      Если кто и подрежет, то только свои боссы в ЕС - ей велено в сторону Москвы гавкать, а она самостоятельность решила проявить.
      Эти заявления Каллас идут вразрез с официальной позицией ЕС, который поддерживает решение о создании двух государств, но одновременно с этим старается воздерживаться от прямой критики действий Израиля.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 16:04
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 15:20
      Ха -ха, сейчас еврейцы Каку натянут… в каку laughing
      Хоть кто-то ей язычок подрежет!

      hi Навечно внести её в список обозвав антисемиткой по примеру бандеронацистов с их списком "Миротворец"!
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:52
        Кая Каллас, ..... вызвала резкое неудовольствие Израиля.

        Все. Теперь ей точно пиндец.
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 15:24
    На памяти о ВМВ и ЕС поставили уже бубен. Поднятие патриотизма и воинственности в ЕС возможно только на основе Национализма и схожих течений. База для этого в ЕС исторически большая. Пришлые эмигранты с стран Африки и БВ не самые большие любители Израиля. А это все электорат, с которым нужно считаться.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:26
    Как не хорошо получилось с Израилем ? Вроде бы надо поддержать демократию ,но нефть то закупать приходиться у арабов и их тоже надо поддержать. Сказать что не заметили смертей в Газе , опять не получается.
    Жертвы своей кривой политики !
  4. Шмель_3 Звание
    Шмель_3
    +1
    Сегодня, 15:35
    Тель-Авив недоволен Каллас: Израиль прервёт все контакты с главой евродипломатии
    Если они это выполнят, молодцы будут! Кто ты такая Каллас? И почему тебя не можем послать к Бенниной маме?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Шмель_3
      Тель-Авив недоволен Каллас: Израиль прервёт все контакты с главой евродипломатии
      Если они это выполнят, молодцы будут!

      Я не считаю, что израильтяне молодцы, ведь Кая сравнила их с апартеидом в Южной Африке.
      Она права, это даже не апартеид, а геноцид палестинцев.
      1. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        0
        Сегодня, 16:16
        Цитата: carpenter
        Я не считаю, что израильтяне молодцы,

        Я плане того, что могут послать ее! Причём открытым текстом! "Тень, знай своё место!"(с)
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 15:49
    Даже, если снимут эту Каллас, то другую поставят на это место или другого или другое. Я не спец по гендерам в ЕЭС. Ничего не изменится. Так что значение этой новости для нас нейтральное. Можно было бы и не писАть.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 16:02
      " Мало ли в Бразилии Педров?! "
  6. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    -1
    Сегодня, 15:50
    Akurat tu się zgadzam z Kallas, syjoniści to mordercy!